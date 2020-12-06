В Украине все чаще появляются представители ОПГ из зарубежных стран.

Наиболее нашумевшие инциденты последнего времени с участием иностранных криминальных авторитетов произошли в Киеве и Одессе. 26 мая в Киеве был тяжело ранен лидер черногорского наркокартеля "Кавач" Питер Радуе Звице.

10 октября к нам приезжал турецкий авторитет Седат Пекер.

А 30 ноября в Одессе сотрудниками СБУ был задержан Георгий Назарук по кличке Жора - ближайший помощник молдавского вора в законе по кличке Болгар. По сообщению пресс-службы СБУ, в Одессе Георгий Назарук проводил конспиративные встречи с представителями криминальных кругов региона и устанавливал контакты для перераспределения сфер влияния.

Помимо этих случаев, в СМИ часто появляется информация о визитах в Украину влиятельных воров в законе из всех стран бывшего СНГ.

"Страна" выяснила, что делают в Украине зарубежные криминальные авторитеты.

Склад "ничейного" добра

Лакомым куском для зарубежных криминальных группировок Украина стала не сейчас и даже не вчера. А еще в начале 1990-х, после получения независимости.

Больше всего иностранный криминалитет интересовали выгодное географическое положение страны для контрабанды из Азии в Европу и обратно, практически бесхозные природные ресурсы и имущество, доставшееся Украине в наследство от СССР. Колоссальная коррупция в государстве, беспомощность законов и правоохранителей играли на руку иностранной мафии в установлении контроля над криминальной ситуацией в Украине.

С годами ситуация усугублялась, а после начала войны на Донбассе криминальная обстановка сильно ухудшилась, добавив новые прибыльные криминальные "темы": оружие из АТО и появление преступных группировок из числа действующих и бывших участников боевых действий. Многие из них довольно быстро попали под контроль ОПГ.

У каждого иностранного криминального клана, имеющего интересы в Украине, есть своя специализация. Также зарубежным "донам" приходится взаимодействовать в Украине с коррумпированными украинскими чиновниками и местным криминалитетом. И первые, и вторые охотно идут на сотрудничество.

К слову, бизнес-интересы зарубежных группировок не обязательно связаны с откровенным криминалом (наркотики, убийства, рэкет и прочее). Украина очень удобна для отмывания денег. Поэтому иностранные криминальные кланы охотно инвестируют в украинский бизнес.

Кураторы из бывшего СНГ

Стоит отметить, что несмотря на жесткую конкуренцию за сферы влияния в Украине между криминальными группировками, в большинстве случаев им приходится искать компромиссы и кооперироваться для решения логистических вопросов в преступном бизнесе.

Например, угоны престижных автомобилей, перегон за границу и последующая продажа невозможны без кооперации с ОПГ других регионов и сотрудничества с иностранными "коллегами".

То же касается и транзитной контрабанды наркотиков, сигарет, оружия и обычных товаров, идущих по нелегальным каналам. Поэтому даже враждующие ОПГ предпочитают плохой мир хорошей войне – бизнес прежде всего.

Самыми влиятельными в Украине являются представители преступности из стран бывшего СССР: Грузии, Азербайджана и России. Влияние традиционной преступности СНГ – воров в законе - на криминальную ситуацию в Украине огромно.

Без их согласия и рекомендаций не "коронуется" ни один украинский вор. Логично, что каждый украинский законник по сути является представителем того или иного иностранного воровского клана.

До избиения другими ворами в 2019 году "смотрящего" по центральной и западной Украине вора Недели – Андрея Недзельского, он представлял в стране интересы условного "греческого" клана воров, который возглавляет вор Давид Себискверадзе по кличке Варламыч. Условного потому, что члены этого клана - выходцы из СНГ. Центрально-западная группировка во главе с вором Неделей - Андреем Недзельским, контролирует контрабанду наркотиков, сигарет, древесины и янтаря из западных областей Украины и получает долю прибыли от деятельности всех ОПГ в центральной части страны.

За спиной "восточной", или "днепровской", украинской воровской группировки, соперничавшей с "центральной" группировкой, стоит могущественный "российский" клан воров.

Впрочем, российским его тоже можно назвать условно. В полиции этот воровской клан называют "руставским" - из-за того, что многие его лидеры родом из грузинского города Рустави.

Восточная группировка украинских воров в законе и ее заграничные кураторы, соответственно, контролируют северную и восточную границу и контрабанду через нее. А также получают долю от любой деятельности более мелких ОПГ – от угонов авто до квартирных краж в подконтрольной части Украины.

Несколько автономно от центрально-западной и восточной криминальных группировок всегда стояли южные области – Одесская, Николаевская и Херсонская. Здесь пересекаются интересы не только "греческого" и "российского" кланов. Кроме них действуют и другие зарубежные криминальные группировки. К слову, по информации "Страны", под Одессой уже пару лет инкогнито живет некий влиятельный вор в законе из России, который представляет там интересы своего клана.

Придунавье с начала 2000-х контролирует ОПГ Олега Попеску по кличке Румын. Основные направления деятельности его группировки – выращивание и контрабанда марихуаны, контрабанда сигарет из Молдавии в Украину и из Украины в Румынию, вымогательство с бессарабских фермеров, рейдерские действия в аграрном секторе региона. Несмотря на то, что Румын родом из Бессарабии, уже много лет он руководит своей группировкой дистанционно, из Румынии, где взял другую фамилию.

По информации источников "Страны" в полиции, Олег Попеску тоже действует не самостоятельно.

До недавних пор его контролировал влиятельный российский вор Каха Гальский, в свою очередь, входивший в клан могущественного вора Захарии Калашова по кличке Шакро Молодой. Однако после смерти Кахи Гальского в СИЗО вместо него куратором от клана Шакро Молодого при Олеге Попеску стал авторитет Коба Ревишвили. Контроль над ОПГ Румына и криминалитетом Придунавья остается у "российского" воровского клана.

"Речь идет не только о контроле и получении откатов от деятельности Олега Попеску кланом Шакро Молодого. Российские воры вкладывают свои довольно большие деньги в "бизнес" Попеску. Сейчас основной доход приносит даже не выращивание и контрабанда марихуаны и сигарет, а инвестиции и рейдерская деятельность в аграрном хозяйстве в Бессарабии, а также контроль над портами и элеваторами в Придунавье. Также деятельность Попеску прикрывается румынскими спецслужбами, у которых есть свои интересы в Бессарабии" - рассказал источник "Страны" в полиции.

Турецкие мафиози были посредниками

По словам турецкого оппозиционного журналиста и политэмигранта Юнуса Эрдогду, практически все турецкие криминальные кланы имеют свои бизнес-интересы в Украине и активно сотрудничают с украинскими преступными группировками.

"Мафия интернациональна по определению, это такой закрытый клуб, в который вхож лишь криминалитет. Турецкие кланы давно сотрудничают с украинскими ОПГ. За спиной турецкой мафии стоят турецкие разведслужбы, поэтому турецкие ОПГ обладают максимальной свободой действий за рубежом. Украина - транзитная страна, это ключевой момент для мафии в контрабанде наркотиков и оружия" - рассказал журналист.

Недавний визит в Украину известного турецкого криминального деятеля Седата Пекера был не случаен: заморский авторитет за несколько дней успел встретиться не только с представителями всех украинских ОПГ, но и с отечественными политиками. По информации источников "Страны" в спецслужбах, главной целью визита Седата Пекера было лоббирование интересов турецких фирм, которые инвестируют деньги в украинские бизнес-проекты. В первую очередь - в строительство дорог.

По словам старшего офицера украинской спецслужбы В., турецкие криминальные кланы играют роль неформальных переговорщиков с украинскими бизнесменами и чиновниками. В переговорах с отечественными чиновниками им помогают и имеют свою долю прибылей украинские криминальные авторитеты.

Помимо традиционных преступных промыслов представителей турецких ОПГ – "серых" схем импорта орехов, топлива и удобрений, - из Украины по "серым" схемам вывозятся оружие и боеприпасы. Которые затем попадают в Турцию, а через нее уже в Азербайджан, Сирию, Судан, Сомали и Ливию.

По словам сотрудника СБУ В. взрывы на украинских оружейных складах напрямую связаны с нелегальными поставками боеприпасов из этих арсеналов за границу.

"Боеприпасы вывозились активно с 2014 года по 2018 год. Оперативную информацию докладывали начальству. Начальство, в свою очередь, докладывало наверх. Но на этой стадии все это замораживалось и никакой реакции не было. Более того, нам настойчиво рекомендовали перестать интересоваться этой темой. По нашей информации, из украинских складов за период с 2014 по 2018 год через порт Первомайский в Николаевской области было вывезено большое количество патронов, снарядов, минных зарядов и ракет. Логично, что после этого склады начали "взрываться", - рассказал офицер.

Стволы из АТО для балканских братушек

История с покушением 26 мая 2020 года в Киеве черногорского криминального авторитета из наркокартеля "Кавач" Питера Радуе Звице показала, что иностранный криминалитет с 2014 года плотно сдружился с украинскими радикальными политиками и бойцами бывших добробатов, ставших затем ведомственными подразделениями МВД.

Сербские и черногорские криминальные группировки, по информации "Страны", начали сотрудничать с украинскими радикалами с 2014 года и за шесть лет успели построить стабильные схемы по контрабанде оружия и наркотиков из Украины в Европу.

Связь черногорских мафиозных кланов с украинскими структурами МВД доказывается задержанием под Одессой старшего сержанта полка полиции "Киев" Ростислава Чернобривого, который сопровождал балканских киллеров, пытавшихся скрыться после покушения на Питера Зинце.

По информации "Страны", за кадром этой истории осталось участие в ней экс-нардепа и бывшего координатора полка "Киев-1" Евгения Дейдея, который якобы непосредственно встречал киллеров с Балкан на границе.

По информации источников "Страны" в полиции, балканские криминальные кланы еще в 2014 году делегировали нескольких членов своих группировок в украинские добровольческие батальоны (к слову, немало сербов воевало и по другую сторону линии фронта - за "ДНР" и "ЛНР").

Задачей "послов" было налаживание нужных связей для создания каналов контрабанды оружия и наркотиков. Такие каналы были созданы и успешно действовали с 2014 по 2016 год.

Через западную границу для нужд балканских криминальных кланов в ЕС вывозились патроны, гранаты, автоматы и пистолеты. "Братушки" с Балкан расплачивались за оружие поставками кокаина, меньшая часть которого реализовывалась в Киеве. Большая часть транзитом через Украину перевозилась в Россию.

Межклановые войны мафии

Несмотря на то, что украинским преступным кланам и их иностранным партнерам выгодней договариваться и находить компромиссы, между ними иногда вспыхивают настоящие войны за влияние и контроль над криминальным бизнесом в Украине.

Примером может служить история 2018 года, когда охрана вора в законе Нодари Усояна по кличке Нодари Руставский заметила в Киеве слежку за автомобилем своего босса.

Охранники Усояна задержали посреди столицы следивших, уложили их в багажник и передали их членам дружественного клана вора Андрея Иманали по кличке Полузверь. Получив задержанных, люди Полузверя вывезли их в Полтавскую область, где устроили им допрос с пристрастием. Под пытками следившие не выдержали и признались, что их задачей была ликвидация Нодари Руставского.

Заказ на убийство вора Нодари Руставского дал азербайджанский авторитет Надир Салифов по кличке Лоту Гули (в переводе - "блатное сердце"). А оружие, по словам незадачливых киллеров, им должен был передать смотрящий по Киеву от Лоту Гули Эльбрус Аскеров по кличке Эдик. Киллеров убили и закопали. Где находятся их тела, неизвестно. Уже через несколько дней – 29 июня 2018 года - без вести пропал и Эльбрус Аскеров. Лишь через три дня возле деревни Таценка Киевской области был найден его труп с огнестрельными ранениями.

Сам Лоту Гули был застрелен в августе 2020 года в Турции. Надир Салифов, к слову, был дружен с турецким мафиози Седатом Пекером.

Лоту Гули был известен своими амбициями и многочисленными конфликтами с другими воровскими кланами, стремясь построить в России, Азербайджане и Украине собственную криминальную империю. Примечательно, что Надир Салифов всегда руководил своей империей в Украине и России дистанционно.

Случай с покушением в Киеве в мае 2020 года на черногорского криминального авторитета Питера Радуе Звице стоит в том же ряду мафиозных войн с привлечением украинской стороны – оружие и транспорт для подготовки убийства балканским киллерам было предоставлено действующими сотрудниками МВД из бывшего добробата "Киев -1".