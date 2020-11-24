Турция нелегально поставляет в горячие точки Азии и Африки солидные партии оружия и боеприпасов. Как это происходит, "Стране" рассказал непосредственный участник нелегальных поставок - отставной офицер турецкого спецназа Бозкир Нури Гьохан.

О судьбе этого бывшего военного из Турции "Страна" уже писала.

О том, что Бозкир Нури когда-то был участником нелегальных поставок оружия из Турции на Ближний Восток, "Стране" рассказал политэмигрант, журналист Юнус Эрдоглу. Сам Бозкир Нури Гьохан подтвердил эту информацию и в беседе с нашим журналистом подробно рассказал о своей деятельности.

Работа с отрядами туркоманов

По словам Бозкира Нури, его уволили из армии по подозрению в нелояльности, в результате очередной "чистки" вооруженных сил Турции пришедшими к власти сторонниками будущего президента Реджепа Эрдогана.

После увольнения в 2007 году из армии в звании юзбаши - капитана, Бозкир Нури Гьохан занялся бизнесом. И в этом ему помогли обширные связи за рубежом, которыми офицер обзавелся за время службы в элитных частях турецких вооруженных сил.

География служебных командировок Бозкира Нури во время службы в спецназе впечатляет - он выполнял миссии в Грузии, Иране, Афганистане, Боснии и Герцеговине и в Азербайджане. В основном занимался поставками так называемого попутного военного назначения - снаряжения, продуктов, а также гуманитарных грузов в страны, где шли вооруженные конфликты.

Основными получателями товаров от компании Бозкира Нури стали туркоманские племена в Сирии, в которой уже тогда было неспокойно.

В 2012 году, когда гражданские конфликты в Сирии переросли в открытую войну, Бозкиру Нури Гьохану поступило предложение от его сирийского партнера, полевого командира туркоманского ополчения Халиля Хармида.

Сириец просил перейти от гуманитарных поставок к поставкам оружия.

При этом Халил Хармид давал гарантию того, что турецкие власти отнесутся благосклонно к подобному бизнесу. И познакомил Бозкира с сотрудниками турецкой разведки МИТ, под контролем которой и должны были осуществляться поставки оружия.

Сирийца интересовало прежде всего стрелковое оружие, боеприпасы к нему, ручные ракетные комплексы, взрывчатка и также запчасти к оружию.

Идет процесс разгрузки, фото из архива Бозкира Нури Гьохана

По словам Бозкира, поначалу люди из турецкой разведки МИТ отнеслись отрицательно к его кандидатуре в качестве поставщика оружия для сирийских туркоманов, памятуя причины его увольнения из армии.

"Но сирийский полевой командир Халил Хармид отстоял мою кандидатуру, заявив, что уже убедился в моей надежности и честности. Его слова перевесили все сомнения МИТ в моей неблагонадежности и нелояльности к турецким властям, ведь я когда-то был уволен из армии по подозрению в этом. Таким образом я оказался тем, кто несколько лет переправлял оружие в Сирию для туркоманских боевых отрядов, которые воевали против Асада", - рассказал Бозкир Нури Гьохан.

Наличку грузили контейнерами

Финансирование поставок оружия, как рассказал Бозкир Нури Гьохан, осуществлялось довольно оригинально - в приграничный с Сирией турецкий город прибыло семь контейнеров… с наличкой.

"Если бы я не видел это собственными глазами, то не поверил бы никогда, что такое возможно. Семь контейнеров с наличными долларами прибыли из Катара. Их разгружали при мне в обстановке секретности - это все контролировала разведка МИТ. Контейнеры перевезли на базу военно-полевой жандармерии под тщательной охраной. Деньги я получал беспрепятственно по личной заявке, столько, сколько было нужно для закупки очередной партии оружия. Я учредил фирму на подставного человека. При поддержке МИТ мне была выдан документ официального конечного покупателя оружия - в этом качестве в документе значились вооруженные силы Турции. То есть я покупал официально оружие, как бы для турецкой армии. После закупки и получения оружия я перевозил его на свой склад, и уже после этого отправлял через границу сирийско-туркоманским отрялам. Сирийская сторона полностью контролировалась полевым командиром Халилем Хармидом - он отвечал за приемку товара", - говорит отставной военный.

По словам Бозкир Нури Гьохана, он закупал оружие по всей Восточной Европе и в центральной Азии с 2012 по 2015 год. То есть поставщиками стали преимущественно страны бывшего Варшавского договора и СНГ (хотя, повторимся, официально контракты оформлялись как поставки оружия в Турцию).

Средняя партия оружия, в зависимости от вида "товара", стоила от двух до четырех миллионов долларов. С продавцами оружия Бозкир Нури Гьохан расплачивался тоже наличными деньгами - кэш отставной офицер с помощниками возил за границу большими чемоданами и сумками. Безопасность и беспрепятственный провоз налички через границу тоже гарантировала турецкая разведка МИТ.

За оружие платили черным налом, видео из архива Бозкира Нури Гьохана

Наказание за "самоволку"

С 2012 по 2015 год Бозкир Нури Гьохан поставил туркоманам 49 транспортов с оружием. В Турции транспорты с оружием, которые вывозились из склада фирмы Бозкира Нури на турецко-сирийскую границу на всякий случай маскировались - сверху цинков и ящиков грузили продукты и овощи.

Но это была лишь дополнительная мера предосторожности для тех, кто был не в теме - турецких полицейских и пограничников. Переправка оружия через турецко-сирийский кордон контролировалась разведкой МИТ.

Поставляя товар своим сирийским партнерам, Бозкир Нури обратил внимание на то, что конечная стоимость переправленных им транспортов с оружием и боеприпасами искусственно завышалась.

"В ходе закупки и транспортировки оружия стоимость каждой партии возрастала в среднем на два-три миллиона долларов. Деньги кэшем брали с базы, якобы на оплату товара. Но до меня эти деньги не доходили. Мне выдавали суммы, которые уходили тем, кто продавал оружие. Разницу между реальной стоимостью товара и конечной, забирали люди из МИТ. Со мной расплачивались довольно скромно - за каждую партию товара я получал десять тысяч долларов. Пятидесятую по счету партию оружия я решил переправить самостоятельно, на свой страх и риск. И не поставил в известность своих кураторов из турецкой разведки", - поясняет Бозкир Нури Гьохан.

В горячие точки поставлялось самое разнообразное оружие, фото из архива Бозкира Нури Гьохана

Эта поставка стала последней в карьере оружейного бизнесмена.

Груз, лишь для вида замаскированный в фуре ящиками с луком, задержал на дороге обычный наряд турецкой патрульной полиции. Машина принадлежала фирме Бозкира Нури Гьохана. Как только о задержании партии оружия стало известно кураторам Бозкира Нури из МИТ, они встретились с ним и предложили срочно покинуть Турцию.

"Что было дальше с этой партией оружия, я не знаю. Люди из МИТ жестко предложили мне уезжать, пока меня не арестовала полиция. За два часа до появления моего имени в базе разыскиваемых полицией они купили мне билет в Украину, где у меня уже была жена и ребенок, и проводили до аэропорта. На прощание они сказали, дескать, мне надо отсидеться за границей, пока они порешают все вопросы по задержанному товару", - признался Бозкир Нури.

Жизнь и арест в Украине

Эмигрировав в Украину, бывший спецназовец продолжил бизнес - его фирма выиграла тендер на поставки украинских КРАЗов в Бангладеш. Но в Турцию вернуться он уже не мог - бывшие кураторы из МИТ дали понять, что он стал "лишним звеном".

Однако в 2018 году на него вышли с бизнес-предложением влиятельные бизнесмены, близкие к семье президента Турции Реджепа Эрдогана.

"Ко мне обратился Реджеп Санжак - родственник главы турецкого концерна BMC, который производит автобусы, бронетранспортеры и танки. Это руководитель дочерней фирмы BMC - ISIS. Он предлагал мне заняться поставками оружия из Украины в Турцию и далее на страны третьего мира, которые находятся под санкциями ООН. Взамен он предложил мне "порешать" все вопросы в Турции, и возможность возвращения. Я тогда подал в турецкий суд иск о реабилитации и возвращении воинского звания. Чтобы проверить готовность Реджепа мне реально помочь. Но никакой помощи не последовало. И я отказался от сотрудничества. Следствие моего отказа не заставило себя ждать - турецкие власти открыли на меня уголовное дело, приписав мне убийство писателя Неджипа Хаблемитоглу, которое произошло в 2002 году. Кстати, в этом убийстве давно признался другой человек, который сейчас сидит в турецкой тюрьме по другому делу. Также мне намекнули, что я теперь опасный и нежелательный свидетель нелегальных сделок по оружию турецкой разведки. Поэтому меня турецкие власти внесли в список Интерпола. Но участь таких опасных свидетелей в Турции незавидна - например, один из моих знакомых, тоже бывший офицер, скоропостижно скончался в турецкой тюрьме от "сердечного приступа", - утвержает Бозкир Нури.

Съемка 2015 года. В Сирии проверяют полученное оружие, видео из архива Бозкира Нури Гьохана

10 июля 2019 года Бозкир Нури был задержан в Киеве по запросу Турции.

Но украинские суды не нашли оснований для его экстрадиции – у бывшего военного есть вид на жительство в Украине, у него здесь официальный и легальный бизнес.

Правда, сам Бозкир опасается, что его могут похитить. Также как и других граждан Турции, которые выступали против Эрдогана и затем были вывезены из Украины турецкими спецслужбами при содействии СБУ.

Поэтому он, с целью дополнительной защиты, подал прошение о политическом убежище. Но решение по этому вопросу украинские власти еще не приняли.