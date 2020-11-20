На фоне роста заболеваемости коронавирусом все чаще говорят о непривычном для слуха украинцев термине – сатурации.



Если говорить простым языком, сатурация – это процент насыщения крови кислородом. Исходя из этого показателя можно определять тяжесть состояния больного и вовремя обнаружить начало пневмонии, к которой часто приводит коронавирус.



Самое главное, что сатурацию каждый человек может измерять себе сам в домашних условиях с помощью специального прибора – пульсоксиметра. Цены него в украинских интернет-магазинах колеблются от 300 до 1000 грн, в зависимости от производителя.

Для измерения сатурации с помощью пульсоксиметра не нужна специальная подготовка или профильные знания. Но регулярные замеры уровня кислорода в крови помогут выявить поражение легких на ранних стадиях и избежать тяжелых последствий.



"Страна" спросила у докторов, почему важно измерять сатурацию и как это делать, о чем говорит процент кислорода в крови, и при каких показателях пора обращаться к врачу.

Ольга Голубовская, фото: Укринформ

Ольга Голубовская, врач-инфекционист, доктор медицинских наук, заслуженный врач Украины:



"Сатурация – это процент насыщения крови кислородом. Его нужно мониторить, чтобы поймать его начальное снижение. Субъективные ощущения – чувство нехватки воздуха, – приходят гораздо позже, чем показывает пульсоксиметр. Во всем мире процент сатурации используют как показатель к госпитализации.



Другое дело, что сатурацию нужно мерять правильно. Для начала паульсоксиметр должен быть исправным. Там должны быть нормальные батарейки, руки должны быть теплые. Нужно оценивать максимальную волну пульсоксиметра – при первом использовании он может показать цифру, которая просто ему "в голову пришла". Надо проверять на нескольких пальцах, и при этом, чтобы на ногтях не было шеллака.



В идеале пациентов этому надо обучать – правильно измерять уровень насыщения крови кислородом. Но это невозможно организовать в наших условиях. Пульсоксиметры сейчас есть у многих украинцев, но пользоваться ими не очень умеют. Не соблюдают условия измерения, из-за этого бывают разные случаи. Выписываются, приходят домой, а потом начинают паниковать, что у них сатурация низкая. А приезжаешь к ним с нормальным пульсоксиметром и оказывается, что все с сатурацией в порядке.



Если сатурация начинает снижаться – 94, 93, – уже нужно беспокоиться. Если утром показатель был 95%, а к вечеру уже 92%, то в принципе пора вызывать скорую. Коронавирус – такое заболевание, где сатурация за сутки может просесть. Такой скачок должен настораживать.



При этом мы госпитализируем больше людей на ранних стадиях, чем во многих цивилизованных странах за счет избытка наших коек. Нас критиковали, что нужно столько коек, сколько в Евросоюзе. Вот Евросоюз сейчас трещит по швам из-за нехватки коек. В Германии больше коек – и смертность одна из самых низких в Европе. В тех странах, где мало коек на 10 тысяч населения – Италия, Испания, - госпитализировали только очень тяжелых больных. Даже были рекомендации: если у вас чувство затрудненного дыхания – вызывайте скорую. А так, если у вас ковид, сидите дома. А чувство затрудненного дызания наступает, когда уже сосвсем все плохо.

При ковиде часто развивается пневмония, она не всегда сопровождается падением сатурации и является тяжелой. У большинства не тяжелая пневмония. Отличить одно от другого должен врач. И прежде всего по уровню насыщения крови кислородом. Уменьшается количество дыхательной поверхности за счет воспалительного процесса.



Определить степень тяжести болезни может только врач. Больной оценивает только показатели прибора, а врач оценивает клиническую картину в комплексе".

Инна Бабенко, фото: клиника "Обериг"

Инна Бабенко, первый заместитель медицинского директора клиники "Обериг", заслуженный врач Украины:



"Главной функцией дыхательной системы человека является газообмен, при котором из крови удаляется углекислый газ с одновременным насыщением ее кислородом, необходимым для нормального метаболизма и функционирования практически всех органов и тканей человеческого организма.



Сатурация – это и есть насыщение крови кислородом. Это очень важный показатель. Чем выше сатурация — тем больше кислорода находится в крови человека, тем больше его доставляется к тканям. Уровень насыщения крови кислородом — один из основных показателей, по которому судят, нужно ли дать пациенту кислород и если нужно, то каким способом – через маску или нужны специальные методы подачи кислорода.



Коронавирус поражает легкие, в результате чего нарушается переход кислорода из воздуха в кровь и выведение углекислого газа. Именно поэтому важно как можно раньше определить наличие поражения легких, чтобы предпринять своевременные меры.



Как это сделать?



Простой и доступный метод измерения сатурации – пульсоксиметрия. А прибор, который измеряет сатурацию –пульсоксиметр, – простой в использовании. Доступен, продается в аптечной сети. Это специальный датчик со светодиодами, который накладывается на палец и определяет содержание кислорода в крови. На дисплее высвечиваетя цифра – процент содержания кислорода в крови и частота пульса.



Показатели сатурации выше 95 и до 100 нормальные. Это значит, что кислорода в крови достаточно, легкие справляются. Если сатурация ниже 95%, значит, в легких имеются проблемы. Если, к примеру, утром было 97 %, а через несколько часов 93% – это тревожный показатель. Нужно обращаться за медицинской помощью. Показатель ниже 90 – ситуация очень серьезная, требует незамедлительного оказания медицинской помощи.



При измерении сатурации с помощью пульсоксиметра важно учитывать некоторые нюансы. В состоянии покоя сатурация обычно выше. Во сне или при физических нагрузках – наоборот, ниже. Наличие лака на ногтях, особенно плотного шеллака, существенно искажает результат. Женщины, если вдруг вы болеете, хотя бы с одного пальчика снимите шеллак – чтобы пульсоксиметр давал точный результат.



Пульсоксиметрия помогает на ранних этапах выявить проблему с легкими, когда человек может еще не ощущать этого. Поэтому пациентам с короновирусной инфекцией нужно измерять сатурацию несколько раз в день, чтобы своевременно обратиться за медицинской помощью.



При сильном поражение легких у человека появляется одышка, ощущение нехватки воздуха, стеснение в груди. Наша задача – выявить поражение легких до начала этих симптомов.



Также хочется обратить внимание на сроки выполнения компьютерной томографии (КТ). Изначально короновирус попадает в носоглотку, где происходит его репликация, затем он опускается в легкие, где к концу первой недели заболевания можно обнаружить развитие патологического процесса. Именно по этой причине нет смысла делать компьютерную томографию раньше 6-7 дня заболевания. Вы можете получить лишнее облучение, но поражения легких исследование еще не покажет, т.к. на ранних стадиях вирус туда еще не добрался.



Короновирусная инфекция – болезнь коварная и многоликая, вы не всегда сможете понять тяжесть своего состояния без помощи специалистов. Далеко не каждому подойдут советы родственников и знакомых, переболевших и "излечившихся" чудодейственными методами. И уж точно за применение схем и препаратов, которыми изобилует интернет, никто не несет ответственности.



Не оставайтесь с болезнью наедине. Чем раньше вы обратитесь за медицинской помощью, тем больше шансов будет у врачей помочь избежать вам тяжелого "сценария" болезни".





Алла Мироненко, фото: Укринформ

Алла Мироненко, врач-вирусолог, завотделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского:



"Вообще о важности сатурации пациентам должны разъяснять врачи, но сейчас такая ситуация, что у докторов времени нет проводить ликбезы.



При коронавирусе важно следить не только за температурой, но и за степенью насыщения крови кислородом.



Сатурация – более-менее точный показатель тяжести течения болезни. Точнее, чем температура – у всех организм по-разному реагирует на вирус в силу возраста и других индивидуальных особенностей.



Насыщение крови кислородом измеряется пульсоксиметром – это такая прищепка на палец, ничего особенного, довольно примитивный прибор.



Считается, что если сатурация больше 92, госпитализация больному не требуется. Если меньше 92, то вероятно понадобится кислород – так что уже встает вопрос о госпитализации. Одним домашним лечением не обойдешься, если человеку нужно давать подышать кислородом.



Показатель процента насыщения крови кислорода ассоциируется с состоянием пациента: чем больше кислорода в крови, тем самочувствие лучше. Могут быть при коронавирусе головные боли и интоксикация, которая не связана с сатурацией – но это уже медицинские нюансы.



Сатурацию можно измерять хоть 25 раз в день – надо отталкиваться от состояния больного. Если его не очень беспокоят симптомы, можно вообще не проверять сатурацию. А если затрудненное дыхание и сатурация 89-80 – надо недолго думая принимать решение о госпитализации. Если же сатурация 95 – справится пациент и дома. Потому что мест в больницах на всех, к сожалению, нет".