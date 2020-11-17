Украина пережила первый карантин выходного дня. В минувшую субботу и воскресенье правительство запретило работать ресторанам, ТРЦ, спортзалам, кинотеатрам и прочим предприятиям сферы услуг. Такие ограничения продлятся минимум до конца ноября.

Но как показал опыт первых карантинных выходных, новых правил придерживались не все предприниматели. Рестораны "Хлебный", "Редкая Птица", "holy burger", "Havana", "Queen Country Club" продолжали работать на выходных, проигнорировав запрет правительства.



"Страна" разбиралась, как работали рестораны в первый карантин "выходного дня" и как они собираются действовать в дальнейшем.

Максим Храмов, ресторатор, управляющий партнёр сетей Pastateca и Сихарули, президент Leaders Club Ukraine, проводящего церемонию Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса:





"Прослушал спич директора по маркетингу о том, что метод работать вопреки всему хоть и привлекает наряды контролеров, но зато приводит к широкой бесплатной рекламе в популярных всеукраинских СМИ. А это, в принципе, перевешивает расходы на штрафы за нарушение карантина. Тем более, еще не факт, что штрафы ты будешь платить - протоколы можно оспорить в суде. Задумался.



Мы субботу и воскресенье пережили с 30% от докарантинной выручки выходного дня. На доставку мы и не надеялись. Доставка спасает только те рестораны, которые и так на 70-80% работают на доставке с классическими блюдами на вынос - пицца, суши, бургеры. У нас другое меню. Рассчитываем, что наши пастабоксы (готовые полуфабрикаты из ресторанного ассортимента паст, равиоли и т.д.) позволят нам перекантоваться.



В лоб мы не нарушаем. В полную силу не работаем. Но скажем так: если приходят люди, которых мы хорошо знаем, мы пытаемся их не обидеть. И пока они ждут заказ с собой, в чае или кофе не откажем", - уверен Храмов.



Храмов уверен, что нет смысла лесть на рожон.



"Видел, как прессовали рестораторов, которые работали на выходных в открытую. В субботу они получили штрафы, и в воскресенье они уже тоже не работали - только на вынос.



Мы собирались группой рестораторов и решили так: кто считает нужным - работает, кто нет - нет. Тут вопрос в степени "наезда". Во Львове или Одессе, например, полиция приходила, спокойно садилась за стол писать протокол и уходила.



Наше заведение в Киеве находится недалеко от участка полиции. К нам за день заходили 8 раз, вежливо спрашивали находящихся в зале сотрудников, не кормят ли их в зале, и, получив отрицательный ответ, желали хорошего дня.



Другим ресторанам повезло меньше. Видел, как в Киеве полиция задерживала сотрудников общепита, укладывая их лицом в пол, и даже выламывала двери. Причем делалось это часто по наводке "стукачей". Тут ущерб заведению существенно выше, чем тот доход, который ты можешь заработать за выходные. Честно скажу: такого прессинга от полиции никто не ждал.



С другой стороны, сейчас общественное мнение по поводу карантина не такое, как весной. Тогда считалось, что каждый, кто хочет работать, барыга, которому пофиг на здоровье людей. Весной многие закрылись осознанно и не работали, опасаясь возмущения общественности. А сейчас уже все понимают, что бизнесу надо как-то выживать, а карантин выходного дня - бредовая мера, которая ничего не даст.



Сейчас общественность возмущают не работающие рестораны, а карантин выходного дня. Но нужно признать, что в воскресенье город был вымерший, в субботу тоже было мало людей. Не только полиция мешает работать, а и люди не готовы массово гулять. Людей органически становится меньше и в выходные, и в будние.



Работать вопреки запрету есть смысл, если в ресторане дежурят группы сильных адвокатов, юристов, которые могут оспорить действия правоохранителей и не допустить беспредела. Но против лома нет приема", – считает он.

Дмитрий Федотенков, совладелец сети ресторанов "Tarantino Family":

"Выходные прошли революционно. По доносу псевдоактивистов в нашем ресторане "Гаванна" полиция выломала дверь, задержала нашего сотрудника. Его уже отпустили. Но мы этого так не оставим. Обращаемся в правоохранительные органы с заявлениями, к журналистам. Будем отстаивать свои законные права на работу.

Не все наши рестораны работали, примерно 60-75% было закрыто. Включая те кафе, которые расположены в торговых центрах - они же тоже обязаны были закрыться на выходные. Но 30% ресторанов нашей сети работало.

Это не имело особого экономического смысла - людей напугали карантином, посетителей почти не было. Выручка упала в три раза.

Но для меня это был принципиальный вопрос. Я решил работать, так как не согласен с постановлением Кабмина о карантине выходного дня. И не я один. Вчера вечером проехался по городу и увидел, что многие рестораны работали. Я не видел погасших огней в заведениях, особенно в центре Киева.

Читал, что заместительница заболевшего ковидом министра здравоохранения Максима Степанова, Ирина Микичак, посоветовала предпринимателям идти работать в больницы. Так вот хочу передать Ирине, чтобы она шла ко мне в рестораны мыть кастрюли, причём по ночам. Причём даже в не работающих заведениях. Мы будем специально пачкать посуду, а она будет её мыть.

А я планирую и дальше продолжать работать на выходных. Игнорируя глупые нововведения правительства и советы недалёких чиновников".

Олеся Остафиева, совладелица Ведьма-бара «Лысая гора»:

"Выручка по сравнению с прошлой неделей на уровне 40%. Мы потеряли много рабочих часов. В будние мы открываемся в 5 вечера, а на выходных - в час дня. На этих выходных не открылись вообще.



Вчера, в воскресенье, я приехала в заведение, чтобы просто поработать за компьютером. И параллельно включила камеру видеонаблюдения. Так вот, два раза приезжала полиция, заглядывала в окна - нас пытались уличить в нарушении карантина. Хотя мы были закрыты.

Я также наблюдала интересную ситуацию на Позняках. Две женщины проверяли небольшие магазинчики в спальном районе. И где двери были открыты, заходили внутрь, а за ними - наряд полиции.

Почему мы все-таки решили закрыться? Если игнорировать запрет на работу, то нужно было объединиться всем рестораторам. Мол, все прогуливают - и мы прогуливаем.

На вынос мы не торговали. Стоимость выхода смены - 10 тысяч гривен в день, не факт, что продажи на вынос или доставка компенсируют эти затраты, тем более что службам доставки нужно платить 33-36% от суммы заказа.

К тому же, мы в принципе заведение, работающее по брони. У нас нет людей, приходящих просто с улицы. А так как этим карантином всех напугали, никто не бронировал у нас столы. Зачем рисковать ради 2 тысяч грн выручки?»,– уверена Остафиева.



Тарас Ковальчук, ресторатор из Тернополя, который основал религиозно организацию "Братство лысых" (Чтобы хостел и ресторан, которыми он управляет, могли работать во время карантина выходного дня):

"Посетителей было меньше процентов на 10 от традиционного выходного дня. Люди были довольны, им это по фану. Для меня как для руководителя более остро стал вопрос персонала. Все мои сотрудники хотят работать и делали это по собственному желанию. Им без разницы, как называться - церковью, ветеринарной аптекой, они хотят работать. Никто не хочет остаться без работы.



Но психологическое состояние персонала, на который постоянно давит полиция, дает о себе знать. К нам полицейские приходили каждые два часа и запугивали персонал. Они психологически давили на сотрудников, что те не имеют права работать. Власть постоянно проповедует и призывает к тому, чтобы люди не работали, это сказывается на эмоциональном состоянии сотрудников", – рассказывает Ковальчук.

По словам ресторатора, если не учитывать постоянные визиты полиции, то минувшие суббота и воскресенье были обычными рабочими днями.

Ковальчуку трудно сейчас оценить, насколько сработала схема с регистрацией религиозной организации, так как он еще не знает, фиксировала какие-либо нарушения полиция или нет в отношении его заведений.



"Они работают по хитрой схеме. Полицейские сначала фиксируют нарушение, а уже через несколько дней приходит участковый и сообщает про это. Состоянием на сейчас мне неизвестно про какие-либо составленные на нас протоколы, но это не факт, что их нет", - отметил предприниматель.



Также Ковальчук прокомментировал сегодняшнее заявление замминистра МОЗ о том, чтобы предприниматели шли работать в больницы.



"Что они курят? Это же бред. Может они хотят, чтобы предприниматели в будние дни занимались бизнесом, а во время выходных работали санитарами?",– недоумевает Ковальчук.



Также ресторатор заявил, что его бизнес будет работать и на следующих выходных, даже если карантин выходного дня не отменят.



"Правительство каждый день придумывает новые правила. Скоро запретят дышать. Но я как работодатель должен обеспечить стабильность для своего персонала. Рестораны должны работать, а как, это уже задача владельца", - уверен предприниматель.

Queen Country Club

Менеджер ресторана Queen Country Club, в комментарии "Стране" подтвердила информацию, что их ресторан работал в эти выходные.



"Да, мы работали. Но уже с сегодняшнего дня мы закрыты. Будем делать ребрендинг, откроемся через месяц, сейчас самое время.



Власть вводит ограничения, ссылаясь на безопасность людей. Но они не подумали про тех, кто может остаться без работы, а это же тоже безопасность человека, только финансовая. Как два дня карантина могут сократить уровень заболеваемости, я недоумеваю", – объясняет менеджер ресторана.



По словам девушки, за эти выходные к ним несколько раз приезжала полиция, составляла протокол, но силой их никто не закрывал.



"Сказать точную информацию о количестве клиентов и выручки я не могу. Но одно скажу, экономически это необоснованно", - считает менеджер.