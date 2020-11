Сегодня правительство утвердило "карантин выходного дня". Под зданием Кабмина с самого утра протестовали представители бизнеса, по которым это нововведение ударит больше всего - преимущественно рестораторы. Они требовали не ужесточать карантинные меры, алибо обеспечить бизнесу поддержку от государства. Но их не услышали.

Уже с этой субботы будет запрещена работа общепита (разрешено работать только на вынос), ТРЦ и кинотеатров, магазинов и рынков (кроме продуктовых), фитнес-клубов и бассейнов, а также салонов красоты.

Среди предпринимателей уже зреет бунт - некоторые рестораторы открыто предлагают саботировать запрет Кабмина и продолжать работать.

"Страна" спросила владельцев ресторанного бизнеса, будут ли они придерживаться карантина выходного дня.

Дмитрий Федотенков, совладелец сети ресторанов Tarantino Family:



«Мы будем саботировать карантин выходного дня. Это бесполезная ерунда, преследующая единственную цель наших глупых правителей – уничтожить остатки ресторанного бизнеса. Это вообще не повлияет на заражаемость.



Выходные дни – 45-50% оборота ресторанов. Закрытие на выходные равносильно гибели. Это загоняет рестораны в глубокую убыточностью. И без всякого локдауна есть спад продаж – примерно на половину по сравнению с прошлым годом.



За семь месяцев правительство не сделало ничего, чтобы подготовиться к этому сезону.

Вместо этого они успели:



- Развернуть Большую стройку и начать строить то, что можно было построить через пару лет.

- Дали заработать группе ушлых полупокеров - на дорогах, масках, антисептиках.

- Грохнуть арендаторов ТРЦ, сами ТРЦ, ритейл, рынок услуг и развлечений.

- Многие из них успели даже сходить в отпуск.

- Вернуть себе докарантинные зарплаты.

- Про@бать местные выборы.

- Они успели даже провести национальный опрос людей о том, хотим ли мы все курить шмаль. Вместо того, чтобы провести национальное тестирование.



По итогу.

Тестовая система завалена.

Медиков катастрофически не хватает.

Больниц нет.

Кислорода нет.

Бюджета на борьбу с ковидом на следующий год – нет.

Плана нет.

Программ поддержки бизнеса по примеру развитых европейских стран нет.

Заявленные обещания не выполнены - ни одно.

И я сейчас не о миллионе рабочих мест, о чем обещал Шмыгаль.



Что есть?

Карантин выходного дня.



Это их формула успеха на все случаи пандемии, как в средневековье, когда при насморке или головной боли прописывали универсальное - пустить кровь.



Что делать?

Срочно стоить быстровозводимые больницы, оснащать их, закупать кареты скорой помощи.

Готовить, привлекать и мотивировать медиков.

Наладить систему тестов и наконец-то осознать, что для большинства людей один тест это половина пенсии.

Назвать главные источники заражения, после чего вся страна узнаёт, что рестораны и кинотеатры не есть проблема. Проблема - транспорт и ночные дискотеки, которые никто не закроет на ближайшие выходные.

Ну и главное - необходимо оградить страну от клоунских управленческих решений.

А карантин выходного дня предлагаю не исполнять как преступный приказ».

Валерий Созановский, Совладелец SHO, The Burger, The Bar, The Cake и The Burger Mexico:

«Убытки от карантина выходного дня будут ужасные – 40-50+ процентов падение. Моя задача – придумать, как сейчас опять переформатироваться на доставку на выходных. Будем повторять опыт весны, когда был жесткий локдаун. Сейчас со всей командой провожу встречи. Решаем, кто из ребят будет и на упаковке, и на доставке.

Украинская ресторанная ассоциация уже что-то пытается предпринять, чтобы бороться против решения Кабмина. Пока чего-то конкретного я не увидел, жду официального заявления.

Но саботировать карантин мы не будем. Мы законопослушные, будем работать на доставку».





Максим Храмов, ресторатор, управляющий партнёр сетей Pastateca и Сихарули, президент Leaders Club Ukraine, проводящего церемонию Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса:



«Карантин выходного дня – это бред сумасшедшего. Он не дает ничего с точки зрения приостановки распространения вируса. Но зато убивает бизнес на корню. Учитывая, что 50% доходов всех сервисных бизнесов, включая общепит, дают именно выходные дни.



Такие решения правительства убивают даже малые ростки доверия и взаимопонимания между властью и бизнесом. Эти ростки начали появляться весной, когда власть и бизнес совместно обсуждали правила работы бизнеса на карантине. Но сегодня власть показала, что ей глубоко плевать с высокой башни на мнение бизнеса.



Они готовы перешагнуть через нас в угоду абсолютно идиотскому и бесполезному решению. Причем министр здравоохранения даже не скрывает, что не уверен в его эффективности. Он говорит, мол, мы хотим посмотреть, как оно будет. В переводе на человеческий язык это значит «мы решили поиграться». Ну, отрежем ногу – выживет или не выживет? Выживет – вторую ногу отрежем. Верх идиотизма. И они сами знают, что это бесполезно, но боятся более агрессивной реакции общества, если ввести полный локдаун. Поэтому пытаются «пилить» по частям. Но уровень агрессии в обществе и так уже на пределе.



Они нами рубят сук, на котором сидят. Малый и средний бизнес – опора и поддержка любых власть имущих, с нами всегда можно договориться. А они нас сбрасывают с поезда, плодя миллионы врагов, и при этом не решают проблему.



Видел, что многие рестораторы уже заявили, что будут саботировать запрет. Честно скажу, мы тоже рассматриваем такой вариант – не соблюдать карантин выходного дня. Вот уже и мэр Львова Садовой открыто заявил, что в его городе не будут выполнять это решение Кабмина. Мы тоже ждем реакции местной власти в Киеве и других городах. Потому что само по себе решение Кабмина нарушает массу законов и Конституцию. Многое будет зависеть от того, насколько бизнес и местные власти смогут противостоять незаконным действиям Кабмина».

Олеся Остафиева, совладелица Ведьма-Бара «Лысая гора»:



«Я в шоке. Мы пока не понимаем, насколько карантин выходного дня затянется. Если надолго, для нас это будет нести даже большие потери, чем полный локдаун, который был в марте.



В понедельник-вторник мы в минусе, в среду-четверг выходим в ноль, в пятницу, субботу и воскресенье – покрываем минусы первой части недели и выходим на минимальную прибыль. 60-70% выручки мы имеем с пятницы по воскресенье, и работа в пятницу до 22.00 нас не спасает – мы вечернее заведение, открываемся только в 17.00.



На локдауне арендодатель дал нам скидку 50%, задолженность отсрочили поставщики продуктов. Сейчас я понимаю аргумент наших партнеров: «Ну, вы же работаете». Соответственно, скидок не будет, выручки не будет. Зато вырастет количество списанных продуктов – которые были закуплены, но не израсходованы, и за выходные испортились.



Прибавьте к этому дополнительную «ковидную» статью расходов – дезинфекция, маски для гостей, плата за утилизацию масок.



Это будет не работа, а какое-то мышиное карабканье. Если это продлится больше двух недель, мы погрязнем в долгах. Мартовские долги мы отрабатывали до конца августа, в сентябре-октябре более-менее нормально начали работать, но и то – только до 22.00.



В Германии, например, предприятиям до 50 человек компенсируют выручку в размере 75% от уровня ноября 2019 года. Причем компенсируют не прибыль, а вуыручку. Представляете? Если бы у нас была такая поддержка от государства, мы бы выстроились в очередь на закрытие.



Мы не можем идти на саботаж. Пока приняли для себя такое решение: посмотрим по ближайшим выходным, как будет работать рынок. Если весь рынок «забьет», то и мы тоже. Такое было в Ивано-Франковске, когда город внесли в красную зону, там все заведения продолжили работать, несмотря на запрет. Если саботаж ресторанов будет массовым, то конечно, мы его поддержим. Если все уроки прогуливают, то и мы тоже».