Будут ли рестораны соблюдать карантин выходного дня. Фото из открытых источников
Будут ли рестораны соблюдать карантин выходного дня. Фото из открытых источников

Сегодня правительство утвердило "карантин выходного дня". Под зданием Кабмина с самого утра протестовали представители бизнеса, по которым это нововведение ударит больше всего - преимущественно рестораторы. Они требовали не ужесточать карантинные меры, алибо обеспечить бизнесу поддержку от государства. Но их не услышали.

Уже с этой субботы будет запрещена работа общепита (разрешено работать только на вынос), ТРЦ и кинотеатров, магазинов и рынков (кроме продуктовых), фитнес-клубов и бассейнов, а также салонов красоты. 

Среди предпринимателей уже зреет бунт - некоторые рестораторы открыто предлагают саботировать запрет Кабмина и продолжать работать. 

"Страна" спросила владельцев ресторанного бизнеса, будут ли они придерживаться карантина выходного дня. 

Дмитрий Федотенков

Дмитрий Федотенков, совладелец сети ресторанов Tarantino Family:
 
«Мы будем саботировать карантин выходного дня. Это бесполезная ерунда, преследующая единственную цель наших глупых правителей – уничтожить остатки ресторанного бизнеса. Это вообще не повлияет на заражаемость.
 
Выходные дни – 45-50% оборота ресторанов. Закрытие на выходные равносильно гибели. Это загоняет рестораны в глубокую убыточностью. И без всякого локдауна есть спад продаж – примерно на половину по сравнению с прошлым годом.
 
За семь месяцев правительство не сделало ничего, чтобы подготовиться к этому сезону.
Вместо этого они успели:
 
- Развернуть Большую стройку и начать строить то, что можно было построить через пару лет.
- Дали заработать группе ушлых полупокеров - на дорогах, масках, антисептиках.
- Грохнуть арендаторов ТРЦ, сами ТРЦ, ритейл, рынок услуг и развлечений.
- Многие из них успели даже сходить в отпуск.
- Вернуть себе докарантинные зарплаты.
- Про@бать местные выборы.
- Они успели даже провести национальный опрос людей о том, хотим ли мы все курить шмаль. Вместо того, чтобы провести национальное тестирование.
 
По итогу.

Тестовая система завалена.

Медиков катастрофически не хватает.

Больниц нет.

Кислорода нет.

Бюджета на борьбу с ковидом на следующий год – нет.

Плана нет.

Программ поддержки бизнеса по примеру развитых европейских стран нет.

Заявленные обещания не выполнены - ни одно.

И я сейчас не о миллионе рабочих мест, о чем обещал Шмыгаль.
 
Что есть?

Карантин выходного дня.
 
Это их формула успеха на все случаи пандемии, как в средневековье, когда при насморке или головной боли прописывали универсальное - пустить кровь.
 
Что делать?

Срочно стоить быстровозводимые больницы, оснащать их, закупать кареты скорой помощи.

Готовить, привлекать и мотивировать медиков.

Наладить систему тестов и наконец-то осознать, что для большинства людей один тест это половина пенсии.

Назвать главные источники заражения, после чего вся страна узнаёт, что рестораны и кинотеатры не есть проблема. Проблема - транспорт и ночные дискотеки, которые никто не закроет на ближайшие выходные.

Ну и главное - необходимо оградить страну от клоунских управленческих решений.

А карантин выходного дня предлагаю не исполнять как преступный приказ».

Валерий Созановский

Валерий Созановский, Совладелец SHO, The Burger, The Bar, The Cake и The Burger Mexico:

«Убытки от карантина выходного дня будут ужасные – 40-50+ процентов падение. Моя задача – придумать, как сейчас опять переформатироваться на доставку на выходных. Будем повторять опыт весны, когда был жесткий локдаун. Сейчас со всей командой провожу встречи. Решаем, кто из ребят будет и на упаковке, и на доставке.

Украинская ресторанная ассоциация уже что-то пытается предпринять, чтобы бороться против решения Кабмина. Пока чего-то конкретного я не увидел, жду официального заявления.

Но саботировать карантин мы не будем. Мы законопослушные, будем работать на доставку».

Максим Храмов
 
Максим Храмов,  ресторатор, управляющий партнёр сетей Pastateca и Сихарули, президент Leaders Club Ukraine, проводящего церемонию Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса:
 
«Карантин выходного дня – это бред сумасшедшего. Он не дает ничего с точки зрения приостановки распространения вируса. Но зато убивает бизнес на корню. Учитывая, что 50% доходов всех сервисных бизнесов, включая общепит, дают именно выходные дни.
 
Такие решения правительства убивают даже малые ростки доверия и взаимопонимания между властью и бизнесом. Эти ростки начали появляться весной, когда власть и бизнес совместно обсуждали правила работы бизнеса на карантине. Но сегодня власть показала, что ей глубоко плевать с высокой башни на мнение бизнеса.
 
Они готовы перешагнуть через нас в угоду абсолютно идиотскому и бесполезному решению. Причем министр здравоохранения даже не скрывает, что не уверен в его эффективности. Он говорит, мол, мы хотим посмотреть, как оно будет. В переводе на человеческий язык это значит «мы решили поиграться». Ну, отрежем ногу – выживет или не выживет? Выживет – вторую ногу отрежем. Верх идиотизма. И они сами знают, что это бесполезно, но боятся более агрессивной реакции общества, если ввести полный локдаун. Поэтому пытаются «пилить» по частям. Но уровень агрессии в обществе и так уже на пределе.
 
Они нами рубят сук, на котором сидят. Малый и средний бизнес – опора и поддержка любых власть имущих, с нами всегда можно договориться. А они нас сбрасывают с поезда, плодя миллионы врагов, и при этом не решают проблему.
 
Видел, что многие рестораторы уже заявили, что будут саботировать запрет. Честно скажу, мы тоже рассматриваем такой вариант – не соблюдать карантин выходного дня. Вот уже и мэр Львова Садовой открыто заявил, что в его городе не будут выполнять это решение Кабмина. Мы тоже ждем реакции местной власти в Киеве и других городах. Потому что само по себе решение Кабмина нарушает массу законов и Конституцию. Многое будет зависеть от того, насколько бизнес и местные власти смогут противостоять незаконным действиям Кабмина».

Олеся Остафиева

Олеся Остафиева, совладелица Ведьма-Бара «Лысая гора»:
 
«Я в шоке. Мы пока не понимаем, насколько карантин выходного дня затянется. Если надолго, для нас это будет нести даже большие потери, чем полный локдаун, который был в марте.
 
В понедельник-вторник мы в минусе, в среду-четверг выходим в ноль, в пятницу, субботу и воскресенье – покрываем минусы первой части недели и выходим на минимальную прибыль. 60-70% выручки мы имеем с пятницы по воскресенье, и работа в пятницу до 22.00 нас не спасает – мы вечернее заведение, открываемся только в 17.00.
 
На локдауне арендодатель дал нам скидку 50%, задолженность отсрочили поставщики продуктов. Сейчас я понимаю аргумент наших партнеров: «Ну, вы же работаете». Соответственно, скидок не будет, выручки не будет. Зато вырастет количество списанных продуктов – которые были закуплены, но не израсходованы, и за выходные испортились.
 
Прибавьте к этому дополнительную «ковидную» статью расходов – дезинфекция, маски для гостей, плата за утилизацию масок.
 
Это будет не работа, а какое-то мышиное карабканье. Если это продлится больше двух недель, мы погрязнем в долгах. Мартовские долги мы отрабатывали до конца августа, в сентябре-октябре более-менее нормально начали работать, но и то – только до 22.00.
 
В Германии, например, предприятиям до 50 человек компенсируют выручку в размере 75% от уровня ноября 2019 года. Причем компенсируют не прибыль, а вуыручку. Представляете? Если бы у нас была такая поддержка от государства, мы бы выстроились в очередь на закрытие.
 
Мы не можем идти на саботаж. Пока приняли для себя такое решение: посмотрим по ближайшим выходным, как будет работать рынок. Если весь рынок «забьет», то и мы тоже. Такое было в Ивано-Франковске, когда город внесли в красную зону, там все заведения продолжили работать, несмотря на запрет. Если саботаж ресторанов будет массовым, то конечно, мы его поддержим. Если все уроки прогуливают, то и мы тоже».

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