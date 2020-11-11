На днях в Украине, в Николаевской области, был уничтожен редкий археологический памятник – "царский" скифский курган.

И такие случаи не являются в Украине редкостью. У нас в стране действуют многочисленные группы черных копателей-археологов, которые крышуются силовиками.

"Страна" пообщалась на условиях анонимности с людьми, которые работают на рынке скупки древностей и узнала как устроен в Украине устроен этот бизнес.

Ради продажи за границу

Как правило, у черных копателей давно есть постоянные скупщики в Украине. Которые, в свою очередь, продают раритеты конечным покупателям – коллекционерам. В Украине тоже есть покупатели – коллекционеры, из числа состоятельных бизнесменов. Но наиболее щедрые клиенты живут за рубежом – там цена украинских реликвий возрастает в разы.

"Рынок древностей в Украине по сравнению с западными, очень узок. Украинские коллекционеры не предлагают хорошие цены за редкие предметы, наши бизнесмены жадные и невежественные. Предпочитают собирать произведения искусства, которые ценятся на Западе. Был случай, когда мне в руки попала скифская золотая фибула, застежка в зверином стиле. Украинские коллекционеры предлагали мне за нее в два раза меньше, чем я получил, вывезя фибулу в Чехию", - рассказал одессит Владимир, который занимается скупкой древностей.

По его словам, наибольший спрос существует на скифские и древнегреческие предметы, которые находятся в хорошей сохранности и достаточно четко атрибутируются по времени и месту.

Грабят курганы экскаваторами

Как говорит "дилер древностей", черные копатели работают группами в три – четыре человека. Причем на оборудование и на приборы денег не жалеют – в распоряжении копателей есть не только сверхдорогие металлодетекторы последних моделей, но и квадроциклы, коптеры и радиостанции.

А для скорости раскопок черные копатели, как это было в случае с недавним разграблением царского кургана, нанимают грейдеры и экскаваторы.

Объекты, потенциально интересные – курганы и древние городища, определяют при помощи публикаций украинских археологов и тщательной разведки на местах. В составе групп черных копателей есть люди, которые работают в городских, областных и музейных архивах.

Функции других членов групп черных копателей – "навести мосты" с местной полицией, договориться с владельцами территории, на которой находятся курганы и древние поселения.

Далее – дело техники, черные копатели грабят интересные места молниеносно, так как длительные раскопки привлекают ненужное внимание посторонних.

Черные копатели вместо археологических экспедиций

Если древний курган или поселение находятся в частном владении, договориться с хозяином о его уничтожении группам черных копателей удается довольно быстро. Дело в том, что такие геолокации находятся под защитой государства и обозначены на картах. На этих местах ни пахать, ни строить нельзя. Поэтому для владельцев или арендаторов древние точки на их полях – настоящее бельмо – во время сева или пахоты эти места обрабатывают по краям.

В советское время для подобных целей при Институте археологии существовали специальные новостроечные археологические экспедиции. Задачей которых были раскопки курганов под колхозное или совхозное строительство или распашку. После распада СССР новостроечные экспедиции прекратили существование. Дело в том, что финансировались они примерно поровну – из государственного бюджета и фондов сельских хозяйств.

Последние чаще всего просто предоставляли бульдозеры и машины для перевозки членов экспедиций и их имущества. И сейчас большинство перспективных в научном плане археологических объектов - курганов и поселений, фактически заморожены для исследования ученых. В госбюджете денег на раскопки нет.

Компенсировать расходы продажей извлеченных артефактов тоже нельзя – все реликвии поступают в музеи и не подлежат реализации.

Но свято место пусто не бывает. И расходы государства на раскопки берут на себя черные копатели. Суммарная выручка от "поднятых" раритетов – миллионы долларов в год. Достаточно посмотреть цену скифских и древнегреческих артефактов, которые выставлены на интернет аукционах.

Крышуют таможня, полиция и пограничники

Украинские правоохранители мало интересуются действиями черных копателей, так как доказать факт разграбления исторического или археологического памятника в суде очень проблематично – для этого необходимо много серьезных экспертиз. Проведение которых растягивается на годы.

"Страна" насчитала в открытом электронном реестре судебных решений 44 документа по всего пяти уголовным производствам, открытым по 298 ст. УК Украины – незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, или повреждение объектов культурного наследия.

По словам источников "Страны" в СБУ, контрабанду археологических реликвий из Украины крышуют полиция (на этапе раскопок), а также таможенники и пограничники (на этапе вывоза за границу).

"Откат таможенников за провоз предметов, представляющих интерес для западных коллекционеров, колеблется от 2 до 5 тысяч евро. За эти деньги из Украины можно хоть мумию мамонта вывезти. Таможенники и пограничники задерживают только мелких, неорганизованных контрабандистов древностей. Крупные контрабандисты поставили на поток вывоз исторических предметов", - пояснил офицер СБУ.

Интересно, что группа черных копателей, разграбивших царский курган в Николаевской области, воспользовалась помощью охранной фирмы одесского радикала Евгения Резвушкина.

Впрочем, сам активист отрицает причастность к охранной фирме, охранявшей черных копателей. Впрочем, одесскую охранную фирму "Варта миста" возглавляет его гражданская жена.

По мнению доктора исторических наук, археолога Андрея Красножона, вывоз древних артефактов из Украины за последнее десятилетие принял катастрофические формы.

"Предметы, которые грабят из археологических объектов черные копатели, это не грибы. И не вырастут снова на голом месте. Украина каждый год теряет колоссальный объем исторического наследия. Это огромный урон не только для науки, но и в целом для государства. Дошло уже до того, что на форумах сами черные копатели жалуются, что многие предметы древности стали огромной редкостью, мол, сами достать не могут, даже на заказ. Причем занимаются мародерством организованные группы черных копателей, мелкие искатели с металлодетекторами здесь ни причем. Есть информация, что к организованному грабежу объектов археологического и исторического наследия причастна полиция, которая крышует черных копателей. Как говорится, что охраняю, то и ем", - рассказал Андрей Красножон.