Сегодня на 87-м году жизни скончался писатель-сатирик, народный артист России и Украины Михаил Жванецкий. Он стал известен широкой публике благодаря своим блестящим выступлениям с миниатюрами, а его яркие афоризмы знают на всем постсоветском пространстве.

Жванецкий считается патриархом одесского юмора - он сам родом из Одессы.

"Страна" спросила украинских деятелей культуры, чем им запомнился Жванецкий. И какие его произведения они считают наиболее искрометными. Также мы собрали реакцию на смерть сатирика в соцсетях.

"Жванецкий был великим"

Дмитрий Гордон, журналист:

"Мы с Михаилом Михайловичем познакомились в 1989 году. Я взял у него первое интервью, это было уже 31 год назад. И потом мы вместе поехали с ним в гости к Анатолию Михайловичу Кашпировскому. Он был тогда невероятно популярным, человеком года в СССР. Жванецкому было интересно с ним познакомиться. Мы поехали и полночи провели у Анатолия Михайловича дома. С нами были еще Клара Новикова и Ефим Шифрин.

Потом в течение долгих лет мы постояло встречались - и в Киеве, и в Москве. Он до последнего приезжал в Киев на выступления, которые проводил театр "Академия", Дмитрий Деркач, который дружил со Жванецким 30 лет. Для него сегодня тоже большое горе.

Я очень хотел сделать больше телевизионное интервью с Михаилом Михайловичем. Он практически не давал интервью. Мне удалось его уговорить. Он всегда приезжал в Одессу на четыре месяца - на лето, и сентябрь захватывал. Я попросил его, и он бросил все и прилетел. И мы лет 13 назад сделали замечательное интервью.

Он был невероятным человеком. Он был гением, о чем я ему всегда говорил при жизни. У нас была такая игра: я ему - вы гений, а он - повтори еще. Он был великим писателем, который стоит наравне с Ильфом и Петровым, Бабелем и другими великими одесситами.

При этом Михаил Михайлович очень осторожно относился к себе. Сомневался в себе. Всегда волновался перед каждым концертом - как будут встречать, будут ли аплодисменты. Он, столько всего написавший, и написавший такого! - получивший признание при жизни, всегда переживал, как воспримут его творчество люди. Это невероятно. Знаете, как правило людям нахрапистым, малоталантливым кажется, что они схватили Бога за бороду. Жванецкий, который состоялся как классик при жизни, всегда в себе сомневался.

Последний раз мы виделись год назад. Он уже тяжело болел. Ему было трудно ходить. Но он всегда был человеком искрометного юмора, юмор был с ним на каждом шагу. И вот я у него спросил, почему он так ходит - а он: ножки 34-го года, им уже тяжело, они устали.

Жванецкий был плоть от плоти Одессы. Он прославил Одессу. Ее узнали во всем мире благодаря Жванецкому.

Он был невероятный человек в плане застолья - с ним всегда было интересно за столом. Он, кстати, очень неприхотливый был в еде - лук, селедка, картошечка.

Из его шуток мне больше всего запомнилась одна: "Что наша жизнь? Свет в конце тоннеля есть. Свет есть. Только тоннель, с@ка, не кончается". А из произведений - знаете, я с детства слушан на магнитофонной приставке "Нота" его бабины. С 10 лет знал наизусть его "Начальник транспортного цеха", и про его школьного учителя, про министра мясной и молочной промышленности. Он очень много рассказывал интересного про Райкина, Высоцкого, свою жизнь непростую. А жизнь у него правда была непростая. Он голодал в юности. Рассказывал, как они в порту разгружали апельсины и он приносил маме запах от них.

Когда про человека говорят "великий", этим словом часто разбрасываются. Но Жванецкий был великим".

Владимир Горянский, актер, Народный артист Украины:

"Не был знаком со Жванецким лично, к сожалению. Но как зритель могу сказать, что Жванецкий - это эпоха. Великий сатирик, король смеха. Его тексты, его юмор не похож ни на кого. Жванецкого непросто читать, поэтому единицы артистов могут воплотить этот юмор, те подтексты, которые он вкладывал.

Жванецкий - это харизма, это мощь. Это Артист. Он гениально читал свои тексты. У него много политической сатиры. Если бы наши мужи при власти прислушивались и глубже воспринимали то, что он предсказывал, было бы легче в нашей непростой жизни.

Жванецкого любят все. Не знаю ни одного человека, который о нем отзывался бы нехорошо. Его смерть - для всех утрата.

Я наблюдал за Жванецким в быту, как он вел себя в каком-то окружении. Это безумно скромный человек с достоинством, никогда не кичившийся, не бравший на себя внимание. Но при этом он так и притягивал к себе, как магнит.

Четко помню одну его цитату: "Лучше с любовью заниматься трудом, чем с трудом заниматься любовью". Очень яркое его высказывание. Жванецкий вообще весь пропитан юмором. Его артисты - Карцев и Ильченко, - очень точно понимали и воспроизводили его тексты.

Светлая память Жванецкому. О нем можно бесконечно говорить, еще много будет о нем написано. Его произведения - это труды на долгие годы".

Максим Нелепа, шоумен, телеведущий:

"Встречаться с Михаилом Жванецким мне лично, к сожалению, не довелось, как и побывать на его концертах. Но в детстве я помню, что у родителей было много пластинок с записями Жванецкого, и даже бобин. Помню, что много слушал Жванецкого в детстве. Не готов выделить какую-то одну шутку или одно его произведение как самое лучшее. Для меня он он маяк юмора. Причем мне нравится, что этот юмор был очень корректный, воспитанный, интеллигентный и "высокий". Уверен, что после Жванецкого останется много хорошей памяти, которая будет вызывать улыбку".

Ольга Сумская, народная артистка Украины:

"Ушёл великий мастер живого слова, искромётного юмора, мудрейший, талантливейший Михаил Михайлович Жванецкий. Как он чувствовал время! Всегда вдохновлял нас своей энергией, оптимизмом. Нам будет не хватать его улыбки, обаяния, силы его таланта... К сожалению, не имела чести знать его лично.

"Свои произведения он сначала читал одесситам"

Олег Губарь, одесский краевед и историк, который не один десяток лет дружил с ушедшим писателем, рассказал "Стране" о своем знакомстве с ним.

"Познакомился с Михаилом Михайловичем давно. В незапамятные времена. Для меня он сделал очень много. Он помог мне в тот момент, когда это было для меня жизненно важно. Он для меня родной человек, относился ко мне по-отечески. Это было не наставническое отношение, по существу-то он мне в отцы годится. Но относился ко мне как друг. Разница в 19 лет между нами. Но я никогда не чувствовал возрастных препятствий, какой-то дистанции. Даже намека на дистанцию не было.

Михаил Жванецкий и Олег Губарь. Фото из Facebook Губаря

Он был легок в общении с теми, кого он любил. Нам, его друзьям, никогда от него ничего не было надо. Но он каким-то образом узнавал о проблемах друзей и помогал всем, чем мог. С другими он был закрыт. И одновременно с этим, никогда не был ни для кого пренебрежителен или груб.

Как ни странно, он был очень одиноким человеком. Среди толпы он был очень одинок. Не каждый мог его понять.

Когда-то я даже пошутил, что Жванецкий одинок, как Эйфелева башня. И это правда…

Мы учились на одном факультете механизация портово-перегрузочных работ в Водном институте, но я ушел с третьего курса в университет. Два года назад сидели в клубе одесситов с Жванецким и очень живо общались о портовых кранах и прочей технике. Вообще он с удовольствием вспоминал о студенческих временах и работе в одесском порту. Лет двадцать назад мы поехали с Жванецким и Мишей Пойзнером в порт. Нас в столовой принимали, чуть ли не в цеху. Такая себе атмосфера рабочего обеда. Жванецкий слушал портовиков так, как будто вернулся в юность.

Жванецкого всегда узнавали в Одессе. Как-то Жванецкий решил с нами прогуляться по Одессе. Пока гуляли, проголодались и решили вместо ресторана идти "в народ". Как раз попался по пути заштатный полуподвальный кабачок названием "Ритм". Как только зашли в кабачок, администрация тут же предоставила нам отдельный кабинет. И потом, когда заходили в это кафе, нас сразу вспоминали. О, мол, это те ребята, которые были тут вместе с Жванецким.

В клубе одесситов был как-то вечер воспоминаний. Говорили о "большом" и "малом" круге (этими названиями одесские студенты в 50-80-е годы 20 века называли два маршрута по питейным заведениям в центре города – Ред.). Надо ли говорить, что Жванецкий больше всех рассказывал историй про "большой" и "малой" круги.

В общении с Михаилом Михайловичем я всегда делал неожиданные открытия. Я много пел ему под гитару во время посиделок. Петя Тодоровский тоже играл для него на семиструнной гитаре. Малоизвестный факт - Жванецкий очень знал и любил авторскую песню. Он знал авторов, знал тексты песен. Он был шестидесятником в этом смысле.

Он интересовался всем, что касается Одессы. Иногда даже звонил мне из Москвы, задавал довольно узкоспециальные вопросы по истории города. Например, как-то позвонил и спросил о Каролине Сабанской (светская львица Одессы первой половины 19 века – Ред.).

Жванецкий вообще очень любил погружаться в атмосферу, слушать окружающее. Конечно, он задавал вопросы, но больше слушал. Это очень характерно для художников. Иногда он говорил, как бы находясь вне времени – параллельно о том, что происходило в Одессе лет сорок назад и о событиях нынешних. Но выстраивалось это в общую картину, как бы складывал ее из мозаичных осколков. Поэтому для посторонних часто логика наших разговоров была порой неясна. Есть вещи, которые существуют вне времени. И он это чувствовал.

Хотел его пристрастить к филокартии, одесской фотографии, старым открыткам. Подарил ему как-то портфель известного одесского профессора истории с альбомом старых фотографий. Но он не стал этим заниматься. Вообще я ему подарил не один портфель. Понимая, что он все равно будет ходить со своим старым портфелем. Но ему все равно было это очень приятно.

Он был тонкокожим человеком, и остро воспринимал все окружающее. Но одновременно был заключен в своеобразной защитной капсуле, которая помогала ему жить. Наверное, это осталось с его юности, он был дитя войны, прошел жесткую школу порта, нужды и одесских послевоенных улиц. Он был человеком крепкой закалки. Его невозможно было зацепить комками грязи, которые бросали ему в спину.

Травли, как в пору его наивысшего творческого подъема, так и в последнее время, было достаточно. Но даже учитывая его преклонный возраст, сломать его было невозможно. О политике он не говорил.

Многое из его творчества было не понятно большинству его слушателей. Были шутки, которые понимало двадцать человек из огромного зала. Жванецкий очень любил Одессу и стремился провести здесь побольше времени. Он мог лето провести в своем домике в Одессе, писал здесь новые свои тексты. А осенью была первая проверка – на нас, одесситах. Он собирал знакомых и друзей. И читал".

"Смешной дядька. Красивая жизнь". Что пишут в соцсетях

Сочувствие всем, кто знал Михаила Жванецкого, выразил президент Украины Владимир Зеленский. Он написал, что является одним из пылких поклонников Жванецкого и считает, что его сатира стала для многих мудростью.

"Как говорил Михаил Жванецкий, ничего страшного, если над тобой смеются. Гораздо хуже, когда над тобой плачут. Сегодня такой горький день. Сочувствие всем, кто его любил и знал. Я - среди пылких поклонников силы мысли Михаила Михайловича. Его сатира стала для многих мудростью", - написал президент в Twitter-аккаунте.

"Вечная память, Михаил Михайлович! Спасибо за каждое ваше точное слово, уместную паузу и глубокий смысл. Вы навсегда в наших сердцах" - отреагировала Студия "Квартал 95".

Журналист Сергей Лямец назвал сатирика личным достоянием миллионов.

"Мой Жванецкий. Когда я хочу почувствовать крылья за спиной, включаю Его. Всего пяти минут достаточно.

Считанные люди в мире способны быть личным достоянием миллионов. Они заставляют планету вращаться быстрее, а ее жителей - жить с особым счастьем в глазах.

Вечная добрая память светлому человеку Легкого полёта".

Заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова напомнила афоризмы Жванецкого о женщинах.

"У меня есть привычка книжного задрота выписывать из книг цитаты, закрученные словесные обороты и незнакомые слова. Блокнот всегда со мной в багажнике. Сегодня вот пригодился. Жванецкий. "Любовь (коротко)".

"Роль женщины в нашей жизни очень проста: возбуждать и успокаивать"

"Когда мужчина говорит: "Я люблю женщин", – он любит себя. Когда он говорит: "Я люблю женщину", – он любит её"

"Женщины! Слушайте сюда! Наблюдайте мужчин только в деле. Ни в одежде. Ни в беседе. Ни в еде. Ни в танце. Ни в шутке. Ни в спорте. Поглядите его в работе. И решайте!"

"Не можешь любить – сиди дружи"

"Лучшие женщины смотрят вам прямо в глаза, что бы вы с ними ни делали".

Киевский бизнесмен Гарик Корогодский вспомнил историю с Жванецким, в которой родился еще один его афоризм.

"ЖВАНЕЦКИЙ

В 2000м я пригласил МихМиха на др в Аквариум. Были мои родители, ММЖ папин кумир.

Дошло до того, что папа не соглашался ехать к сыну – он жил в Израиле – без Жванецкого. Миша – так он представился родителям, для вас я Миша – выступил, как всегда, с блеском.

А потом по сценарию русалки стащили его с бортика в бассейн.

Как был, в костюме, с папочкой в руке – все с разрешения его директора, конечно, но сюрпризом для Самого.

И, когда его вытащили на сушу, высоченная голая девушка, ну, не голая, но топлесс, уперлась звезде соском в глаз:

– Миша, ведь вы позволите так вас называть, Миша, что вы можете мне предложить?

– Дорогуша! Я могу вам предложить 100 абсолютно промокших долларов!

–––––––––––––––––––

Очень смешной дядька. Красивая жизнь".

Журналист Вячеслав Чечило отметил, что уже свое мнение высказывают хейтеры.

"Уже понеслось, что Жванецкий это "тупой псевдоодесский юмор". Хотя Жванецкий это вовсе не про юмор. Это эпоха. Эпоха не может быть тупой. Зато тупыми могут быть ее потомки - запросто".

О хейтерах высказалась и блогер Екатеринаа Золотарева.

"Умер Михаил Жванецкий — безусловный гений нашей современности. Острый, меткий, колкий, бьющий наотмашь и наверняка, но никогда не делающий ударом больно, а почти всегда — смешно, но по-грустному, по-умному, по-житейскому. Огромная потеря для Одессы и всей Украины. Таких больше нет. Да и вообще великих у нас почти не осталось. Сейчас в цене хуторянство и примитивность. Но это не удивительно. И об этом ещё скажу отдельно.

Я вот сейчас о другом хочу сказать. Знаете, я всегда удивлялась, откуда ж только лезут эти упоротые рагули без единой извилины, указывающие, по кому и как скорбеть правильно, а по кому нет. Конечно же исходя исключительно из сиюминутной политической целесообразности, трендовости, актуальности и прочих показателей, под которые подгоняют свои никчемные жизни эти одноклеточные существа.

Вот и сейчас таких понавылазило, словно червей после дождя. Бегают по постам о смерти сатирика и гадят в комментариях. Интересно, что в этих их комментариях с оскорблениями уже ушедшего человека больше — желание понравиться своему информационному пузырю или банальная зависть к уже ушедшему человеку, которого знают и любят миллионы. Ведь сами они никто и ничто, такими и уйдут — мало кто вспомнит и заплачет.

А вот промолчали бы — хоть за умных имели бы шанс сойти. Но нит. Обязательно надо выпятить свой комсомольский запал и чисто совковую зашоренность с такими сопутствующими этому заболеванию симптомами как моралфажество, осуждение за скорбь по ушедшему человеку и проч. Всё-таки что бы люди с гнилой генетикой ни строили, всегда выходит КПСС. Хоть в ватниках и кокошниках, а хоть и в вышиванках и шароварах. Нутро не обманешь, память поколений не просрёшь. Увы.

"Лучше промолчать и показаться дураком, нежели заговорить и не оставить на этот счет никаких сомнений". Как же уместны слова гения здесь. Впрочем, как и всегда. Покойтесь с миром.

Вспомнил о своей первой встрече со Жванецким в Одессе экс-глава МВД Юрий Луценко.

"Впервые я встретился с Великим Жванецкому в далеком 2005 на дне рождения мэра Одессы Гурвица. Нас познакомили и я сразу рассказал Михаилу Михайловичу кучу политических анекдотов о Ющенко, Путине, Тимошенко, Луценко ...

Маэстро вернулся к жене и сказал: "Дорогая, это министр внутренних дел Украины. Он рассказывает чудесные анекдоты об их президенте и премьере. И еще - о том, о ком я даже здесь боюсь слышать. Господи, я хочу жить в этой стране".

Жена выгнула брови и спросила, сколько мне лет и где я служил в МВД до революции? Я ответил, что мне 41 и я ни дня не служил в МВД, знаю только пару милиционеров, которые стояли напротив моей палатки.

Она вздохнула и печально сказала "Миша, я тоже хотела бы жить в этой стране".

Потом мы еще не раз виделись. Всегда смеялись над политикой. Видно было, что ММЖ отдыхает душой, живет и творит в своих смешных пушистых наушниках (от шума ночных клубов) именно здесь, в Одессе. Мудрым Гражданином которой он навсегда останется.

Спасибо за все, Маэстро!"

Политтехнолог Владимир Петров увидел историю, рассказанную Юрием Луценко, по-другому.

"Отличная история от тупого душнилы о том, как он будучи министром внутренних дел, приехал на День рождения к криминальному авторитету, набухался и начал приставать с тупыми анекдотами к мастеру юмора и сарказма. Идиот даже не понял как его опустили по сути обозвав идиотом и рассказывает историю знакомства с гордостью".