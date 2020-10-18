За последний год по Украине прокатилась волна терактов. Все началось 18 сентября 2019 года, когда неизвестный заблокировал движение по мосту Метро в Киеве, угрожая его взорвать. Им оказался Алексей Белько, ветеран АТО. Затем у него появился последователь – правда, этот человек при себе оружия не имел. А летом 2020-го теракты произошли сразу в нескольких украинских городах – Луцке, Полтаве и Киеве.



Но со временем интерес общества к этим событиям утих.

"Страна" выяснила, какое наказание понесли подозреваемые в пяти самых громких случаях за последний год. И что сейчас происходит с псевдо-террористами.

18 сентября 2019 года, Киев, Алексей Белько





В среду вечером некий мужчина, обмотанный во флаг, заехал на мост Метро в Киеве на белом кабриолете. Он несколько раз выстрелил из оружия в воздух и сообщил, что взорвет мост. Происшествие случилось вечером в час-пик, когда киевляне как раз возвращаются домой после работы. Движение автомобилей и метро по мосту было заблокировано – возник транспортный коллапс.

Сперва мужчина вел себя довольно агрессивно и даже открыл огонь по полицейским дронам-разведчикам из карабина и сбил один из них. При этом террорист не выдвигал политических требований. Полиция сообщала, что злоумышленник на мосту "требовал переговорить со своей девушкой". Позже стало известно, что желание взорвать мост появилось у него после того, как девушка по имени Алена ему изменила. На мосту он кричал: "Алена, Алена!"

Личность мужчины быстро установили. Террористом оказался 42-летний ветеран ООС и бывший боец Сил специальных операций Алексей Белько. Он был уволен из воинской части за самовольное отлучение.

В спецоперации по задержанию мужчины приняли участие около 350 работников различных ведомств и подразделений. В итоге он был задержан спецназовцами без сопротивления. Когда силовики зашли на мост с военной техникой, Белько поднял руки вверх, вышел из машины, лег на асфальт и сдался. Как оказалось, взрывчатки у него не было - в отличие от огнестрельного оружия.



С того момента прошло уже больше года. Как сообщают в юридической компании "Миллер", которая ведет дело Белько, до января 2020 года он пребывал под стражей. Однако судебно-психиатрическая экспертиза установила, что Алексей был невменяемым в момент совершения преступления. 20 января ему изменили меру пресечения: Алексея Белько принудительно поместили в психиатрическую лечебницу.



"Всего состоялось около 10 судебных заседаний, часть из которых была безрезультатной в связи с неявкой свидетелей обвинения - сотрудников полиции, осуществлявших задержание", - сообщают в компании "Миллер".



Юристы, ведущие дело минёра Моста Метро, сообщают, что дело все еще слушается в Днепровском районном суде города Киева. А Алексей Белько уже почти 10 месяцев находится в медицинском учреждении.



"Учитывая данное обстоятельство, на очередном судебном заседании наши адвокаты подали ходатайство о назначении повторной судебно-психиатрической экспертизы Белько, поскольку считаем, что его состояние изменилось. Суд удовлетворил наше ходатайство и назначил проведение повторной экспертизы в отношении нашего клиента для установления его текущего психического состояния и необходимости применения к нему принудительных мер медицинского характера", - сообщили в компании "Миллер".



Дата следующего судебного заседания пока не определена.



1 июня 2020 года, Киев, Виталий Ткаленко





Спустя почти 10 месяцев у первого минера Моста Метро в Киеве появился последователь.

В первый день лета 2020 года движение транспорта в Киеве вновь было парализовано из-за сообщения о минировании моста Метро. Минером на этот раз оказался 32-летний Виталий Ткаленко. К счастью, взрывчатки у него не было – но он имел при себе муляж с проводами, в котором находилась земля.

Преступника задержали и взяли под стражу. Он сам сдался полиции.

Во время судебного заседания подозреваемый заявил, что не понимает, что именно ему инкриминируют. Он заверил, что кричал правоохранителям, что "взрывчатка" муляж.

Также мужчина сказал, что не хочет в СИЗО и не будет там сидеть: "Либо лечиться, либо домой". Он угрожал покончить с собой, если попадет в СИЗО. Мужчина заверил, что у него проблемы с психикой. По словам Ткаленко, его мать находится в больнице.

Псевдо-минёра все-таки отправили в СИЗО на два месяца до 29 июля с возможностью внесения залога в размере 315 тысяч гривен. Сам Ткаленко тогда заявил, что у него таких денег нет и он не понимает сути предъявленных ему обвинений.

Тогда сторона защиты поспешила представила суду справку о нестабильном психоэмоциональном состоянии Ткаленко, которое могло ухудшиться в случае пребывания под стражей. После чего, 5 июня, в экстренном судебном заседании Ткаленко изменили меру пресечения – его поместили в специализированное психиатрическое учреждение в Глевахе Киевской области.



Но 9 июля суд удовлетворил следующее ходатайство следствия о помещении Виталия Ткаленко в Киевский городской центр судебно-психиатрических экспертиз для проведения судебной психолого-психиатрической экспертизы.



Адвокат Ткаленко Андрей Винс в комментарии "Стране" заявил, что в центре судебно-психиатрических экспертиз Ткаленко признали вменяемым.

"В связи с чем, на повторном заседании, 2 сентября, о продлении меры пресечения, прокуратора просила взять Ткаленко под арест еще на два месяца. Но мне удалось убедить суд, что заключение экспертов о психологическом состоянии моего подзащитного вынесено огульно и непрофессионально", – уверен Винс.

По словам адвоката, мать Виталия Ткаленко имела вторую группу инвалидности по шизофрении, а его отец покончил жизнь самоубийством – повесился.

"Психологические расстройства Ткаленко – это наследственность. Говорить про него как про человека, который отдает отчет своим действия, можно весьма относительно", – уверен адвокат.



Также Винс рассказал, что у Ткаленко была повторная попытка суицида. Это произошло, когда Ткаленко находился дома в преддверии очередного судебного заседания по продлению ему меры пресечения. Виталий выпил все таблетки, которые были у него дома. Винс утверждает, то заявление про заминированные Ткаленко сделал также с целью суицида: он думал, что полицейские снайперы ликвидируют его.



"Это очень больной человек. Я помогаю ему не как адвокат, а как человек. Ему нужна реабилитация. Но врачи не хотят подписывать диагноз о том, что он психологически болен. Они боятся брать на себя ответственность", – рассказывает Винс.

По словам адвоката, 11 сентября дело передали в суд. Ткаленко обвиняют в неправомерном сообщении о минировании (часть 2 статьи 259 Уголовного кодекса Украины). В конце октября должно состояться подготовительное заседание к рассмотрению дела по сути.



21 июля, Луцк, Максим Кривош (Плохой)





В июле шокирующее происшествие произошло на Западной Украине. Около 10 утра в центре Луцка неизвестный мужчина захватил автобуса с заложниками и удерживал их 12 часов.



Террористом оказался 44-летний житель Дубно Максим Кривош (псевдоним – Максим Плохой). 10 лет он провел в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений. В 2014 году Кривош под псевдонимом Максим Плохой издал книгу "Философия преступника. Апология Свободы. Антисистема".

За день до теракта, 20 июля, в YouTube появилась 11-секундная запись в аккаунте, название которого совпадает с псевдонимом террориста – "Максим Плохой". Заглавие ролика – "21 июля 2020 г.", в кадре – человек с автоматом.

Он выдвинул требование, чтобы первые лица Украины записали видео с признанием, что "я - террорист в законе". Речь об Авакове, Порошенко, Ахметове и других - главе СБУ, Минобороны, крупнейших церквей.



При этом преступнику удалось заставить включиться в переговорный процесс даже президента страны. Чтобы освободить часть заложников, Владимир Зеленский выполнил второе требование террориста – записал видео с призывом смотреть фильм "Земляне" (документальный фильм о защите животных). Кроме прочего, Кривош занимался зооактивизмом. Именно этим, видимо, и объясняется одно из его довольно странных требований.



В итоге Кривош сдался. Его обвинили по четырем статьям УКУ: захват заложников (по ч. 2 ст. 147), незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263), посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, военнослужащего (ст. 348), террористический акт (ст. 258). Тогда суд арестовал Кривоша на 60 дней без возможности внесения залога.



Спустя десять дней пребывания в СИЗО Кривош объявил голодовку. Таким образом он протестовал против условий содержания в СИЗО.



Защитник Кривоша Сергей Тиможинский в комментарии "Стране" сообщил, что Кривош голодал из-за немотивированого, по его мнению, применения наручников. "Первые три дня пребывания в СИЗО спецсредства не применялись. Но потом наручники надевали каждый раз, когда Кривоша выпускали из камеры. Но через две недели он прекратил голодовку", – рассказал адвокат.



По словам Тиможинского, это был перформанс со стороны Кривоша. "Ему не нужна защита и оправдание в глазах закона или общества, ему нужно внимание к его личности. А это уже диагноз", – уверен адвокат.



Тиможинский говорит, что сейчас Кривош чувствует себя прекрасно, он продолжает находиться в СИЗО. Его дело находится на стадии досудебного расследования.



23 июля 2020 года, Полтава, Роман Скрипник





23 июля в Полтаве произошло чрезвычайное происшествие. Подозреваемый в угоне машины при захвате сам взял в плен полицейского и угрожал взорвать его гранатой.

Злоумышленником оказался 32-летний ранее судимый местный житель Роман Скрипник, ветеран АТО.

В реестре судебных решений у Скрипника длинный список преступлений, включая кражу и наркотики. В марте 2017 года человек с таким же именем по решению суда был принудительно отправлен на стационарное лечение в Полтавскую областную психбольницу с диагнозом "острое полиморфное психотическое расстройство с симптомами шизофрении, суицидальные намерения, агрессия к окружающим".

Во время задержания преступник взял в заложники сотрудника полиции – полковника Виталия Шияна. Вместе с ним он поехал из Полтавы в Киев на предоставленном полицией согласно требованиям террориста автомобиле "Богдан". Его главное требование - не сажать его снова в тюрьму.

Позже захватчик отпустил начальника областного угрозыска Виталий Шиян, а сам скрылся.

После 8 дней поисков полиция нашла и ликвидировала полтавчанина Романа Скрипника. Скрипника застрелил снайпер, когда его действия начали угрожать жизни полицейских.



3 августа 2020 года, Киев, Сухроб Каримов



32-летний гражданин Узбекистана Сухроб Каримов днем 3-го августа зашел в "Universal Bank", расположенный в БЦ "Леонардо" в центре Киева и сказал, что у него бомба. Затем он попросил вызвать полицию и СМИ.

Во время беседы с журналисткой (она позже оказалась сотрудником полиции диалога) Каримов озвучил свои весьма странные требования. Он представился Святым духом, призвал свергнуть всех президентов и установить единого мирового правителя, на роль которого предложил себя. Также он нелестно отозвался и о Владимире Зеленском. По его мнению, правление должно быть "общемировое" и он уже все для него приготовил.



Прямо в ходе интервью Каримова задержали силами спецназа СБУ в ходе спецоперации. Ему инкриминируют ст. 258 УК Украины - терроризм.



5 августа Печерский суд Киева арестовал Каримова на 60 дней без права внесения залога.

На это решение суда адвокат Каримова Виктор Ляшенко подал апелляцию. По его словам, Каримов совершил более мягкое преступление – заведомо ложное сообщение о минировании (с. 259 Уголовного Кодекса Украины).



Также Ляшенко рассказал "Стране", что Каримову назначили психиатрическую экспертизу.



"Сейчас Каримов находится в СИЗО СБУ. Проводятся судебно-медицинские экспертизы, чтобы понять, Каримов является субъектом преступления или нет. Следствию нужно понять, можно ли Каримова привлекать к уголовной ответственности. Если экспертиза покажет, что Каримов больной человек, к нему будут применены меры медицинского характера. Если нет, то он будет нести уголовную ответственность в соответствии с законом", – заявил адвокат.



По словам Ляшенко, защита ждет, когда специалисты в сфере психиатрии дадут заключение о вменяемости Каримова. В связи с этим дело продвигается неактивно и еще даже не передано в суд.



Пока что Каримов находится в СИЗО.

“Чувствует он себя хорошо. У него своя позиция по поводу обстоятельств его поступка, и она расходится с тем, что ему инкриминирует следствие. Объективно – какой Каримов террорист? Согласен, он заведомо неправдиво сообщил о преступлении, а именно минировании, но называть его террористом причин нет", – считает адвокат.