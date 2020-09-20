Пока одни националистические политики требуют отмены празднования 8 марта и 9 мая, другие предлагают Украине альтернативу. На днях нардеп от "Свободы" Оксана Савчук вместе с 13 коллегами из фракций "Голоса", "Слуги народа", Батьквищины, а также от групп "Доверие" и "За будущее", внесли в парламент проект постановления о том, чтобы в следующем году торжественно отметить 80-летие провозглашения Акта восстановления Украинского государства.

И поскольку речь идет о серьезном предложении целой группы депутатов из разных политических сил, то стоит разобраться в том, что же именно нам предлагают праздновать.

Акт Бандеры без Бандеры

Из самого проекта узнать можно только то, что Акт восстановления Украинского государства был провозглашен 30 июня 1941 года. Какое именно государство было восстановлено в этот день и как долго оно существовало, авторы разъяснять не стали. И не удивительно, ведь никакого украинского государства в июне 1941-го не появилось.

Что же было на самом деле? В реальности существовал документ, известный под названием "Акт провозглашения Украинского государства", который провозгласил заместитель вождя ОУН (Б) Ярослав Стецько на собрании представителей этой организации во Львове вечером 30 июня 1941 года.

В этот день в столицу Галичины вошли немцы, с ними прибыли и заграничные руководители Организации украинских националистов (Бандеровского движения) во главе со Стецько. Должен был приехать и сам вождь организации Степан Бандера, который для этой цели выехал из Кракова со своим замом, но немцы на территорию Украины его не пустили.

Вечером того же дня состоялось собрание галицких активистов ОУН (Б), на котором присутствовали представители германского военного командования майор Айкерн и капитан Кох. После того, как немцы покинули зал заседания, Стецько и зачитал Акт провозглашения Украинского государства. Который, если прочитать его текст, ко всей Украине вообще отношения не имеет.

Власть для Западной Украины

Собственно, отрицание общеукраинского значения документа начинается уже с заглавия. Стецько провозгласил именно создание "Украинского государства", а не восстановление Украинской народной республики 1918-20 годов. Это уже позже, готовя текст для "восточных земель", "провозглашение" заменили "восстановлением".

В оригинальном же акте было сказано, что украинская власть создается только "на западных землях Украины", и лишь в будущем эта власть подчинится правительству, которое будет создано в Киеве.

То есть, несмотря на то, что в провозглашенном Стецько документе Степан Бандера назван "руководителем (провідником) украинского народа", создаваемая им власть изначально ограничила свою деятельность Западной Украиной, не претендуя на тот момент на всеукраинский статус.

Так что сегодня, как минимум, отсутствуют основания праздновать юбилей провозглашения Акта на уровне всей страны, поскольку речь идет о документе, имеющем региональное значение.

В союзе с Гитлером

Но это не единственная и даже не самая главная причина, по которой празднование юбилея выглядит плохой идеей. К этому выводу можно прийти, если прочитать третий пункт озвученного 30 июня 1941 года Акта: "Украинское Государство будет тесно взаимодействовать с Национал-Социалистической Великой Германией, которая под руководством своего Вождя Адольфа Гитлера создаёт новый порядок в Европе и в мире и помогает Украинскому Народу освободиться из-под московской оккупации".

Также говорилось, что украинская армия будет воевать вместе с "союзной немецкой армией" за Соборную Украину и "новый порядок во всем мире".

Сейчас, упоминая об "Акте восстановления Украинского государства", этот пункт стараются опустить, но из песни слов не выкинешь: Бандера и Стецько собирались руководить государством в союзе с гитлеровской Германией, то есть сделать ровно то же, что делали маршал Петен во Франции, Квислинг в Норвегии или Йозеф Тисо в Словакии. Однако у этих политиков общее то, что всех их в своих странах признали коллаборационистами и приговорили к смертной казни.

Так насколько корректно будет праздновать то, что в Европе считается преступлением?

"Приказывает только вермахт"

Однако и это еще не все. Провозглашая создание Украинского государства в союзе с "Национал-Социалистической Великой Германией", Бандера и Стецько не позаботились о том, чтобы заручиться поддержкой собственно "Великой Германии", которая в тот момент начала оккупацию Украины.

Собрание вечером 30 июня 1941 года началось с того, что капитан Кох от имени оккупационной власти заявил: "Идет война, не время заниматься политикой. Исключительно немецкий вермахт может отдавать приказы".

На этом можно было ставить точку, и зачитанный после ухода представителей немецкого командования документ выглядит в лучшем случае как фантазия. Но эту фантазию нам сегодня предлагают отпраздновать.

Нацистская приманка

На что же в самом деле рассчитывали Степан Бандера и Ярослав Стецько? У них были разве что исторические основания считать, будто такой план может сработать: ведь "УНР", а позже Украинская держава гетмана Павла Скоропадского действительно существовала во время немецко-австрийской оккупации и хотя бы номинальную независимость имели. Однако разница в том, что немцы и австрийцы в 1918 году оккупировали Украину по соглашению (пусть и чисто формальному) с правительством Центральной Рады, которое на тот момент уже существовало.

У вождей ОУН (Б) на 30 июня 1941 года не было ни правительства, ни договоренностей. Была лишь невнятная поддержка идеи независимой Украины со стороны будущего министра оккупированных территорий Альфреда Розенберга и руководителя военной разведки и контрразведки "Абвер" Вильгельма Канариса. Но ни тот, ни другой не оказывали решающего влияния на Гитлера, да и в среде украинских националистов они делали ставку отнюдь не на Бандеру.

Гитлер же относился к Украине лишь как к карте, которую использовал в политических играх. В 1938-м его эмиссары распространяли слух о желании создать независимую Украину из принадлежавшего Чехословакии Закарпатья, чтобы потом к этой "пуговице" пришить кафтан Советской Украины. Но все это делалось лишь для того, чтобы использовать антисоветские настроения западных лидеров и облегчить подписание соглашения о разделе Чехословакии. В реальности же, когда Закарпатье получило возможность стать независимым, Гитлер отдал его Венгрии.

Спустя год, в сентябре 1939-го, фюрер на полном серьезе проводил совещания по теме создания украинского государства из польских Галичины и Волыни, хотя на тот момент уже договорился с Иосифом Сталиным о передаче этих территорий Советскому Союзу.

Наконец, летом 1941 года, когда у Гитлера были уже все возможности создать украинское государство в любом виде, он окончательно похоронил надежды националистов, вернув Западную Украину в состав Польши. Точнее, был создан дистрикт (район) Галичина, который вошел в состав польского генерал-губернаторства.

Что касается "Большой Украины", то здесь, под влиянием шефа партийной канцелярии Мартина Бормана, у Гитлера был план создания рехскомиссариата "Украина", который предназначался для колонизации немецким и другими арийскими народами. Поэтому рассчитывать на независимую Украину в союзе с "Великой Германией" было наивно.

Что собственно и показали последующие события - 21 июля Германия заявила, что "Акт" от 30 июня не имеет никакой юридической силы.

Бандера против Мельника

Какова же была реальная цель "львовской декларации" 30 июня 1941 года? Основной подоплекой этого события стала конкуренция между двумя Организациями украинских националистов – бандеровской и мельниковской.

В истории нередко бывали случаи, когда оппозиционные движения раскалывались и боролись друг с другом жестче, чем с декларируемым противником. Российские социал-демократы в 1903-м раскололись на большевиков и меньшевиков, и Владимир Ленин клеймил своих конкурентов гораздо сильнее, чем царский режим.

То же произошло и с украинскими националистами. В 1930-х годах ОУН была единой организацией, но в 1938-м советская разведка ликвидировала ее вождя Евгения Коновальца. Лишь спустя год по протекции митрополита Андрея Шептицкого и "генерального спонсора" ОУН адмирала Канариса новым "провідником" был избран полковник армии УНР Андрей Мельник – личность, известная в кругах националистов времен Гражданской войны, но практически неизвестная для молодого поколения.

Радикальные "комсомольцы" ОУН, выдвинувшиеся на антипольском терроре первой половины 1930-х, были крайне недовольны тем, что с приходом Мельника организация – по требованию Канариса – отказалась от активных действий против СССР (с которым Германия только-только заключила пакт). И потому в 1940-м в Кракове они создали ОУН (революционную), более известную как ОУН (Бандеровская) или ОУН (Б).

После нападения Германии на Советский Союз у обеих ОУН была одна и та же цель: "пометить" как можно больше украинских территорий, опередив конкурентов. С этой целью и мельниковцы, и бандеровцы, двигавшиеся в обозе нацистской армии, начали засылать на оккупированную немцами территорию "походные группы", главной задачей которых было создать местные администрации и полицейские подразделения. Таким образом мельниковцам удалось взять под "контроль" Киев, а бандеровцам – Львов.

Иногда "походные группы" сталкивались, и это приводило к серьезным конфликтам: так, 30 августа 1941 года в Житомире бандеровцами были убиты одни из руководителей ОУН (М) Емельян Сеник и Николай Сциборский.

Но это отдельная история, сейчас же речь об "Акте восстановления Украинского государства", который на самом деле был актом установления бандеровского контроля над местной властью во Львове. Именно так его и восприняли в ОУН (М): в официальном заявлении партии было сказано, что "рафинированно-сплетенная провокация Москвы не удалась" (аргумент о "руке Кремля" как козырь в борьбе с конкурентами на националистическом поле работал уже тогда).

Так что, как видим, половина ОУН не только не признала Акт, провозглашенный Стецько, но и назвала его "московской провокацией". А теперь юбилей этой "московской провокации" нам предлагают еще и отпраздновать.

Погром ради власти

Есть еще один аспект, который делает невозможным празднование даты "30 июня 1941 года": именно в этот день во Львове начался еврейский погром, и главную роль в нем играла местная полиция, только что созданная из "походной группы", с которой в город пришел Стецько.

О причинах погрома спорят до сих пор: в нынешней украинской историографии все пытаются свести к немецкой провокации и к якобы желанию местного населения отомстить за украинцев, убитых в тюрьмах НКВД при отступлении советских войск.

Но была и еще одна причина, куда более весомая: желание бандеровцев заслужить одобрение нацистов, чтобы получить "ярлык на правление" во Львове и шанс на создание Украинского государства, которое провозгласил Стецько. Такова была циничная политика времен Второй мировой. И праздновать это было бы просто кощунственно.