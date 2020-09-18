21 сентября в Свято-Успенской Святогорской лавре в Донецкой области состоится Форум "Люди мира".

Организаторами форума являются жители Донбасса и других регионов Украины, откликнувшиеся на обращение Украинской Православной Церкви.

Идея Форума состоит в том, чтобы включить в переговорный процесс по Донбассу обычных людей, непосредственно пострадавших от войны на Востоке Украины.

Участие в форуме примут, как украинцы, так и жители других стран, пережившие подобные конфликты и войны, и представляющие гражданское общество.

Форум "Люди мира" займется разработкой программы действий по прекращению конфликта и восстановлению мирной жизни на Востоке Украины. Форум предусматривает мультимедийный формат, который объединит участников из разных стран.

"Страна" поговорила с учасниками и гостями форума "Люди мира" о войне, мире и смысле мероприятия.

Блаженнейший митрополит Онуфрий, Предстоятель Украинской Православной Церкви:

"Я убеждён: для того, чтобы начать мирный процесс, нужно заглянуть друг другу в глаза. Когда мы видим взгляд своего противника, даже врага, он рассеивает многие стереотипы, которые складываются в нашей душе оттого, что мы не видим друг друга. Словом мы не можем выразить все свои чувства, переживания, а глаза говорят обо всем.

Отсутствие на Форуме "Люди мира" политиков играет положительную роль. Политики все время перетягивают одеяло на свою сторону, а она не всегда бывает объективной. Для партии, для политика, может, это и полезно, но для всех остальных и общего блага - нет. Общественная дискуссия без политиков даст людям более правильно, не политизировано понять свои цели - а это мир и благодать.

Люди должны влиять на миротворческий процесс, так как от войны страдают не политики, а простые люди. Поэтому инициатива мира должна исходить от них - от простых людей. Политики порой хотят войны, порой хотят мира. А людям не важны мотивы военного столкновения - для них это реальная боль".

Олег Карамазов, рок-музыкант:

"Война на Донбассе для меня - большая боль. Много людей, которые оказались по обе стороны конфликта - мои близкие знакомые, с которыми я прожил большую часть жизни.

Недавно я был на Донбассе, с оператором, мы снимали документальный фильм о людях, живущих на линии фронта, на территории Украины, возле Горловки, в поселке Зайцево, деревне Жованка. Я своими глазами увидел, что поселок поделен на две части, и на обоих идет противостояние. Вот женщина рукой показывает на дом в 100 метрах от ее дома - по ту сторону. Там живет ее дочь, муж, внуки. И я понимаю, что эта линия фронта пошла не просто по земле, а по семьям, по домам, по людям. Это нужно останавливать.

Эта женщина, одна из героинь документального фильма, спросила у меня - что для вас в Киеве означает месяц режима тишины? Я говорю, мол, это месяц, когда не стреляют, месяц надежды на мир. Обычные общие фразы, которые пришли мне в голову.

"А для меня, - сказала та женщина, - это месяц, когда у меня из окон не вылетают стекла после бомбежки, и стены не трясутся от канонады, снарядов и пуль". Понимаете? Для нее мир - в простых, обыденных вещах. Это возможность отремонтировать свой дом, привести его в порядок и надеяться, что зиму проживешь спокойно.

Героями Форума и его участниками станут люди, которые проживают на линии фронта, беженцы и переселенцы - все те, кого непосредственно коснулась эта война.

Это не политический проект - на Форуме не будет представителей ни одной политической силы. Там будут не политики и дипломаты, а простые люди. Надеюсь, что именно они укажут власти на возможности для мира.

Когда столько сложностей в переговорах руководителей стран, политиков, голос простых людей очень важен".

Александр Усик, абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе:

"Нужно помириться и любить друг друга. В книге "Искусство войны" одно из пяти правил - раздели дружных, и тогда ты победишь. Нам нужно стать едиными, надо стать кулаком, и тогда у нас все будет хорошо.

Политики разъединяют. Народ должен быть вместе. Не должно быть "я за того, а я за этого". Народ должен быть за страну. Кто-то хочет европейских ценностей, но забывает, что у нас есть и свои ценности. Мы должны их растить. Ценности - это наша православная вера, это семья, наши близкие, наш дом, друзья.

Свобода у всех разная. Мы чуть-чуть захлебнулись свободой, которую нам дают. Все нужно делать с добрыми намерениями. С плохими намерениями от старта до финала ты не дойдешь".

Юрий Молчанов, телепродюсер:

"Если говорить об основных задачах форума, то я бы выделил несколько. Во-первых, это актуализация человеческого фактора войны. Конфликт на Донбассе, к сожалению, все уверенней перерастает в безликое, жестокое и циничное политическое клише. Легкая надстройка для политического пиара и манипуляций с тяжелым, могильным бэкграундом в основе.

А основа — это простые люди по обе стороны окопов, ставшие заложниками в этом абсолютно дьявольском раскладе. Т.е. за всеми этими бла-бла на бесконечных ток-шоу, в пропагандистской какофонике и сухой статистике похоронок, напрочь утрачивается живая человеческая трагедия. Люди, которые каких-то семь лет назад даже близко не помышлявшие не то что о войне, а даже о банальной неприязни, сегодня становятся кровными врагами…

Причем "воины" гуманитарного фронта (по обе стороны разграничения), видевшие огонь только на кухне и войну только в кино, стали сеять на медиа-площадках значительно больше ненависти и зла, чем те, кто сидит в реальных окопах. Политический тупик Минского процесса, динамика большого геополитического противостояния, подпитка противостояния теми, кто извлекает вполне ощутимую материальную выгоду из войны, нивелируют политические усилия преодолеть кризис. Что остается делать в этом случае?

Vox populi. Я рад, что именно УПЦ первой дала импульс инициативе выйти к диалогу простым людям, которым по обе стороны окопов война приносит лишь смерть, кровь и руины. Без политиков, без менторского тона диванно-блогерской тусовки. С привлечением людей мирового масштаба, кто так или иначе соприкасался с подобной проблематикой в различных частях света.

Выходя за рамки узкоконфессиональной или мировоззренческой матрицы, где главенствующим принципом становится гуманизм и стремление решать конфликты в мирном, дипломатическом ключе. Попробовать выстроить диалог сначала на низовом, фундаментальном, человеческом уровне.

И без политиков. Поскольку дело не в самих политических фигурах (хотя надо признать, именно их коллективная деятельность/бездеятельность привела к этому всему). Они, в определенной степени, сами стали заложниками сложившейся ситуации.

Дело в нас самих. Пропитанных идеологическими штампами, пропагандой, политическими нарративами, амбициями и внутренними установками, разделяющими нас иногда даже на семейном уровне. Давайте вспомним, что идеальный Христос был распят теми, кто вроде бы искренне стремился к справедливости, как они себе ее представляли на тот момент. И отрезок времени между "осанна" и "распни его" был ничтожно кратким.

Поэтому сейчас время общественного диалога, в котором мы должны прийти к пониманию своей личной роли в миротворческом процессе. Своей собственной пассионарности на своем локальном уровне. Роли общества, как работодателя для политиков и чиновников всех уровней. И опираясь на этот фундамент, мы быть может сформулируем новый смыслы и параметры новой, в т.ч. и политической элиты страны".

Ирина Мартин, инвестбанкир, Магистр Лондонской школы экономики, член британского королевского института международных отношений:

"Я буду приглашенным спикером на Форуме "Люди мира". Я - уроженка Украины, и когда я уезжала в 1995 году из страны, не могла даже представить, что по возвращению в 2020 году здесь будет война. Хочу приложить все усилия и знания, которые у меня есть, чтобы помочь этой стране выйти из кризиса.

Форум "Люди мира" 21 сентября попытается объединить людей, которые находятся по обе стороны конфликта. Начнется он с разговора с людьми с подконтрольных Украине территорий - таким образом мы даем некую подачу мира и добра. Главный наш посыл - нужно объединяться и примиряться.

Там намеренно не будет представителей политических сил. Гражданская дискуссия имеет на окончание войны гораздо большее влияние, чем любая политическая партия. Политические партии в Украине себя изжили. Если верить "Википедии", в стране 349 политических партий, из них активно действует менее 50. Вы не встретите ни одной цивилизованной западной страны с таким количеством партий. Настоящая политическая партия должна, как минимум, иметь мандат и конкретную цель - за что она борется. В Украине же, может быть, из-за отсутствия знаний о геополитике, люди решили, что можно просто так создавать партии-однодневки. Но в стране уже шесть лет идет война. И за шесть лет ни одна из этих партий не смогла остановить войну. Хотя многие ведущие партии то и дело говорят, что они ее остановят.

Так давайте же начнем как минимум с объединения семей, которые оказались разделенными войной. Вспомним, что мы все живем в одной стране. Как говорил президент Зеленский 24 августа, на День Независимости, Украина - наша мать, а мы - ее дети, которые рассорились. Эти дети должны оставить свою гордыню, злость и желание отстоять свою правоту, и начать думать о будущем своих детей".

Обращения участников форума можно посмотреть на YouTube-канале "Люди мира".