Пять лет назад, 11 июля 2015 года, в Мукачево Закарпатской области произошел настоящий бой между "Правым Сектором" и местной милицией. В ходе перестрелки было убито и ранено несколько человек. Конфликт между радикальной парамилитарной организацией и властями сразу же стал резонансным и повлек за собой далеко идущие последствия.

"Страна" выяснила, что осталось за кадром Мукачевского боя, а также что изменилось в регионе за пять лет.

Бои в горах

Первоначально власти заявляли, что конфликт начался с недоразумения – мол, 11 июля 2015 года кто-то из бывших фронтовиков из числа членов закарпатского отряда ПС "Сонечко" случайно открыл огонь и застрелил охранника нардепа Михаила Ланьо по кличке "Блюк". Это произошло во время встречи нардепа с командиром "Сонечка" Романом Стойкой с позывным "Честный".

Еще тогда автор этого материала побывал в Мукачево и выяснил все подробности перестрелки.

Выстрел бойца "Правого Сектора" был неслучайным.

Если бы выстрел не прозвучал 12 июля у базы "Антарес" в Муккачево, он был бы неизбежно сделан в другом месте.

По версии властей и Михаила Ланьо, первый выстрел сделал боец "Сонечка", не выдержав нервного напряжения. После этого "правосеки" не захотели отдавать стрелявшего в руки милиции и со стрельбой прорвались из оцепления.

По версии "Правого Сектора", они были приглашены в принадлежащий Ланьо развлекательный центр "Антарес" для переговоров. И якобы Ланьо требовал прекратить действия "правосеков" против таможни. После разговора на повышенных тонах они попытались выйти из центра, но увидев, что окружены милицией, были вынуждены применить первыми оружие.

Разногласия между закарпатскими националистами и лидерами местных бизнес-кланов начались задолго до этого.

Яблоком раздора была граница и разнообразный бизнес на ней – контрабанда сигарет и наркотиков, обилечивание "мурашей" (так называют на Закарпатье жителей приграничных зон, переносящих на себе мелкие партии контрабанды), получение доли от проезда заробитчан и провоза посылок на автобусах. А также черная контрабанда через границу. Местные кланы контрабандистов давно имели своих людей как на таможне, так и среди пограничников, сотрудников СБУ и милиции.

Стоит отметить, что "охрана" Михаила Ланьо на самом деле представляла собой вооруженное формирование а-ля 90-е годы. Бригада "Блюка", по данным МВД, специализировалась на контрабанде и производстве наркотиков.

Впрочем, бригада Блюка была лишь одним из звеньев конгломерата местных кланов – кроме него на границе действовало еще несколько крупных группировок. Но среди местных отношения давно были выяснены, а денежные потоки были давно поделены.

Появившиеся в 2014 году в Закарпатье парамилитарные отряды националистов поначалу подкармливались местными воротилами, но скоро радикалы вышли из статуса опекаемых и начали свою игру. Логично, что самый большой интерес они проявили к границе и крупным деньгам, которые крутились на контрабанде.

Закарпатский "Правый Сектор" поступил вполне предсказуемо, попытавшись покошмарить местных контрабандистов, таможенников и СБУшников. Свои акции против местных кланов правосеки объявили борьбой за правое дело – против контрабанды и коррупции.

После начала перестрелки место происшествия возле принадлежащего Ланьо развлекательного центра "Антарес" заблокировала местная милиция, однако группа бойцов ДУК ПС "Сонечко" на трех джипах прорвала заслон милиции и вырвалась из Мукачево. На трассе возле села Лавки отряд правосеков встретил блок-пост милиции, но бойцы "Сонечка" открыли стрельбу из пулеметов на турелях и гранатометов.

Блок-пост был прорван, три машины милиции подожжены, от прямого попадания пулеметной очереди загорелась придорожная АЗС. Трое прохожих были ранены. Шестеро милиционеров получили ранения, а отряд "Правого сектора", оставив машины, прорвался в горы.

Милиция попыталась преследовать "правосеков", однако те приняли бой и сумели оторваться от погони. В ходе боестолкновения было убито двое националистов, тяжело ранено еще трое, со стороны правоохранителей получили ранения четверо. При отходе "правосеки" прихватили с собой местного подростка и, прикрываясь им, ушли в горы.

Стоит отметить, что действия бойцов Правого Сектора поначалу обескуражили и поставили в тупик как местные власти и силовиков, так и власти в Киеве. Дело в том, что до этого "Правый Сектор" в Закарпатье был в статусе священной коровы, которой было позволено если не все, то многое.

Прежде всего это отражалось в том, что националистам позволялось почти легально создавать свои лагеря и базы в лесах, туда привозилось оружие из АТО. В лагерях шло обучение резервистов и добровольцев "Правого Сектора", которые изъявляли желание ехать воевать на Донбасс.

Поэтому масштабное преследование и облаву в горах на скрывшихся националистов власти отменили, ограничившись выставлением блок-постов на дорогах в Закарпатье, и усилением местных силовиков подразделениями Национальной Гвардии.

А затем попытались вступить в переговоры. Одним из переговорщиков стал нардеп Виктор Балога, со стороны "Правого сектора" – прилетевший в Закарпатье тогдашний лидер ПС Дмитрий Ярош.

Поначалу Ярош заявил о поддержке своих бойцов, однако вскоре отмежевался от закарпатского отряда "Сонечко" - в дальнейшем это вылилось в раскол "Правого Сектора" и создания Дмитрием Ярошем своего политического движения под названием "Государственная инициатива Яроша".

Впрочем, переговоры так ни к чему не привели – националисты поначалу требовали, что бы им позволили сдаться только сотрудникам киевского СБУ и чтоб содержались они под стражей в Киеве, в специзоляторе СБУ. Двое боевиков предпочли сдаться властям, остальные скрылись. Интересно, что скрывшихся в горах "правосеков" так и не нашли. Также до сих пор неизвестно, сколько на самом деле боевиков скрылось - по разным данным от трех до шести человек.

К слову, членами батальона "Сонечко" были Луан Кингисепп и Дмитрий Голуб, которые проходили подозреваемыми по делу об убийстве водителя BlaBlaCar Тараса Познякова в 2016 году.

Спустя пять лет - дырявая граница

После прихода Зеленского, новым председателем Государственной погранслужбы стал полковник Сергей Дейнеко.

Цель нового назначения была простой и понятной – наведение порядка на границах и ликвидация контрабанды – основным вектором приложения усилий стало Закарпатье. Новый глава пограничной службы Сергей Дейнеко известен тем, что он с 2011 по 2014 годы командовал погранотрядом Луганской области. Границу Луганской области еще до Майдана местные журналисты называли дырявой – через нее контрабандой везли все, что можно было перепродать – от угля с нелегальных копанок до сигарет, одежды, бытовой техники, наркотиков и спиртного.

После назначения главой ГПСУ, Сергей Дейнеко назначил кураторов по западной границе Украины. Ими стали бывшие подчиненные Дейнеко - начальник департамента внутренней безопасности ГПСУ полковник Денис Цяцькун и полковник Алексей Гавел.

О масштабах контрабанды, которая ежедневно проходит через западную границу Украины, говорят новости зарубежных СМИ.

Например, 22 июня 2020 года румынские пограничники попытались задержать группу контрабандистов, которые не скрываясь, преодолели украинскую границу. Контрабандисты сбежали, оставив на венгерской стороне 26 коробок с 13 тысячами сигарет.

Новости о находках брошенной контрабанды сигарет появляются в румынской и венгерской прессе каждый день, средняя стоимость перехваченного колеблется от одного полумиллиона до трех миллионов гривен.

Если учитывать, что в учебниках по криминалистике считается, что в руки силовиков попадается лишь 10-15% запретных грузов, то речь может идти о том, что через западную границу ежедневно нелегально провозится товар стоимостью от 50 до 100 миллионов гривен.

Помимо контрабанды, на границе есть и другие способы заработка.

Например, недавний майский бунт водителей автобусов, которые заблокировали западную границу, протестуя против действий таможенников, которые требовали по одному евро за килограмм груза, случился из-за старой схемы, которая годами действовала на западной границе.

Это можно назвать одной из серых схем контрабанды – фуры с ценными и дорогостоящими товарами из ЕС разгружались за 50 километров от кордона. Затем товары по нескольку коробов распихивались в проходящие автобусы под видом "посылок".

Перевозчики платили на таможне взятку в 500 евро "не глядя в багажник" и без осмотра проезжали границу. И уже после пересечения украинского кордона разгружались на специальных складах. За автобусами через границу следовали пустые фуры. И уже на украинской стороне вновь загружались. Профит был очевидным, схему, по словам источников "Страны" в ГПСУ, курировал некий Валерий Пересоляк.

В старую схему провоза товара в бусиках под видом посылок якобы попытались вмешаться новый глава Закарпатской области Алексей Петров (бывший начальник контрразведки СБУ времен Порошенко) и упомянутый выше Алексей Гавел. Водители забастовали от повышения поборов и устроили настоящий транспортный коллапс на границе, заблокировав проезд на КПП.

Впрочем, скандал вокруг "посылочной" темы закончился, по информации источников "Страны" на таможне, подпольным "договорняком" между таможенниками и пограничниками с одной стороны и водителями автобусов с другой. Условия секретного договора между стражами украинской границы и перевозчиками просты – стороны договорились, что водители будут платить по 0.55 евро за килограмм груза "в черную" - от 300 до 500 евро в зависимости от габаритов и грузоподъемности автобуса. При этом автобусный груз как и раньше, взвешивать на таможне не будут.

Всю контрабанду и полулегальный провоз грузов через границу сейчас, как и пять лет назад, курируют исключительно местные кланы. Как показала практика, попытки "чужих", хоть парамилитарных отрядов националистов, хоть новых властей, влезть в традиционные схемы без переговоров с местными кланами на фоне общего бессилия центральной власти, заканчиваются проигрышем. А противостояние "Правого Сектора" с местными воротилами в Мукачево в 2015 году, было именно таким случаем.

Напомним, "Страна" рассказывала о том, что уже в 2020 году в Мукачево снова стреляли. В результате был ранен местный "авторитетный" бизнесмен Артур Пашкуляк, которого связывают с экс-нардепом Михаилом Ланьо, и его охранник. Мы подробно разбирались в этой истории.