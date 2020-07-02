Скандальный законопроект “О медиа” вскоре вынесут на голосование в Верховную Раду. Профильный комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики уже рекомендовал парламенту принять документ за основу в первом чтении. И это - несмотря на то, что против выступили многие журналисты, общественники и медиа-менеджеры.

Они даже направили президенту, главе Верховной Рады и другим топ-чиновникам коллективное обращение с просьбой отклонить этот законопроект.

Поможет ли это, или же закон будет принят вопреки протестам, “Страна” спросила у тех, кто подписал эту петицию.

И поинтересовалась, что именно журналистов не устраивает в законопроекте “О медиа”.

Макс Назаров, ведущий телеканала “НАШ”:

“Обратите внимание на то, что петицию против закона “О медиа” подписали главные антагонисты в украинских СМИ - от Сони Кошкиной до Юрия Бутусова, от Алеси Бацман до меня. Мы все были разделены на протяжении последних шести лет в профессии. А сейчас мы объединяемся против инициатив власти, что очень показательно для свободы слова.

Я думаю, что за закон проголосуют. Пусть не монобольшинством, но голоса найдутся. Его уже поддержал профильный комитет. И тут, разумеется, возникает вопрос - подпишет ли его президент? Скорее всего, не подпишет - чтобы выглядеть хорошим, борцом за свободу слова. Но появятся какие-то нормы или альтернативный законопроект, который будет регулировать отдельные СМИ в рамках борьбы с российской агрессией. Ведь у президента и его соратников есть давняя мечта - побороть все т.н. медведчуковские каналы (каналы, которые принадлежат соратнику Виктора Медведчука Тарасу Козаку 112, NewsOne, ЗИК - Ред.). Вы же помните слова президента о том, что “вас смотреть можно, а слушать нельзя” (так президент на пресс-конференции отреагировал на вопрос журналиста телеканала NewsOne - Ред.).

Любая война с прессой для власти заканчивается плохо. Если все журналисты объединяются против чиновника, чиновник чаще всего проигрывает.

Если все-таки Рада примет, а президент - подпишет этот закон, придется искать пути, как его обойти. Но я надеюсь, что до этого не дойдет - мы не допустим. Подключим Европейский Союз, Венецианскую комиссию, и всевозможные органы влияния, которые помогут защитить свободу слова в Украине. Объединимся и устроим свой митинг с “красными линиями” для президента под его Офисом.

Теперь по сути - почему мы недовольны? Нацрада (Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания - Ред.) после принятия этого закона получит такие функции и полномочиями, что станет репрессивным органом. Нацрада превратится в Роскомнадзор. По решению Ольги Герасимюк (глава Насцовета - Ред.) чиновники будут обращаться в суд с требованием закрывать телеканалы и радиостанции, будут штрафовать и т.д. Это недопустимо.

К сожалению, наши парламентарии во главе с Никитой Потураевым (глава профильного комитета ВР - Ред.) гоняются за какими-то европейскими директивами для регуляции медиа. Но в погоне за евроинтеграцией не нужно забывать про собственные национальные интересы. Вот когда они вспомнят, а мы напомним им об этом, тогда возможно мы найдем мир между “слугами народа” и журналистами”.

Сергей Лямец, журналист, создатель проекта politicus.com.ua:

“Я подписал петицию, потому что это вопрос профессионального выживания. Помню попытки власти установить контроль над журналистами во времена президентов Януковича и Порошенко. Но то, что происходит сейчас, не идет ни в какое сравнение. Нынешняя власть решила создать легальный механизм быстрого наказания СМИ. Заметьте, что власть начала не с защиты журналистов от тех же нападений радикалов, а с того, что будет рассказывать СМИ, что правильно, а что неправильно.

Надо понимать, что этот закон - личная ответственность Зеленского. Хотя сейчас он прячется за спинами Кирилла Тимошенко и Андрея Ермака (замглавы и глава Офиса президента соответственно - Ред.), совета по вопросам свободы слова при Офисе президента. Уверен, что все эти люди рассказывают президенту, что со свободой слова все хорошо. Но это неправда.

Закон решает две главные задачи. Первая - регулирование сферы аудио-визуальных услуг, и тут все нормально. А вторая - контроль над медиа-пространством. И именно против этого аспекта закона выступают все. И власть прекрасно знает, что здесь не все в порядке. Я много раз общался и с Александром Ткаченко, и с Евгенией Кравчук, и с Никитой Потураевым - главными лоббистами закона “О медиа”. И они чудесно понимают, что делают. Это их сознательный выбор - закручивать СМИ гайки. Уверен, они рассчитывают что-то за это получить. Подозреваю, что у них есть интерес в Нацсовете - либо сейчас, либо в отдаленном будущем.

Уверен, что Рада законопроект провалит. В монобольшинстве голосов не наберется, и другие фракции вряд ли поддержат этот закон. “Батькивщина” против. Кстати, замглавы партии Александр Абдулин, бывший журналист, вчера одной фразой высказал всю суть этого закона: “Он защищает власть от медиа больше, чем медиа от власти”. ОПЗЖ, "Доверие" - не будут голосовать. И часть “слуг народа” тоже. Группа Коломойского в “Слуге народа”, я уверен, будет против. На комитете этот законопроект уже и так из последних сил протолкнули. Но вы посмотрите на тех, кто проголосовал “за” - там нет журналистов. Они не понимают ничего в этой сфере. А те, кто немного разбираются в медиа, за закон не проголосуют.

Многие депутаты из "Слуги народа", с которыми я общался, понимают, что голосовать за этот законопроект не надо. И не только потому, что СМИ потом их будут уничтожать. Просто в какой-то момент ты окажешься за бортом. Это сейчас “слуги народа” - власть. Но потом все может измениться. И единственные, кто тебе протянут руку - это коррумпированные “менты” и журналисты. Но сейчас “слуги народа”, которые проталкивают закон “О медиа”, этого не понимают”.

Андрей Павловский, журналист, основатель Телеграм-канала PavlovskyNews:

“Этот закон нужен власти, чтобы больше влиять на информационную политику в стране. Но Нацсовет, который полностью формируется властью, не может регулировать онлайн-медиа. Они уже и так контролируют радио и телевидение, а теперь хотят еще и интернет.

Вспомните скандалы из-за двойных стандартов Нацсовета. Когда одним каналам говорили, что нельзя называть Революцию Достоинства "государственным переворотом" и выносили за это предупреждения, проводили проверки. Или за то, что позвали "неправильного" спикера в эфир. А в тоже время на других каналах, которые были лояльны к власти, могли открыто призывать к насилию, и ничего им за это не было.

Нацсовет всегда был обслуживающим органом для власти по контролю над медиа. Стоило бы создать какие-то правила работы для онлайн-СМИ, но однозначно контролировать их не должна власть. Это может быть некий общественный совет из медийщиков - как консультативный орган. Но никак не Нацсовет, который формируется парламентом и президентом.

Я считаю, что за этот закон проголосуют. Раз уже его будут выносить в сессионный зал, депутаты не захотят ударить в грязь лицом. Они же все публично выступают за свободу слова, а сейчас если они не проголосуют, это станет для “слуг народа” сильным имиджевым ударом: сами эти идеи предлагают и сами же не могут собрать под них голоса. Мне кажется, не понадобится даже помощь других фракций - среди “слуг народа” голосов тоже найдется достаточно.

Думаю, что президент подпишет закон “О медиа”. И найдет оправдание этому - выдаст пару красивых тезисов и разгонит через лояльные СМИ. Если Рада проголосует, а президент не подпишет, это будет означать, что президент не контролирует собственную фракцию. Вряд ли президент показательно откажется подписывать закон “О медиа” - тогда непонятно, на кого лягут репутационные риски. На Потураева? (Никита Потураев - глава парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, Ред.). Уверен, что Потураев бы не ввязывался вообще в эту историю, если бы не знал наверняка, что президент этот закон поддержит. Зеленский, конечно, может сыграть “в белого и пушистого”, но ценой “слуг народа”, которых он сам же завел в парламент. Это по сути будет для них подножка, и они этого Зеленскому не простят, потому что будут чувствовать себя использованными.

Как бы там ни было, война с медиа проигрышная для власти. Опыт показывает, что как только власть начинает придираться к какому-то СМИ, его рейтинги только растут. Может, некоторые издания даже захотят, чтобы против них развернули открытую травлю - это всегда хорошо отражается на приросте аудитории. Я думаю, что до закрытия СМИ, которые сейчас есть на рынке, не дойдет. Но штрафы, вопросы - откуда деньги, кто собственники, - безусловно, будут”.

Наталья Влащенко, генеральный продюсер телеканала ZIK:

“Это, наверное, первый раз в моей жизни, когда я подписала коллективное письмо. Но тут отдельный случай. Я понимаю, что с помощью этого закона будет очень легко “убить” все СМИ, которые не встанут “в стойло”. Причем инструментарий для этого прописан дикарский для современного мира.

Примут ли закон в Верховной Раде? По моим прикидкам, не примут. Нет голосов среди монобольшинства, которое и продвигает этот закон. А кто присоединится к “Слуге народа”? Европейская солидарность не может - это будет очень показательно. “Голос” - тоже нет. Остальные фракции даже близко об этом не будут думать. А если остается только “Слуга народа”, надо понимать, что далеко не все на это пойдут. Я лично знаю около 30 депутатов, которые не проголосуют за закон “О медиа”. Но если Потураев отлично поработает с некоторыми депутатами, голосов, может, и “наскребут”.

Другое дело, что этот закон невозможно воплотить в жизнь. Любая попытка цензурирования активизирует здоровые силы с медийными амбициями. Никто из блогеров не будет регистрироваться в Нацсовете, им это сто лет не надо. Таким сайтам, как ваша “Страна”, тоже от этой регистрации и аккредитации - ни холодно ни жарко. Ну, попадете вы в некий “черный список” - так вы уже там. Ну, не пригласят вас на какую-то пресс-конференцию - ну и что? Там абсолютно ничего интересного нет. Признак профессиональной работы журналиста - это не когда его приглашают на встречи офф-рекордс с политиками, а когда, даже не присутствуя на этих встречах, он знает немного больше, чем другие.

Рынок медиа ограничить невозможно. Поэтому закон, хоть и узурпаторский, но - бессмысленный. А если его не получится воплотить в жизнь, зачем вообще ломать копья?”

Денис Иванеско, директор информ-агентства “Украинские новости”:

“Законопроект "О медиа" содержит ряд существенных угроз по сворачиванию свободы слова в Украине. Самое плохое в нем - усиление регулятора ТВ и радио - Нацрады. По новому закону под ее регулирование попадут интернет-издания, которые должны стать такими же покладистыми и зависимыми от Нацрады, как и большинство телеканалов. Редко какое ТВ или радио может себе позволить критиковать власть и не лишиться лицензии. Примера последних лет - лишение лицензии "112 канала" и радио "Вести". Нацрада всегда была верным кнутом власти при любых режимах. Поэтому усиливать ее точно не стоит.

Зеленский недавно признал неудовлетворительной работу Нацрады и уволил всех своих представителей в ней. Профильный комитет Рады рекомендует признать отчет Нацрады неудовлетворительным. Зачем тогда усиливать орган, который и так не очень хорошо работает, которому дают плохие оценки и власти, и журналисты?

Легитимность регулирования Нацрадой ТВ и радио основана на идее, что радиочастотный ресурс не бесконечен, поэтому какой-то орган должен решать, кому давать лицензию. А интернет бесконечен - поэтому главным регулятором тут выступает читатель. Так и должно быть. Я считаю, что законы и так слишком много навесили обязательств на ТВ и радио - и по языку, и по видам рекламы, и по ее количеству. Эти ограничения ухудшают качество контента, вредят медиа и мешают открытой конкуренции. Поэтому зритель предпочитает YouTube и интернет, где он сам решает, что ему смотреть, а не политики и горе-регуляторы.

Надеюсь, что у Рады не хватит сил протащить этот драконовский закон, а его адвокаты лишь наживут себу дурную славу "врагов свободы слова", как это случилось со ставшим одиозным Владимиром Бородянским (экс-министр культуры Украины - Ред.). Не надо повторять чужих ошибок. Время турбо-режима Зеленского прошло. Ему не удастся ограничить свободу слова без тяжелого боя и рейтинговых потерь”.

Сергей Томиленко, глава Национального союза журналистов Украины:

”Мы видим в законе “О медиа” большие угрозы для свободы слова в Украине. Те, кто подписал петицию, выступают против расширения полномочий Нацсовета на сектор печатных и онлайн-СМИ. Медиа-регулятор, который получил недоверие от президента, что подтверждается и указами, и решением профильного комитета, сначала должен завоевать доверие журналистов, а потом уже ставить вопрос о расширении полномочий.

В то же время я поддерживаю необходимость регулирования онлайн-сектора и печатной прессы. Но этим должен заниматься политически независимый орган - тогда и сами журналисты будут соглашаться с его решениями. А у нас пока даже Конституция предусматривает зависимость членов Нацсовета от политиков, от президента, а не от общества, не говоря уже о медиа-сообществе.

Европа, на которую кивают в профильном комитете Рады, на самом деле требует от нас только одного - регулирования аудио-визуального сектора, то есть усовершенствования закона про телерадиовещание. Но депутаты “зашили” в закон “О медиа” массу репрессивных норм.

Мы прикладываем все усилия, чтобы объяснить опасность закона самим депутатам. В этом сейчас состоит и задача онлайн-СМИ - чтобы закон в такой редакции не вступил в силу. Потому что завтра нынешние парламентарии могут потерять свое влияние, к власти придет оппозиция, и уже будет трактовать эти нормы по своему усмотрению.

Я надеюсь, что депутаты не решатся поддержать этот закон. И по опыту личного общения со “слугами народа”, которые не входят в гуманитарный комитет, могу сказать, что они не готовы конфликтовать с журналистами. Каждый голос за этот законопроект - это голос против известных журналистов и против их многомиллионной аудитории”.