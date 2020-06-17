Кабмин решил продлить карантин в Украине до 31 июля. В Киеве и других областях, которые не соответствуют новой ужесточенной методологии Кабмина, карантин опять ужесточат.

В проблемных регионах Кабмин может:

ограничить проведение всех массовых мероприятий: спортивных, культурных, религиозных и любых других;

временно приостановить работу гостиниц;

закрыть метро;

запретить перевозки пассажиров всеми видами сообщений;

закрыть детские сады;

приостановить работу фитнес-центров и спортзалов;

запретить деятельность заведений и культурных учреждений.

Строго говоря, все то, открытию чего совсем недавно так радовались украинцы, опять может приостановить работу.

"Страна" опросила бизнесменов из различных сфер, что они об этом думают.

Роман Тугашев, основатель Фестиваля уличной еды:

“Что я думаю о продлении карантина? Бл@ть, да че тут думать?! Можете так и написать. Это же просто... Я не могу подобрать адекватных слов. Мы не владеем реальными данными о заболевших. Просто власти захотели - поменяли статистику, захотели - не поменяли. К сожалению. Все очень плохо.

Ивент-индустрия лежит мертвым грузом, огромное количество людей, которые занимались мероприятиями, ждали действенных мер от госорганов, но ничего не получили. Многие уже позакрывали агентства и ищут сейчас другую работу, а найти работу сегодня - шансы минимальные. И та же история - с ресторанной индустрией. Мы помимо фестивалей еще с общепитом косвенно связаны. Там ситуация не лучше. Очень многие рестораторы на свой страх и риск открывают и помещения, хотя разрешены только летние террасы. И я их понимаю.

Вариантов нет. Если кому-то кажется, что ресторан - это какой-то предприниматель, который хочет заработать денег, он сильно ошибается. За каждым рестораном стоит 100-200 человек, у которых есть семьи, которые нужно как-то кормить.

Я с самого начала карантина говорю, что дайте самому украинцу выбирать, от чего ему умереть: от коронавируса или от голода. Вот и все.

Финансовый запас прочности лично у меня еще есть, но деньги имеют плохое свойство заканчиваться. Еще в марте я понимал, что в ближайшее время мы никаких фестивалей не проведем. Так что фестивали у нас на паузе, мы физически не можем их провести. Во-первых, финансирования уже нет у 90% участников рынка: они либо были проедены, либо розданы на остатки зарплат сотрудникам. А во-вторых, массовые мероприятия не разрешили и не разрешат в ближайшем будущем. А даже если разрешат, непонятно, как организатору рассчитывать количество гостей (многие будут бояться ходить на фестивали), привозы музыкантов, плюс выдерживать все требования МОЗ. Сейчас массово проводят проверки - к ресторанам приходят все службы, без исключения. И штрафуют.

Никаких послаблений по проверкам и налоговым платежам нет. Максимум, что мы как бизнес получили - это какие-то отсрочки платежей. Отсрочки. Но мы по-прежнему все платим налоги, несем расходы. Кредитования нет. Я могу еще много рассказывать, я устал молчать об этой ситуации. А ситуация х@ровая максимально”.

Слава Жила, директор театра “Актер”:

“Думаю, что продление карантина - это логичное продолжение процесса. Это будет и дальше убивать сферу ивентов, театра, кинотеатров. И будет крайне плохо сказываться на психологическом состоянии не только сотрудников креативной сферы, а и на психологическом состоянии зрителей. Умный зритель, который привык ходить в театр, сложно переносит эту разлуку. Без искусства ему сложно понимать, как быть дальше.

Искусство - это всегда диалог со зрителем. Это “дороговказ”. Без таких ориентиров простому обывателю трудно выдержать карантин. Когда человек не постигает культурные моменты, не питается этим, он невольно деградирует.

И так уже все крайне поменялись за время карантина, рестуктуризировались. Тренеры из спортзалов перешли на работу онлайн, и даже театр начал переходить в онлайн. Театр приобретает новые формы. Мы вчера провели онлайн-спектакль “Мистер Баттерфляй”, и было видно, что зритель соскучился. 98% как зашли, так и досидели до титров. Да, онлайн-форма спектакля не такая эмоциональная, сложно передать глубинную историю, но интерактив есть. Для меня лично это новаторство, цифровой театр, которого не было до карантина. Я даже планирую что-то еще новое делать онлайн. Карантин заставил и дал возможность искать новые формы общения со зрителем. И классно, что это реализовалось.

Я бы на месте властей уже дал хоть какие-то послабления. Например, один зритель на 5 кв.м. Все равно люди - социальные существа, мы от этого не денемся. А этот затянувшийся карантин неизвестно чем закончится.

Простите, но места в психбольнице наверняка расписаны, там аншлаги. И я бы не хотел пополнения. А боюсь, что карантин будет это провоцировать.

Человек, так долго находящийся в замкнутом пространстве, будет трансформироваться, и непонятно в какую сторону. Но могу сказать, что ничего хорошего в этом нет. И я бы на месте власти об этом задумался”.

Максим Храмов, ресторатор, управляющий партнёр сетей Pastateca, президент Leaders Club Ukraine, проводящего церемонию Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса:

“Это полное гавно. Абсолютное противоречие всему, что происходит в мире. Там люди у власти думают о том, как бизнес открыть, и при этом не навредить здоровью граждан. А у нас думают только о том, как бы сохранить свои должности, а на все остальное им наплевать. Я продление карантина воспринимаю как полную импотенцию власти. Жизнь меняется гораздо быстрее, чем они. И если в свое время карантином они действительно вовремя взяли под контроль ситуацию с заболеваемостью, то сейчас они уже просто не способны мыслить более широко.

Получается, что все те, кого не успели открыть, оказались заложниками того, на что они никак не влияют. Рестораны - одно из самых чистых мест априори в бизнесе, там элементарнее всего контролировать количество людей, социальную дистанцию и санитарные нормы. Ты просто ставишь столы на расстоянии полтора метра и все.

Пока нам всем наконец понять, что коронавирус все равно никуда не денется. Ни к 31 июля никуда не денется, ни даже к Новому Году может никуда не деться. Надо учиться с ним жить и при этом не гробить бизнес. А нашим властям все равно. Они, наверное, считают так - ну, закроется пару тысяч ресторанов, ну и что? Вместо них новые потом рано или поздно откроются. Во всем мире сейчас пытаются бизнесу помочь, а у нас - только о том, как нас куда-то не “пущать”.

Анастасия Ваганова, арт-директор Caribbean Club:

“Перспектив все меньше и меньше, что в ближайшее время возобновят проведение культурных событий. Их разрешат, скорее всего, в самую последнюю очередь.

Нам власти вообще не называют никаких ориентировочных сроков для открытия. Суть даже не в сроках, все зависит от статистики. Была информация, что если будет 8 новых заболеваний на 100 тысяч населения, то разрешат массовые мероприятия. Но вирус же не уйдет сам по себе. Он не растворится в воздухе.

Оптимизм организаторов концертов уже иссякает. У нас появлялась надежда, что 10 июня концертным площадкам разрешат открыться, пусть даже с ограничениями. И мы уже настроились хоть на какую-то работу.

А сейчас лучше уже вообще не настраиваться. Прогнозировать что-либо уже просто бессмысленно”.

Дмитрий Чорный, основатель международной франчайзинговой сети фитнес-клубов MalibuFIT:

“Отношусь к продлению карантина негативно. Это очень большая нагрузка на малый бизнес, которая ничем не компенсируется. Государство только дало временную отсрочку по уплате некоторых налогов, а теперь их надо платить опять. В этом же постановлении о продлении отсрочки ничего не сказано, а это могла быть хоть какая-то льгота.

О необходимости продления карантина мне сложно судить, но запрет на работу малого бизнеса необоснованный. Подход к работе многих учреждений во многих регионах неоправданный.

Мы сейчас будем изучать вопрос, нужно ли закрывать наши спортзалы опять, после того, как мы их открыли в рамках смягчения карантина. Если будет малейшая возможность работать под любым предлогом, мы будем это делать. Просто потому что мы не готовы опять оставить сотрудников без зарплаты, а наших клиентов - без тренировок. Главное для нас сейчас - обеспечить выживание людей”.

Дмитрий Деркач, совладелец сети кинотеатров "Планета Кино":

“Ориентировочная дата открытия кинотеатров - 1 июля. Но это еще не точно, еще все может измениться. Учитывая рост количества заболеваний за последнюю неделю, ужесточение мер и продление карантина - это правильное решение. С другой стороны, если работает общественный транспорт, то нелогично сильно ограничивать другие направления”.

Роман Романчук, СЕО "Мультиплекс-Холдинг" (“кинотеатры Мультиплекс”):

“Нет ясности в заявлении о продлении карантина. Что это будет означать? Мы ждем уточнений. Я пока не отношусь к этому как к месседжу о том, что дату открытия кинотеатров переносят. В заявлении премьера звучит просто общая фраза о том, что карантин продлевается. Но как именно это повлияет на дату открытия кинотеатров - возможно, кардинально, возможно, никак, возможно, частично по регионам. Мы пока не понимаем, касается нас это или нет. Еще же нет конкретных решений, нормативно-правового акта. Подождем”.