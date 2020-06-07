Соцсети обсуждают появление президента Владимира Зеленского в супермаркете Goodwine. В субботу вечером он был замечен там в мясном и сырном отделе вместе с охраной. И хотя президент делал покупки в маске, покупатели в магазине его узнали и засняли, а после - выложили видео в сеть.

Кто-то похвалил президента за то, что он держится "ближе к народу". Кто-то же посмеялся над показной демократичностью и счёл это пиар-ходом.

Правда, визит Зеленского в Goodwine демократичным не назовёшь, так как ценовой сегмент там — выше среднего. Но сейчас не об этом.

На самом деле, посыл о том, что политик - тоже человек, не нов. Многих политиков в Украине и раньше неоднократно замечали на заправках, в магазинах и на пробежках.

Чаще всего такие снимки политики либо выкладывают сами, либо организовывали через "случайных свидетелей".

"Страна" вспомнила самые известные случаи хождения политиков "в народ", после чего фотографии вдруг (случайно или неслучайно) появлялись в сети.

Чаще других украинских политиков "фишкой" с якобы случайными фото "в народе" пользовался экс-президент Пётр Порошенко.

В сентябре 2018 года в сети появилось фото Петра Порошенко в обычном рейсовом самолете. На снимке гарант лично кладет багаж на полку над креслом. Что, видимо, должно было убедить украинцев в простоте и демократичности президента.

Фото Порошенко обнародовала Екатерина Козориз, ссылаясь на своих друзей. Она написала, что в салоне президент всем улыбался и удивил простотой. Снимок был сделан в самолете по пути президента из Лондона в Киев.

В столице Великобритании он делал пересадку после полета в Вашингтон, где принял участие в прощании с Джоном Маккейном. При этом фотографии с трансатлантического перелета украинского президента в сети не появлялись.

За год до этого пресс-секретарь первой леди опубликовала в Facebook фото Марины Порошенко в эконом-классе самолета. Снимок был сделан во время перелета из Киева в Днепр.

А ещё раньше супругу Порошенко сфотографировал у кассы на заправке блогер, которого причисляли к т.н. "порохоботам" - Мирослав Олешко. "Никого не выгоняли, транспорт не перекрывали. Потому что все равны и все люди", - восторженно подписал он фотографию.

В другой раз тому же блогеру Олешко удалось снять президента возле супермаркета. На видео мужчина, похожий на Петра Порошенко, фотографируется с прохожими, а потом садится в автомобиль в сопровождении охраны. Мирослав Олешко тогда сообщил, что президент зашел в супермаркет, сфотографировался со своими гражданами и уехал по работе. "Страна меняется", – написал он, намекая, видимо, на близость экс-президента к народу.

Видео вызвало град насмешек и критики. Комментаторы говорили о пиаре президента перед выборами и высказывали сомнения, что блогер-"порохобот" действительно случайно снял это видео. Позже Олешко удалил видеоролик.

После скандальных сообщений СМИ об испанском отдыхе Порошенко, в сети вскоре появились фото из киевского ресторана, где экс-президент ужинал с семьей. Очевидцы сообщают, что двери в VIP-комнату не были закрыты и было похоже, что Петр Порошенко заинтересован, чтобы его случайно сфотографировали в столице.

Автор фото, политтехнолог Ярослав Макитра, тогда рассказал "Стране", что запечатлеть гаранта за трапезой было на удивление легко, охрана не нервничала.

"На тот момент в MANU не было пусто, помимо меня с друзьями – еще около десяти гостей. В ресторане несколько залов и двери того, где ужинал президент – были открыты. Вы же понимаете, что если человек не хочет, чтоб его видели, а тем более первое лицо страны – он ест по-другому. Он предпочитает быть незамеченным", - отметил Макитра.

Активно использовал прием "близость к народу" экс-премьер Арсений Яценюк. Его главная фишка - полеты эконом-классом. В 2013 году Мустафа Найем выложил в сеть фото тогдашнего лидера фракции "Батькивщины" в эконом-классе рейса Киев-Ивано-Франковск.

На одном снимке Яценюк, улыбаясь, пробирается по узкому ряду между креслами. На другом - едет в общественном транспорте на фоне других пассажиров.

Яценюк повторил перелет в экономе в марте 2015 года в компании Михаила Саакашвили. Политики летели через Варшаву в Брюссель. Фотографии выложил пользователь Zenia Klimakin.

В мае 2015 года в сети снова появились фото с Яценюком в эконом-классе. Снимок обнародовал бывший заместитель главы Полтавской области Сергей Соловей. Он отметил, что премьер оказался его соседом в самолете, который следовал из украинской столицы в Париж.

"Если бы я его не знал, то никаким образом и не смог бы выделить из числа пассажиров", - высоко оценил скромность главы правительства региональный чиновник.

Время от времени "ныряет в народ" и лидер Радикальной партии.

Так, в июле 2018 года Олег Ляшко проехался в метро вместе с охранниками. Видео из метро нардеп выложил у себя на странице в Facebook. На видео видно, как он общается с пассажирами. Политик раскритиковал повышение стоимости проезда и заявил, что занимается проблемами простых людей, в то время как другие ездят по курортам.

Но не обошлось и без "прокола" - по пятам Ляшко ходил охранник с оружием в рюкзаке.

А незадолго до того, как спуститься под землю, политик покупал трусы за 40 гривен на рынке в Миргороде. Видео он также выложил в Facebook. При этом пользователи заметили, что на дешевый вещевой рынок Ляшко пришел в фирменном поло Burberry стоимостью более 6 тысяч гривен.

Ездил в метро и экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий - правда, не в нашем, а в лондонском. Фото он выложил в Twitter в июне 2018 года. В Великобритании политик был с рабочим визитом. На снимке он сидит без вещей, не смотрит в камеру и изучает какой-то документ.

Иногда в объектив попадают министры. Например, в мае 2017 года тогдашнего министра соцполитики Андрея Реву заметили на кассе в киевском супермаркете. Он складывал покупки в пакет. Фотографию опубликовала в Facebook журналист Алена Яхно, сопроводив ее комментарием, что министры тоже люди.

Интересно, что именно Рева отличился заявлением о том, что украинцы тратят 50% дохода на продукты не из-за низких зарплат, а потому, что слишком много едят. Правда, об этом министр сказал через три месяца после того, как в сеть попало его фото из супермаркета.

Три года назад экс-премьер-министра Украины Юлию Тимошенко сфотографировали во время утренней пробежки. На этом фото Леди Ю оказалась в спортивной майке с глубоким декольте, в шапке и без макияжа.

Особенно популярны среди политиков для "простецкого" пиара - автомобильные заправки.

Так, в прошлом году Юлию Тимошенко засняли с хот-догом на заправке. Причём выложила запись сама леди Ю, собрав сотни насмешливых комментариев и обвинений в притворстве и пиаре на "пролетарской" еде.

Тимошенко же рассказывала в одном из интервью, что иногда ест хот-доги и бутерброды. "Ну, в принципе для всех я на диете, но тихо под столом подъедаю бутерброды", - заявила она, добавив, что питается "подножным кормом" на заправках, когда мало времени.

Через неделю после Тимошенко с кофе на заправке сфотографировался экс-министр обороны Анатолий Гриценко. Фото он запостил на своей странице со словами: "Вкусный кофе на заправках, особенно после напряженного дня и по дороге домой". В соцсетях немедленно начали писать, что Гриценко подражает Тимошенко, а украинский политический креатив - обнищал.

В ответ глава "Гражданской позиции" написал, что своим фото троллил и Тимошенко, и жену президента Марину Порошенко, которую также фотографировали на заправке с кофе."Выставил вчера фото с кофе на заправке, беззлобно потроллил театрализованные представления, но не все это поняли", - объяснил экс-министр обороны.