– А на ребенка в роддоме маску теперь когда надевают: сразу, как родился, или сначала все-таки прикладывают к груди?

Интернет полон шуток, мэмов и мифов о рождении детей во время карантина. Но женщинам, которые за последние два месяца уже стали или еще только готовятся стать мамами, не до смеха. Многие из них в деталях распланировали "день Х", условились о партнерских родах, и вовсе не предполагали, что рожать придется в экстремальных условиях эпидемии коронавируса.

Как украинки рожают детей во время карантина, разбиралась "Страна".

Маски в роддоме не носят

На самом деле, все не так абсурдно, как в популярном мэме, который мы процитировали в начале этой статьи. Ни на новорожденного ребенка, ни на маму в роддоме маску никто силой не надевает. Многие роддома требуют, что роженице обязательно иметь с собой маску, но носить ее необязательно.

Жительница Харькова Ольга рассказала "Стране", что сама изначально приехала в родильное отделение в маске, но врачи сказали, что ее смело можно снять.

"Я вам так скажу. Маски внутри роддома практически никто не носил. Потому что их тупо нет. Ну, или не было в наличии в тот момент, когда я рожала", - говорит она.

Но при этом все врачи, которые приходили на осмотр к молодой матери, были в масках.

Тесты на COVID-19 роженицам при поступлении в роддом не делают. Из мер предосторожности против коронавируса – частая дезинфекция помещений. А еще и малышам, и мамам дважды в день меряют температуру.

"Когда я приехала оформляться, меня сразу осмотрел дежурный врач и померил мне температуру. И потом в послеродовом дважды в день нас с малышом осматривали и мерили температуру. Все врачи были в масках. Кроме этого особых мер предосторожности я не заметила. Коронавируса не боялась. Это же роддом, там и так все всегда стерильно", – сообщила "Стране" киевлянка Марина, которая две недели назад родила мальчика в 3-м роддоме.

Дезинфекция рожениц начинается буквально с порога.

"Муж привез меня в роддом, донес сумку с вещами до порога приемного отделения, и его даже не впустили в коридор. Просто открыли дверь, забрали сумку, каким-то дезинфектором побрызгали на нее, а мне сразу сказали – переодевайся, переобувайся. Прямо в приемном покое. В общем, все очень серьезно", – добавила Марина.

Все же пандемия коронавируса внесла свои коррективы в привычный ход родов в Украине.

Ключевых изменений в роддомах три.

1. Запрет на партнерские роды

Одно из ключевых и самых психологически тяжелых для рожениц "коронавирусных" нововведений – отмена партнерских родов.

Отцов не пускают не то что в родильный зал, а даже в приемное отделение.

Медики объясняют это тем, что партнер может принести с улицы "какую-то заразу" и заразить не только возлюбленную и своего ребенка, но и других рожениц.

По крайней мере, так этот запрет объяснили молодой маме Яне из Запорожья, которая на прошлой неделе родила двойню.

"Идиотизм по-украински, – возмущена Яна. - Такое чувство, что роженица за 2 недели до родов уходит от мужа на съёмную квартиру и сидит в самоизоляции".

Для многих рожениц отсутствие мужа рядом во время родов – настоящее испытание.

Киевлянка Марина откровенно говорит, что очень переживала из-за того, что муж не сможет присутствовать при рождении ребенка.

"Это же такая поддержка, особенно если роды затяжные, и схватки длятся много часов. Мы даже пытались договориться с нашим врачом, чтобы мужа "по блату" пустили. Он и КТ сделал, и цифровой рентген – вместо флюорографии. Ну, никак. Строго с этим очень. В роддомах не хотят рисковать", – отмечает женщина.

Молодая мама Ольга из Киева, которая родила четвертого ребенка в конце апреля, признается, что в такой обстановке рожать было психологически сложно.

"Особенно если учесть, что и я, и муж тоже хотел быть со мной на родах. Мы так ждали этого, готовились, и так расстроились, что нельзя", – вспоминает молодая мама.

Но тут же уточняет, что во время родов держала связь с мужем.

"Пока ждала сильных схваток и самих родов, были с мужем на связи – переписывались, перезванивались эти пару часов. Лично мне было сложно психологически, потому что я все девять месяцев с ужасом ждала этого "часа икс". А еще в такой обстановке накаленной, когда все говорят о коронавирусе и боятся подцепить какую-то заразу, это вообще не добавляло оптимизма. Но, слава богу, все хорошо. Как только положили детку мне на грудь, все страхи сразу забыла", - говорит Ольга.

2. Запрет на посещения

Еще одна ограничительная мера – запрет на посещения. Если раньше в родильное отделение могли прийти родственники – взглянуть на новорожденного и помочь новоиспеченной матери, то теперь такой возможности нет.

Жительница Новой Каховки (Херсонская область) Валентина, которая стала мамой 7-го мая, этим очень возмущена.

"Единственный неприятный момент – это то, что запретили партнерские роды и посещения. Мужа на роды не пустили, хотя у нас было проплачено семейное пребывание в роддоме", - говорит Валентина.

"Я в данный момент в роддоме, родила 11 мая", – делится переживаниями о радостном событии Варвара из Херсона.

По ее словам, в роддоме действуют жесткие правила из-за карантина: "Из палаты нельзя выходить, родителей не пускают проведывать, мужу тоже посещения запрещены. На улицу тоже нельзя. Если нужно в аптеку, приходится санитару давать деньги и он покупает, что нужно. Хочется уже поскорее сбежать отсюда домой", – признается "Стране" девушка.

И в принципе, скорой выписке теперь в роддомах не препятствуют, а даже наоборот.

3. Выписывают на второй день

Еще одно карантинное нововведение – теперь рожениц стараются как можно скорее выписывать. Если раньше в роддомах принято было держать в палате маму и новорожденного три дня, то сейчас, если все в порядке, их отпускают домой уже на второй день после родов.

"На второй день после родов ко мне зашел врач и сообщил, что меня выписывают. Я удивилась – почему так рано? Наоборот хотела остаться в роддоме еще на третий день, пока молоко придет. Чтобы специалисты могли сразу на месте помочь. Но врач строго так сказал: зачем, мол, тебе тут сидеть, когда в стране – эпидемия коронавируса? Лучше быстрее уезжай из роддома", – сообщила "Стране" киевлянка Марина.

Самих родов изменения не коснулись. А вот условия пребывания в послеродовых палатах, по словам опрошенных "Страной" украинок, даже улучшились: несколько раз в день проводят уборку, повсюду расставлены антисептические растворы. И даже в трехместной палате стараются размещать лишь по одной роженице с ребенком, чтобы изолировать их от остальных.

На цене родов карантин тоже не отразился. К примеру, в Киеве благотворительній взнос, который роженица платит официально в кассу, по-прежнему составляет 3000 грн для киевлянок, 3500 - для иногородних.

Важно отметить, что все эти ограничения коснулись государственных роддомов. В частных партнерские роды по-прежнему разрешены. Но заплатить за такое удовольствие придется в несколько раз дороже. Цены стартуют от 50 тысяч гривен и могут превышать 100 тысяч грн, в зависимости от пакета услуг и сложности родов.

В остальном же роды на карантине ничем не отличаются от родов в любое другое время и в любых других обстоятельствах. У всех по-разному. Но счастье по итогу у всех одно: новая жизнь.