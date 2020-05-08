Закончилась ли Великая Отечественная война освобождением Праги? Почему Знамя Победы подняли именно над Рейхстагом? Когда в СССР праздновали два Дня Победы и почему сейчас в Украине не хотят праздновать ни одного?

Ответы на эти и другие вопросы – в материале "Страны".

1. Почему День Победы – 9 мая?

Вопрос о том, почему День Победы празднуется именно 9 мая, возникал не у одного поколения школьников. И дело не только в том, что Запад празднует победу над нацистской Германией 8-го, а мы на день позже – с этим как раз все ясно. Вопрос возникал по другому поводу: если Гитлер покончил с собой 30 апреля, Берлин капитулировал 2 мая, то почему война закончилась 9 мая в Праге, а капитуляцию Германии подписывали все-таки в Берлине?

Если попытаться найти изначальную точку во всей этой неразберихе, то виновен в ней будет Адольф Гитлер. При его жизни для немцев все было ясно: пока фюрер сражается, сражается Германия, если фюрер капитулировал – война закончена. Но Гитлер ушел из жизни, оставив завещание, в котором назначил рейхспрезидентом адмирала Карла Дёница, а рейхсканцлером – министра пропаганды Йозефа Геббельса.

Подобное разделение власти не существовало в Германии с 1934 года, когда умер президент Пауль фон Гинденбург, а Гитлер через референдум объединил этот пост со своим постом канцлера. И это уже создавало проблемы для понимания того, кто же является властью.

Исходя из конституции Веймарской республики (предшественницы Третьего рейха в 1918-33 годах), формально не отмененной до 1945-го, президент в Германии имел меньше прав, чем сейчас в Украине. Он вносил в парламент кандидатуру канцлера (но назначать его сам мог только тогда, когда в рейхстаге не было коалиции большинства) и имел право роспуска высшего законодательного органа. Всем остальным руководил канцлер.

Однако Дёниц, обустроивший себе резиденцию на севере страны, в земле Шлезвиг-Гольштейн, выступил с воззванием к немецкому народу, в котором заявил, что преемником фюрера является он. В результате у многих возникло непонимание, где же находится центр власти – в Берлине или в резиденции Дёница. Кроме того, были еще части, ориентировавшиеся на маршала Германа Геринга и рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, каждый из которых вел самостоятельные переговоры с западными странами и не признавал ни президента Дёница, ни канцлера Геббельса. Это уже было даже не двоевластие, а многовластие, не укладывавшееся в немецких головах.

Так что в условиях, когда немецкая армия была раздроблена войсками противника на отдельные части, каждая из них сама решала, кому и когда сдаваться. Берлин действительно сдался 2 мая – после того, как 1 мая Геббельс покончил жизнь самоубийством, – но некоторые армии на Западном фронте сдались еще за 2-3 дня до этого. В то же время части на севере Германии, подчинявшиеся Дёницу, капитулировали только 5 мая.

7 мая во французском Реймсе представителями Дёница был подписан Акт о капитуляции Германии. Вопреки общепринятому мнению, что его подписывали западные союзники без участия СССР, советский представитель там был – генерал Иван Суслопаров. Однако он не имел полномочий на подписание и потому сделал примечание к реймскому акту о том, что впоследствии нужно подписание другого, полноценного документа о капитуляции. Который и был подписан вечером 8 мая в берлинском пригороде Карлхорсте.

Однако в обоих документах стояло одно и то же время капитуляции: 23:01 8 мая по среднеевропейскому времени или 1:01 9 мая по московскому. Именно оно и является исходной точкой для празднования Дня Победы в тот или иной день.

Что касается окончания войны в Праге, то там немцы действительно сдались 9 мая, но это не более чем совпадение. Тем более что война на этом не закончилась: капитуляция немецких войска в Югославии закончилась только 15 мая, а в Австрии 17 мая.

2. Почему красное знамя над Рейхстагом стало символом Победы?

Решающей в этом вопросе стала, говоря современным языком, пиар-составляющая. Рейхстаг – немецкий парламент – в управлении Германией в 1945-м никакой роли не играл. Он даже не собирался с 1942 года.

Реальное управление государством осуществлялось из здания рейхсканцелярии на Фоссштрассе, однако к моменту взятия Берлина значительная его часть была уничтожена. Сохранился, правда, бункер во дворе рейхсканцелярии, в котором фюрер провел последние дни, однако это непрезентабельное здание было больше похоже на склад и на фотографиях впечатления не произвело бы.

Рейхстаг же находится на открытой местности и выглядит помпезно, поэтому для символической установки Знамени Победы был выбран он.

Впрочем, все это не умаляет подвига красноармейцев Береста, Егорова и Кантарии, которые водрузили знамя на куполе рейхстага, – поскольку событие действительно происходило во время боя за здание 30 апреля 1945 года – как раз тогда, когда Гитлер совершил самоубийство.

3. На что надеялся Гитлер, сопротивляясь до последнего?

Главная мотивация немецкого вождя была в том, что он не мог и не хотел сдаваться.

Да и о мире с самим Гитлером никто разговаривать не хотел. Об этом союзники еще в 1943 году договорились - никакого мира до капитуляции. Причем после капитуляции участь Гитлера была предрешена - его бы казнили за военные преступления.

Поэтому никаких мотивов сдаваться у фюрера не было.

И, хотя с лета 1943 года исход войны был уже ясен, он все время находил мотивацию для своей армии, чтобы избежать разговоров о капитуляции и даже о мире.

В течение целого года такой мотивацией было обещание чудо-оружия. Но речь шла не о ядерной бомбе – хотя она и разрабатывалась немецкими учеными, Гитлер не очень верил в ее эффективность. "Чудо-оружием" называли ракеты "Фау". Летом 1944-го их впервые использовали (сначала "Фау-1", потом модифицированную версию "Фау-2") против Великобритании, и тогда стало ясно, что "чудо-оружие" не решит исход войны.

А в последние месяцы нацистов подпитывала надежда на то, что СССР и его западные союзники побьют горшки и эти воспользуется Германия, став, например, союзником стран Запада против Советского Союза. Они исходили из того, что сухупотные войска США и Великобритании многократно уступают по мощи советским армиям. Поэтому единственный шанс остановить "каток Сталина" - это войти в союз с Германией и ее Вермахтом. Отметим, что определенная логика в этих рассуждениях была.

Но только англо-саксы, конечно же, не хотели ни о чем договариваться с Гитлером.

И план "союза с Германией" был ими реализован спустя десять лет - когда ФРГ приняли в НАТО и создали полумиллионный Бундесвер на основе всеобщей воинской обязанности. Появление этой крупнейшней в Западной Европе армии значительно исправило дисбаланс в сухопутных силах между Североатлантическим альянсом и СССР.

4. Действительно ли Прагу освободили "власовцы", а не советская армия?

После скандала с памятниками в Чехии, сейчас много обсуждается вопрос, кто на самом деле освободил Прагу в мае 1945 года - Советская армия или же нацистские коллаборанты - Русская Освободительная Армия (РОА) генерала Андрея Власова.

На самом деле версия о РОА только в малой степени соответствует действительности.

Одна из дивизий "власовцев" действительно участвовала в боях за Прагу против немцев, но только до 8 мая. И решающую роль не сыграла.

Началось все с того, что РОА по задумке Власова самовольно снялась с фронта и двигалась в сторону Югославии на соединение с местными антикоммунистическими силами. Немцы отдали ей команду вернуться на позиции, но власовцы уже не подчинялись им.

При этом, в планах у Власова не значилась помощь антифашистскому восстанию в Праге, но такой план возник у одной из его дивизий под командованием Сергея Буняченко, который таким образом хотел заслужить прощения у американцев (тогда многие ожидали, что именно они войдут в Прагу).

Эта дивизия действительно участвовала в боях с немцами в чехословацкой столице, однако руководство восставших, не желая ссориться с наступавшей Красной армией, через некоторое время отказалось от союза с власовцами.

И утром 8 мая они покинули город.

Отметим, что серьезной роли в освобождении Праги власовцы не могли сыграть в силу своей малочисленности. Одна дивизия не в состоянии была противостоять сотням тысяч немцев, войска которых были развернуты вокруг города.

А освободил Прагу Первый Украинский фронт маршала Ивана Конева: в 4 утра 9 мая его войска вступили в город, а в 16:00 остававшиеся там части СС капитулировали.

Так что снос памятника Коневу и установление памятника власовцам в Праге – это не восстановление исторической справедливости, а просто политическая акция по переписыванию прошлого.

5. Действительно ли Сталин в 1945-м опустил "железный занавес"?

Сегодня господствующей версией начала холодной войны считается та, которую в марте 1946 года озвучил бывший премьер Британии Уинстон Черчилль: сразу после войны Сталин от Адриатики до Балтики опустил железный занавес, установив в странах Восточной и Центральной Европы советскую диктатуру.

Что интересно, в советской трактовке стартовой точкой для холодной войны называлась сама эта речь Черчилля. Однако на самом деле ни 1945-й, ни 1946 годы считать годами начала холодной войны нельзя.

В 1945-м из всех государств Восточной и Центральной Европы коммунисты стали правящей партией только в трех – Болгарии, Югославии и Албании, причем в последних двух это произошло без участия СССР. Больше того, именно по настоятельному требованию Сталина в Болгарии и Югославии в состав правительства включили представителей некоммунистических партий.

С другой стороны, коммунисты вплоть до 1947 года входили в состав правительств Италии и Франции. Так что, несмотря на трения между бывшими союзниками по войне, первые два послевоенных года холодной войной назвать нельзя.

Водоразделом стало провозглашение в марте 1947 года "доктрины Трумэна", в которой президент США объявил о стратегии "сдерживания СССР по всему миру". В этой речи Трумэн обвинил Советский Союз в навязывании тоталитарных режимов другим странам, чего на тот момент еще не было.

В том же году был объявлен план финансовой помощи США странам Европы, ставший известным как "план Маршалла". Первоначально на него согласились не только западные страны, но и, к примеру, Чехословакия с Польшей, что доказывает как раз отсутствие в 1947 году "железного занавеса". Больше того, в том же 1947-м возможность получения помощи по плану Маршалла рассматривали в СССР.

Однако вскоре стало известно, что финансовая помощь будет сопровождаться политическими условиями по такому же принципу, по которому сейчас сопровождаются условиями кредиты МВФ. Кстати, Международный валютный фонд был создан в 1947-м как раз для контроля за выполнением условий получения финансовой помощи.

Из-за политических условий от плана Маршалла отказались не только будущие социалистические страны, но и Финляндия. А Франция и Италия, согласившиеся на него, были вынуждены вывести коммунистов из правительства. И только в ответ на эти действия Сталин действительно начал опускать "железный занавес", начав советизацию Восточной и Центральной Европы.

6. Почему Вятрович воюет с Днем Победы?

Заявления насчет того, что в 1944-45 годах "одна оккупация сменилась другой" звучат сегодня и в Украине – из националистического лагеря. И не случайно у украинских националистов часто встречается нацистская символика: украинский национализм с первых лет существования ОУН был союзником фашизма – сначала итальянского, а с 1933 года и германского.

Потомки воинов дивизии СС "Галичина" действительно не могут считать 9 мая Днем Победы – потому что для них это день поражения. Именно поэтому идеолог украинского национализма Владимир Вятрович пытается стереть эту дату из календаря государственных праздников.

Правда, он понимает, что в стране, где 80% населения – это потомки воинов Красной Армии, сделать белое черным в один момент невозможно. Поэтому для смещения акцентов используется "европейская" версия – с переносом даты с 9 на 8 мая и с заменой празднования поминанием памяти жертв войны.

Все эти планы были официально опубликованы на сайте Института национальной памяти во времена Вятровича и не пока реализовались только потому, что Петр Порошенко проиграл президентские выборы.

Но идею переноса празднования на 8 мая украинцам продолжают навязывать, хотя, как уже сказано, она не соответствует исторической правде.

7. Что в мае 1945 года делала УПА?

Вопреки названию, Украинская повстанческая армия никогда не вела классических боевых действий ни с немецкой, ни с Красной армией – силы были слишком неравны. Ее стихией была партизанская война: нападение на тыловые части или полицейские участки/отделения милиции с одной целью – добыть оружие. А также расправы над мирным населением - сначала над поляками, а потом и над украинцами, которые поддерживали Советскую власть.

И как раз весной 1945 года, когда советские войска добивали нацистов, она развернула масштабную диверсионную войну на территории западных областей Украины, убивая представителей власти, приезжую интеллигенцию и местных жителей, идущих на сотрудничество с "Советами". Также шли нападения на небольшие отряды советских войск.

Кстати, в отношении немецкой оккупационной власти УПА такого террора не вела. Ее террор в 1943-44 годах больше касался поляков – как мирных жителей, так и подполья Армии Крайовой.

К слову, УПА усилилась как раз во второй половине 1944-го за счет пополнения разбежавшимися бойцами дивизии СС "Галичина" и за счет того, что немецкая администрация, отступая, оставила украинским националистам значительные запасы вооружения. Именно поэтому пик активности УПА пришелся на 1945-й.

И в этом смысле УПА под конец войны выступила по факту союзницей нацистской Германии. А ее идейный вождь Степан Бандера к тому времени был выпущен из концлагеря и жил на воле под крылом у нацистов (а после 1945 года - у американцев).

8. Сколько советских граждан погибло в Великой Отечественной?

С этим вопросом, как и с датой окончания войны, существует путаница. Самая известная цифра – 20 миллионов человек, которая публиковалась во множестве фильмов, книг и статей в течение всего брежневского периода.

Но первая цифра была названа еще при Иосифе Сталине – 7 миллионов человек. Считается, что Сталин специально занизил число погибших граждан, чтобы не показывать миру, что победа была достигнута благодаря огромному количеству жертв.

Но все обстояло несколько иначе: опубликованная в середине 1940-х цифра на самом деле – результат подсчета боевых потерь Советского Союза, то есть подсчета погибших в сражениях с нацистской Германией и умерших от ран бойцов Красной армии. Эта цифра даже сегодня, после всех уточнений, составляет 6,8 млн солдат и офицеров. Правда, чаще фигурирует цифра 8,7 млн военнослужащих – но это уже с учетом 1,9 миллиона солдат и офицеров, погибших в плену.

Что касается общих потерь СССР, то при Сталине их не публиковали из соображений секретности – поскольку считалось, что американцы смогут, исходя из этих данных, скорректировать свою оценку советского военно-промышленного потенциала.

Поэтому общее число погибших советских граждан – 20 миллионов – было названо только в 1959 году – уже Никитой Хрущевым.

Но при Михаиле Горбачеве в конце 1980-х возникла третья цифра – 27 миллионов (если точнее, 26,6 миллионов).

Что касается собственно военных потерь СССР и его противников, то они сопоставимы: 8,7 миллиона советских военнослужащих и 7,1 миллиона немцев и их союзников. При этом нужно учесть, что в советском плену погибло гораздо меньше вражеских солдат и офицеров, чем в немецком.

9. Когда Советский Союз начал праздновать День Победы?

8 мая 1945 года, когда Сталин уже знал, что вечером будет подписана капитуляция, президиум Верховного Совета СССР издал указ об объявлении 9 мая Днем Победы и нерабочим днем. И таким он оставался в течение двух лет – 1946-го и 1947-го. Но 23 декабря 1947 года тот же президиум издал другой указ, согласно которому 9 мая стало рабочим днем.

Почему Сталин принял такое решение, никто сказать не может. Официальное объяснение есть в том же указе: отменяя нерабочий день 9 мая, он ввел выходной 1 января, которое до этого было рабочим днем.

А тогда власть к выходным относилась очень экономно: существовала официальная шестидневная рабочая неделя по 8 часов, а нерабочими были только 7 дней: в 1948 это Новый год, День памяти жертв кровавого воскресенья (отменен с 1951-го), 1-2 мая, 7-8 ноября и День Конституции (5 декабря). Причем (и это помнят все, кто жил в СССР), если праздники приходились на выходные, то никто их не компенсировал. В том же 1948-м на единственный выходной – воскресенье – выпали 2 мая, 7 ноября и 5 декабря, так что власть потеряла только 4 нерабочих дня.

Конечно, экономия рабочего времени – слабая версия. Если бы Сталин действительно ценил День Победы, то мог бы ради Нового года пожертвовать Кровавым воскресеньем или 2 мая.

Автор ряда сенсационных книг о Второй мировой Виктор Суворов опубликовал версию, согласно которой Сталин отменил празднование Дня Победы потому, что не считал, что война закончилась победой Советского Союза: мол, он не завоевал всю Европу, а потому социализм был вынужден сосуществовать рядом с капитализмом и был обречен на поражение. Версия красивая, но нелепая. Получается, что в 1945, 1946 и 1947 годах Сталин считал, что победил, а потом вдруг перестал так считать.

Есть другая версия: в 1947-м в опалу попал маршал Георгий Жуков, и праздник отменили, чтобы не напоминать о его героических деяниях времен войны. Но и она не учитывает одного факта: в 1945-47 годах выходным было не только 9 мая, но и 3 сентября – День Победы над Японией, который тоже был отменен. А к этой победе Жуков отношения не имел.

Более вероятна третья версия: в 1947-м началась холодная война с Западом. И Сталин не хотел лишний раз напоминать народу о тех временах, когда СССР и США были союзниками.

Так или иначе, но 9 мая в течение 17 лет отмечали после окончания рабочего дня. Лишь в 1965-м, сразу после снятия Никиты Хрущева, День Победы объявили выходным днем и ввели ежегодный парад в этот день.

К власти в СССР пришло поколение во главе с Леонидом Брежневым, которое воевало на фронте, а революцию пережило в детском возрасте. Поэтому День Победы постепенно начал перемещаться в списке праздников на первое место, оттесняя 7 ноября.