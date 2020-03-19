С 18 марта в Украине запрещено проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек.

"Страна" задалась вопросом: а как быть со свадьбами?

А они тоже подпадают под запрет, если на них присутствует больше десятка человек (как в обычной украинской традиции и бывает).

Из-за карантина женихи и невесты оказались в трудном положении. Если молодые хотели устроить традиционную шумную свадьбу с десятками приглашенных гостей, друзей и родственников, от этого плана в ближайшие две недели придется отказаться. Если церемония и состоится, то не в таком виде, как планировалась.

А парам, которые сейчас хотели подать заявления на регистрацию брака, придется подождать. Пока карантин не закончится.

Роспись без гостей

В столичных ЗАГСах "Стране" сообщили, что во время карантина новые заявления на регистрацию брака не принимаются. Однако те свадьбы, которые были запланированы на даты, совпавшие с карантином, состоятся все равно. Правда, без гостей и торжественной церемонии.

"Если вы подавали заявление до 13 марта, когда ввели карантин, то в назначенную дату вас распишут. Но не в торжественном зале, а просто – придете, поставите подписи, заберете свидетельство о браке. Без торжественной церемонии и гостей. Если же вы не успели подать заявление, то увы – сейчас ЗАГСы новые заявления о браке не принимают", – сказали "Стране" в Деснянском ЗАГСе Киева.

Желающим вступить в брак придется подождать минимум до 3-го апреля, чтобы подать заявление в ЗАГС. А если карантин продлят, то свадьбу придется отложить еще на неопределенный срок.

Единственная возможность для украинцев пожениться во время карантина – обратиться в документ-сервис "Готово". Это единственное учреждение, которое пока еще принимает от женихов и невест заявления на регистрацию брака, а пожениться можно хоть на следующий день. Здесь доступна услуга "брак за сутки": подача заявления за 24 часа до церемонии бракосочетания.

Правда, даже здесь женят с оговорками: на церемонии может присутствовать только пара молодожен, без гостей. И удовольствие это не из дешевых: за обычную роспись без гостей придется заплатить 6138 грн (+ 600 грн за бронирование даты и время проведения).

В соответствии с распоряжением Кабмина, на свадьбе, помимо молодоженов, могут присутствовать лишь восемь человек – а значит, шумное пышное торжество с толпой гостей и родственников, если такое было запланировано, придется либо отменять, либо переносить. Или же – аннулировать приглашения для большей части гостей, чтобы скромно и тихо расписаться в кругу самых близких. Что тоже неплохо, но не очень-то приятно, если изначально жених и невеста рассчитывали совсем на другое торжество.

"Мы проводим церемонии бракосочетания, но пока так совпало, что у нас все приходят расписываться на неторжественные церемонии, в малом зале. Шумных больших компаний не собирается. Сейчас еще пост перед Пасхой, может с этим связано. Пока все, кого мы расписываем, это небольшие свадьбы, как раз до 10 человек, так что распоряжение Кабмина мы не нарушаем", – сообщили "Стране" в Печерском ЗАГСе.

Но некоторые свадьбы, назначенные на ближайшие две недели, вовсе оказались под угрозой.

Если на свадьбу в ближайшие две недели планировали приехать гости из других стран, миссия "свадьба" вообще становится невыполнимой: из-за вспышки коронавируса Украина полностью ограничивает пассажирское авиасообщение и закрывает границы для иностранцев. Если в другой стране живут, например, родители молодых, они не смогут попасть на свадьбу своих детей.

Банкеты, дни рождения, юбилеи – все отменилось

В связи с карантином женихи и невесты по всей стране, у которых в эти дни как раз должна была пройти свадьба, оказались в сложном положении. Приходится либо корректировать формат свадьбы – вместо традиционных шумных гуляний делать камерное торжество. Либо вовсе переносить дату празднования. А это для любой желающей пожениться пары – время, нервы и деньги. Ведь рестораны, фотосессии, трансфер для гостей и все прочие необходимые атрибуты празднования бронируются и оплачиваются заранее. Как с этим быть в условиях карантина – непонятно.

Вспышка коронавируса внесла свои коррективы и в планы пожениться молодой пары из Херсона. Жених по имени Егор рассказал "Стране", что скорее всего, вынужден будет переносить свадьбу. "Мы еще окончательно не решили, что будем свадьбу переносить. У нас дата 20 апреля, все уже забронировано заранее. Но еще не понятно что будет к тому времени, насколько затянется карантин", - признался Егор.

А вот на свадьбу Екатерины и Романа из Киева карантин пока не влияет. Свадьбу они хотят сыграть аж в сентябре, а расписаться – 5 мая. Заявление в ЗАГС планировали идти подавать за месяц до даты, 5 апреля. "Если карантин продлят, то всегда можно пойти в то же "Готово". У меня жених военный, если что, съезжу в Мариуполь, там тоже за сутки роспись. Поэтому паники нет. А дату свадьбы мы в любом случае менять не будем, так как она подобрана астрологом", – говорит "Стране" Екатерина.

Непросто приходится и заведениям, где молодожены собирались отметить свадьбу. Забронировать сейчас время для празднования непросто: руководство заведений не уверено, сможет ли провести торжество с учетом ограничений от Кабмина.

"Мы не знаем, что будет завтра. По закону карантин на две недели, до 3 апреля, но могут и продлить. Свадьба не свадьба, а больше 10 человек собираться запрещено законом", - говорит администратор загородного гостинично-ресторанного комплекса "Веселый заяц" Алена.

Из-за карантина заведение уже терпит убытки – клиенты отменяют заказы на большие компании: "Нам повезло, что на ближайшие две недели свадеб не было запланировано. Свадьбы в основном справляют в мае и конце апреля. Еще не сезон. Но все остальное, что у нас бронировали на ближайшее время, отменили. Все банкеты, дни рождения, юбилеи – все отменилось".

Администратор признается, что сейчас бронировать свадьбы даже на месяц вперед для любого заведения – большой риск. " Это очень дорого, мы рискуем нарушить закон. Если проведем в ближайшие две недели свадьбу, а там явно будет больше 10 человек гостей, то нам штраф выпишут – 151 тысячу гривен. Ни одна свадьба не окупится", – говорят в "Веселом зайце".