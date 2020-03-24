В последнее время в информационном пространстве все чаще стал появляться экс-премьер Арсений Яценюк. Одновременно активизировались слухи о том, что "информреанимация" Яценюка происходит не просто так.

По одной из версий, он пытается стать главой НБУ или получить иной пост во власти (а потому на ток-шоу и пытается позиционироваться как "антикризисный менеджер", который знает как спасать страну в тяжелое время).

По другой - хочет провернуть такой же политический финт, как в свое время он сделал с Юлией Тимошенко - когда она села в тюрьму возглавил ее партию "Батькивщина" и повел ее на выборы. Так и сейчас - на фоне слухов о возможном аресте Порошенко он хочеть вместо него лидером "прозападной" оппозиции.

Первая серия триллера "Яценюк возвращается", была показана на экранах украинских телеканалов еще в начале марта - сразу после отставки правительства Гончарука.

Затем началась история с пандемией коронавируса и Яценюка некоторое время было не особо слышно, но в последнюю неделю он вновь активизировался и стал часто появляться на телеканалах, давая всевозможные советы власти, изображая из себя "опытного профессионала".

А потому "Страна" решила вновь вспомнить, что это за деятель такой.

Кто такой Яценюк

Он стал премьер-министром сразу после Майдана в 2014 году.

Осенью того же года его партия "Народный фронт" заняла первое место на выборах в Верховную Раду, и вместе с "Блоком Петра Порошенко" сформировала правящую коалицию.

Арсений Яценюк – яркий представитель "партии войны" в украинской власти. Его премьерство ознаменовалось рекордной девальвацией гривни, резким падением уровня жизни и громкой патриотически-милитаристской риторикой.

О "достижениях" Яценюка на посту премьера "Страна" рассказывала в специальном выпуске блога "Ясно.Понятно" с Олесей Медведевой.

Также мы вспомнили о бывшем премьере в недавней публикации "Коррупция, девальвация, рост коммуналки. Пять подвигов Арсения Яценюка, который вновь хочет вернуться во власть".

Бывший премьер довольно нервно отреагировал на публикации "Страны". В своем Facebook он назвал изложенные факты "отборной геббельсовской ложью" и причислил "Страну" к ресурсам "российской пропаганды":



Источник: facebook.com/yatsenyuk.arseniy

При этом свои планы войти во власть он отрицал. Но, как видим, свою информацию активность не сбавляет.

А потому стоит остановиться и на некоторых других аспетах деятельности экс-премьера, которые мы не осветили в первой публикации.

Проект "Стена": как хоронили уголовные дела

Одним из крупнейших скандалов времен премьерства Яценюка был грандиозный проект по строительству вдоль границы с Россией "Стены" – набора сооружений, которые презентовались как защита от возможного вторжения войск северного соседа. Проект обернулся многомиллионными хищениями бюджетных средств.

"Страна" подробно рассказывала об этом скандальном проекте в материале "НАБУ закончило расследование по проекту "Стена". Имена "крышевавших" аферу чиновников остались за кадром".



Источник: visti.pro

Вкратце напомним об истории проекта "Стена". Сразу после "иловайского котла" 28 августа 2014 года Совет национальной безопасности и обороны решил провести одностороннюю демаркацию границы с Российской Федерацией и принять меры по обеспечению ее надлежащего обустройства. В сентябре 2014 года Кабмин выделил на программу 235 миллионов гривен, которые, в свою очередь, на данный проект выделил Евросоюз. Затем были выделены еще сотни миллионов. Общий бюджет проекта составил до миллиарда гривен.

По мнению правоохранительных органов, средства на проект "Стена" "осваивались" банальным способом: происходило хищение средств через завышение объемов фактически выполненных работ. Также в документах указывались работы, которые вообще не выполнялись. То есть речь шла о "приписках", а неправомерно полученные средства затем обналичивались.

В июле 2018 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило об окончании следствия по скандальному проекту. Следователи "накопали" всего 17 млн грн., в завладении которыми через Госпогранслужбу обвинили восемь человек.

Суть обвинений была изложена в одном из определений Соломенского суда Киева. Согласно этому документу, начальник управления строительства Госпогранслужбы, в течение марта-мая 2015 вступил в преступный сговор с начальником отдела капстроительства той же службы. Выражаясь языком официального документа, они решили завладеть средствами госбюджета путем злоупотребления служебным положением.

Руководители предприятий, по договоренности с пограничниками, в ноябре 2015 - мае 2016 года подписали акты приемки строительных работ, куда внесли ложные сведения насчет их фактических объемов. При этом часть работ вообще не была выполнена.

В общем, работала классическая "обнальная" схема. В данном случае она сопровождалась многомиллионными приписками объемов строительных работ.

Всего на счета трех строительных фирм-подрядчиков были перечислены 177,3 млн грн. Однако из этой всей этой суммы НАБУ предъявило претензии только относительно 16,7 миллионов (меньше 10 %).

По основному и самому "распиаренному" НАБУ делу следствие вели больше трех лет– с марта 2016 по июнь 2019 года. Затем обвинительное заключение было направлено в Дарницкий райсуд Киева.

Как минимум, один обвиняемый на протяжении следствия продолжал работать на должности. Например, в феврале 2019 года Соломенский райсуд столицы отказался удовлетворить ходатайство прокурора об отстранении от должности начальника управления строительства департамента Госпогранслужбы.

Судебный процесс по делу "Стены" до сих пор так и не начался. Последнее зафиксированное движение по делу – определение Высшего антикоррупционного суда от 25 февраля этого года. В нем говорится, что обвинительное заключение попало в этот суд 10 декабря 2019 года. Перед этим дело "бродило" по всей судебной вертикали.

Сейчас выбранные по автоматическому распределению судьи взяли самоотвод. Они отказались рассматривать дело под тем предлогом, что не имеют допуска к гостайне. А в деле, как оказалось, есть засекреченные документы:



Источник: reyestr.court.gov.ua

Остается только догадываться, почему перед процедурой автоматического распределения к нему вообще допустили судей, которые не имеют права рассматривать дело из-за отсутствия допуска к гостайне. Ведь информация о наличии в деле секретных документов была сразу известна при поступлении дела в суд.

По проекту "Стена" было еще одно уголовное дело. Оно касалось эпизода по строительству опорного пункта харьковского погранотряда. Договор заключили должностные лица Госпогранслужбы и харьковская фирма "Стройцентр Витязь" в декабре 2015 года. Сумма договора - 58 миллионов гривен.

Фабула дела почти идентична предыдущему: должностные лица подделали акты выполнения работ и завладели государственными средствами на сумму свыше 11 млн. грн., что является особо крупными размерами:



Источник: reyestr.court.gov.ua

Интересно, что сейчас в реестре судебных решений уже нет определений по данному делу, выдержки из которых в 2018 году публиковала "Страна". Видимо, уголовное производство было засекречено. Хотя в этом особого смысла уже нет, поскольку "Страна" эти документы уже обнародовала.

Единственное упоминание об этом уголовном производстве в открытом доступе осталось только в постановлении харьковского админсуда по делу, начатому по иску подрядчика ООО "Стройцентр Витязь".

Фискальная служба обвинила эту фирму в обналичивании средств, полученных от реализации проекта "Стена". Деньги далее перечислялись в адрес ООО "Кит-трейд", которое имело признаки фиктивности.

В решении суда сообщается, что ООО "Стройцентр Витязь" и ООО "Кит-трейд" заключили договор по объекту "Обустройство российско-украинской государственной границы". ООО "Кит-трейд" должен был выполнить работы почти на 16 млн грн:

Источник: reyestr.court.gov.ua

Фирма "Кит-трейд", которой были уплачены деньги, имела много признаков фиктивности. Согласно информации НАБУ, фирма была фиктивной и реальные операции не проводила:



Источник: reyestr.court.gov.ua

В результате харьковским бизнесменам были доначислены почти 1,9 млн грн. налога на прибыль. Админсуд первой инстанции согласился с этим решением фискалов. Однако затем апелляционный админсуд отменил решение суда первой инстанции.

Что касается проекта "Стена", то в данном постановлении суда говорится, что подозрения были предъявлены всего двум лицам, в том числе директору фирмы "Стройцентр Витязь". НАБУ предъявило подозрения в 2017 и 2018 годах. Больше никакой информации о движении дела нет.

В общем, уголовные производства по проекту "Стена" правоохранители и судьи успешно "слили".

Причем здесь Яценюк

Администрация Госпогранслужбы, через которую проходили многомиллионные средства на проект "Стена", входит в структуру МВД. А сам проект с самого начала продвигался экс-премьером Яценюком и министром МВД Аваковым, которые были соратниками по партии "Народный фронт". Об этом свидетельствует, например, следующая запись в Facebook Арсена Авакова от 16 октября 2014 года:

Источник: facebook.com/Арсен Аваков

НАБУ начало следствие по проекту "Стена" в марте 2016 года. Через полтора года, в августе 2017 года, НАБУ задержало 7 человек – чиновников Госпогранслужбы и директоров фирм-подрядчиков.

Перед тем, как НАБУ задержало подозреваемых, подал в отставку руководитель Госпогранслужбы Виктор Назаренко. В качестве предлога он назвал состояние здоровья: как сообщала "Страна", накануне он "потерял сознание" прямо на пресс-конференции президентов Украины и Беларуси.

Назаренко руководил ведомством с октября 2014 года, когда проект "Стена" только начинался. А ушел в отставку он как раз перед арестами своих подчиненных, которые на этом проекте попались с приписками и обналом.

"Страна" тогда пришла к выводу, что руководству Госпогранслужбы было хорошо известно о приписках, которые имели место в ходе реализации проекта "Стена". Департамент анализа и оценки информации подавал руководству службы отчеты о результатах выполнения проекта. Там прямо говорилось о невыполнении в полном объеме профинансированных работ по обустройству границы.

Но в итоге, как видим, в материалах дела нашлось место лишь для исполнителей. Имена тех, кто крышевал процесс - остались за кадром.

Как хоронили дела о миллионных взятках Яценюку

Но однажды Арсений Яценюк все-таки стал фигурантом уголовного дела о коррупции. Это случилось в начале 2016 года – как раз перед его отставкой с поста премьер-министра.

Напомним, что вместо Яценюка тогда стал премьером близкий к Петру Порошенко бывший мер Винницы Владимир Гройсман.

Арсения Яценюка тогда заподозрили в получении взятки в размере трех миллионов долларов. Правоохранители полагали, что премьер-министр получил эти деньги за назначение руководителя государственного концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения. Об этом говорилось в ответе Генпрокуратуры на обращение нардепа Дмитрия Добродомова:

Еще, по словам экс-нардепа Добродомова, Генпрокуратура раньше вела уголовное производство о якобы получении Яценюком неправомерной выгоды на общую сумму $6 млн от экс-нардепа Игоря Скосаря. В октябре 2014 года Скосарь заявил, что в 2012 году дал Яценюку через его соратника Николая Мартыненко взятку в размере $6 млн, чтобы получить место в избирательном списке политической партии ВО "Батькивщина".

В 2017 году Генпрокуратура закрыла оба уголовных дела против Яценюка. Об этом тогда сообщал первый заместитель генерального прокурора Дмитрий Строжук. До назначения в прокуратуру, Сторожук был нардепом от "Народного фронта", где отвечал за юридическую работу.

Интересно, что дело о 3-миллионной взятке закрывали дважды. Сначала его закрыли 13 апреля 2016 года – через три дня после того, как Яценюк объявил об отставке с поста премьера.

Однако в июне того же года следствие было возобновлено по решению Печерского райсуда Киева. Причиной стало недостаточное расследование дела – не были допрошены свидетели и не были проведены другие следственные действия:

Источник: reyestr.court.gov.ua

Затем в ноябре 2016 года дело по взятке Яценюку снова закрыли. На этот раз следователи обзавелись показаниями свидетелей, которые дружно опровергли факт взятки. Это отражено в еще одном определении Печерского райсуда столицы:

Источник: reyestr.court.gov.ua

Не исключено, что данное уголовное дело использовали в качестве "аргумента", чтобы премьер сильно не сопротивлялся своей отставке. А после того, как Арсений Яценюк подал в отставку, громкое дело тихонько "слили".

Как Яценюк судился из-за постов в Facebook

Как оказалось, Арсений Яценюк довольно нервно реагирует на критические публикации о нем. Дошло до того, что он отслеживает публикации в Фейсбуке и подает на их авторов в суд.

Например, в прошлом году Арсений Яценюк подал в суд на жительницу Винницы – автора поста в Фейсбуке (пост уже удален), которая пересказала распространенные слухи о Яценюке.

Недовольство экс-премьера вызвал пост винницкой жительницы о том, что якобы он, а также его жена и дочери, проживают за пределами Украины и являются гражданами США, и лишь изредка приезжает в Украину. Еще она написала, что после Майдана Яценюк приобрел невероятное состояние, основным объектом наживы стала стена на границе с Россией, на которую выделено более миллиарда гривен, а сам Яценюк был неоднократно замешан в коррупционных скандалах:

Источник: reyestr.court.gov.ua

Арсений Яценюк посчитал, что такая информация по своему характеру "служит целью публично его оскорбить и вызвать у общества к нему негативное отношение". Экс-премьер подал иск в суд, где просил признать опубликованную в Facebook информацию недостоверной и обязать ответчика ее опровергнуть.

Суд Винницы в сентябре прошлого года принял решение в пользу экс-премьера. Основную роль при этом сыграло то, что ответчица сама признала свою вину. Суд обязал ее разместить на ее странице в Facebook текст-опровержение первоначальной публикации.

Также суд взыскал с нее в пользу Яценюка 384 грн судебного сбора

Еще одно решение из-за публикации в Facebook Арсений Яценюк получил в октябре прошлого года. В нем Деснянский райсуд Киева заочно обязал пользователя соцсети опровергнуть размещенную на его странице информацию.

В публикации имелось изображение пограничных сооружений с сопровождающим текстом: "Это свежие фото знаменитой "Стены Яценюка". Той самой стены, на сооружение которой, уже выделили более МИЛЛИАРДА ГРИВЕН. Столбы и совсем немного колючей Проволоки. Правда впечатляет, Друзья?":

Источник: reyestr.court.gov.ua

Вдобавок суд обязал ответчика уплатить Арсению Яценюку сумму судебного сбора в размере 768 гривен.

Эти два решения, какими бы мелочными они ни казались, скорее всего, признаны обелить репутацию экс-премьера. Теперь он может везде говорить, что распространяемые о нем сведения были опровергнуты в суде.

Опровержения дались адвокату Яценюка очень легко – в винницком суде ответчица сама согласилась с претензиями, а в киевском ответчик вообще не приходил на суд, и решение было вынесено заочно.

В интернете, СМИ, и тем более в Фейсбуке имеются тысячи публикаций подобного толка. Однако экс-премьер через суд решил опровергнуть всего несколько из них.

Ближайший соратник сел на скамью подсудимых за коррупцию

Один из ближайших соратников Арсения Яценюка по "Народному фронту" экс-нардеп Николай Мартыненко сел на скамью подсудимых по обвинениям в коррупции.

В 2017 году НАБУ предъявило подозрение Мартыненко в присвоении средств на закупках "Восточного ГОКа" и "Энергоатома" через фирмы, подконтрольные Мартыненко. По данным НАБУ, государству нанесен ущерб на сумму более 695 млн грн.

Экс-депутат Николай Мартыненко, фото из открытых источников

После избрания Яценюка премьером пошли слухи, что глава правительства вместе с Мартыненко начали крышевать коррупционные схемы и ставят "смотрящих" в госкомпании или в целые отрасли. Сам Яценюк и Мартыненко эти обвинения отрицали, но несколько из них затем вылились в конкретные уголовные дела.

Мартыненко сначала был задержан, но суд под давлением депутатов "Нарфронта" отпустил его на поруки. В 2018 году дело ушло в суд, где был зачитан обвинительный акт.

В 2019 году дело по отмыванию денег завели против Мартыненко в Швейцарии. В декабре прокуратура Швейцарии направила дело в суд. Николая Мартыненко обвиняются в отмывании 2,8 млн. евро. Речь идет об откатах от махинаций на тендерах НАЭК "Энергоатом", которые переводили на счета швейцарского банка.

В украинском суде дело Николая Мартыненко слушается третий год. Сейчас делом занимается Высший антикоррупционный суд. Последнее заседание в деле было 11 февраля.

Во время речи в суде Николай Мартыненко назвал дело политизированной, заявив, что "за ним стоят американцы". Он также сообщил, что дело за отмывание похищенных в Украине денег в Швейцарии также сфабриковано.

Как "Народный фронт" купил победу на выборах

В 2018 году нардеп Александр Онищенко раскрыл схему, по которой "Народный фронт" финансировал свою предвыборную кампанию в 2014 году. Арсений Яценюк тогда уже был действующим премьером.

Об этом шла речь в книге Онищенко "Петр Пятый".

Детальнее читайте в материале "Операция "Труба". Как Народный фронт "купил" победу на выборах".