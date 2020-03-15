После того, как в Украине ввели трехнедельный карантин из-за коронавируса, украинцы массово стали искать, чем бы заняться в свободное время. А так как многим придется провести это время дома с детьми (на карантин закрыли школы, детские сады и университеты), в фаворе оказались различные онлайн-активности, в том числе образовательные курсы, которые можно проходить дистанционно — по интернету.

Образовательные онлайн-платформы быстро отреагировали на повышенный спрос.

К примеру, Coursera на время карантина открыла бесплатный доступ ко многим курсам.

“Чтобы свести к минимуму воздействие вспышки коронавируса на студентов, сообщество Coursera предпринимает глобальные усилия, чтобы помочь университетам и колледжам в предоставлении учебного программного обеспечения в Интернете”, - сказано на сайте образовательной платформы.

Из-за вспышки коронавируса Coursera for Campus открыла доступ к более чем 3800 курсов и 400 специализациям, чтобы студенты вузов, которые находятся на карантине, смогли продолжить обучение.

Пока что эти курсы будут бесплатными с 12 марта по 31 июля. После этого, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация в мире, компания решит, продолжать открытый доступ или нет. Студенты, которые зарегистрируются до 31 июля, получат доступ к курсам до 30 сентября включительно.

Но есть оговорки.

Бесплатным доступ к курсам будет лишь для партнерских университетов. Чтобы студенты получили доступ к курсам, вуз должен зарегистрироваться на Coursera for Campus.

К тому же, для обучения требуется знание английского языка.

И многие другие интересные курсы Coursera так и остались платными. Их прохождение обойдется в 34 доллара в месяц или 49 долларов в месяц - в зависимости от выбранного тарифа. Скидок на время карантина онлайн-платформа не предлагает.

Хотя можно подключить пробный бесплатный 7-дневный период, но для прохождения полного курса и получения сертификата этого недостаточно.

Впрочем, есть на Coursera один бесплатный и вполне актуальный курс - про коронавирус “Science Matters: Let's Talk About COVID-19”. Но он тоже на английском и после его прохождения сертификат не полагается. А еще 24 марта по теме коронавируса пройдет бесплатный вебинар.

Украинская образовательная платформа Prometheus также предложила для учителей, родителей, школьников и студентов более 100 бесплатных онлайн-курсов для эффективного дистанционного обучения во время карантина. В частности Prometheus предлагает бесплатные курсы для школьников по подготовке к ВНО по математике, истории Украины, украинскому языку и литературе, английскому языку.

Для школьников и студентов на Prometheus доступны курсы по английскому языку, науке повседневного мышления, европейской внешней политике, медиаграмотности, финансовому менеджменту, истории, экономики и многим другим дисциплинам.

Отдельное направление - онлайн-курсы IT-направления: основы программирования, цикл курсов по анализу данных, основы тестирования программного обеспечения, основы программирования на Java и Python.

Есть и другие образовательные платформы, которые предлагают дистанционное обучение. Это Khan Academy - бесплатная образовательная платформа для школьников. На сайте есть курсы по математике, физике, химии, истории, финансов, экономики, биологии, искусства, компьютерных наук и т.д.

"С учетом растущей обеспокоенности по поводу коронавируса (COVID-19), мы знаем, что многие из вас планируют продолжать обучение в случае закрытия вашей школы", - сказано на сайте платформы. Ученикам предлагают проходить различные тесты, викторины, видео-уроки, упражнения на закрепление материала.

А на платформе edX можно найти бесплатные онлайн-курсы Гарварда, Стэнфорда, MIT и других. Все они - на английском языке.