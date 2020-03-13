Эту войну в советские времена называли "незнаменитой". Действительно, в СССР о советско-финской войне зимы 1939/40 годов старались вспоминать как можно меньше, а если и вспоминали, то только о том, что ее спровоцировали финны, а Советский Союз в результате мирного соглашения, подписанного 80 лет назад, в марте 1940 года, обеспечил безопасность Ленинграда.

И только в последние годы существования Союза появились данные о том, что безвозвратные потери СССР в той войне составили 126 тысяч - в пять раз больше финских. Ради чего были понесены эти жертвы?

И вообще - нужна ли была эта война, закончившаяся ровно 80 лет назад?

1. Каковы были причины советско-финляндской войны?

Причин было много, но одновременно с этим неопреодолимых противоречий между СССР и Финляндией не было. Финское общественное мнение и власти вместе с ним с первых лет создания независимого государства были настроены враждебно по отношению к Советскому Союзу, видя в нем потенциальный источник опасности. Но вплоть до 1939 года не Москва, а Хельсинки строили агрессивные (правда, абстрактные) планы в отношении территории соседа, мечтая присоединить к Финляндии советскую Карелию.

Однако в 1939 году ситуация кардинально изменилась. Подписание германо-советского договора о ненападении и начало Второй мировой оставили Суоми (финское название своей страны) без главного козыря - возможного прикрытия со стороны западных держав. Больше того, по секретному приложению к пакту Молотова - Риббентропа Финляндия оказалась в сфере государственных интересов СССР - вместе с тремя прибалтийскими государствами, Восточной Польшей и румынской Бессарабией. И второй человек германского Рейха Герман Геринг предупредил финского посла в Берлине, что на немецкую помощь Хельсинки рассчитывать не может.

Но, несмотря на это, вождь Советского Союза Иосиф Сталин воевать с Финляндией, похоже, не собирался. Он даже предложил финнам щедрый обмен: они отходят на 30 км на Карельском полушейке (для обеспечения безопасности Ленинграда) и отдают СССР несколько островов для строительства военных баз, а взамен получают территорию в Карелии в два раза больше.

Однако в этом "щедром" предложении был подвох: 30 км на Карельском полушейке - это как раз главная оборонительная линия укреплений финнов, известная как линия Маннергейма. Годом ранее Чехословакию вынудили отдать Германии ее линию укреплений в Судетах, и после этого она осталась беззащитной.

Так что предложение Сталина было с дальним прицелом. По сути, он хотел сделать то, что сделал с Латвией, Литвой и Эстонией: сначала получить военные базы на территории Финляндии, а потом воспользоваться удобным моментом и советизировать страну. Для прибалтийцев этот момент наступил в июне 1940 года - когда весь мир следил лишь за разгромом Франции, и до остального ему дела не было. Согласись Хельсинки на сталинское предложение, и вполне возможно, что в июле 1940 года в состав СССР вошли бы не четыре, а пять новых республик. Но финны отказались, и Сталин решил их наказать. 30 ноября 1939 года Красная армия перешла в наступление.

2. Почему "наказание Финляндии" провалилось?

Причины банальны: недооценка противника и, самое главное, недооценка погодных условий. Через пару лет Великая Отечественная война показала, что немецкие войска совсем не способны наступать в зимних условиях России и Украины, а ведь наша зима - это цветочки по сравнению с финской. Как результат - потери от обморожений у Красной армии едва ли не превышали боевые потери.

Компенсировать погодные условия можно было массированным ударом, но Сталин считал, что серьезного сопротивления финнов не будет - и потому для "решения проблемы" были выделены войска одного Ленинградского округа.

То, что Москва не собирается ограничиться "обеспечением безопасности Ленинграда", стало ясно в первые же дни войны, когда из советских финнов было создано правительство Финляндской демократической республики во главе со старым большевиком Отто Куусиненом. Но этому правительству не суждено было править: наступление Красной армии застряло на подступах к линии Маннергейма и в лесах Карелии.

Сопротивление финнов принесло им моральную поддержку Запада: Великобритания и Франция, которые вели в это время "странную войну" с Германией, даже подготовили к отправке экспедиционный корпус для защиты Финляндии, однако Швеция боялась нарушить свой нейтралитет в начавшейся европейской войне и потому отказалась пропустить англо-французские войска через свою территорию.

К весне 1940 года Лондон и Париж приняли решение направить помощь финнам по морю, но было уже поздно: Красная армия начала массированное наступление, прорвала линию Маннергейма, и финны запросили перемирия.

3. Чем закончилась советско-финская война?

Кремль сделал выводы из неудачных боевых действий в декабре 1939-го и январе 1940 годов, и к февральскому наступлению привлекли значительно больше войск, к тому же, экипированных согласно погодным условиям. Поэтому оборона финнов была прорвана, и фактически весной Красная армия могла провести оккупацию всей страны. Но Сталин на это не пошел.

Учитывая тот факт, что Финляндия была уже практически беззащитной, условия мирного договора оказались весьма мягкими. О Финляндской демократической республике больше никто не вспоминал. СССР потребовал практически того же, что и до войны: перенос границы возле Ленинграда на 30 км севернее и передачу цепочки островов, на одном из которых - Ханко - Красная армия должна была оборудовать военную базу.

У финнов выбора не было - они согласились. Впрочем, обе стороны понимали, что это промежуточное решение и что Советский Союз осуществит вторую попытку – уже с учетом опыта закончившейся войны. Естественно, в таких условиях общественное мнение Суоми оказалось однозначно против Советского Союза, и позиция Хельсинки в предстоящих войнах была предрешена.

4. Как повлияла советско-финская война на дальнейший ход Второй мировой войны?

Несмотря на локальный характер войны, она имела огромное влияние на последующие события. Для Сталина она стала хорошим уроком, показав, что Красная армия не такая уж "непобедимая и легендарная", как это преподносилось пропагандой. Народный комиссар (министр) обороны Климент Ворошилов был снят со своего поста и заменен более молодым маршалом Семеном Тимошенко, армия подверглась перестройке, а промышленность активизировала производство новых видов вооружения.

Наконец, Красная армия поняла, что такое опыт зимней войны. Спустя два года, под Москвой, именно ввод экипированных в зимнее обмундирование частей решил исход битвы с немцами в пользу СССР и во многом повлиял на итог Великой отечественной войны вообще. Но, с другой стороны, без финской войны Великой Отечественной могло и не быть.

Остальной мир сделал из этой войны неверный вывод о слабости Красной армии. В мае-июне 1941 года западные газеты, рассуждая о возможности войны Германии и СССР, даже писали, что из-за слабости армии Сталин может поддаться на шантаж Гитлера военной угрозой и отдать ему Украину.

А самое главное, в слабость Красной армии поверило само германское руководство. "Похоже, что на самом деле Красная армия мало чего стоит", - записал в своем дневнике в январе 1940 года идеолог Третьего Рейха Йозеф Геббельс. Исходя из этого, и был создан план "Барбаросса", предусматривавший завоевание Советского Союза в течение трех месяцев.

Позже они прозрели. Уже в августе 1941 года, получая доклады о количестве пленных и захвате военных трофеев, Гитлер сказал: "Мы даже приблизительно не имели представления о том, что имели большевики в своем распоряжении".

А в апреле 1942 года, после победы советских войск под Москвой, он вообще заявил: "Русские тщательнейшим образом скрыли все, что хоть как-то связано с их военной мощью. Вся война с Финляндией в 1940 году - это не что иное, как грандиозная кампания по дезинформации, поскольку Россия в свое время располагала вооружениями, которые делали ее наряду с Германией и Японией мировой державой".

5. Каков итог финской войны для современного мира?

Считая себя униженной в 1940 году, Финляндия летом 1941-го вступила в войну с Советским Союзом на стороне Германии. Она отвоевала свои территории, оккупировала Карелию и участвовала в блокаде Ленинграда, "безопасность" которого оказалась совсем не обеспеченной.

Но в 1944-м Красная армия вернулась, и финнам вновь пришлось просить мира. Ожидалось, что условия Москвы будут еще более жесткими, чем в 1940-м, но Сталину в тот момент важнее была дружба с западными союзниками, чем решение локальных задач. Итоговое мирное соглашение в сложившихся обстоятельствах оказалось настолько мягким (были возвращены лишь отвоеванные в 1940 территории), что переговорщик от СССР, Андрей Жданов стал в Финляндии одним из самых популярных зарубежных политиков.

Однако взамен Финлядия по умолчанию согласилась с тем, что не может проводить враждебную политику в отношении СССР. Поэтому Финляндия и не вступила в НАТО, сохраняя к Москве нейтралитет в развернувшей холодной войне между соцлагерем и Западом.

Так родился термин "финляндизация" как способ сосуществования малого государства рядом с сверхдержавой: Финляндия вела неизменно дружественную политику в отношении Советского Союза, а СССР, в свою очередь, не делал попыток ее советизировать.

Сейчас, видя тупик в украинско-российских отношениях, этот термин иногда используют как вариант для выхода из этого тупика. И нельзя исключать, что однажды "финский" сценарий окажется актуальным для Украины.