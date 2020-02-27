Китайский коронавирус COVID-2019 стал одной из самых обсуждаемых тем начала 2020 года.

В феврале стало ясно, что удержать вирус в пределах китайского очага не удалось: число заражённых за пределами Китая уже достигло 3470 случаев, причём 26 февраля стало первым днём, когда в Китае было выявлено меньше новых случаев заболевания, чем внутри страны (411 против 427).

Одним из крупнейших очагов заболевания в Европе стала Италия, где уже зафиксировано свыше 300 случаев. Кроме того, заболевшие выявлены во Франции, Германии, Италии, Австрии, Хорватии, Румынии, Греции, Грузии, Эстонии и России. В Украине случаев заболевания пока не выявлено – по крайней мере, пока не известно ни об одном подтверждённом случае. Однако власти заверяют, что усиленно готовятся к встрече инфекции.

Как и всегда в таких случаях, в обществе бытуют две диаметрально противоположные оценки ситуации: пока одни паникуют и готовятся едва ли не к вирусному апокалипсису, подобному тому, который любят изображать в фантастических фильмах, другие, напротив, полагают, что опасность нового вируса преувеличена, а панику разжигают искусственно.

Попробуем разобраться, чем же реально грозит коронавирус человечеству – со строго научной точки зрения.

Заразность

"Оптимисты" в СМИ и социальных сетях любят упоминать о том, что COVID-2019 гораздо менее заразен, чем корь. И это чистая правда.

Согласно официальным данным Всемирной организации здравоохранения, заразность (т.н. базовое репродуктивное число, R0) COVID-2019 составляет 4,3. Это означает, что каждый заболевший потенциально способен заразить в среднем чуть более четверых человек. Есть, впрочем, и другие оценки – от 2,8 до 6,5. Расхождение объясняется тем, что вирус новый, и достаточной статистической базы по нему пока нет. Для сравнения, R0 для кори составляет 12-19. Для полиомиелита или краснухи R0 обычно составляет 5-7. Для гриппа – 2-3.

Иными словами – да, COVID-2019 куда менее заразен, чем корь. Однако при этом следует учитывать, что корь является одним из наиболее заразных из всех известных инфекционных заболеваний, и до середины 20 века была настоящим бичом, ежегодно унося до 3 миллионов жизней, в основном среди детей. Фактически, устранить корь в качестве глобальной угрозы помогла программа тотальной вакцинации. И стоит системе создания коллективного иммунитета ослабнуть, как это произошло в Украине, корь снова "показывает зубы".

А теперь плохие новости: вакцины от COVID-2019 пока не существует, хотя над ней и работают.

Одним из наиболее неприятных особенностей COVID-2019 (впрочем, далеко не уникальной) является то, что человек может быть распространителем вируса, ещё не имея его клинических симптомов. То есть, человек, подхвативший заразу, некоторое время внешне будет совершенно здоров, но при этом сможет распространять инфекцию. Именно из-за этого свойства уханьского коронавируса его, вероятно, и не удалось сдержать в пределах первоначального очага.

В этой ситуации вопрос прихода вируса в Украину является, вероятно, вопросом времени.

Более того, вполне вероятно, что носители заболевания уже среди нас – и распространяют его.

Мы все умрём?

Насколько опасен новый вирус? В литературе можно встретить оценку смертности в 2 %. По последним данным ВОЗ (27 февраля), всего в мире заразились COVID-2019 81 тысяча человек, из них скончались 2918 человек, что даёт показатель смертности примерно в 3 %. У упомянутой выше кори уровень смертности 3 %, у гриппа – в среднем 0,2 %. Обычная пневмония имеет показатель смертности в 4 %, холера – 24 %, туберкулёз – 37,5 %, лихорадка Эбола – до 70 %. У "старшего брата" COVID-2019, коронавируса SARS-CoV, вспышка которого произошла также в Китае в 2003-м, уровень смертности составлял порядка 9 %.

Иными словами, COVID-2019 является далеко не самым убийственным из всех известных инфекционных заболеваний, но и безобидным его не назовёшь. А с учётом достаточно высокой заразности, о которой мы говорили выше, его можно действительно признать достаточно серьёзным поводом для тревоги.

Впрочем, одним из факторов, влияющих на достаточно высокую летальность коронавируса, является то, что это новая болезнь. По существу, мы имеем дело с COVID-2019 лишь три месяца, и за это время медицина ещё не успела наработать достаточный багаж знаний о том, как лучше лечить эту болезнь. По мере того, как учёные будут больше узнавать о вирусе и последствиях заражения ним, уровень летальности, скорее всего, будет падать, как это ранее произошло с тем же гриппом. А если (точнее, когда!) будет изобретена вакцина, то распространение вируса и вовсе можно будет взять под контроль – по крайней мере, в развитых странах.

Однако и ожидать того, что угроза коронавируса отступит вовсе, не приходится – также, как не побеждены окончательно ни корь, ни гепатит, ни туберкулёз, ни тот же грипп. Иными словами, список болезней, с той или иной степенью жестокости терзающих Человечество, пополнился ещё одной строчкой. Более того, в будущем можно ожидать возникновения новых штаммов COVID-2019 (подобно тому, как существуют "гонконгский", "калифорнийский", "бразильский" "московский" и другие штаммы гриппа).

Удар под дых

Не исключено, что главной угрозой распространения нового вируса станут даже не медицинские, а экономические проблемы. Как мы уже говорили выше, за всё время с начала эпидемии, COVID-2019 заболели порядка 80 тысяч человек. Однако в одном только изолированном Ухане из мировой экономики оказались "выключены" 11 миллионов. Карантинные мероприятия, предпринимаемые властями различных стран, ограничивают экономическую деятельность ещё многих миллионов, и, вероятно, коснутся ещё большего числа людей в ближайшее время.

Простой пример: за первые 2 месяца 2020 года потребление угля, который является главным энергоносителем китайской экономики, в Поднебесной сократилось на 38 % по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В результате отмены рейсов только на тихоокеанских линиях в портах застряли около 198 тысяч контейнеров. Ежедневные убытки транспортных компаний в связи с коронавирусом по данным датского аналитического агентства Sea-Intelligence составляют 350 миллионов долларов в день. Предполагается, что грузооборот крупнейших портов Европы, таких как Гамбург и Роттердам, в 2020-м снизится примерно на 7 %. На фоне ожиданий снижения потребления нефти в Азии вообще и Китае в частности, мировые цены на чёрное золото резко устремились вниз и по состоянию на 27 февраля вплотную приблизились к отметке в 50 долларов за баррель. Всего за день торгов нефть подешевела на 3,7 %.

Экономисты уже подсчитали, что глобальное распространение коронавируса может привести к падению мирового ВВП на 1,2-1,5 %. Это много – в особенности с учётом того, что мировая экономика и так находится в весьма уязвимом положении, уже несколько лет балансируя на грани сползания в рецессию. Этой гранью обычно считается показатель роста ВВП на 2,5 % в год. На 2020 год МВФ прогнозировал рост мировой экономики на 3,3 %. Иными словами, вирусная атака может ввергнуть мир в новый экономический кризис, которого все так опасаются и которого всеми силами пытались избежать.

Коронавирус: украинский аспект

У граждан Украины имеются свои, чисто местные причины для тревог и беспокойства. К примеру, можем ли мы быть уверенными в том, что украинская медицина сможет адекватно среагировать на угрозу? Интернет облетели кадры строительства новой больницы для заразившихся коронавирусом в Ухане. Нет нужды говорить о том, что в Украине нечто подобное в настоящее время вряд ли представляется возможным.

О том, что к встрече с коронавирусом наша страна не готова, похоже, понимают и власти. Так, 26 февраля было заявлено о восстановлении в Украине должности главного санитарного врача – впервые с момента "декоммунизации" Санитарно-эпидемиологической службы Украины. Хотели как лучше, получилось как всегда: коррумпированность СЭС была общеизвестна, однако с её ликвидацией страна лишилась единого органа, ответственного за борьбу с, в том числе, распространением опасных инфекций. Теперь, вероятно, разрушенную систему будут спешно восстанавливать. Но вот вопрос: успеют ли?

Не внушает оптимизма и нашумевшая история с "тёплым приёмом" эвакуированных из Китая граждан Украины в Новых Санжарах. Какую бы роль в возникших беспорядках не сыграли провокаторы, без готовности наэлектризованного событиями последних лет общества неадекватно реагировать даже на мнимые угрозы, ничего этого не случилось бы. Как же поведёт себя это общество в случае, если столкнётся с реальной, а не воображаемой угрозой?

Тем более, что негативные явления в области массовой психологии фиксируются по всему миру. Американская СNN опубликовала материал, в котором обсуждает (и осуждает) участившиеся в США случаи нападения на людей азиатской внешности, вызванные страхом перед коронавирусом. О случаях оскорблений, нападений или просто молчаливой обструкции выходцев из азиатских стран сообщают СМИ Великобритании и Франции.

Можно ожидать и других негативных явлений – читателям должны быть памятны "гречневая", "соляная" и "луковая" паники, сотрясавшие украинский потребительский рынок иногда даже без очевидных на то причин. Распространение же вируса может действительно создать проблемы в этой сфере – в первую очередь, за счёт негативного влияния на транспортные перевозки, и особенно импорт товаров из других стран, от которого критически зависит экономика Украины.

Увы, просто отмахнуться от угрозы коронавируса, списав его на простое паникёрство и погоню за сенсациями, не приходится. Всех нас ждёт очередное испытание, и только от нас самих зависит, сможем ли мы пройти его с честью.

Ранее "Страна" писала о том, что в Китае будут платить почти $1500 тем, кто придет в больницу с коронавирусом.

Также мы сообщали, что в Иране от коронавируса умер бывший посол страны в Ватикане.