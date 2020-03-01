Забавный ролик с потеющим от волнения “пиратом”, который собирается снять на старую кассетную камеру фильм в кинозале, хоть раз видел каждый, кто бывал в кинотеатре. По некоторым данным, это видео считается самым популярным “вирусным” видео в истории Украины.

“Когда я сейчас прихожу в кинотеатр и перед началом сеанса крутят этот ролик, я - тот человек, который смеется громче всех в зале”, - признается владелец видео-продакшена “Ninepro Video” Юрий Сергиенко, который был режиссером этого видео.

Он и не думал, что ролик будут показывать в кинотеатрах Украины перед сеансами следующие десять лет.

Накануне 10-й годовщины съемки легендарного видео “Страна” решила выяснить, кто и как создавал этот ролик, и что произошло с актерами, которые в нем снялись.

“Сюжет ролика показался нам глупым и смешным”

Ролик для Украинской антипиратской ассоциации (УАПА) был одной из первых работ продакшен-студии “Ninepro Video”, которая тогда только открылась.

“Мы основали студию с партнером в начале 2010-го года, - вспоминает владелец продакшена Юрий Сергиенко. - Мы были молодыми самоучками, только закончили университет. Работали на энтузиазме и в основном снимали какие-то свадьбы. Видео для Антипиратской ассоциации было одной из первых серьезных постановочных работ, за которые нам заплатили деньги. А еще это первый ролик, в котором я выступал и в качестве режиссера”.

Бюджет у ролика был смешной - всего 1 500 долларов. На тот момент - около 12 тысяч гривен. Гонорар актеров, которые сыграли главные роли (пирата и охранника) составил лишь около тысячи гривен каждому, вспоминает Юрий Сергиенко.

Тот самый легендарный ролик, который вот уже десять лет крутят в кино перед сеансами. Видео - "Ninepro Video"

Сценарий для ролика разработали в Антипиратской ассоциации.

- Нам позвонил замглавы УАПА Сергей Нетецкий и предложили снять ролик про "пиратство". Дали уже готовый сценарий. Нам он, честно говоря, показался немного глупым и смешным. Мы хотели предложить свой вариант в качестве бесплатного креатива. Но они настояли на своем сценарии, - говорит "Стране" Юрий Сергиенко.

- А кто придумал кадр, где у “пирата” со лба стекает пот? - Интересуемся.

- Наш оператор-постановщик Андрей Хилюк. Нам нужно было передать волнение и напряг. Мы обыграли это саундом - звон в ушах, стук сердца. У нашего гримера Ани были фейковые слезы, она капнула актеру на лоб. Это же такой комичный ролик. Самое смешное, я помню, что главного актера беспокоило. Он говорил: “Я тут выгляжу как пятый состав “Бекстрит бойс”! Мне 33 года, чем я занимаюсь вообще?!”

Локацию для съемки тоже нашла Антипиратская ассоциация Украины - это был кинотеатр в “Блокбастере” в Киеве. Кинотеатр выделил на съемку всего два часа - это было время между сеансами.

“Из техники у нас тогда был фотоаппарат “Canon”, который умел снимать видео, и три осветительных прибора. Все. Для понимания, сейчас на съемки подобных постановочных роликов у нас приезжает три “буса” техники”, - смеется Юрий Сергиенко.

Охранника сыграл фитнес-тренер

Глава видео-продакшена честно признается, что на кастинг-менеджеров у начинающей компании тогда не было денег, поэтому на съемки первых роликов подтягивали знакомых. Так у известного видео для Антипиратской ассоциации Украины и появились “лица”.

“Охранник, который говорит легендарную фразу “Додивитесь в міліції” - это друг моего друга, Евгений Пушкарь. Нам нужен был такой типаж, образ качка. Вот мы его и взяли”, - рассказывает “Стране” Юрий Сергиенко.

Евгений Пушкарь сыграл роль охранника в известном ролике для Антипиратской ассоциации. Ninepro Video

Они с Евгением учились вместе в университете. Пушкарь - не профессиональный актер. Он в прошлом спортсмен, который в то время еще и подрабатывал фотомоделью. На момент съемки ему было 22 года.

Пушкарь с тех пор снялся еще в нескольких роликах “Ninepro Video”, но актерскую карьеру делать не стал. До недавнего времени Евгений Пушкарь работал фитнес-тренером в спортзале. А сейчас у Евгения свой бизнес - сервис по доставке здоровой еды “Будь в форме”.

Еще один рекламный ролик "9pro", где снимался Евгений Пушкарь - тот самый охранник из "Додивитесь в міліції". Здесь он играет роль мужа

Сам он в комментарии “Стране” признается, что изначально согласился сняться в ролике “по приколу” и не думал, что каждый раз, идя в кинотеатр, будет видеть на экране свое лицо.

“Я никогда не представлял, что этот ролик вообще где-то покажут. Мне всегда смешно видеть себя на экране. Когда я говорю эту фразу - “Додивитесь в міліції”, обычно весь зал начинает дико ржать. Этим ролик и запоминается. Так что я считаю, что я свою работу сделал хорошо. Комедийно сыграл. А один раз я лазил в интернете и наткнулся на статью про актеров, которые не получили “Оскар”. Там был Брэд Питт и я. За две секунды в этом ролике. Приятно”, - улыбается Евгений Пушкарь.

“Не замечал, чтобы он начал ездить на “Bentley” и ходить в окружении моделей”

В отличии от Пушкаря, который в видео сыграл охранника, исполнитель главной роли “пирата” - профессиональный актер.

Но вот что интересно: ни в УАПА, ни в “Ninepro Video” не смогли сразу вспомнить его фамилию.

Юрий Сергиенко лишь отметил, что “пирата”, как и “охранника”, звали Евгений.

Только спустя несколько дней после того, как “Страна” обратилась за комментарием, директор видео-продакшена выяснил, что “пирата” сыграл Евгений Ермак.

“Он до сих пор у меня в телефоне записан просто как “Женя актер”. Мы последний раз разговаривали году в 2013. Потом я хотел его позвать сняться в еще одном ролике, но он сказал, что уже не снимается - стал режиссером на студии “Анимаград”. Был у них такой проект хороший - мультфильм “Эскимоска”. Женя как раз занимался одним из сезонов”, - говорит Юрий Сергиенко.

Роль "пирата" в ролике для Антипиратской ассоциации Украины сыграл актер Евгений Ермак

Где он сейчас - точно неизвестно.

“Мы потеряли связь, - сожалеет Сергиенко. - Сейчас его номер телефона неактивный. В соцсетях его нет. От кого-то из общих знакомых я узнал, что Женя эмигрировал. Надеюсь, что у него все хорошо, и что он развивается в кинематографе”.

Профессиональные способности Евгения Юрий Сергиенко ценит высоко. Он хорошо помнит, что Евгению на момент съемки было уже за 30, а по сюжету нужно было сыграть молодого парня. Перевоплощения добивались кепочкой и бритьем бороды, и актер легко вошел в образ.

“На самом деле, этот ролик, в котром он у нас снимался, недостоин его потенциала. Он хороший драматический актер. Универсальный и очень талантливый”, - отмечает директор видео-продакшена.

Также Евгений Ермак сыграл эпизодичную роль в научном фильме "Туберкулез" для USAID (с 4:51 мин). Видео - "Ninepro Video"

Ситуация и вправду удивительная. За все время, пока этот ролик крутят в кинотеатрах, его посмотрело много миллионов людей. И при этом широкая публика не знает, ни как зовут главного актера этого ролика, ни где он сейчас. Даже те, кто с ним работал.

Хотя по всем законам жанра этот ролик должен был сделать Евгения Ермака знаменитым - но этого не произошло.

“Не замечал, чтобы он начал ездить на “Bentley” и ходить в окружении моделей, - шутит Юрий Сергиенко. - Но когда мы еще общались, он жаловался, что не может спокойно сходить в кино. Он пришел на какой-то мультик, а сидящий рядом мальчик начал кричать и тыкать на него пальцем - мол, мама, смотри, это же дядя с экрана! На него обернулось пол-зала и остаток фильма все больше смотрели на него, чем на мультик“, - рассказывает владелец “Ninepro Video”.

Еще один ролик “Ninepro Video”, где снимался Евгений Ермак. Здесь он играет главную роль - советского солдата

Все остальные люди, которые приняли участие в съемке как массовка - сотрудники видео-продакшена. Например, девушка, которая в начале ролика садится сзади, жена совладельца продакшена Ольга. Парень рядом с ней на видео - оператор Александр.

“В этом ролике есть и я, в роли пятна, - смеется Юрий Сергиенко. - Когда все заблюривается и начинаются титры, там с краю мелькает некто в фиолетовой футболке - это я. Просто нужно было какое-то яркое пятно в кадре”.

“Кто вообще записывает пиратские фильмы на эти кассетные камеры?”

В продкашене “Ninepro Video” признаются, что приступая к работе над видео, не могли подумать, что оно привлечет чье-то внимание. А по факту именно этот малобюджетный ролик, снятый всего за два часа, приносит свои имиджевые дивиденды компании по сей день.

“Мы на этом ролике учились снимать видео-контент. С того времени мы сделали уже много коммерческой рекламы, даже начали снимать кино. Но до сих пор журналисты нам звонят только по одному ролику - “Додивитесь в міліції”. И новые клиенты из всей нашей презентации узнают нас именно по этому видео. Так что мы очень благодарны УАПА за то, что ролик, на который никто не делал ставки, до сих пор приносит нам репутационные дивиденды”, - отмечает Юрий Сергиенко.

При этом он не скрывает, что видео было снято “на коленке”, и сейчас, глядя на него, не может сдержать смех.

“Этот ролик - как детская фотография. Вы же смотрите на свою первую фотографию в паспорте и тоже наверняка смеетесь. За этот ролик мне не стыдно. Я считаю, за те деньги, за которые он был сделан, никто бы его лучше не снял. Мне просто смешно, что уже прошло с тех пор 10 лет, а ролик до сих пор крутят в кинотеатрах! Хотя с тех времен уже все поменялось, включая технологии пиратства. Кто вообще записывает фильмы на эти кассетные камеры, которые еще и дико шумят? Сейчас на GoPro лучше можно снять, даже на iPhone. Но явно не на пленочку”, - рассуждает Юрий Сергиенко.

И отмечает, что не против снять для Антипиратской ассоциации новый, современный ролик.