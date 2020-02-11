Уже официально: сегодня президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении главы Офиса президента Андрея Богдана. "Страна" уже разбиралась в подоплеке этого решения.

Теперь же мы решили вспомнить самые яркие моменты из жизни Андрея Богдана за время, что он был рядом с Зе.

Легендарными уже стали фото, на которых Богдан что-то шепчет на ухо Зе. Папараццы часто ловили парочку Зе и Бо именно в этот момент.

Богдан признавался, что время от времени нашептывает президенту Владимиру Зеленскому на ухо советы и идеи, которые нужно высказать прямо сейчас.

"Эта популярная фотография из Днепра, когда я что-то шепчу на ухо президенту. Тогда возникла идея: давай озвучим пари – либо ты к такому числу сделаешь, либо увольняйся. Если бы я это сказал через час в Офисе, оно не было бы так актуально. Вот сейчас – как раз это был тот момент", - заявил Богдан в интервью "BBC".

На этом фото как раз зафиксирован момент, когда экс-глава ОП предложил Зеленскому заключить пари с мэром Днепра Борисом Филатовым о том, успеет ли городская власть достроить мост к дедлайну.

Экс-глава Офиса президента отмечал, что над его образом "нашептывальщика" уже многие шутят, в том числе "95 квартал".

А вот знаменитые кадры с отдыха Зеленского и Богдана на море в Одессе. Они снялись в плавках в одесском море для видео о проверке воды. А также посетили концерт "Лиги Смеха".

"Мы, везде охрана, боевые водолазы, спецконтроль прохождения в море, на пляж - через рамки)))) а на заднем фоне видно, как загорают разведчики. Хороших выходных", - пошутил он.

На День независимости Андрея Богдана не было в Украине - он уехал в Сен-Тропе. Богдан гулял на свадьбе друга - 32-летнего юриста Андрея Довбенко, которого в СМИ называли "смотрящим" за Минюстом во времена Порошенко.

В распоряжении "Страны" оказалось видео, как Андрей Богдан возглавил процессию девушек с глубоким декольте, которые несли бутылки с шампанским под звуки гимна Украины.

После этого Зеленский заявлял, что как человек Богдан был неправ, хотя формально имел право гулять в этот день в Сан-Тропе.

"Я ему позвонил и сказал, что он не прав в этой ситуации. Как один из реальных мощных людей во власти, он не имеет права на День Независимости твоей страны в Сен-Тропе гулять. Нарушал ли он закон? Не все меряется законами", - сказал президент.

Сам Богдан после скандала в СМИ запостил фото в наручниках. "А ещё в Сен-Тропе ездил Аваков, изучал оперативную обстановку. И Баканов тоже был", — пошутил экс-глава ОП.

В ноябре Богдан выставил в Facebook провокационное фото: на нем глава ОП изображен с синяками и выбитыми зубами.

Так Андрей Богдан, видимо, отреагировал в ироничной манере на информацию о его драке с главой СБУ Иваном Бакановым, о которой сообщали журналисты. В ней Богдану якобы выбили зуб.

В Офисе президента факт этой драки опровергли, но Богдан сначала в шутку заявил, что выпьет у Баканова кровь, а потом опубликовал это фото.

#ЗеШаурма - фото, которое дало начало новому мэму.

Все началось с поста Владимира Зеленского на день Киева, в котором только недавно вступивший в должность президент отнес “запах шаурмы у метро” к визитным карточкам столицы. "Есть то, что делает Киев - Киевом. Это запах цветущих лип и шаурмы возле метро", - написал он.

Многих рассмешил такой ассоциативный ряд, а киевлян, мягко говоря, удивил. "Шаурма Зеленского” или просто ЗеШаурма быстро стала мэмом. Но президент не растерялся и начал сам обыгрывать эту историю в медийной плоскости.

Сперва он сфотографировался с шаурмой на заправке вместе с Андреем Богданом и другими соратниками. А потом на официальных мероприятиях с участием президента (в том числе на встрече офф-рекордс с украинскими журналистами) среди прочих блюд стали подавать и ЗеШаурму, завернутую в лаваш зеленого цвета (главный цвет избирательной кампании Зеленского).

Богдан часто позволял себе действовать непротокольно. Так, в декабре во время брифинга Зеленского по итогам встречи "Нормандской четверки" в Париже экс-глава Офиса президента вдруг начал петь.

Богдан, стоящий за Зеленским, попытался перебить вопросы журналистов, пропев слово "Холодно" на мотив, похожий на одноименную песню Святослава Вакарчука.

Однако представители СМИ продолжили задавать вопросы президенту. После окончания брифинга Богдан на пути к выходу пропел "Спасибо".

Иногда Богдан любил эпатировать публику загадочными постами. Как, например, этим. 18 января Богдан написал у себя на страничке в Facebook: "Скукатища".

Что имел в виду экс-глава ОП – неизвестно. Но этот пост оказался последним у Богдана на должности главы Офиса президента Украины.

Связан ли уход Богдана из ОП с тем, что ему на должности стало скучно? "Страна" разбиралась в истинных причинах увольнения Андрея Богдана и его последствиях.