Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский опубликовал проект закона о дезинформации, текст которого уже детально проанализировала "Страна".

Сегодня же мы решили разобрать, как этот законопроект работал бы на практике.

В качестве примера возьмем один из резонансных расследований "Страны" относительно зарплат в конвертах, которые раздавали депутатам от "Слуги народа".

Напомним, 24 октября мы опубликовали текст "Пятерка. Десятка. Пятнашка. Депутаты от "Слуги народа" начали получать зарплату в конвертах". Ключевыми нашимиинформаторами были несколько депутатов из президентской фракции, которые на правах анонимности сообщили нам о том, что им доплачивают черным кэшем.

Наши источники сами являются нарушителями закона, так что свои имена они не хотели раскрывать по понятным причинам.

Сразу после публикации официальные лица фракции стали отрицать все обвинения. К примеру, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что наша статья – "бред", а потому никакой реакции партии на нее не будет.

"Если есть доказательства, публикуйте. По материалам в СМИ можно возбуждать уголовное дело, пусть расследуют, – сказал депутат, добавив: – Кроме голословного заявления и якобы наличия источника у вас больше ничего нет".

Представители власти требовали от нас доказательств, но официального подтверждения этой информации на тот момент быть не могло. Согласитесь, вряд ли кто-то из спонсоров партии показал бы нам свою "амбарную книгу" с "черными" выплатами нардепам.

Да даже если б и показал бы, то это вряд ли могло служить доказательством в суде (вспомним, как развалилось дело о черной бухгалтерии Партии Регионов, по которому так никто и не сел).

Мы могли основываться только на данных наших источников, которым доверяли. А они продолжали утверждать, что информация правдива.

Теперь же представим, что было б, если бы закон о дезинформации от Бородянского уже действовал бы. А мы б опубликовали статью про конверты.

"Закон о дезинформации ограничивает возможность журналистов публиковать информацию от анонимных источников. Такая информация может быть воспринята уполномоченным по вопросам информации как дезинформация или как недостоверная информация. И если он будет считать, что в опубликованной информации есть нарушения, он подает на распространителей массовой информации требование об опровержении, в дальнейшем может обратиться в суд", – говорит юрист Максим Гореликов.

В том числе, омбудсмен по вопросам информации мог б потребовать от нашей редакции опровергнуть статью о зарплатах в конвертах.

Предположим, мы продолжаем настаивать на том, что написали правду. И отказываемся давать опровержение. Тогда через суд обмудсмен накладывает на наше издание штраф за дезинформацию – 9,4 млн грн.

И дальше через суд блокирует веб-страницу с этой статьей или даже целый сайт "Страны". Причем, согласно закону, решение суда вступает в силу сразу. То есть сайт сначала заблокируют, а потом наше издание может месяцами обжаловать это решение.

А тем временем, вскоре информация о зарплатах в конвертах получает первое подтверждение.

4 ноября мы публикуем очередной эксклюзив: переписку пранкера Джокера с нардепом Николаем Тищенко. В этой переписке "слуга народа" косвенно подтвержает информацию "Страны" о доплатах в конвертах и даже просит совета у пранкера – как ему в следующий раз выдавать черный нал так, чтобы не "спалиться".

Ситуация повторяется. Уполномоченный по вопросам информации снова требует от "Страны" опровержения второй статьи, подтверждающей первую. Основание - Тищенко не признает подлинность переписки.

А анонимному пранкеру Джокеру, согласно закону о дезинформации, вообще грозит тюремный срок. Ведь для тех, кто распространяет дезинформацию через компьютерные системы и ботов, а также финансирует это – тюрьма до 5 лет. Если это происходит повторно (а пранкер Джокер проделывал подобные розыгрыши уже десятки раз) и по предварительному сговору группой лиц, тут уже грозит до 7 лет тюрьмы.

К слову, по этой же статье (повторная дезинформация по предварительному сговору группой лиц) сесть может и редакция "Страны", так как мы, получается, повторно опубликовали информацию, которую омбудсмен счел недостоверной. А любой процесс подготовки статьи в любой редакции (планирование, редакционное задание, сбор материала, написание, редактрование, публикация) можно трактовать как "предварительный сговор группой лиц".

"Следуя закону о дезинформации от Бородянского, жить и оставаться в цене может только комплиментарная журналистка. Это и законом-то назвать нельзя, катастрофа для страны, не иначе. Аналога даже нет в мире. Все, что критика - наказуемо. Санкции - штрафы, исправительные сроки, непопадание в перечень «настоящих» журналистов. Для издания это будут предупреждения, которых можно в день набрать по паре десятков штук. Так называемые "законы 16 января" тут и рядом не стоят", - говорит юрист Национального союза журналистов Украины Валерий Макеев.

Учитывая, как часто мы публикуем эксклюзивы, основанные на информации от анонимных источников, которые не нравятся представителям власти, космические штрафы нам пришлось бы платить буквально каждую неделю.

А в случая новых публикаций по теме, как видим, нам грозила бы и уголовная ответственность. А мы к этой теме возвращались еще не раз - потому что она общественно-значимая.

"Если ваш материал основан на словах анонимного источника, а его не всегда можно афишировать, вам могут просто "пришить" распространение дезинформации. Но важно отличать оценочные суждения, критику и клевету. Это должен решать суд. А сейчас власть подменяет его новосозданным контролирующим органом и омбудсменом", - считает адвокат Елена Лешенко.

"Общая логика законопроекта – запугивание журналистов. Государственный цензор, который будет мониторить сайты, после прочтения на “Стране” материала о нелегальных зарплатах для депутатов, может трактовать это как дезинформацию в сфере национальной безопасности. Для начала будет обращение к медиа или авторам материала, чтобы они опровергли этот материал. Если редакция согласна, то пишет опровержение, а если нет, то после получения трех таких предупреждений от цензора, получит штрафы и исправительные работы. Так как ваше издание специализируется на таких темах, то за неделю вы "перевыполните план" и будете идти на исправительные работы, заплатите штраф. Невыгодная властям информация будет маркироваться как фейк. Журналисты имеют право на анонимные источники, поэтому если примут этот закон, то журналисты станут беззащитными. Как раз журналисты-расследователи будут восприниматься цензором как главные источники фейков. Цензор работает на власть, поэтому после появления громких расследований он будет требовать блокирования сайта”, – говорит Сергей Томиленко, глава Национального союза журналистов Украины.

В таких условиях для любого медиа остается два пути. Либо заниматься самоцензурой и вообще не публиковать расследования. Либо продолжать делать свою работу, отстаивать правдивость информации и ходить постоянно под угрозой грандиозных штрафов или даже уголовной ответственности. Уголовной ответственности за публикацию неудобной для властей правды.