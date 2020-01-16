Как выяснила "Страна", за время первой сессии Верховной Рады, которая как раз сейчас подходит к концу, новоизбранные депутаты от партии "Слуга народа" уже успели получить прозвища, которыми активно пользуются их коллеги, и которыми они маркируют друг друга в мобильных телефонах.

"Страна" собрала самые популярные и устоявшиеся прозвища депутатов 9-го созыва от партии "Слуга народа".

"Слуга Сороса". Он же "дякувальщик". Он же "Брауни". Он же "Арахис"

"Слугой Сороса" во фракции “Слуга народа” недоброжелатели называют главу фракции Давида Арахамию за регулярную поддержку законопроектов, лоббируемых экспертами Международного валютного фонда.

Второе прозвище Арахамии о его недругов - "дякувальщик", которое он получил из-за того, что после поражения Порошенко на выборах президента поставил плашку в соцсетях "дякую" (так благодарили экс-президента его сторонники).

Впрочем, другие депутаты фракции своего руководителя называют не столь обидно. Наиболее распространенное его прозвище - “Брауни”. Назвали его так не в честь известного десерта. А из-за того, что Арахамия на Фейсбуке подписан David Braun. Говорят, этот никнейм ему придумала жена, а депутаты решили немного подкорректировать и так получился Давид Брауни.

Еще одна кличка - “Арахис”. Никакого отношения к орехам Давид, конечно, не имеет. Здесь все предельно просто. “Арахамия - арахис. Просто созвучно", - утверждает коллега Арахамии по фракции.

"Никто" и "истеричка"

Первое "прозвище" депутата "Слуги народа" Никиты Потураева, которое он получил благодаря знаменитой лекции в Трускавце.

Напомним, вскоре после избрания во время обучения в Трускавце перед однопартийцами Потураев заявил, что все они - "политическое никто". Аудиозапись этого феерического выступления опубликовала "Страна", а прозвище "Никто" с тех пор прочно прилипло к Потураву в разговорах его коллег.

Еще одно прозвище Потураева, которое он получил после феерического выступления во время рассмотрения законопроекта о земле - "истеричка".

"Он орал, у него летела слюна изо рта. Он чуть не порвал на себе рубаху. И неясно, кто делегировал ему это право там имиджево подавать проект. Многие, не поняли, что это вообще было", - говорит источник во фракции.

"Матрешка"

Такое прозвище депутату "Слуги народа" Евгению Шевченко дал его же однопартиец Гео Лерос. Это случилось после того, как Шевченко включился по "Скайп" во время эфира телеканала "Россия1".

Шевченко за это даже чуть было не исключили из фракции, однако обошлось. "Страна" подробно описывала тот достаточно бессмысленный скандал.

"Дэо Ланос". Он же "эвтаназия"

А вот самого Гео Лероса во фракции за глаза называют "Дэо Ланос". А после того как он выступил за легализацию эвтаназии, за нардепом сразу закреплось соответствующее прозвище.

"Робот"

Прозвище нардепа Роксоланы Пидласой, которая, по мнению ее недоброжелателей в "Слуге народа", является несамостоятельным игроком и во всем выполняет волю партийного начальства.

“Сова” и "анал табу"

Первое прозвище депутата Богдана Яременко появилось из-за внешней схожести с пернатой птицей.

Однако эта кличка прижилась ненадолго и вскоре ее заменила другая - "анал табу".

Это фраза из скандальной переписки депутата. Напомним, пару месяцев назад папарацци засекли Яременко за перепиской с женщиной коммерческого секса прямо во время заседания Рады. Яременко обсуждал с девушкой условия, при которых она согласилась бы на секс, и на что бы не согласилась.“Анал табу”, - было одним из ее сообщений.

Словосочетание "анал табу" также вошло в словарь 2019 года по версии "Страны".

"Сахарок"

В октябре "Страна" опубликовала переписку депутата-мажоритарщика партии Слуга народа Вячеслава Медяника, где он обещал помочь в вопросах по поводу “Океана” и “Сахара” и козырял своим влиянием на прокуроров.

Журналисты так и не получили от Медяника внятного ответа, о чем именно он решал вопросы с прокурорами, а коллеги тут же дали ему ласковое прозвище “Сахарок” и посоветовали купить телефон Нокиа 3310.

Чтобы больше не светил переписку в Раде журналистам.

“Коля Оболонский”

Известный ресторатор, а сейчас депутат-мажоритарщик Николай Тищенко, пришел в Раду уже с этой кличкой и не избавился от нее. По словам его коллег, это прозвище он получил якобы из-за своего криминального прошлого. Приставка Оболонский символизирует район Киева, в котором родился и вырос будущий депутат Тищенко.

“Гантеля”

Одесского мажоритарщика от “Слуги Народа” Артема Дмитрука, который в беседе с журналистами не мог вспомнить фамилию нового премьер-министра Украины, за которого он голосовал, прозвали лаконично: “Гантеля”.

Вначале эта кличка имела спортивный подтекст, поскольку Дмитрук является мастером спорта по пауэрлифтингу, неоднократный чемпион и рекордсмен Украины.

Однако после скандального интервью это прозвище заиграло новыми красками.

“Чувак из Коломойского района”

Так депутаты называют мажоритарщика Владимира Тимофийчука. Прозвище появилось благодаря тому, что нардеп оконфузился, сказав, что выращивал зерновые культуры в “Коломойском” районе (имелся в виду Коломыйский район - Ред.). После этого, как утверждают парламентарии, и придумывать ничего не нужно было.

“Спирт”

Это прозвище депутат партии ”Слуга народа” Сергей Литвиненко получил за то, что в прошлом был директором Зирненского спиртового завода в Ровенской области.

Впоследствие он его неоднократно оправдывал.

Например, “Страна” сняла переписку нардепа в одну из пятниц, во время заседания парламента, где он попросил поставить "в морозиловку пару патронов слезы пшеничной" (то есть водки - Ред.).

А во время корпоратива партии “Слуга народа” журналисты "Страны" сняли на видео, как депутат еле стоял на ногах.

"Зеленая кнопочка"

Так лаского называют народного депутата от "Слуги народа" Елену Криворучкину, которая в сессионном зале парламента попалась фотокоррам “Страны” на любовной переписке.

Сразу после голосования за снятие неприкосновенности с депутатов Криворучкина написала абоненту “Любимый”: “Неприкосновенность сняли. Теперь хочу заниматься с тобой любовью день и ночь”. Именно любимый в переписке называл депутата "зелёной кнопочкой".

“Рама”

Так нардепы между собой называют своего коллегу по фракции Макса Бужанского. Говорят, что все из-за характерной "спортивной" походки Бужанского и его накачанного тела.

“МоноЛиза"

Известный блогер, а теперь депутат “Слуга народа” Лиза Бонуцкая получила такое прозвище не в честь известной картины Леонардо да Винчи.

Как объяснили "Стране" однопартийцы Богуцкой, приставка "Моно" означает, что Елизавета "одна все знает" и у себя на Фейсбуке за всю партию комментирует практически все события. Иногда ее комментарии вызывают возмущения даже среди коллег по фракции. Как это было с ее скандальным смс про путч Порошенка, о котором написала "Страна". Или с постом о Жане Беленюке, которого Богуцкая назвала “первым чернокожим докладчиком”.

"В первый раз в украинском парламенте возле трибуны чернокожий докладчик. Жан Беленюк. Спортсмен! Чемпион! Красавец!", - написала Богуцкая.

А коллеги по фракции упрекнули Богуцкую в расизме и назвали ее фразу позором.

“Пушкин” и "Мама любит скорость"

"Пушкин" - так именуют некоторые коллеги депутата-мажоритарщика Александр Дубинский. Это прозвище нардеп получил благодаря внешнему сходству с поэтом.

А вот второй "позывной" нардеп породил сам.

“Мама любит скорость” - это выражение, с помощью которого Дубинский ответил на вопрос журналистам о машине марки “Maserati”, которая записана на маму нардепа. Цитата тут же стала мемом, сам Дубинский на следующий день пришёл в футболке с надписью “Мама любит скорость”, а один экземпляр даже подарил главе фракции Давиду Арахамии, с которым у него был конфликт.

Эта цитата и стала прозвищем своему же автору. Сторонники Дубинского считают ее классным мемом, который свел на нет кампнию против нардепа. А вот его противники, наоборот, употребляют ее в уничижительном смысле, как пример "отмазки" нардепа от вопросов о происхождении средств на покупку большого количества машин и квартир.

И теперь маму Дубинского они вспоминают постоянно. Например, когда обнаружилось, что Зеленский отдыхает в Омане, тут же начали троллить, что "отдых президента оплатила мама Дубинского".