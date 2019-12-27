2019 год оказался богат на мэмы и новые понятия, которые появились с новой властью. Некоторые слова появились впервые, а некоторые получили, что называется новое звучание с легкой руки (или, точнее, языка) "слуг народа" или их оппонентов.

"Страна" собрала главные слова-явления уходящего года.

#ЗеШаурма

Все началось с поста Владимира Зеленского на день Киева, в котором только недавно вступивший в должность президент отнес “запах шаурмы у метро” к визитным карточкам столицы. "Есть то, что делает Киев - Киевом. Это запах цветущих лип и шаурмы возле метро", - написал он.

Многих рассмешил такой ассоциативный ряд, а киевлян, мягко говоря, удивил. "Шаурма Зеленского” или просто ЗеШаурма быстро стала мэмом. Но президент не растерялся и начал сам обыгрывать эту историю в медийной плоскости.

Сперва он сфотографировался с шаурмой на заправке вместе с Андреем Богданом и другими соратниками. А потом на официальных мероприятиях с участием президента (в том числе на встрече офф-рекордс с украинскими журналистами) среди прочих блюд стали подавать и ЗеШаурму, завернутую в лаваш зеленого цвета (главный цвет избирательной кампании Зеленского).



#Трускавец

До сих пор это слово означало название известного курорта во Львовской области.

Но после прихода к власти Зеленского приобрело совершенно новое, политическое, звучание.

Именно в этом городе для "слуг народа" провели недельный тренинг сразу после победных для них выборов в Раду. В СМИ его окрестили “школой молодого нардепа” или просто обозначали явление одним словом "Трускавец".

Зе-депутатов в течение недели обучали азам работы в Верховной Раде специально приглашенные тренеры, в том числе будущий министр экономики Тимофей Милованов.

За время учёбы депутаты “пробежались” по макроэкономике, получили представление о бюджетном процессе, публичных коммуникациях, нормах создания законопроектов.

Изначально заявлялось, что проходить обучение “слуги народа” будут в “спартанских условиях”. Однако оказалось, что их разместили в самых дорогих отелях Трускавца – "Риксосе" и "Женеве".



#Найди оленя

Одно из заданий на тренинге в Трускавце запомнилось особенно ярко. Так, глава Киевской школы экономики Милованов, который впоследствии стал министром экономики в правительстве Гончарука, предложил собравшимся найти на картинке оленя. Судя по всему, это был тест на абстрактное мышление. Но менее смешно от этого задание для депутатов звучать не стало.





#Политические никто

Одним из главных скандалов закрытой части тренингов в Трускавце стало выступление советника Зеленского Никиты Потураева в ходе закрытой от глаз и ушей журналистов лекции.

Однако аудиозапись выступления Потураева оказалась в распоряжении "Страны".

В речи перед новоизбранными депутатами Потураев, которого представили как члена "идеологической группы", сделал довольно неоднозначное заявление: "Эти выборы выиграл Владимир Александрович Зеленский. Вам про это уже говорили, и я хочу обратить на это еще раз ваше внимание: все вы, и я в том числе, человек, который занимается политтехнологиями с 1996 года, а многие из вас в это время еще в детский сад ходили... Все вы – политически никто. Я хочу, чтобы это каждый услышал".

Заявление Никиты Потураева вызвало эффект разорвавшейся бомбы в соцсетях. Он учил "как власть имеющий", но, по сути, и сам бы не прошел в Раду, если бы не бренд "Слуги народа".

Комментаторам заявление советника Зе по идеологии напомнило технологии, которые используются в сектах – нивелирование отдельных участников и возвеличивание "божества", на которое все должны равняться. В партии "Слуга народа" многие оскорбились, услышав, что они "никто".

По словам источника "Страны" в "Слуге народа", высокомерное выступление Потураева вызвало не самую лучшую реакцию будущих депутатов.

"Многие, мягко говоря, ох@ли и первое, что начали уточнять, а кто такой вообще Потураев, который говорит, что мы никто? Когда мы услышали заявление Потураева, многие депутаты, особенно мажоритарщики, почувствовали себя оскорбленными. А какая может быть реакция у взрослых людей? Там же не только студенты сидят, но и взрослые зрелые люди, которые таких, как Потураев, на работу в приличное место не возьмут", – рассказал "Стране" один из участников лекции.



#Зеботы (зелеботы)

Со старта президентской кампании у Зеленского появился целый пул поклонников в соцсетях, которые регулярно приходили в "гости" к критикам Зеленского: оставляли комментарии под постами, чтобы защитить честь президента и указать оппонентам, почему те не правы.

“Страна” условно обозначила этот активный и многочисленный пул ЗЕфанатов “зеботами” (зелеботами) - по аналогии с порохоботами, о которых в свое время много писала “Страна”.

И хотя в команде Зеленского утверждали, что не используют ботов, “Страна” в своем материале подробно разобрала, как действует сетевая армия Зеленского и чем она отличается от порохоботов.



#Диджитализаторы ("Страна в смартфоне")



Диджитализация государства - одна из первых инициатив президента Зеленского. В мае 2019 года он описал ее так: "Было бы неплохо, если по дороге на работу можно было контролировать, какие законопроекты подаются и как их дополнить, какие чуваки избираются и какие петиции подаются на рассмотрение".

Правда, спустя полгода в рамках диджитализации заметных подвижек не наблюдается, помимо частичной отмены бумажного документообмена между ведомствами, которой занимался министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

Из конкретных наработок в рамках концепции "Страна в смартфоне" пока только недавно заработало приложение для водителей Дія, но оно работает в тестовом режиме и оценивать его качество пока рано.

Зато само слово "диджитализаторы" накрепко приросло к команде нового президента.



#Лифт

То же еще одно всем хорошо известное слово, которое в Зе-эпоху прибрело политическое звучание.

В тот же день, когда президент Украины Владимир Зеленский анонсировал “Страну в смартфоне”, он запустил проект "Лифт", который позволит всем желающим представить собственные идеи по реформированию государства.

Вскоре слово "Лифт" начало употребляться и в более широком смысле.

"Лифт" стал словом нарицательным для принципа подбора кадров в ЗеКоманду. Ведь Зеленский приходил к власти под лозунгом "борьба с коррупцией" и "новых лиц". Но среди "новых лиц" все чаще во власть попадали "старые". Так, в правительство Гончарука был назначен экс-советник главы МВД Антон Геращенко, а сам глава МВД времен Порошенко, Арсен Аваков, остался на своей должности и при Зеленском. Также как и министр финансов Оксана Маркарова.

После этого о "карьерном Лифте" стали говорить с насмешкой. Мол, "Лифт" Зеленского сломался, а "лифтер" оказался пьян.



#Штайнмайер-майдан

После согласования в начале октября Украиной “формулы Штайнмайера”, которая предусматривало проведение выборов на неподконтрольной части Донбасса с последующим предоставлением ему особого статуса, в Киеве начал собираться т.н. “Штайнмайер-майданы”. Это были акции под лозунгами "нет капитуляции", под которой националисты и сторонники экс-президента Петра Порошенко, а также ряда других партий, подразумевали проведение выборов и предоставление Донбассу особого статуса до восстановления украинского контроля (в том числе и контроля над границей) над этой территорией.

При том, что именно такой порядок и был предусмотрен в Минских соглашениях, которые в свое время подписал Петр Порошенко.

Акции были не очень многочисленными (максимум в них участвовало 10-15 тысяч человек), но определенные опасения у власти вызывали, так как зачастую устраивались прямо под окнами Офиса президента.

И, вероятно, это сыграло свою роль в том, что украинские власти пока не решаются идти на выполнение той самой "формулы Штайнмайера", требуя изменения текста Минских соглашений, на что не соглашается Россия. В результате ситуация по-прежнему находится в тупике.



#Зелёная кнопочка



"Зелёная Кнопочка" - так теперь в соцсетях именуют народного депутата от "Слуги народа" Елену Криворучкину, которая в сессионном зале парламента попалась фотокоррам “Страны” на любовной переписке.

Сразу после голосования за снятие неприкосновенности с депутатов Криворучкина написала абоненту “Любимый”: “Неприкосновенность сняли. Теперь хочу заниматься с тобой любовью день и ночь”. Именно любимый в переписке называл депутата "зелёной кнопочкой".



#Анал табу

Еще один скандал из подсмотренной переписки. Прямо в сессионном зале Верховной Рады нардеп от “Слуги народа” Богдан Яременко переписывался с проституткой. “Место твое. Секс защищенный, классика и орал. Анал – табу. Час – 100 долларов. Два часа – 150. На ночь не остаюсь. Пожелания можно”, - озвучила свои правила девушка коммерческого секса.

Стоит отметить, что Богдан Яременко является председателем комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Вскоре после скандала его хотели уволить с этой должности, но не нашлось голосов. Так что Яременко до сих пор остается действующим главой комитета.

У Богдана Яременко есть супруга Виктория и двое детей – дочь и сын.



#Путч

Министра внутренних дел Арсена Авакова решено было оставить на должности потому, что Петр Порошенко "готовит путч". Именно так нардеп от “Слуги народа” Елизавета Богуцкая объяснила решение партии оставить представителя прошлой власти в Кабмине. Переписку запечатлели фотокорры “Страны”.

"Леночка, я напишу позже об этом пост. Представляю себе атаку Facebook на всю фракцию "Слуга народа". Хочу только тебе написать – мы оставляем Авакова. Другого пути нет. Порошенко готовит переворот. И очень серьезно готовит. Он ждет, что мы отправим Авакова в отставку, чтобы сразу начать. Сегодня, скорее всего, снимем неприкосновенность. Но оставим министра МВД. Я расстроена очень, но другого пути пока нет. Он останется до декабря. Именно на декабрь Петя готовит путч", – написала Богуцкая.

Позже нардеп утверждала, что знала о том, что ее снимают журналисты, и специально “запалила” переписку.



#Турборежим

Такое название получил стиль голосования за законопроекты в обновленной Верховной Раде 9-го созыва. Депутатов монобольшинства “Слуги народа” упрекают в том, что они работают в режиме быстрого принятия законопроектов, нарушая при этом регламент и не особо вникая в смысл того за что они голосуют.

Руководство фракции же объясняло спешку желанием поскорее принять важные реформы, которые до этого постоянно откладывались.



#Я не лох

Это известные слова Владимира Зеленского во время его разговора с националистами в прифронтовом Золотом на Донбассе: "Послушай, я президент этой страны. Мне 42-й год. Я же не лох какой-то. Я тебе пришел и сказал - оружие убери”. Националисты выступали против разведения войск, а президент спорил с ними на повышенных тонах и требовал, чтобы они сложили оружие.

Во время разговора президента с одним из добровольцев и возникла словесная перепалка.



#Зробимо їх разом

Главный предвыборный слоган Владимира Зеленского. Под “їх” имелись в виду старые политики, на смену которым пришли молодые и “зеленые”. Помимо этого, были и другие вариации лозунгов команды президента: “Кінець епохи бідності та брехні”, “Весна покаже, хто де крав”, “Весна прийде, саджати будемо”.

Правда, большая их часть до сих пор не выполнена. И теперь часто используются в ироничном смысле - мол, уже и осень прошла, а посадок нет никаких. А "зробимо їх разом" оппоненты Зеленского трактуют как то, что это так Зе-команда говорила в отношении украинского народа, который они "сделали" - побудив за себя проголосовать, а потом отказались от значительной части предвыборных обещаний.



#Армовира

Так упрощенно называют слоган, с которым на президентские выборы шел предыдущий президент Петр Порошенко: “Армія, мова, віра”. Попытка экс-президента застолбить за собой базовые национальные идентификаторы не увенчалась успехом.

Эта триада победы Порошенко так и не принесла.



#ДумайТе

Так Зеленский обыграл предвыборный слоган Петра Порошенко “Думай”. Слово “ДумайТе” — отсылка к билбордам, которые появились на финише предвыборной кампании перед первым туром. Они содержали только одно слово — думай — и висели, как правило, в тех местах, где находилась агитация Петра Порошенко, а также были выполнены в той же стилистике.

Приглашая своего оппонента на дебаты на стадион Олимпийский перед вторым туром выборов, кандидат Зеленский закончил видеообращение словами: “Даю вам 24 часа, думайТЕ”, — сказал Зеленский, призывая Порошенко ответить на его предложение.

Такой подход вошел в моду. И очень часто политики, да и обычные украинцы стали добавлять к глаголам окончание "те" через паузу с акцентированием.



#Стадион так стадион

Ответ на то приглашение не заставил себя долго ждать и тоже стал мэмом. Петр Порошенко принял вызов Зеленского. “Стадион, так стадион. Я жду вас, Владимир Александрович", – заявил тогда еще действующий президент.



#Моника Зеленски

Украинский президент в западных СМИ удостоился прозвища "Моника Зеленски". Политические обозреватели проводят параллели между Моникой Левински, из-за которой зашаталось кресло под 42-м президентом США Биллом Клинтоном, и Владимиром Зеленским, телефонный разговор с которым обернулся неприятностями для Дональда Трампа.

Как известно, президенту США грозит импичмент по обвинению в давление на украинского президента с целью получить компромат на своего соперника на выборах Джо Байдена.



#Мама любит скорость

По данным журналистов, их бывшему коллеге, а ныне - депутату-мажоритарщику от “Слуги народа” Александру Дубинскому и его матери принадлежат 17 автомобилей, среди которых – Maserati и коллекция Mercedes, а также 24 квартиры, два дома, 70 соток земли. Общая стоимость имущества – около $2,5 млн.

Сам Дубинский прокомментировал информацию журналистов одной фразой, которая тут же стала мэмом: “Мама любит скорость!”.





#Джокер

Уже несколько месяцев депутатов парламента "терроризирует" пранкер, известный под ником "Джокер". Он сливает в сеть переписку с народными избранниками. Более того – шутник выдает себя за высокопоставленных чиновников и влезает в доверие к парламентариям, раскрывая весьма пикантные стороны украинской политики.

Джокер стартовал с пранком того самого нардепа Яременко, который в зале парламента переписывался с проституткой. Он разыграл его, заставив написать оправдательный пост о том инциденте. Известно, что Джокер переписывался с Яременко и еще несколькими нардепами от имени генпрокурора Руслана Рябошапки. Технология, благодаря которой он это делает, пока неизвестна - как и личность самого пранкера.

Благодаря розыгрышам Джокер вошел в ТОП самых популярных политиков ноября по данным УИАМП. Кстати, один из пранков уже довел одну из его жертв до увольнения. Замминистра инфрастуктуры Александра Клитина, которая в переписке с Джокером согласилась предоставлять компромат на своего шефа, после обнародования пранка лишилась должности.



#Супрунята

Так называют сторонников бывшей и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, которые после ее ухода остались и продолжают работать в МОЗ. Этот термин, в частности, употреблял в интервью “Стране” экс-советник министра здравоохранения Зоряны Скалецкой - Дмитрий Раимов.



#Соросята

Этот термин описывает очень широкую группу людей – от связанных с Западом и МВФ украиснких чиновников и депутатов до всевозможных активистов, которых живут на западные гранты. Свое имя "соросята" получили от имени Джорджа Сороса, финансиста и координатора многочисленных фондов вроде Фонда "Видродження". Хотя тех, кого сегодня имеют в виду под “соросятами”, необязательно финансирует лично Сорос. Это, скорее, собирательный образ.

Наиболее активно этот термин используют депутаты от "Слуги народа" от группы Коломойского, которая враждует с "соросятами" в правительстве и Зе-команде. Также часто его используют депутаты от "Оппоплатформы".

Слово быстро стало мэмом. Иногда его с иронией в отношении себя употребляют и те, кого называют "соросятами". Например, экс-нардеп Сергей Лещенко.