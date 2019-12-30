Это будет год местных выборов, снятия неприкосновенности с народных депутатов и президентских выборов в США. Больше из "плановых" событий вроде ничего более серьезного.

Но все может оказаться намного интереснее.

1. Местные выборы

Формально это единственное запланированное политическое событие 2020 года в Украине, и потому сейчас оно заранее находится в центре внимания. Местные выборы хотели провести еще в 2019 году, сразу после парламентских, но Зе-команда так и не придумала, как это оформить правильно с юридической точки зрения.

Потом говорили о проведении выборов весной 2020 года, после внесения изменений в Конституцию по децентрализации, но проголосовать за них не успели и теперь уже понятно, что примут их (если примут) не раньше осени.

А значит и выборы в местные органы власти пройдут в конце октября, как и планировалось. Правда, пока непонятно по каким правилам они будут проходить и какие полномочия эти органы получат после выборов (президентские изменения в Конституцию предусматривают их существенное переформатирование, но об этом чуть ниже).

Но главная интрига - смогут ли "слуги народа" на местных выборах повторить свой успех.

Это не факт. Во-первых, рейтинг власти в целом, пусть и с колебаниями, но снижается. Во-вторых, на местах есть мощные и популярные в своих городах фигуры, которые расчитывают побороться с кандидатами от "Слуги народа". В первую очередь речь идет о мэрах Харькова и Одессы Кернесе и Труханове. Но битвы могут быть и в других городах.

Впрочем, мощным аргументом в пользу кандидатов от "Слуги народа" может быть проводимое сейчас снижение цен на коммунальные услуги, которое инициировало правительство по предписанию Зеленского.

По итогам выборов, власть Зе может еще более укрепиться (если его партия возьмет большинство в местных органах власти и проведет своих мэров), а может, наоборот, получить пробоину в борт - если "слуги народа" провалятся.

В последнем случае это будет знак для элит, что влияние президента идет на спад, а значит и на общенациональном уровне его позиции не будут казаться столь незыблемыми как ранее.

В общем, важные будут выборы.

2. Президентские выборы в США

Это, конечно, не украинское событие, но ожидается, что оно будет украинским почти в той же мере, как и американским: адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани уже готовит досье по коррупции демократов во главе с Джо Байденом в Украине, а демократы раскручивают импичмент на украинской теме в Конгрессе.

Так что разговоры о "российском следе" в 2016 году – это цветочки по сравнению с "украинским следом" 2020-го.

Ну, и конечно, Украине небезразличны результаты выборов в США. Причем в победе каждого из кандидатов есть свои заинтересованные. За (предположительно) Байдена будут болеть все "соросята" (то есть бывшие и нынешние грантоеды) во главе с премьером Алексеем Гончаруком.

За Трампа, скорее всего, – Игорь Коломойский и все его люди. И для тех, и для других результаты американских выборов могут оказаться решающими в плане их политического будущего.

3. Судьба правительства

Еще с декабря в Украине начала активно раскручиваться тема отставки правительства Гончарука.

Премьеру вменяют в вину целый букет пригрешений - начиная от провала по бюджетным поступлениям, различных антисоциальных инициатив вроде нового проекта трудового кодекса и низкого уровння прироста зарплат и пенсий в бюджете, и заканчивая присутствием на концерте неонацистской группы.

Впрочем, главной причиной напряжения вокруг Гончарука является то, что он "соросенок" - то есть, больше слушается пожеланий Запада, а не местных влиятельных людей (Коломойского, но не только).

Поэтому его и хотят сбить.

Кандидатуры на его место называются разные. Это и Арсен Аваков (что маловероятно из-за угрозы двоевластия в стране), и топ-менеджер "Нефтегаза" Юрий Витренко (как говорят, он сблизился с Коломойским), и заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив (тоже из "соросят", но долго работавшая с разными влиятельными людьми в Украине), и даже вернувшийся в Киев давний друг Зеленского Валерий Хорошковский.

Впрочем, для отставки Гончарука все же нужна какая-то очень веская причина. Таковой могло бы стать невыполнение указания президента по снижению цен на отопление. Но его премьер как раз формально выполнил. И хоть к схеме снижения цен есть вопросы, но оно уже началось. И это может стать аргументом, чтоб удержаться в кресле.

Вторым фактором, укрепляющим позиции Гончарука, является его поддержка со стороны Запада и МВФ, пожелания которых премьер последовательно выполняет.

Третий момент - политическая слабость главы правительства. Гончарук не выглядит человеком, который может составить конкуренцию президенту и побороться с ним за власть. В условиях парламентско-президентской республики (когда премьер - формально независимый от президента человек) - это важный момент. Зеленскому выгодно держать такого премьера, на которого можно вешать все "фейлы" и делать из него мальчика для битья.

Поэтому для отставки Гончарука нужен какой-то очень сильный залет. Впрочем, с учетом довольно сомнительного качества кадрового состава правительства, залеты как раз исключать нельзя.

4. Судьба Коломойского

Возможная отставка Гончарука не обязательно будет означать, что во внутрипартийной войне "слуг народа" верх возьмет группа Игоря Коломойского – это может быть и простая смена обложки. Но сам Коломойский, понятно, надеется на то, что сможет устранить влияние "соросят" во власти.

Но на данный момент противник теснит олигарха по всем фронтам. Его люди, занявшие места во власти в первые дни правления Зеленского, заменяются людьми Гончарука и выходцами из грантовых структур. Вопрос "Приватбанка", похоже, хотят решить не в пользу бывших владельцев, а из "Центроэнерго" уже убирают лояльный к Коломойскому менеджмент.

Днепровский олигарх сейчас наводит мосты с Белым домом, пытаясь заручиться поддержкой Трампа в борьбе с "соросятами". Не исключено, что такой альянс может сложиться. Однако глобально судьба олигарха решится только после президентских выборов в США. И поражение Трампа станет для Коломойского, мягко говоря, не очень приятной новостью.

5. Перевыборы парламента

Еще в момент роспуска предыдущего созыва Верховной Рады многие политики из прошлой власти решили проигнорировать досрочные выборы 2019 года. Глядя на фиаско Игоря Кононенко и других подобных персонажей в борьбе с брендом "Слуги народа", сейчас можно сказать, что отказавшиеся от выборов поступили правильно. Но мотивация у них была совсем другая.

Уже летом 2019 года в политбомонде вовсю гуляла версия о том, что пришедшие к власти "новые лица" за год себя дискредитируют, развалят экономику и приведут к социальному взрыву, выходом из которого будут перевыборы парламента осенью 2020 года. И вот уже на тех выборах будет запрос на опытных государственных деятелей, которые знают, как восстановить разрушенное "слугами народа".

О возможности досрочных выборах говорил и Зеленский. Мол, если "слуги народа" не оправдают доверие, то их растустят.

Впрочем, на практике украинские президенты распускали парламент досрочно по двум причинам.

Первая - сразу после прихода к власти, чтоб получить лояльную себе Раду (как это сделал Зеленский в 2019 году и Порошенко в 2014-м).

Вторая - если Рада не просто выходила из под контроля, а становилась враждебной президенту. Так поступил Ющенко в апреле 2007 года и попытался сделать тоже самое осенью 2008-го (но неудачно).

Еще никогда не было такого, чтоб президент распускал подконтрольный себе парламент. Даже если допустить, что фракция "слуги народа" расколется и оттуда выйдет несколько десятков депутатов, все равно она будет самой большой в Раде. И любое новое большинство будет формироваться вокруг нее.

Единственная причина, по которой Зеленский может распустить Раду, это желание сделать фракцию "Слуги народа" более управляемой, изгнав оттуда людей Коломойского и прочих "залетных". Но для реализации этого плана нужно, чтоб рейтинг партии президент был, как минимум, не ниже, чем на момент выборов в июле 2019 года.

В противном случае распускать Раду для Зеленского смысла не будет.

Но как будет на самом деле станет понятно летом. Именно тогда придет срок, когда президент сможет вновь досрочно распустить парламент. И, в зависимости от того, какие к тому моменту будут политические позиции Зе и его партии, и примут окончательное решение.

6. Мирный процесс на Донбассе

На весну 2020 года намечена новая встреча лидеров "Нормандской четверки". Не факт, конечно, что она состоится, потому что уже сейчас понятно - позиции России и Украины примерно также далеки друг от друга как и во времена Порошенко, когда общение фактически прекратилось.

Главная проблема - порядок политического урегулирования на Донбассе. Украина не хочет реализовывать его так, как это написано в Минских соглашениях. То есть, сначала выборы и особый статус Донбасса, а потом передача контроля над границей. У Киева предлагают совсем другой план - сначала передача контроля над границей (а значит и фактическая передача контроля над территорией). И только потом выборы и особый статус (если на то будет добрая воля украинской власти).

Путин уже неоднократно заявлял, что такой подход противоречит Минску и он неприемлем. Верность Минским соглашениям была заложена и в итоговом коммюнюке после встречи в Париже.

Однако в Киеве продолжают говорить, что они к следующей встрече "нормандской четверки" готовят изменения к Минским соглашениям.

На что у Зе-команды расчитывают?

Вероятно на то, что Россия все-таки поменяет свою позицию. Популярна теория, что в Москве борются свои "партия войны" и "партия мира". Последнюю представляет вице-премьер РФ Козак (который плотно контактирует с помощником президента Зеленского Ермаком) и она готова идти на уступки по Донбассу взамен на снятие санкций с Россией.

В тоже время "партия войны" (Сурков и прочие) против компромиссов и настаивает на четком исполнении политической части Минских соглашений.

И, вероятно, в Киеве надеются, что "партия мира" сможет убедить Путина пойти на компромисс, передать контроль над границей Украине (ну или каким-либо международным силам) еще до выборов.

Правда, пока публично Путин заявляет совсем другое - о том, что границу будут передавать так, как написано в Минских соглашениях (то есть, после выборов и внесения изменений в Конституцию). И не факт, что теория о борьбе "партии войны и мира" в России вообще верна. А не является слишком вольной трактовкой обычной внутриаппаратной борьбы между "башнями Кремля".

Что касается вероятности того, что Киев сам пойдет на уступки и согласится выполнить политическую часть Минска еще до передачи контроля над границей - то она пока кажется не очень большой.

Давление Запада на украинскую власть по этому вопросу не сказать, чтоб сильное (если оно вообще есть).

При том, что страх перед очередным пришествием националистов на Банковую куда больше.

Продолжение войны, безусловно, несет риски для позиций Зеленского внутри страны, но сторонников "партии мира" можно и дальше подпитывать различными малыми шагами вроде обмена пленными или точечного разведения войск. Эти действия будут нещадно критиковать националисты и порохоботы тем самым создавая президенту необходимый ему имидж "миротворца".

Параллельно будут предприниматься усилия к уменьшению обстрелов на фронте, а сама тема войны будет вытесняться из информпространства. Чтоб для большинства обывателей она "закончилась" хотя бы на экранах телевизора.

Другой вопрос, согласится ли в этом помогать Зеленскому Путин? Либо, убедившись, что украинский президент не готов идти на выполнение политической части Минска, прервет с ним контакты, как это когда-то он сделал с Порошенко.

7. Земельная реформа

Несмотря на все проволочки, практически нет сомнений, что закон о продаже земли будет принят.

Похоже, иностранцев на начальном этапе от продажи отсекут. Что позволит украинским олигархам и агробаронам приступить к скупке земли по более низкой цене.

Правда, насколько активно будут покупать и продавать землю - пока непонятно. Цены, которые сейчас прогнозируются (1000-1500 долларов за гектар в зависимости от региона), не сильно соответствуют ожиданиям владельцев земельных паев, которым различные эксперты с экранов телевизоров обещают в три-четыре раза больше.

Но процесс пойдет. Причем не всегда землю будут покупать. Иногда - просто отбирать, переписывая через налаженную систему "черных нотариусов" и своих людей в Минюсте.

Но итог, в любом случае, понятен - Украина окончательно превратится в страну латифундий.

У небольших фермерских хозяйств практически не будет возможности конкурировать с крупными игроками на рынке скупки земли.

Усилится перекос в сторону выращивания малозатратных зерновых и масличных культур, при том, что фрукты, овощи и мясо все больше будем импортировать.

Отток жителей из сел в города и за границу усилится. И давний слоган телеканала 1+1 "нас 52 миллиона" будет восприниматься как весточка из позапрошлой жизни.

8. Новый газовый контракт

Контракт по транзиту российского газа, скорее всего, начнет действовать уже с 1 января, поскольку всем сторонам нужна бесперебойность процесса. Вопреки восторгам и критике, ничего существенного в этот момент не произойдет – то есть благодаря транзитному контракту газ для Украины не станет ни дешевле, ни дороже. Он мог бы существенно подорожать, если бы контракт не подписали, но раз подписали – то и сравнивать не с чем.

Газ, в принципе, и так сейчас на европейском рынке не очень дорогой из-за теплой зимы и переизбытка топлива. Что, собственно, и позволило правительству начать пусть и небольшое, но снижение цен на коммуналку.

Но к транзитному контракту это не имеет отношения.

Другое дело, если начнутся прямые поставки из России (о чем слухи уже давно ходят). Тогда удешевление газа может быть еще более ощутимым, в том числе, и для промышленности.

Но, в любом случае, на 2020 год каких-либо потрясений на рынке газа не ожидается.

Потери начнутся с 2021 года – поскольку на первый год подписан минимальный транзит в 65 млрд кубов, а на последующие – 40 млрд. Сорока миллиардов для нулевой рентабельности газотранспортной системы может и не хватить – и вот тогда уже будут решать проблему за счет потребителей. Но это тема для материала через год.

9. Децентрализация

Эта реформа пока в стадии не голосовавшегося проекта. Очевидно, что власти ее постараются принять не позднее начала осени, чтобы местные выборы уже проводились под новые полномочия.

Суть реформы – в передаче исполнительной власти от областных и районных администраций исполкомам местных советов.

Однако местной власти в связи с этим рано радоваться, так как в ее жизни появится такое явление как префект. Он будет назначаться президентом и получит очень широкие полномочия. Вплоть до того, что по его представлению президент сможет приостанавливать работу местных органов власти и досрочно распускать их.

Именно поэтому против проекта изменений в Конституцию сейчас ополчилось местное самоуправление. И пока не совсем понятно - смогут ли под нее найти 300 голосов в Раде. Если, конечно, еще раньше эти изменения не заблокирует Конституционный суд, как он уже сделал со многими другими конституционными предложениями Зеленского.

10. Снятие неприкосновенности с депутатов

Одно из немногих ожидающихся событий 2020 года, которое имеет четкую дату – 1 января. С самого Нового года правоохранительным органам не нужно будет разрешение Верховной Рады на уголовные дела против нардепов и даже на их арест. С этого же момента депутаты парламента попадают в полную зависимость от генпрокурора, который получает право единолично решать все вопросы по ним - открывать или нет уголовное дело, давать или нет согласие на арест.

И это – серьезный кнут, в первую очередь, для "слуг народа". Оппозиции в этом плане бояться особо нечего: ее депутатов могли арестовать и при неприкосновенности, так как 226 голосов против оппозиционеров, как правило, всегда находились. А вот своих "слуги" вполне могли не захотеть сдавать.

Теперь же только генпрокурор (которого в Зе-команде, кстати, относят к так называемым "соросятам") будет решать, кого из "слуг народа" казнить, а кого миловать. И это имеет прикладную цель: заставить депутатов монобольшинства оставаться в его составе и голосовать по указанию с Банковой. Что, безусловно, их вряд ли обрадует, но выхода уже нет. Голосовали они за это сами.