Владимир Путин наделал много шуму своим заявлением о том, что "автором украинской идентичности был граф Потоцкий".

Заявление быстро подхватили украинские и российские СМИ, связавшие слова хозяина Кремля с самым известным в истории Потоцким - Станиславом, создавшим самый известный украинский парк - "Софиевка".

Путинскую фразу даже в экстренном порядке добавили в его биографию на "Википедии". Но все оказалось гораздо сложнее.

Кто такой Станислав Потоцкий

Его жизнь действительно была связана с Украиной, где Станислав Щесный Потоцкий (1752-1805) владел обширным поместьем, включавшим в себя Тульчин и Умань. Как представитель этих земель, граф Потоцкий входил в состав польского Сейма.

Его детство прошло в поместье родителей - в галицком Кристинополе (сегодняшнем Червонограде). Его отец Франц Салезий Потоцкий был киевским и волынским воеводой, а после смерти отца он сам получил звание воеводы русского.

В 1770-е годы Станислав Потоцкий создал большой парк в Тульчине, а спустя 20 лет - в Умани. Уманский парк назвали Софиевкой в честь третьей жены графа - Софии, известной авантюристки, одно время - фаворитки князя Григория Потемкина.

При всей близости к Украине у Станислава Потоцкого был один "изъян": он являлся пророссийским политиком и никогда не был "автором украинской идентичности".

Настоящий "автор идентичности"

Те, кто вписал авторство "украинской идентичности" Станиславу Потоцкому в его биографию в "Википедии", не слишком внимательно слушали Путина, который охарактеризовал "автора украинской идентичности" как "известного исследователя, ученого и писателя".

Такой граф Потоцкий действительно существовал. Он жил почти в те же годы, что и Станислав, - в 1761-1815 годах. Но звали его Ян Потоцкий, и был он отдаленным родственником Станислава Потоцкого: его вторая жена была дочерью Станислава от второго брака.

Его дед тоже был киевским воеводой, его отец тоже владел поместьем в Украине, но другим - в него входили Тарнополь (Тернополь) и Волочиск в Восточной Галиции и Селище в Подолье.

И сам Ян Потоцкий тоже родился в Украине - в селе Пиков, которое сейчас входит в состав Калиновского района Винницкой области. Умер тоже в Украине - в Уладовке (сейчас - Литинский район Винницкой области). Точнее, покончил жизнь самоубийством из-за сильных головных болей.

А между датами рождения и самоубийства Ян Потоцкий прожил интересную жизнь. Образование получил в Швейцарии, после - жил в Париже, и всю молодость путешествовал, объездив будущую Италию и Северную Африку, Южную Россию, Кавказ и Дальний Восток.

Ян Потоцкий

В итоге он стал известным путешественником, археологом, но больше всего - писателем. Самое известное его произведение - "Рукопись, найденная в Сарагосе".

И в 1796 году в своей книге "Историко-географические фрагменты о Скифии, Сарматии и славянах" Ян Потоцкий высказал мнение, что украинцы - отдельный от русского народ.

Правда, политических выводов из своего "открытия" Потоцкий не делал. Он закончил жизнь лояльным российским подданным, членом Императорской Академии наук.

Был ли Потоцкий первым?

До конца 18 века вопрос об отдельной украинской нации действительно никогда не ставился. Но причина была не в том, что весь мир разделял официальную российскую версию о "триедином" русском народе - великороссах, малороссах и белорусах. Просто вплоть до конца 18 века вообще не существовало этнического понятия "нация".

Историкам сейчас практически нереально разобраться в вопросе о том, когда русские и украинцы стали отдельными нациями, поскольку в Средние века и начале Нового времени в мире существовали три других вида идентичности - территориально-государственная, религиозная и династическая.

В случае с восточными славянами территориально-государственная идентичность Руси сформировала русскую народность (от слов "русские люди"), которая относилась ко всем народностям, жившим на этой территории.

Однако уже с 13-14 веков, то есть со времени разделения Руси на вассальную от Золотой Орды северо-восточную и подчиненную Великому княжеству Литовскому западную в европейских языках началось и разделение названий: Russia для Московского княжества и Ruthenia для литовских (позже польских, еще позже - австро-венгерских земель). Это сказалось и на самоназваниях: первые стали русскими, вторые - русинами.

Но, опять же, деление на русских и русинов не означало деление на нации. Общность этих двух народностей строилась на православной вере, и именно она определяла тягу значительной части польских украинцев к России в 16-18 веках.

Понятие же нации возникло лишь после Французской революции 1789 года. В Европе на тот момент господствовал династический принцип, когда государственная общность определялась господством той или иной королевской династии. Однако с падением Бурбонов возник вопрос: являются ли более не объединенные монархией французы единым народом? Тогда лидеры Французской революции и подняли на щит понятие нации, как общности людей, не связанной единой религией или подданством.

Так что, по сути, вопрос об отдельной украинской нации был частью нового общеевропейского тренда. Из которого уже в 19 веке родилось понятие "национализм".

Но Ян Потоцкий к этому процессу уже отношения не имел. Идентичность украинской нации создавалась писателями, поэтами и политиками на протяжении всего 19-го, да и, по большому счету, 20-го веков.

Более того, и сейчас часто можно услышать утверждения, что "украинская нация родилась на Майдане и во время войны на Донбассе". Иногда добавляя - "благодаря Путину".

Так что у украинской идентичности много отцов. Одним Потоцким, конечно же, список не исчерпывается.