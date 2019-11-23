Девятого ноября мир еще раз вспомнил о разваленной Берлинской стене, с момента разрушения которой прошло 30 лет. Ее исчезновение стало одним из главных символов эпохи "бархатных революций" в Восточной Европе, когда всего за несколько месяцев был разрушен социалистический лагерь. Этот процесс как раз происходил в течение ноября 1989 года.

Украина и весь Советский Союз тогда не обратили особого внимания на происходящее на западных границах. У нас самих в это время бушевали перестройка, съезды народных депутатов и "Рабыня Изаура".

Лишь спустя пару лет стало ясно: слом "железного занавеса", проложенного посреди Европы, стал предвесником развала СССР. Впервые с 1940-х годов к границам Советского Союза подобрался капитализм, и защититься от него уже было нечем.

Пророчество Черчилля

Фразу о "железном занавесе" еще в 1946-м произнес бывший премьер Британии Уинстон Черчилль. Дословно она звучала так: "Над континентом, простирающимся от Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике, опустился железный занавес. За этой чертой лежат все столицы древних государств центральной и восточной Европы. Варшава, Берлин, Прага, Вена, Будапешт, Белград, Бухарест и София, все эти знаменитые города и население вокруг них находятся, как я ее называю, в советской сфере и в той или иной форме подвержены не только советскому влиянию, но и в высокой, а в ряде случаев и во всевозрастающей степени контроля со стороны Москвы".

Из перечня европейских столиц две выбрались из-под "железного занавеса" быстро: Белград - в 1948-м и Вена - в 1955-м. А остальные действительно оставались под ним до 1989 года, когда занавес был разрушен "бархатными" и не очень "бархатными" революциями.

Хотя следует отметить, что к концу 80-х "железный занавес" изрядно проржавел. Брежневская кадровая стабильность привела к тому, что в большинстве соцстран высшие руководители занимали свои посты десятилетиями, в самих этих странах ничего не менялось - и потому общество в них готово было к переменам. Даже не думая о том, будут они к лучшему или худшему.

Горбачевский рубикон

Сторонники конспирологических версий ищут истоки развала соцлагеря во встрече генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева и президента США Рональда Рейгана в исландском Рейкьявике, которая прошла в конце 1986 года. Согласно некоторым мемуарам, из Рейкьявика Горбачев вернулся совсем другим - и начал политическую перестройку, которая закончилась развалом самого Союза.

Но в реальности все было проще. В 1986-м в СССР начался глобальный бюджетный кризис. Причин было две: во-первых, антиалкогольная компания, начатая за год до этого, во-вторых, обвал мировых цен на нефть и газ. Нефть, стоившая в 1981 году больше 30 долларов за баррель (около 100 долларов на сегодня), к 1986-му подешевела до 7-8 долларов (сегодняшние 20 долларов). В такой ситуации Москве пришлось поджимать все непродуктивные расходы - и уже с 1987-го льготные поставки в страны соцлагеря резко сократились.

Но кризис продолжал нарастать, и в 1989-м Горбачев решил окончательно закрыть проект "Соцлагерь". 7-8 июля 1989 года в Бухаресте, на встрече лидеров военного блока соцстран - Варшавского договора - он объявил об отказе от "доктрины Брежнева". Что означало политическую независимость стран Восточной Европе при одновременном прекращении экономической помощи. Больше соцлагерь ничего не связывало, и начался процесс быстрого распада.

Берлин: как падала стена

В Германской Демократической Республике к 1989 году уже 18 лет правил лидер Социалистической единой партии Германии Эрих Хонеккер. Противник перестройки, он долго сопротивлялся любым переменам, но летом 1989-го серьезно заболел, и инициативу в свои руки взяли его противники.

В октябре, сразу после празднования 40-летия ГДР, они собрали несколько заседаний руководства, на котором приняли решение об отставке Хонеккера со всех постов.

4 ноября новое руководство приняло закон о свободном выезде из страны, а уже спустя пять дней собравшиеся на стихийный митинг жители Берлина начали разбирать построенную в 1961 году стену.

Будапешт: конец гуляшного социализма

Венгрия вышла из соцлагеря наиболее безболезненно. Там еще с момента подавления восстания 1956 года правил лидер Социалистической рабочей партии Янош Кадар, который в течение всего своего правления постепенно вводил в экономику рыночные элементы. Неформально это называлось "гуляшный социализм".

Когда в 1987-м советская помощь прекратилась, Венгрия начала быстрый и мирный дрейф из соцлагеря. В 1988-м Кадар ушел в отставку, и тогда же Будапешт установил прямые экономические связи с Европейским экономическим сообществом (нынешний Евросоюз). В 1989-м был открыт свободный выезд за рубеж, а весной 1990 года состоялись свободные выборы.

Варшава: демократия от армии

В Польше все было более бурно, но, в общем, похоже на Венгрию. Там в 1981 году произошел военный переворот, и к власти пришел генерал Войцех Ярузельский.

Который считался ставленником Москвы, но в реальности делал все, чтобы Советский Союз не вводил войска.

В 1988 году, на фоне сокращения помощи из СССР, подпольный профсоюз "Солидарность" организовал массовую забастовку, в результате которой Ярузельский соглашается на свободные выборы, которые проходят летом 1989-го. В сентябре того же года образуется некоммунистическое правительство, а спустя год проходят выборы президента, в которых Ярузельский решил не участвовать. Президентом Польши становится лидер "Солидарности" Лех Валенса.

Прага: бархатная революция

В Чехословакии, где после подавления "Пражской весны" в 1968 году правил президент Густав Гусак, первые небольшие оппозиционные акции тоже прошли в 1988-м. Но массовое движение развернулось в ноябре 1989-го, и в середине декабря оно привело к формированию некоммунистического правительства.

29 декабря 1989 года Гусак подал в отставку, и парламент избрал президентом писателя-диссидента Вацлава Гавела. Собственно, эти два месяца (ноябрь-декабрь 1989-го) в Чехословакии и были названы "бархатной революцией". Позже это название распространили почти на все события осени 1989 года.

София: дворцовый переворот

Хотя Болгария считалась неформальной республикой Советского Союза, ее лидер с 1954 года (!) Тодор Живков выступил резко против горбачевской перестройки. После прекращения в 1987 году советской помощи он попытался ввести рыночный социализм по китайской модели, завязав контакты с Японией и Западной Германией.

Никаких оппозиционных выступлений в Болгарии не было. Но 10 ноября 1989 года вдруг произошел дворцовый переворот: Живкова отстранили от руководства. Уже через месяц его исключили из Болгарской компартии, а сама компартия стала соцпартией. Через год она выиграла свободные выборы, но социализму все равно пришел конец.

Бухарест: первая кровь

А вот в Румынии никаких перемен вообще не ожидалось. В отличие от остальных стран соцлагеря, она была экономически независимой от СССР, и правивший ею с 1965 года вождь коммунистов Николае Чаушеску чувствовал себя спокойно. В ноябре 1989 года, когда соседей уже лихорадило, он переизбрался на новый президентский срок - естественно, на безальтернативных выборах.

Однако 16 декабря в городе Тимишоара начались волнения (по одной из версий они были инспирированы западными спецслужбами), которые переросли в восстание. 21 декабря волнения охватили уже Бухарест, а на следующий день восставшие уже захватили власть в столице, вынудив Чаушеску уехать из нее.

Вскоре президент был задержан, а спустя 3 дня - 25 декабря - расстрелян вместе с женой. В результате этой "небархатной" революции к власти пришли те, кого Чаушеску в разное время отстранил от власти.

Восточная Европа 30 лет спустя

Разным был переход этих государств к капитализму, разным остается и отношение их граждан к социализму. Почти все свергнутые лидеры в 1990-е подверглись гонениям, но сейчас большинство из них реабилитировано. Больше того, только в Польше и Чехии со Словакией нет сильных движений, восхваляющих социалистическое прошлое.

В Румынии в 2019 году начался суд над теми, кто спровоцировал восстание против Чаушеску. В Болгарии в 2010-м премьер-министр Бойко Борисов публично высказал похвалу в адрес Живкова. Премьер Венгрии Ференц Дюрчань в 2007-м осудил надругательство над могилой Яноша Кадара.

ГДР уже почти 30 лет не существует, но фактическое разделение Германии на Западную и Восточную сохраняется. И "Левые" - наследники СЕПГ - регулярно попадают в германский парламент (о настроениях в Восточной Германии через 30 лет после падения Берлинской стены читайте здесь).

Как сообщает телеграм-канал "Европа инсайд", по случаю 30-летия "Бархатной революции" в Словакии был проведен опрос. Людей спросили, чего им не хватает из времен социализма и чего бы им не хватало из сегодняшнего дня, если бы прежний режим вернулся.

Результаты оказались такие.

Не хватает:

29,4% - стабильности работы;

28,1% - социальной защищенности;

18,1% - лучших личных взаимоотношений;

13,1% - отсутствия стресса;

9,7% - дешевого жилья;

9% - лучшего здравоохранения и более низкого уровня преступности.

13% сказали, что сейчас все есть.

Чего не хватало бы:

40,4% - свободы передвижения и путешествия;

19,9% - гражданских прав и свобод;

17,2% - большого выбора товаров и услуг;

11,2% - интернета и технологий;

16,5% ни по чему бы не скучали.