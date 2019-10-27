У Дня освобождения Украины от нацистов совсем не длинная история. Помните парад октября 2004 года, на котором Виктор Янукович угощал леденцами Владимира Путина и Дмитрия Медведева? Вот тогда о нем на государственном уровне вспомнили впервые – потому что шла предвыборная кампания, и Виктору Федоровичу нужно было мобилизовать электорат против Виктора Ющенко.

Но даже тогда этот день государственным праздником не стал. Поэтому о нем вспомнили спустя пять лет, во время другой предвыборной кампании. Один из фаворитов президентской гонки Сергей Тигипко, тоже мобилизуя электорат, предложил сделать празднование на госуровне постоянным. И – парадокс! – именно Виктор Ющенко (хватаясь за любую соломинку, чтобы поднять рейтинг) издал президентский указ.

В нынешнем году, к 75-летию освобождения Украины, о государственном празднике опять вспомнили: выпустили юбилейную монету, на которой дали профили бойца Красной Армии и бойца Украинской повстанческой армии. Из чего стало ясно, что даже на государственном уровне не все знают, кто именно освобождал Украину. Либо, что вероятнее, знают, но сознательно искажают историю в силу политической конъюнктуры и идеологических постулатов.

Та самая скандальная монета

Почему 28 октября?

Общепризнанной датой освобождения Украины является 28 октября 1944 года. С точки зрения сегодняшнего дня она верна, поскольку именно в этот день был освобожден последний регион нынешней территории страны – Закарпатье.

Правда, его освобождение не было самоцелью – оно являлось частью Восточно-Карпатской операцией, основная задача для которой ставилась совсем другая.

В это время в Словакии уже второй месяц шло восстание. В отличие от более позднего Варшавского, Словацкое было в значительной степени организовано советскими партизанами, а потому, естественно, пользовалось поддержкой Москвы. И Восточно-Карпатская операция планировалась, чтобы помочь этому восстанию.

Главная цель операции не была достигнута: немцам удалось остановить наступление советских войск. Эти части не смогли соединиться с восставшими словаками, и восстание было подавлено.

Но в ходе операции советские войска смогли перейти Карпаты и освободить Закарпатье ­– последнюю территорию в нынешних границах Украины.

Кто завершал освобождение Украины?

В Восточно-Украинской операции участвовали части Первого и Четвертого Украинских фронтов Красной армии, а также образованного в СССР Первого Чехословацкого корпуса. Именно они завершили освобождение украинской территории.

Что касается Украинской повстанческой армии, она в этот момент уже вела активные партизанские действия против Красной армии, свидетельство чему – тяжелое ранение от рук бойцов УПА и последующая смерть командующего Первым Украинским фронтом генерала Николая Ватутина еще в феврале-апреле 1944 года.

Больше того, сформированная летом 1943 года дивизия СС "Галичина" спустя год была использована немцами в боях под Бродами, после поражения в которых значительная ее часть пополнила УПА, а оставшиеся боеспособными части были переброшены на подавление уже упомянутого Словацкого восстания.

То есть УПА де-факто к тому моменту выступала союзником нацистской Германии - нанося удары по тылам советских войск.

Таким образом, профиль бойца УПА на монете выглядит совершенно неуместным и, более того, кощунственным.

Если уж кого и помещать туда вместе с советским воином, то бойца Чехословацкого корпуса, который действительно помогал освобождать Закарпатье.

Почему могло быть не 28 октября?

Оговорка насчет "нынешней территории Украины" не случайна. Дело в том, что на момент освобождения Закарпатье не было украинской территорией. В 1939-м году его оккупировала Венгрия, и под ее оккупацией этот регион оставался до 1945-го.

А вот до 1939 года Закарпатье входило в состав Чехословакии. Так что формально в сентябре-октябре 1944 года Красная армия вместе с Чехословацким корпусом освобождала как раз чехословацкую территорию.

Сейчас уже почти забыто, что после освобождения Закарпатье и вошло в состав Чехословакии. Лишь 29 июня 1945 года Москва и Прага подписали соглашение, по которому эта территория вошла в состав СССР. Последний населенный пункт – село Лекаровцы – было передано чехословаками 4 апреля 1946 года.

Закарпатье было присоединено к Советскому Союзу не только по этническому принципу, но и, главное, исходя из военно-стратегических соображений. Базируясь в Закарпатье советские войска могли легко и быстро по равнине перебрасываться в любую страну Восточной Европы без необходимости преодоления карпатских перевалов, которые брали с большими жертвами в Первую и во Вторую мировые войны.

Какой могла быть дата освобождения Украины?

В политике много случайностей. И вполне можно представить ситуацию, когда Иосиф Сталин по политическим причинам все-таки не стал бы отбирать Закарпатье у Чехословакии – как, к примеру, не стал отбирать населенный украинцами-лемками Перемышль у поляков. В этом случае день освобождения Украины сегодня мог бы быть другим – 29 августа.

Именно 29 августа 1944 года была завершена Львовско-Сандомирская операция, в ходе которой была освобождена вся территория Украины в границах 1941 года.

Кстати, именно в рамках этой операции было проведено окружение немецких войск в районе Бродов, где и была разгромлена дивизия СС "Галичина".

В целом же Львовско-Сандомирская операция считается одной из самых важных наступательных операций Красной армии. Ее включили в число "Десяти сталинских ударов" - перечень ключевых военных операций 1944 года.