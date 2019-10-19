Интерес американских телевизионщиков к истории бывшего СССР не ослабевает. 21 октября телеканал НВО покажет сериал "Екатерина Великая".

Отметим, что еще 3 октября его показал американский телеканал Sky News. Русский перевод сериала уже доступен в онлайн-кинотеатрах.

В отличие от "Чернобыля", прямого отношения к Украине он не имеет. Как не могла иметь отношения к Украине и сама принцесса София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская.

Но в истории нашей страны она сыграла одну из ключевых ролей.

Сегодня, говоря о российской императрице Екатерине II и ее связи с Украиной, вспоминают, в основном, три темы - ликвидацию Запорожской Сечи, присоединение Крыма и основание Одессы.

Но это далеко не все.

1. Переворот в союзе с гетманом

Никто не знает, играла ли Украина какую-то роль в жизни будущей Екатерины Второй до ее восшествия на российский престол. Но вот украинский (или, как тогда говорили, малороссийский) гетман Кирилл Разумовский стал одним из главных персонажей дворцового переворота 1762 года, который привел ее на трон.

В том, что Кирилл Разумовский и его старший брат Алексей приняли сторону Екатерины в ее противостоянии с мужем-императором Петром ІІІ, ничего удивительного не было.

Алексей Разумовский был тайным мужем предыдущей императрицы Елизаветы, которая из любви к нему восстановила уничтоженный Петром I институт гетманства в Украине и назначила гетманом его брата Кирилла.

Но Петр III ненавидел тетку-императрицу и все с ней связанное, потому его приход к власти означал опалу для Разумовских. Если бы он правил дольше, то, вполне вероятно, у него дошли бы руки и до "украинского вопроса" и он ликвидировал бы гетманство. Так что ставка Разумовских на Екатерину была вполне разумной.

Правда, помог Кирилл Разумовский будущей императрице не в качестве гетмана, а как командир элитного Измайловского полка. Учитывая тот факт, что гвардия вообще сыграла главную роль в перевороте, поддержка Разумовского стала одним из ключевых факторов победы Екатерины над мужем.

2. Ликвидация гетманства

Кирилл Разумовский и сам считал, что новая императрица будет обязана ему по гроб жизни. Она раздала участникам заговора немало бюджетных денег и поместий, однако гетман хотел другого.

Поместье у Разумовского уже было, причем побольше любого другого - целая Малороссия. Проблема была в том, что оно не передавалось по наследству. Вот с этой просьбой - превратить титул гетмана в наследственный - он и обратился к Екатерине. А сам отбыл в свою резиденцию - Глухов, чтобы там подготовить торжества.

Но у императрицы было другое мнение. Как немка она хотела, чтобы в ее государстве все стало унифицированным. И особый статус Украины ее вовсе не устраивал - тем более что у гетманщины и без того было много привилегий, которых не имела остальная страна: казацкие старшины сами выбирали себе судей и чиновников, а крестьяне имели право свободно переходить от одного хозяина к другому. Больше того, на границе гетманских владений с остальной Россией были установлены таможни, доходы от которых шли в казну Разумовского.

Просьба о наследственном титуле стала тем раздражителем, которая побудила Екатерину не только отказать Разумовскому, но и лишить Украину особого статуса. "Когда же в Малороссии гетмана не будет, то должно стараться, чтоб навек и имя гетманов исчезло", - написала она в инструкции своему генерал-прокурору.

В ноябре 1764 года Разумовский был вызван в Санкт-Петербург, где ему предложили подать в отставку. 10 (21) ноября был опубликован императорский указ, по которому Разумовский слагал свои полномочия и в качестве компенсации получал титул генерал-фельдмаршала. На полтора века для Украины титул гетмана стал историей.

3. Создание Новороссии

Одним из главных событий украинской истории при Екатерине стало присоединение всех нынешних южных областей Украины в результате русско-турецких войн. Правда, императрица дала им название "Новороссия", которое сейчас в Украине является запрещенным, но тогда просто обозначало новые земли - наравне с Великороссией и Малороссией.

Интересно, что образованная в 1764 году Новороссийская губерния первоначально включала в себя не только часть нынешних Донецкой и Луганской, но и часть Харьковской и Полтавской областей - то есть тех земель, которые традиционно Новороссией не считаются. Больше того, центром губернии в 1765 году стал Кременчуг.

Однако потом началось расширение губернии на запад и на юг.

Разбив в войне 1868-74 годов Турцию, Россия договорилась с ней о том, чтобы поставить во главе Крымского ханства (которое до этого зависело только от Стамбула) лояльное руководство. И, перестав бояться набегов, Екатерина приступила к активному освоению нынешних Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.

В 1776 году был основан Екатеринослав (Днепр), который задумывался как южная столица империи. Именно он и стал административным центром Новороссийской губернии, которая с перерывами существовала до 1802 года.

4. Русская Америка

Особенностью присоединенных во второй половине 18 века земель Дикого поля и Северного Причерноморья была почти полная их незаселенность.

Большая часть этих земель формально принадлежала Крымскому ханству, но крымские татары там не жили - они лишь использовали их как плацдарм для нападения на русские, польские и молдавские земли, где захватывали добычу и рабов. Поэтому по мере присоединения территорий становился актуальным вопрос об их заселении.

Собственно, опыт освоения новых земель уже был. В 17 веке будущая Харьковская область (Слобожанщина) заселялась украинцами, бежавшими от поляков. В 1750-е годы Елизавета позвала страдавших от турецкого гнета сербов заселить сначала нынешнюю Кировоградскую область, а потом - нынешнюю Луганскую область.

Следом за ними новые территории прибыли осваивать молдаване, черногорцы, греки, македонцы и болгары.

Поначалу это было заселение по тому же принципу, что и у украинских казаков, - полувоенные поселения, целью которых была защита от татарских набегов. Но Екатерина перевела переселение на новую базу. В 1762-64 годах она издала два манифеста - один "О дозволении всем иностранцам, в Россию въезжающим, поселяться в которых губерниях они пожелают и о дарованных им правах", второй - о перечне льгот и привилегий переселенцам.

Благодаря такой политике в Новороссию переехало значительное количество немцев, но были даже албанские и шведские поселения. Смешение культур сделало эту территорию аналогом Америки и привело к бурному экономическому росту в 19 столетии.

"Русской Америкой" уже гораздо позже, в начале 20 века, назвал этот регион поэт Александр Блок.

5. Ликвидация Сечи

В нынешней украинской истории это решение Екатерины II считают главным антиукраинским шагом. Указ о ликвидации Сечи был издан в 1775 году, и тогда же была проведена военная операция, в результате которой "казацкая республика" перестала существовать.

Правда, существовала эта "республика" условно: она не претендовала на какие-либо формы внешней независимости, сохраняя лишь внутреннюю автономию. К тому же, из-за внутренней анархии Сечь в военном отношении была слаба и сопротивления окружившим ее русским войскам не оказала.

Решение императрицы ликвидировать Сечь не было обусловлено какой-то ее особой нелюбовью к казакам. Просто после того, как Крымское ханство перестало быть угрозой для украинских земель, потребность в Сечи как заслоне от татар отпала. И, наоборот, возникла необходимость мирного заселения территорий нынешних Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской и Херсонской областей. Для этого нужна была унификация управления по образцу империи, чему Сечь мешала.

Что касается казаков, то в 1780-е годы Екатерина II образовала из них Черноморское казачество, а также предоставила им для заселения Кубань. Именно на Кубани казачество вплоть до 20 века сохраняло многие привилегии, полученные за три столетия до этого.

6. В постели с Екатериной

Известно, что в правление Екатерины II большую роль играли ее любовники (в 18 веке это красиво называлось "фаворитизм"). Прежде всего, речь идет, конечно, о Григории Потемкине, который, собственно, и сыграл ключевую роль в присоединении всей нынешней Южной Украины к Российской империи.

Но Потемкин смог долго сохранять влияние на императрицу не только благодаря военным успехам. Понимая, что Екатерина - женщина непостоянная, он сам стал "поставлять" ей любовников и через них продолжал влиять на нее.

Одним из таких любовников был граф Петр Завадовский, ставший ее фаворитом в 1775-77 годах. Уроженец Черниговской губернии, спустя 10 лет после "развода" с Екатериной он женился на родственнице бывшего гетмана Кирилла Разумовского. При Александре I Завадовский был министром просвещения, и именно при нем был открыт первый в российской части Украины университет - Харьковский. Правда, и Сечь была ликвидирована тоже при нем.

Недолгим фаворитом императрицы был племянник Потемкина Николай Высоцкий, получивший от дяди во владение нынешний Златополь Кировоградской области, где построил церковь, ставшую семейной усыпальницей. Оставил он свой след и в истории Харькова, в течение пяти лет командуя Харьковским гусарским полком.

7. Аннексия Крыма за 230 лет до Путина

Формирование территории нынешней Украины на юге было завершено в 1783 году, когда Екатерина II присоединила к Империи Крымский полуостров. В отличие от всех остальных территориальных приобретений, это было достигнуто не войной.

Крымское ханство к тому времени уже было зависимым от России, но там поднялся бунт против пророссийского правителя. Его свергли, но Екатерина ввела войска, быстро подавила мятеж и объявила полуостров российским. Турция спустя восемь лет признала права России на Крым.

Для крымских татар этот факт, безусловно, являлся поражением. Но для украинцев и других народов, заселявших весь нынешний юг Украины, с этого момента началась мирная жизнь - с бурным развитием экономики и торговли.

8. Введение крепостного права в Украине

Если отвлечься от пропагандистских символов, именно распространение крепостного права на украинские земли стало главным антиукраинским шагом Екатерины. Нельзя сказать, что до нее крестьяне Украины были полностью свободными, но они имели возможность уходить от одного помещика к другому - и это делало их фактически наемными работниками с правом выбирать себе работу получше.

Интересно, но одной из главных причин введения крепостного права в Украине было желание Екатерины "подкупить" верхушку казачества. Императрица уравняла казачью старшину в правах с российским дворянством, а неотъемлемым правом дворян было владение "душами".

Поэтому в 1783 году крепостное право было введено в Левобережной Украине, а в 1896 году - в Новороссии. Именно за этот шаг Екатерину так ненавидел Тарас Шевченко, сам родившийся крепостным.

9. Потемкинские деревни

Очковтирательство всегда было отличительной чертой чиновничества в России и Украине. Но главным его символом стали легендарные потемкинские деревни.

История эта происходила в 1787 году именно в Украине, куда решила приехать Екатерина II, чтобы своими глазами увидеть присоединенные территории Причерноморья. Единственным транспортом тогда был конный, и путь императрицы к Черному морю шел с севера на юг через всю Украину. Фактический хозяин этих территорий Григорий Потемкин сделал все, чтобы Екатерина получила удовольствие от этой поездки.

Согласно легенде, по всему маршруту движения императрицы были наспех выстроены новенькие села, в которые временно переселили крестьян. В этих селах у крестьян были огромные стада домашних животных, но фактически Екатерина видела одно и то же стадо, перегонявшееся перед ее приездом.

Были проложены новые дороги, а селения, отдаленные от маршрута, изобразили на деревянных щитах. В городах императрица видела огромные хранилища зерна, но на самом деле в них были мешки с песком.

Над изобретательностью Потемкина можно смеяться. Но можно вспомнить и о том, как ремонтируют дороги к приезду начальства в Украине 2019 года, чтобы понять, что за два с половиной века мало что изменилось.

10. Раздел Польши

Польшу, как известно, делили четыре раза. Три из них в 18 веке, один раз в 20-м. Для Украины полезными оказались три их этих разделов - второй, третий и четвертый.

Второй произошел в 1793 году, и благодаря нему в состав России (а позже - и Украины) вошли нынешние Хмельницкая, Житомирская, Винницкая и Черкасская области, а также часть Киевской, Кировоградской и Ровенской областей.

Третий раздел Польши - это 1895 год, во время него Украина приросла Волынской и частью Ровенской области. Четвертый (в 1939 году) принес Галичину и снова Волынь.

Окончательный раздел Польши стал одним из последних внешнеполитических шагов Екатерины. Он имел и глобальные внутренние последствия для Российской империи. Вместе с территорией Правобережной Украины в российское подданство перешло огромное количество евреев.

Чтобы ограничить их влияние на страну, Екатерина ввела черту оседлости, запрещавшую не перешедшим в православие евреям селиться на значительной части российской территории.

В конечном итоге именно это ее решение сыграло одну из ключевых ролей в разрушении Российской империи.

Страдавшие от дискриминации евреи стали одним из главных "двигателей" революций в начале 20 века, уничтоживших власть династии Романовых. Но это совсем другая история, о которой, возможно, НВО снимет совсем другой сериал.