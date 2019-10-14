Суд в Харькове полтора года не может рассмотреть апелляцию на суровый приговор 85-летнему ученому.

В Харькове 4 октября снова не состоялся суд по громкому делу Мехти Логунова – 85-летнего ученого, которого в прошлом году приговорили к 12 годам тюрьмы по обвинению в государственной измене.

"Страна" уже подробно писала о засекреченном приговоре. По версии СБУ и прокуратуры, ученый из Харькова якобы собирал секретные сведения в харьковских НИИ, сотрудничающих с Министерством обороны.

Мехти Логунов является известным харьковским ученым и изобретателем. Он долго преподавал в Харьковском автодорожном институте (ХАДИ), имеет ученую степень кандидата технических наук, автор ряда патентов в сфере машиностроения и переработки отходов.

Особенность его дела в том, что подсудимому 85 лет. Поэтому 12-летний тюремный срок для него является, по сути, пожизненным заключением. При этом доказательная база по приговору весьма сомнительна.

Приговор вынес Орджоникидзевский райсуд Харькова 30 июля 2018 года. Мехти Логунова признали виновным по статье 111 Уголовного кодекса "Государственная измена". Это считается особо тяжким преступлением.

Поэтому ученого арестовали 17 августа 2017 года без возможности внести залог. В дальнейшем арест несколько раз продлевали вплоть до вынесения приговора. На него Логунов подал апелляцию, рассмотрение которой тянется с августа прошлого года.

Областной апелляционный суд несколько раз под различными предлогами откладывал слушание апелляционной жалобы. В итоге уже больше двух лет Мехти Логунов провел за решеткой без вступившего в силу приговора.

Как Логунову шили дело

Уголовное производство против Мехти Логунова было открыто еще в марте 2017 года. Спецслужбы обвинили его в том, что от неких "представителей Российской Федерации" он получил задачу по сбору и передаче сведений, составляющих государственную тайну в сфере обороны.

Однако получил свое "задание" Логунов довольно странно: следователи не смогли установить ни обстоятельства, при которых это произошло, ни в какое время, ни в каком месте Логунов получал свои "задания". Это прямо признано в определении суда от 18 августа 2017 года, которым пожилой ученый был арестован:

Источник: reyestr.court.gov.ua

Госпожа провокация

Кроме того, в деле Логунова имела место классическая "провокация" силовиков. Сотрудничавший с СБУ сотрудник Харьковского физико-технического института (ХФТИ) дал в деле нужные спецслужбам показания: якобы к нему обратился Логунов с просьбой записать на флешку некие секретные документы.

Знакомый выполнил просьбу, сохранив на носителе три документа. На самом деле он работал в спайке с силовиками, участвуя в их оперативной комбинации. После того, как флеш-накопитель "вернулся" к Логунову, пожилой мужчина был задержан.

По сведениям "Страны", сотрудника ХФТИ, который помог СБУ и дал "нужные" показания, зовут Вячеслав Мац. Его фамилию, как формального заявителя в СБУ, назвал Мехти Логунов в одной из своих жалоб в адрес генпрокуратуры и президента, которые оказались в распоряжении "Страны":

Адвокат обвиняемого Максим Шаповалов сообщал, что из 15 свидетелей обвинения только один дал показания против Логунова. Защитник не исключал, что это был провокатор от СБУ.

Гостайна оказалась "липой"

Якобы секретные документы были записаны на флешку, которую силовики нашли в квартире у Мехти Логунова во время обыска 17 августа 2017 года. После обыска пожилой ученый был арестован, и с тех пор находится в харьковском СИЗО № 27 на Холодной Горе.

Но тут есть важный нюанс: согласно заключению эксперта, записанные на флешке документы являлись государственной тайной при условии, что они содержат действительную информацию.

Однако еще на этапе досудебного следствия сами СБУшники указывали, что якобы "секретные" документы были "липой". Их изготовили в самом СБУ в ходе так называемого "негласного специального следственного эксперимента", что подтверждено Протоколом изготовления и осмотра ненастоящего (имитационного) средства от 31.07.2017 г. Это говорится в упомянутом выше определении суда:

Источник: reyestr.court.gov.ua

Более того, при изготовлении "псевдодокументов" за основу брались открытые сведения из интернета. Об этом Мехти Логунов сообщал в своих обращениях в генпрокуратуру и к президенту:

Получается, что хотя экспертиза отнесла документы на флешке к гостайне только при условии, что они содержат действительную информацию, суд, видимо, принял их за настоящие. Однако, в силу секретности приговора, точно об этом сказать пока что невозможно.

В Россию секреты никто не передавал

Еще один нюанс дела состоит в том, что Логунова обвинили в сборе секретных сведений об оборонных заказах Украины для дальнейшей передачи в Россию.

Однако самой передачи сведений за границу не было. Силовики не стали ждать передачи информации на флешке "кураторам" из России. Они провели обыск у Логунова и задержали его сразу после того, как оформили бумаги об изготовлении "липовых" секретных документов и их записи на флешку. Ее правоохранители и обнаружили в ходе обыска по месту жительства Логунова:

Источник: reyestr.court.gov.ua

То есть, намерение Логунова передать в Россию оборонные секреты так и осталось "на бумаге". Непонятно, почему спецслужбы не захотели дождаться и задокументировать передачу секретных сведений: ведь если эти сведения были "липовыми", то никакой опасности утечки секретных данных при такой передаче не было.

Апелляцию затягивают полтора года

После подачи Логуновым апелляции на суровый приговор дело надолго положили "под сукно". Поначалу слушание было назначено в харьковском апелляционном суде на 18 декабря 2018 года. Однако в тот день, как сообщала "Страна", Харьковский апелляционный суд не стал рассматривать апелляцию Мехти Логунова.

Его адвокат Дмитрий Тихоненков сообщил, что "произошли изменения в коллегии судей, теперь докладчик – судья Грошевая. В связи с изменениями в коллегии перенесли слушание на 11 апреля".

Затем дело снова несколько раз переносили – сначала на сентябрь, потом на октябрь 2019 года. Поначалу причиной объявлена "неготовность помещение суда": якобы ни один зал в суде не был оборудован для слушания дела, содержащего засекреченные материалы.

Глава пресс-службы Харьковского апелляционного суда рассказала о деле Логунова на круглом столе Международного общества прав человека (МОПЧ). По ее словам, поначалу дело поступило судье Гришину. Однако его не назначили судьей при проведении судебной реформы. Поэтому в ноябре 2018 года дело было перераспределено на новых судей: председательствующую судью Елену Грошеву и "боковых" Савенко и Курило.

В январе 2019 года в Уголовный процессуальный кодекс внесли изменения, по которым при судебном разбирательстве нужно проводить видеосъемку. Однако зал заседаний, в котором могло рассматриваться дело Логунова, не имел оборудования, необходимого для видеофиксации в режиме секретности.

Поэтому 3 сентября 2019 года апелляционный суд снова перенес рассмотрение дела Мехти Логунова.

"Страна" сообщала, что пресс-служба Харьковского апелляционного суда снова сослалась на отсутствие зала.

А 4 октября, когда заседание, наконец, состоялось, председатель судебной "тройки" Елена Грошева взяла отвод. Его потребовала прокуратура, заявив, что судья принимала участие в деле еще на стадии расследования в 2017 году, когда давала согласие на следственные действия, и поэтому не может снова рассматривать это дело.

Совершенно непонятно, почему факт о невозможности рассмотрения дело судьей Грошевой не всплыл раньше. Почти год дело находилось у этой судьи. И только когда все возможные технические причины для постоянных переносов дела были исчерпаны, прокуратура внезапно "выявила" тот факт, что данная судья не может рассматривать дело.

Судья Грошева, принимавшая участие в досудебном следствии, была включена в автораспределение дел уже в апелляционном суде. Это значит, что заведомо была создана ситуация для отвода судьи и затягивания процесса.

Все это время 85-летний подсудимый находился за решеткой в харьковском СИЗО.

По мнению правозащитников, затягивание рассмотрения апелляции нарушает статью 6 Европейской конвенции по правам человека, которая требует разумности сроков рассмотрения дела.

Сторона защиты неоднократно заявляла, что дело Логунова умышленно затягивается. По словам адвоката Дмитрия Тихоненкова, сторона защиты хотела отменить приговор, который считает незаконным.

"Это беспредел. Мы полтора года ждем апелляцию, рассчитываем на оправдательный приговор. Мехти Феофановичу 85 лет. Все его дело – это фальсификация", - заявляет адвокат Тихоненков.

Следующее судебное заседание назначено на 18 декабря 2019 года. Поскольку дело должен рассматривать новый состав суда, процедура должна начаться с самого начала.

Наследники НКВД

В обращении к новому президенту Зеленскому Мехти Логунов сообщил, что он родился в семье репрессированных. Его отца в 1937 году расстреляли по фальшивому обвинению в организации покушения на Сталина. Жертвами репрессий стали также брат отца и брат матери Логунова. Мать узника провела 8 лет в сталинских лагерях:

Как отмечал харьковский публицист и политолог Дмитрий Губин, дело Логунова – это первый в Харькове со сталинских времен приговор по статье "государственная измена". "Больше 60 лет ничего подобного в наших краях не происходило" – сообщил Губин.

"Меня обрекают на голодную смерть"

В СИЗО у Мехти Логунова резко ухудшилось состояние здоровья. Он находится под стражей с августа 2017 года, то есть более двух лет. В одной из жалоб в адрес нового президента Зеленского и генпрокуратуры Мехти Логунов сообщает о своих болезнях – ревматоидном артрите и катаракте:

Кроме того, в СИЗО у Логунова выпали почти все зубы. Это видно на фото, которое было сделано во время последнего заседания суда 4 октября. По словам Логунова, у него выпало 15 зубов, он жалуется на то, что не может из-за этого есть тюремную еду: "Я не могу есть, меня обрекают на голодную смерть. Это беззаконие. Я буду писать в Европу, подавать иски против всех, кто надо мной издевался", - говорит заключенный.

В августе 2019 года Логунов заявил также о пытках в тюрьме. В своем открытом обращении к международным правозащитным организациям Логунов просит обратить внимание на пытки и истязания, которым подвергаются заключенные со стороны правоохранительных органов в Украине.

Как СБУ пиарилось на деле Логунова

Зато арест "российского агента" дал повод тогдашнему руководству СБУ раструбить о раскрытии "шпионской сети". После проведения обысков и арестов 3 сентября 2017 года глава СБУ Василий Грицак дал интервью близкому к Порошенко телеканалу "Прямой":

"17 августа в Харькове была задержана большая резидентура российской разведки, состоявшая из 18 человек. Семи из них уже объявлено о подозрении. Проведено 16 обысков, изъяты три гранаты, два гранатомета, тротиловые шашки и много чего другого. Они вели диверсионную и разведывательную деятельность на нашей территории":

Источник: prm.ua

По его словам, куратор резидентуры относился к российской разведке. "Он находился в Белгороде и контролировал деятельность этой группы в нашей стране" – сообщил Грицак.

Однако осужденным по делу оказался только Мехти Логунов. О судьбе его 17 "подельников", которых поначалу называли "красной капеллой", правоохранители сейчас ничего не сообщают.