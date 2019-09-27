Власти начинают масштабное наступление на малый бизнес, который работает по упрощенной системе налогообложения. Наступление будет идти сразу по двум фронтам – с одной стороны, собираются штрафовать продавцов за торговлю без чека, с другой – поощрять покупателей, которые согласятся "сдавать" нарушителей.

Речь идет о двух новых законопроектах, которые парламент принял в конце прошлой недели – №1053-1 и №1073. В Украине будут введены программные регистраторы расчетных операций (РРО) в смартфоне.

Эти проекты вызвали шквал возмущения среди бизнесменов. Теперь частные предприниматели устраивают акции протеста под Радой и Офисом президента, грозят властям новым "налоговым Майданом" и требуют президентского "вето". Предприниматели прогнозируют массовое закрытие ФОПов и подорожание многих товаров и услуг.

"Страна" спросила у бизнесменов-частников акций протеста, почему они не хотят работать по программным РРО.

Сергей Зайцев, глава всеукраинского комитета развития и защиты бизнеса “Відсіч”:

“Я считаю, что это уничтожение налоговой системы, потому что законы №1053-1и №1073 – стукачество. Это сделано с целью набросить удавку на малый бизнес.

Я стал частным предпринимателем в 1989 году, еще до того, как Украина получила независимость. Тогда это было немодно, нас обвиняли в том, что мы ничего не платим. Сейчас, кроме налогов, нам нужно оплатить коммуналку, электроэнергию. Мы отвечаем за все собственным имуществом: если у вас есть квартира, которая досталась вам от родителей, а вы как предприниматель не уплатили налог, то отнимут квартиру. Это огромная проблема и самый весомый рычаг влияния для контролирующих органов.

Закон развязывает руки рейдерам и дает возможность захвата бизнеса. Мы через это проходим у себя в Житомире. Например, магазин бытовой техники написал жалобу, что кто-то торгует такими же товарами, как у них, но дешевле. Это желание предпринимателя торговать с низкой наценкой, от этого выигрывают только потребители. Мы за то, чтобы бухгалтерия и документооборот были проще и прозрачнее. Тогда не будет злоупотребления со стороны бизнеса и фискальных органов.

Власть говорит, что это хорошие условия, но мне не нравится, что сами "слуги народа" лучше народа живут. Когда депутаты выступают и говорят, что зарплата 2000 долларов для депутата – это очень мало, то нужно понимать, что зажиточная страна – это обеспеченный средний класс. Средний класс – это менеджеры больших предприятий. В Житомире таких предприятий осталось очень мало, а где людям работать? У меня высшее инженерное образование, у моего сына два высших образования, но он, как и я, предприниматель. Для того, чтобы не встревать в конфликт с налоговой, он работает на упрощенной системе налогообложения третей группы, а сели бы он был бы “ТОВ”, то государство не получало бы даже тех налогов, которые он платит, а это сейчас 5% от общей суммы.

Премьер-министр Гончарук говорит, что все в одинаковых условиях, но почему-то в декларации президента есть бизнес-компании в оффшорах. Поэтому, когда премьер говорит, что будет бороться с олигархами, то я так понимаю, что я, предприниматель малого бизнеса, и есть тот самый олигарх, против которого он борется?

Я работал по системе кассового аппарата в 90-х, и каждая служба выписывала штраф по своим критериям: то неправильно лента настроена, то еще что-то. Все проверяющие приходили с одной целью – выписать штраф, неважно, за что.

Депутаты житомирского горсовета вместе с мэром приняли обращение, что этот закон нельзя принимать в таком виде. Пока все верят, что Зеленский наложит вето. Если все же введут кассовые аппараты, то это можно расценивать как создание отдельного бюджета по штрафам".

Юрий Антонов, предприниматель:

"Мы требуем от президента ветировать закон о РРО и кешбеке. Это может уничтожить малый и средний бизнес в Украине. Вместо либерализации, которую обещали Зеленский и партия – мы получаем обратный эффект.

Сложность начинается с цены самого кассового аппарата и стоимости его обслуживания. Даже цель, с которой они хотят поставить эти аппараты – недостижима. Они хотят бороться с теневым оборотом, но все равно много кто расплачивается карточками, и налоговая это видит. Та небольшая часть, которая остается на наличных деньгах – не так велика.

Если этот закон не ветировать – будет сокращение малого и среднего бизнеса, будут большие штрафы. А предприниматель отвечает всем своим имуществом – люди могут остаться банкротами из-за этих штрафов. В Украине полтора миллиона предпринимателей. Однажды в Украине уже был "налоговый майдан", не надо повторения".

Ольга Харченко, частный предприниматель:

"Президент говорил, что надеется, что за годы его президентства украинцы будут меньше плакать. Но если эти законы пройдут – нам будет не за что жить.

Я плачу налоги как частный предприниматель с 1997 года, но у меня нет возможности сейчас нанять бухгалтера, купить кассовый аппарат. Я работаю сама. У меня нет ни продавцов, ни грузчиков – нет возможности платить им зарплаты. Мы и так с трудом сводим концы с концами. Многие люди уехали работать за границу, падает платёжеспособность населения. Соответственно у нас и торговля упала. А если мы берем большой супермаркет и сравниваем его с предпринимателем, который торгует на рынке – это абсолютно разные вещи. Какой доход у маркета и какой у нас?

Государство должно поддерживать мелкого предпринимателя – мы сами себя обеспечиваем работой, и помогаем с работой другим людям. Мы просим власть помочь нам выжить в этой стране. Сейчас мы все вернемся домой, на свои рынки. Расскажем всем, какая беда может случиться, и в следующий раз нас здесь протестовать будет уже в разы больше".

Наталья Некрасовна, частный предприниматель:

"Я с 1993 года имею свой бизнес и борюсь с президентами, которые хотят навязать нам кассовые аппараты. Выбороли мы упрощенную систему в 1997 году и вздохнули легче. И тогда мы стали развиваться. Я считаю, что мы сможем перебороть и это. Бегать за каждым зайцем, который зарабатывает меньше тысячи в день – нелогично.

Если президент подпишет эти законы – это уничтожит малый бизнес в угоду большому. Мы сейчас не даем им возможность взвинтить цены. Если кто-то и сможет поставить кассовый аппарат – это автоматически повлечет за собой повышение цен на 20-30%. И условия станут совсем не равными – большой бизнес нанимает бухгалтеров, юристов, находит щели в законах, чтобы работать как обычно. Многие частные предприниматели еще не в курсе, какой закон приняли депутаты. А когда узнают, гарантирую, все будут тут, на Майдане, протестовать и сопротивляться".

Василий Артемьев, частный предприниматель:

"Я слышал, что хотят ввести кассовые аппараты. У меня сейчас два сотрудника, и для меня уже это много мороки и бюрократии. Отправляю человека на больничный, у него выходит зарплата меньше официальной – приходит проверка. А каждый раз, когда приходит проверка –12 документов надо готовить.

Много недостатков в этом законе. Нужны деньги на кассовый аппарат. Говорят, что будет какой-то программный вариант, но я не уверен, что он будет нормальный. Сейчас зависает даже кабинет налогоплательщика. Только один РРО стоит около пяти тысяч.

Главное для меня – сложность отчётности. Присвоение кодов, описание излишков, бухгалтерский учет. Для меня это все сложно. Борьба с контрабандой – я отношения к ней точно не имею.

Я настроен ходить на акции протеста и бороться до конца. И я вынужден сюда приходить вместо того, чтобы работать. То, что мы можем получить – это совсем не либертарианство и совсем не то, что обещал Зеленский".

Людмила и Ольга, предприниматели из Житомира:

“С одной стороны, я понимаю власть, а с другой – нет. Потому что они говорят про нас «единщики», но они бывают разные. Я предприниматель, у меня двое наемных работников, доход – до миллиона. А есть, например, “Ельдорадо”, “Технополисы”, “Метро”, “АТБ”, у которых большая площадь помещений и там не может работать один единственный ФОП (физическое лицо-предприниматель, – Ред.). Они берут эту территорию и дробят, и делят ее на миллионы. Полгода поработали и снова поделили. Одних убрали – других поставили. Это их схема, и вот там необходимо навести порядок, а не там, где у предпринимателя на рынке от 10-ти до 30-ти квадратных метров и он работает один либо нанимает двоих человек. Это и есть разница, когда можно прийти и на глаз прикинуть, какая сумма есть в магазине площадью 30 кв.м, и какая сумма в 1000 кв.м. И если в 1000 кв.м. единый налог, то это уже сокрытие дохода.

Все думают, что мы тут на "упрощенке" жируем. Но если эти новые законы вступят в силу, то, по нашим подсчетам, минимум 20.000 грн в год будет стоить кассовый аппарат, хотя власти уверяют, что его цена – 4500 грн, но это нереальная сумма. Если нанять двоих работников с обучением, то это будет 30.000 – 40.000 грн в год. Для нас это нереальная сумма, потому что у нас сумасшедшая плата за аренду, коммуналку, электроэнергию, налог. Все это – нагрузка на предпринимателей.

В последствии также неизбежен "кэшбек" – проще говоря, доносы. Уверена, что власти организуют специальные группы людей, которые будут ходить по малым предприятиям и "сливать" их с помощью кляуз. Если кляуза написана в Госфискальную Службу, они должны отреагировать. После двух штрафов мы будем вынуждены закрыть бизнес. Так как мы физические лица-предприниматели, то рискуем своим имуществом: его конфискуют, если нам нечем будет оплатить штраф.

Я вчера была в "Эльдорадо" покупала грабли и увидела, что они позиционируют себя как “ТОВ” (Общество с ограниченной ответственностью, - Ред.), а это значит, что у них нет имущественной ответственности. Они открылись, инвестировали 10.000 грн., через несколько дней закрылись, а потом открылись под другим именем.

Частный предприниматель так сделать не может, потому что, когда начинаешь работать по кассовому аппарату, то вводишь весь ассортимент товаров. Если пересортировка, нет электроэнергии, не сработал электронный чек – плати штраф. Отвечает только предприниматель. Если такое случится, то я настроена собрать чемоданы и уехать в другую страну, где смогу нормально работать. Я не против чеков, но он должен быть между мной и покупателем, если покупатель хочет гарантию, то я ему выбиваю во внутренний чек.

Почему власти не идут с такими законами в большие маркеты? Потому что там олигархи? С этого и нужно начинать.

Каждый президент приходит и начинает не с того, что нужно. Были очень хорошие предвыборные лозунги, а где «посадки»? Уже осень, а никто не сидит. Мы, предприниматели первыми начали помогать добровольческим батальонам в 2014 году, а с нами так некрасиво поступают. Но в любом случае, сдаваться мы не собираемся”.