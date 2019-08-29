Сегодня, 29 августа, исполняется пять лет печально известному "кровавому коридору" под Иловайском - в 2014 году колонна украинских военных и добробатов была фактически уничтожена шквальным артиллерийским и пулеметным огнем.

События в Иловайске 2014 года с тех пор подробно описаны в книгах участников боев. Однако реальные причины окружения, а также ответы на вопрос: "Кто виноват в случившемся?" до сих пор не ясны. Вдобавок к этому, украинские силовые ведомства, которые участвовали в событиях - СБУ, МВД и ВСУ засекретили многие документы, которые касаются "Иловайского котла".

"Страна" пообщалась с участниками событий в Иловайске и перечитала детальную хронологию событий изложенную в книге Романа Зиненко "Война, которой не было". И выяснила то, о чем молчали во время и после завершения трагедии, президент, правительство и руководство силовых ведомств.

Для чего пытались захватить Иловайск?

После событий в Иловайске в СМИ неоднократно обсуждался вопрос, мол, зачем украинские войска вообще вошли в этот ранее мало кому известный небольшой городок? И зачем он был нужен командованию АТО?

Иловайск был ключевой точкой в стратегическом плане командования АТО и Генштаба - "блиц-крига" - окружения и блокады Донецка. Столицу Донбасса планировалось не брать штурмом, а задавить блокадой и принудить к сдаче, лишив сепаратистов снабжения продовольствием, водой и боеприпасами. Собственно, творцы стратегического плана блокады Донецка не учитывали то, что в городе помимо вооруженных сепаратистов жили сотни тысяч мирных жителей.

Донецк планировали окружить с двух сторон - с севера и с юга. С северного направления 93 отдельная механизированная бригада ВСУ должна была перекрыть дороги между Донецком и Горловкой, а затем выйти к поселку Нижняя Крынка. С южного направления был запланирован основной удар - от Старобешево на Иловайск, а после его взятия - на Харцызск. В районе Нижней Крынки и Зугрэса по плану, должна была произойти "встреча на реке Крынка" - окончательное окружение врага войсками АТО Донецка.

Однако при планировании операции командование АТО изначально понимало, что численности всех задействованных подразделений, даже с учетом добробатов, изначально не хватало для полного окружения вооруженных отрядов так называемой "ДНР". Поэтому основное внимание в плане окружения уделялось блокированию автотрасс и железной дороги. В любом случае, на тот момент о затяжной позиционной войне речи еще не было, основные боевые действия велись в направлении основных автомобильных дорог и ключевых железнодорожных коммуникаций. Иловайск и был таким железнодорожным узлом.

Операцию начали сводные подразделения 17-й, 93-й и 51-й бригад ВСУ с придаными им отдельными подразделениями добровольческих батальонов МВД, Нацгвардии и ДУК "Правый сектор".

Именно этот факт - использование отдельных и неслаженных сводных групп из разных подразделений и "размазанность" частей по фронту, впоследствии был признан участниками событий стратегической ошибкой командования. Например, добровольческие батальоны "Донбасс", "Днепр-1" и другие, воевали в Иловайске лишь отдельными ротами. То же можно сказать и о ВСУ - в операции принимали участие отдельные подразделения бригад, в отрыве от подразделений снабжения, медицинской помощи и огневой поддержки. Более того, перед наступлением на Иловайск в штурмовых сводных группах ВСУ и добробатов никто не производил боевого слаживания, которое жизненно необходимо для успешных боевых действий.

Когда началась и закончилась операция в Иловайске?

Несмотря на то, что Иловайск в сознании большинства украинцев связан с 29 августа - датой расстрела отходящих из города украинских войск и добробатов, на самом деле операция по блокированию и захвату этого пункта началась намного раньше.

Приказ о начале окружения Донецка штаб АТО отдал еще 4 августа. К 7 августа Иловайск был блокирован с трех сторон подразделениями ВСУ, которые в этот же день вступили в первый бой под Степано-Крынкой.

Последние бои под Иловайском произошли после "кровавого коридора" - 31 августа - 1 августа. В них принимали участие разрозненные группы выходивших из окружения украинских бойцов и "второй эшелон" обороны украинских сил АТО.

Штурмовали в лоб, затем для подъема - флаг

7 августа была предпринята первая попытка входа в Иловайск - силами 40 батальона теробороны "Кривбас". Приказ об этом был отдан первоначально устно - по телефону.

Но разведка сепаратистов тоже не дремала. Изначально город был занят отрядом "Сомали" под командованием Гиви. Но после 7 августа в Иловайск стали подтягиваться российские казаки - добровольцы из "Войска Донского", отряды "Спарта" (Моторолла) и "Оплот" (Захарченко), а также первое "регулярное" подразделение сепаратистов - бригада "Кальмиус".

К этой дате Иловайск уже напоминал укрепленную крепость - к атаке украинских войск сепаратисты были готовы.

Интересно, что командир 40 батальона "Кривбас" Александр Мотрий понимал, что сил его подразделения для занятия города мягко скажем, маловато и докладывал об этом штабу. Также офицер потребовал письменного приказа на выдвижение в Иловайск. Поэтому 7 августа из штаба АТО все-таки пришла шифротелеграмма о занятии Иловайска. 40 батальон попытался войти в Иловайск поздно ночью 7 августа, однако попал в засаду, понес потери и отошел назад.

Лишь 10 августа в Иловайск выдвинулись первые добробаты. Собственно, именно добробаты планировалось изначально использовать для зачистки Иловайска от сепаратистов - военные должны были держать стратегические позиции вокруг города. Реальных тактических планов по наступлению и штурму у полевых командиров штурмовых групп не существовало.

Более того, боевые приказы, которые отдавали командиры добробатов своим подчиненным, звучали довольно абсурдно.

Роман Зиненко, автор книги "Война, которой не было", приводит свидетельство и.о .командира батальона ВСУ "Донбасс" Вячеслава Власенко с позывным "Филин", который был тогда одним из офицеров добробата: "Приехал Семен Семенченко и сказал, что среди личного состава нужно найти танкиста. Семенченко проинформировал, что нам дают танк. И есть одно "незначительное дельце на одни сутки". Нужно было зайти в Иловайск, зачистить его от "кучки" сепаратистов и установить флаг на мэрию. Я был против этой операции, про что и проинформировал Семенченко. Но, несмотря на мои протесты, была сформирована первая вводная группа, которая 10 августа 2014 года неудачно, в лоб атаковала Иловайск. Тогда погибло четверо наших бойцов… Лишь 18 августа была повторно сформирована группа из 203 бойцов, которая выдвинулась в Иловайск".

Иловайский котел мог стать всеобщим обвалом фронта

Помимо преследования окруженцев, отходящих из Иловайска, на нескольких участках сепаратисты попытались перейти в наступление и развить успех. Однако явно без ведома "кураторов" из РФ и без серьезной поддержки. На некоторых участках они едва не прорвались. Именно к такому эпизоду относится столкновение 1 сентября Национальной гвардии Украины и боевиков т.н. "ДНР" на мосту через Кальмиус между селами Васильевка и Раздольное.

Собственно, психологический и материальный урон от произошедшего в Иловайске был настолько серьезен, что командование АТО и многие командиры в те дни были уверены, что фронт "посыпался" и сепаратисты при поддержке российских войск могут прорваться на десятки, если не на сотни километров вглубь Украины.

Впрочем, стратегические планы командования "командировочных" войск РФ и "центра" сепаратистов явно не предусматривали подобного развития событий. Россияне удовлетвориоись тем, что Украина согласилась пойти на перемирие и подписала первые минские соглашения, по которым Донбассу должен был быть предоставлен "особый статус".

Кто погиб в Иловайске?

Вопреки распространенному мнению о том, что в Иловайском котле понесли массовые потери в основном добробаты, это не так.

По свидетельству автора книг "Иловайский дневник" и "Война, которой не было", участника боев в Иловайске Романа Зиненко, как раз добровольцев в Иловайской операции было задействовано не более пятой части от общей численности подразделений ВСУ. Под Иловайск были выдвинуты отдельные части 51 ОМБР, 92 ОМБР, 93 ОМБР, 17 отдельной танковой бригады, 40 батальона территориальной обороны из Кривого Рога, снпецподразделение ВСУ "Купол", группы спецназа из 73 морского центра спецопераций, 74 отдельного разведывательного батальона, 3 отдельного полка спецназа, 17 отдельной танковой бригады и множество других.

По информации главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса от 14 августа 2014 года, в Иловайске погибло 366 бойцов, 429 было ранено, 158 попало в плен. Но позже цифры потерь ВСУ, МВД, Нацгвардии и добробатов в Иловайске значительно увеличились. Дело в том, что многие бойцы добробатов были официально не оформлены и воевали на "птичьих" правах. То есть их нигде официально не было. Более того, многие из таких бойцов - "призраков" были вооружены собственным охотничьим оружием - гражданскими вариантами автоматов Калашникова. Которые наспех, уже на передовой, переделывались умельцами в боевые стволы.

Также в цифрах потерь украинских войск и добробатов до сих пор не учтены без вести пропавшие бойцы. Тела многих пришлось идентифицировать лишь по ДНК - плотность огня в "кровавом коридоре" 29 августа была настолько плотной, что многих бойцов разорвало на мелкие клочки.

Есть и другие цифры, которые особо не любят приводить в официальных отчетах об Иловайске. Тела 15 человек из числа бывших в составе подразделений ВСУ и добробатов в Иловайске вообще не найдены - ходят слухи, что они просто дезертировали. Источники "Страны" в Донецке утверждают, что несколько человек из Иловайского котла вступили в вооруженные отряды т.н. "ДНР", еще несколько до сих пор находятся в плену.

Почему захлопнулся Иловайский котел?

Причин несколько. Одна из них - бездарная подготовка наступления штабами, острая нехватка опытных командиров, отсутствие снабжения - продовольствием, водой и боеприпасами, несогласованность приказов и действий войск и добробатов, нехватка детальных топографических карт, очевидные "дыры" в радиообмене оперативной информацией и дезертирство отдельных подразделений. О топографических картах, вернее, об их отсутствии, говорят почти все ветераны Иловайска - большинству приходилось пользоваться обычными туристическими картами.

О бездарной подготовке окружения Иловайска говорит тот факт, что это самое окружение так и не было завершено - установив блок-посты вокруг города, командующие операцией просто забыли об одной из новых дорог, не отмеченной на картах, ведущей в Иловайск. По этой дороге все время сепаратистам подвозили и бойцов, и продовольствие и боеприпасы. Более того, сам Иловайск так и не удалось занять полностью - город стал напоминать мини-Сталинград, бои велись прямо на улицах.

Информация о планах штаба АТО окружения и блокады Донецка также задолго до операции была известна российским "кураторам" сепаратистов. Сотрудник разведки ВСУ в 2014 году Р. уверен, что одним из ключевых "сливов" информации стало предательство командиров ВСУ высшего и среднего уровня.

"16 августа 2014 года начальник разведки 8-го армейского корпуса перешел на сторону противника вместе с пакетом секретной документации корпуса. Благодаря этому русские знали количественный и качественный состав частей и соединений секторов "Б" и "Д". Расположение и состояние опорных пунктов и слабые места. 25 августа командующий корпусом генерал Литвин, не выдержав стресса при обстреле расположения штаба сектора из РЗСО, оставил вверенный ему личный состав и технику, бежав в штаб сектора "Б" и далее в неизвестном направлении. Таким образом, поражение наших войск было предрешено, можно было только минимизировать потери. В соответствии со старой советской системой двойного подчинения начальник разведки корпуса подчинялся по линии разведки ГУР МОУ, а по ежедневному несению службы командующему корпусом. В итоге, когда он переметнулся на сторону врага, а это сразу стало понятно в тот же день при ревизии секретных документов, то Управление разведки получило нагоняй от начальника Генштаба, а командующий сектором (армейским корпусом) генерал Литвин впал в панику", - вспоминает сотрудник разведки.

Впрочем, даже после того как в Генштабе и штабе АТО стало понятно, что планы наступления и диспозиция украинских войск стали известны противнику, командование… ничего менять не стало. Наступление и попытки блокировать Иловайск продолжились вплоть до того момента, когда генералам в Генштабе и штабе АТО стало понятно, что под Иловайском наступила катастрофа.

Но даже после этого до последнего момента "стратеги" в Генштабе надеялись, что "авось обойдется" и окруженным войскам в Иловайске удастся без особых потерь выбраться из котла. Во всяком случае, источники "Страны" в Генштабе подтверждают, что внятных приказов по ликвидации патовой ситуации и каких-либо серьезных попыток деблокады Иловайска со стороны командования не было.

Собственно, о том, что на помощь сепаратистам пришли кадровые российские войска, стало известно еще 23 августа. В этот день российские "командировочные" вошли на территорию Украины и фактически окружили и те украинские войска, которые находились в Иловайске, и те, которые держали блокпосты вокруг условно "окруженного" города.

То есть получился своеобразный слоеный "пирог" - в части центра города сидели украинские бойцы - добробаты и ВСУ, в другой части - сепаратисты. Которым подвозили свежих бойцов и продовольствие с боеприпасами по той самой "неучтенной" стратегами ВСУ дороге. Снаружи - с трех сторон город окружали украинские бойцы ВСУ. Их, в свою очередь, окружили "командировочные" российские войска. И уже за ними стояло "усиление" - снова сепаратисты, задачей которых было блокирование дорог на блок-постах.

Участник событий, боец батальона "Днепр-1" Роман Зиненко утверждает, что 25 августа по сути котел в Иловайске уже захлопнулся.

"Между поселками Зеркальное и Свободное в бой с русской колонной вступает часть бойцов 1 РТГр 93 отдельной механизированной бригады.

Генеральный штаб все еще не верит в российское вторжение и считает сообщения от руководителей секторов "Б" и "Д" проявлениями паники и непроверенными данными. Приказ руководству сектора "Б" остается неизменным - держать позиции и ожидать подкрепления. Поэтому подразделения усиления, которые отправляются в Иловайск, не имеют никакого представления, с чем именно им придется столкнуться через несколько часов и движутся походными колоннами.

В Старобешево попадают под мощный артиллерийский обстрел "Ураган" две артиллерийские батареи 55 ОАБр. Гибнут двое бойцов.

В самом городе Иловайск усиливаются обстрелы и ситуация обостряется. Противник получил значительную поддержку и перешел от обороны к атаке. Украинские бойцы в городе оставляют важные позиции в детском саду и захваченном накануне вражеском опорном пункте. В локомотивном депо держит оборону и отражает вражеские атаки прибывший на День Независимости в Иловайск, батальон "Миротворец".

В центре контролируемой украинским бойцами части города внезапно погибают, попав в засаду, командир батальона "Херсон" и его водитель. От Стылы в Многополье вместо батальона отправляется совсем незначительная колонна из состава 2 БТГр 51 бригады под руководством командира бригады полковника Павла Пивоваренко. До сих пор не поддается осознанию движение этой группы и то, каким невероятным образом они добрались до Агрономического. Под Стылой вражеские "Ураганы" накрывают часть 2 БТГр 51 бригады...

От Зеркального в направлении Старобешево отходит подразделение 3 БТГр 51 ОМБр и, при отходе, бойцы 51 ОМБр захватывают в плен двух российских десантников Руслана Ахметова и Арсения Ильмитова.

На руководство сектора "Б" выходит командир российского подразделения, который предлагает свободный выход войск из под Иловайска в обмен на двух его подчиненных - российских солдат Ахметова и Ильмитова. В штабе Хомчака еще не знают о том, кто это такие, к кому попали в плен и где находятся. Событий очень много и все они в то время имели очень важное значение. В очень многих ситуациях важны были не часы, а почти минуты. По словам руководителя АТО генерала Виктора Муженко, понадобятся еще целые сутки, чтобы Генеральный штаб окончательно убедился в том, что в Украину вторглись именно российские войска, а войска сектора "Б" уже фактически находятся в окружении", - вспоминает Роман Зиненко.

Расстрел колонны

Происходившее далее известно. Войска начали выходить из окружения. Колонны попали под шквальный огонь противника и были фактически уничтожены.

Как уже писала "Страна", есть несколько версий почему так произошло.

По первой версии, которая долгое время была главенствующей среди военных и в украинских СМИ, – были некие договоренности о выходе, которые россияне нарушили и открыли огонь. В тоже время ее опровергают россияне и сепаратисты, которые говорят, что давали согласие на выход украинских войск без тяжелого оружия и военной техники. И это условие было нарушено.

Вторую версию отстаивают ряд представителей добробатов, которые утверждают, что Хомчак дезинформировал их. На совещании с командирами батальонов он, по их словам, заявил, что достигнуты договоренности о том, что выходить можно и с бронетехникой.

Также утверждается, что Хомчак отдал приказ выдвигаться, не дожидаясь окончания переговоров Киева с российской стороной, что и привело к трагедии.

По еще одной версии – сами командиры добробатов отказались сдавать оружие, а Хомчак их в этом поддержал. Поскольку командиры в Иловайске не верили россиянам и считали, что с вооружением есть хоть какой-то шанс прорваться, а без него – вообще никаких.

В итоге лишь Руслану Хомчаку вместе с командирами добровольческих батальонов "Днепр", "Ивано-Франковск" и "Миротворец", а также несколькими десятками солдат удалось вырваться из окружения.