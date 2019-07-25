22-го июля под офисом компании по достаке еды “Glovo” митинговали курьеры. Сотрудников компании не устроила новая система начисления зарплаты.

Как сообщили участники митинга, в компании подняли зарплаты курьерам, но вместе с этим, повысили число доставок для получения бонусов. Теперь, по словам митингующих, нужно доставлять более 100 заказов в неделю, чтобы получать достойную оплату.

По словам митингующих, курьеры не являются официальными сотрудниками компании, а числятся как пользователи приложения, поэтому вынуждены покрывать расходы на топливо и на обслуживание транспорта самостоятельно.

Примечательно, что руководство компании так и не вышло на связь ни с митингующими, ни с журналистами. Курьеры “Glovo” рассказали "Стране", что на требования протестующих в компании никак не отреагировали. Никто даже не знает номера телефона своего начальника – говорят, держат связь с компанией через мобильное приложение.

Позже руководство объявило, что 20 июля в компании Glovo ввели изменения по реструктуризации бонусной системы, однако работники самостоятельно выбирают, приемлемы те или иные условия, и могут отключиться от платформы в любой момент.

"Сейчас доход курьера формируется таким образом: начисляется базовый доход и бонусы. За каждый выполненный заказ курьер получает базовый доход. Бонусы начисляются за определенное количество выполненных заказов", - отметили в компании. То есть теперь, чтобы получить бонусную часть оклада, курьерам нужно в неделю выполнить от 100 доставок. Для тех, кто использует "Glovo" не в качестве основной работы, это становится невыгодно.

Как расказали опрошенные "Страной" курьеры, раньше через мобильное приложение "Glovo" они могли зарабатывать от 20 тысяч гривен в месяц, работая примерно 8 часов в день. Теперь, чтобы выйти на такую же сумму, им нужно развозить заказы по 12 часов в сутки.

"Страна" так и не получила комментарий от “Glovo”. Зато нам удалось расспросить курьеров, что они думают по поводу изменений по оплате труда в компании, и как им вообще работается в доставке еды.

Александр, курьер “Glovo”, частичная занятость:

"В компании ввели новую систему начисления зарплаты. Теперь для того, чтобы зарабатывать, как раньше, мне нужно быть на ногах с 8-ми утра до ночи, и то, если заказы будут. Они же не всегда есть, это тоже нужно учитывать. Всех устраивало то, что было раньше, а новая система лишает работы тех, для кого работа в “Glovo” была дополнительным заработком. Компании все равно. Там не понимают, что такие условия только для зомби. Я, например, халтурю, и работаю всего пять часов. А есть серьезные ребята, которые работают только в “Glovo” и пашут с самого утра и до ночи. У компании такая политика: если уйдут старые сотрудники, то на их место придут новые. Желающих полно".

Виктор, курьер “Glovo”, полная занятость:

“Я не участвовал в митинге - я работал. Был сильно занят. Я иногородний, и мне нужно было успеть сделать определенное количество заказов, чтобы копить нужную сумму. Люди митинговали, потому что количество заказов повысилось, а прайс – нет. Меня не смущает, что нет официального трудоустройства, так как зарплату получаю стабильно. Работаю 12 часов в день, без выходных. Если будут еще изменения, то я уйду работать на “UberEats”. Это пока единственные конкуренты “Glovo”. У меня смены с 8:00 до 16:00, и с 19:00 до 24:00. Раньше средняя зарплата была где-то 22 тысячи гривен в месяц, чтобы ее получить, нужно было работать пять дней в неделю, по десять часов в день. Сейчас по новой системе они насчитали, что можно заработать 38 тысяч гривен, но для этого нужно работать семь дней в неделю по 12 часов”.

Тарас, курьер “Glovo”, частичная занятость:

“Это нормальная практика для Украины. Здесь принято не жить хорошо. На рынке курьеров здесь самая высокая зарплата, поэтому логично, что руководство решило немного подзаработать. Ни одна моя работа не была с "белой" зарплатой. Меня новые условия не устраивают, потому что я передвигаюсь на велосипеде, в компании работаю относительно недавно. Я работаю по 65 часов в неделю, это от 20-ти до 70-ти заказов в день. Я уверен, что это не последнее нововведение, поэтому не факт, что я останусь здесь работать”.

Ольга, курьер “Glovo”, полная занятость:

“Я работаю в “Glovo” с февраля и это мой основной заработок. Работаю шесть, иногда пять с половиной дней в неделю, и в среднем получаю 20.000 грн. Я езжу на машине и это плюс, а минус – мне приходится самой оплачивать топливо, амортизацию. С этими нововведениями мне теперь нужно работать по 14 часов в день, 7 дней в неделю, чтобы получать нормальную зарплату.

Мне бы хотелось, чтобы наш митинг на что-то повлиял и руководство пересмотрело свой подход к оплате, но я в этом очень сомневаюсь. Политика компании: “Не нравится – уходи”.

В компании постоянная текучка. Например, когда “Glovo” начала работать в Украине, было 400 курьеров, потом 700, а сейчас больше тысячи. Но спрос на заказы не растет. Компания общается с нами только через чат, но если честно, то он “корявый”, и приложение плохо работает, поэтому быстро решить свои вопросы мы не можем”.

Никита, курьер “Glovo”, полная занятость:

“Условия стали жестче, но я считаю, что это не моя прерогатива – оспаривать решение руководства компании. Они так захотели, значит, это выгодно. Это их политика, и я не могу осуждать. Я работаю по максимуму, в день где-то десять часов, выходные сам себе устраиваю, когда захочу. Если будут поступать хорошие предложения от других компаний, то я соглашусь, а пока меня не привлекает перспектива сидеть в офисе и получать восемь тысяч. Я лучше буду стараться сделать сто заказов и получать неплохие деньги. Меня не смущает, что нет официального трудоустройства, я если захочу, открою себе ФОП (физическое лицо-предприниматель). Нет смысла в этом официальном трудоустройстве, потому что я не знаю, буду ли я здесь жить на пенсии, и вообще буду ли я проживать пенсию”.

Илья, курьер “Glovo”, полная занятость:

“Считаю, что митингующие молодцы в том плане, что отстаивают свою точку зрения, но я курьер с шестнадцатью годами стажа и меня готовили к тяжелым условиям работы. Поэтому не могу лукавить и идти на митинг, я уже профессионал. Работаю в “Glovo” с декабря и делаю больше ста заказов в неделю, но могу сделать и двести заказов, а митинговали те, кто делает семьдесят. Для них это очень трудно, и они хотят вернуть старую систему. А мне и так нормально. Я передвигаюсь на мопеде и трачу тысячу гривен на обслуживание транспорта. Я считаю, что это небольшие расходы, ведь зарплата все компенсирует. Мне есть с чем сравнивать, я работал курьером за границей и могу сказать, что в “Glovo” очень достойные зарплаты”.

Александр, курьер “Glovo”, частичная занятость:

“О митинге слышал, но меня там не было. Знаю, что компания особо ничего не комментирует. Не возмущаются только те, кто на мопеде работает. Я учусь в колледже, поэтому работаю где-то 30 часов в неделю, а свой первый заказ получил в ноябре. Новые условия совсем не нравятся, я же пешком передвигаюсь и для меня сто заказов – нереально. У меня есть коллеги, которые работают без выходных и делают по четырнадцать заказов в день, но я так не могу. На счет официального трудоустройства, то я не жалуюсь, потому что я несовершеннолетний и при этом могу подзаработать”.