Олесю Бузине сегодня 50. Исполнилось бы 50. Пять лет назад, когда Олесь отмечал 45, невозможно было представить, что его "полтинник" придется отмечать с таким дополнением. Олесь любил жизнь и радовался жизни.

Но она распорядилась иначе.

В апреле 2015 года Олесю Бузину убили во дворе собственного дома. Обвиняемыми по делу проходят националисты Полищук и Медведько, но приговор им так и не вынесен до сих пор. Суд явно затягивается.

Нет и малейшего продвижения расследования относительно заказчиков этого преступления.

Олеся с нами уже нет более 4 лет. Но память о нем все равно жива. Люди читают его книги и статьи. И ждут, когда справедливость восторжествует и убийцы будут наказаны.

В день 50-летия Олеся Бузины "Страна" вспоминает каким он был.

1. Другая Украина Олеси Бузины

Олесь гордился своей семьей и своими предками. Особенно - прадедом, служившим в Белой гвардии. У Бузины вообще была страсть к тем временам - вплоть до того, что иногда он ходил в форме белогвардейского офицера. Он рассказывал, какое впечатление на него произвела "Белая гвардия" Михаила Булгакова.

Олесь любил свой родной Киев и Украину. Ту Украиной, которая мы все помним до 2014 года - без войны и ненависти. И во время Майдана и после него Бузина пытался врачевать страну своим творчеством, призывал украинцев не убивать друг друга в угоду политикам.

Тогда его почти не услышали. Но сейчас его слова воспринимаются многими совсем по другому.

2. Богема и дисциплина

Воспитанный в семье офицера КГБ и на уважении к прадеду-белогвардейцу, Олесь Бузина сочетал в себе трудно сочетаемые качества - богемный талант писателя и журналиста с любовью к дисциплине и порядку.

Учась в Киевском госуниверситете, Олесь в 1988 году пошел служить в Советскую Армию. А спустя десятилетие пошел против всех, опубликовав сенсационного "Вурдалака Тараса Шевченко".

Описывая в "Тайной истории Украины - Руси" повальное пьянство, а в "Верните женщинам гаремы" - смело рассуждая на сексуальные темы, Олесь в жизни почти не пил, совсем не курил и регулярно занимался спортом. Его и убили тогда, когда он вышел на ежедневную пробежку.

3. Вурдалак Тарас Шевченко

Олесь Бузина любил вспоминать о том, как первый раз опубликовал сокращенную версию своей первой книги. Она долго лежала в "Киевских ведомостях", где Олесь работал, и пошла в номер в тот момент, когда главного редактора (тогда им был Олег Медведев - в последние годы один из главных политтехнологов Порошенко) не было, а в газете обнаружилось пустое место, требовавшее срочного заполнения.

За публикацию "Вурдалака" Бузину записали в "украинофобы" и "шевченкофобы", хотя и то, и другое было несправедливо. Со скепсисом относясь к украинской литературе в целом, к Тарасу Шевченко Олесь относился хорошо. Больше того, постоянно приводил пример сочетания в одном лице поэта, писавшего на украинском, и писателя, чья проза и дневники написаны на русском.

Целью "Вурдалака" было не оскорбление украинского классика, а стремление показать живого Шевченко вместо тиражируемой бронзовой статуи. В этом он опередил российский кинематограф, который в 2000-х начал снимать фильмы и сериалы о Есенине, Маяковском, Высоцком, показывая их живыми людьми и далеко не всегда положительными. Но именно через эти фильмы новое поколение узнало о писателях и поэтах предыдущих эпох и заинтересовалось ими.

Украина же осталась в первой половине ХХ века с ее лубочными кумирами. Уже в первые после публикации в 2000-м "Вурдалака" года на Олеся Бузину нападали националисты, мстя за "надругательство над святынями". В те годы - еще без оружия, потому что это было начало нулевых. А спустя полтора десятилетия - с оружием…

4. Антинационалист Бузина

Олесь не любил национализм, потому что видел в нем ограниченность и архаизм, противоречившие его желанию осовременить историю и классику, вывести их из очерченных тоталитарных рамок.

С реакцией националистов Бузина впервые столкнулся еще после публикации "Вурдалака". После победы Майдана 2004 года в течение целого года издательства боялись брать для печати его книги.

А после Майдана 2014 года, когда проводилась организованная травля с целью уволить Бузину с должности шеф-редактора "Сегодня".

Однако свои взгляды Олесь не поменял: он до конца жизни был убежден, что этническому национализму в ХХI веке не место.

5. Лучший писатель Украины

Из всех писателей, живущих в Украине, у Олеся Бузины были самые большие тиражи изданий. Правда, учитывая размеры украинского рынка, это не позволяло стать богатым человеком. Кроме того, Бузина ни разу не получал никакой помощи от Союза писателей Украины.

Наоборот, "спилка", в которую объединились обласканные всеми властями, но не читаемые публикой авторы, делала все, чтобы уничтожить карьеру Олеся. Еще в начале 2000-х она обратилась в прокуратуру с просьбой возбудить против Бузины уголовное дело за разжигание межнациональной вражды и клевету в адрес Шевченко. Прокуратура тогда еще была нормальной и покрутила пальцем у виска.

СПУ даже обратилась в суд, но проиграла его. Тогда в суд стали по одиночке обращаться "выдающиеся писатели" Яворивский и Мовчан, но результат был тот же. Всего Олесь Бузина выиграл 11 судебных процессов против завистников.

Параллельно издавая книги, расходившиеся тиражами, немыслимыми для членов Союза писателей.

6. Журналист Олесь Бузина

В 2006-м Олесь Бузина пришел в газету "Сегодня". На тот момент издание резко набирало популярность, и автор с газетой нашли друг друга. Тысячи людей по субботам покупали "Сегодня" прежде всего для того, чтобы найти в ней разворот с очередной историей от Олеся Бузины.

Именно на страницах "Сегодня" впервые появились истории, которые потом входили в книги писателя. Популярность Олеся была такова, что даже после победы Майдана 2014 года, когда начались гонения на свободу слова, издание продолжило с ним сотрудничество. А в январе 2015-го Бузина даже стал шеф-редактором "Сегодня".

Но именно в качестве шеф-редактора ему пришлось столкнуться с подводными камнями редакционной политики, которые стали влиять на качество материалов в издании. В марте 2015-го, заявив о нежелании мириться с цензурой, Бузина закончил девятилетнее сотрудничество с "Сегодня".

Следующим этапом его карьеры должна была стать газета "Вести". По согласованию с тогдашним главным реактором издания Игорем Гужвой (сейчас - главред "Страны") Олесь должен был выйти на работу с 20 апреля. Но за четыре дня до этого прозвучали роковые выстрелы...

7. Телезвезда Олесь

Будучи популярным писателем и журналистом, Олесь Бузина привлек к себе внимание телевидения. Хотя на самом деле еще до выхода в свет "Вурдалака" Олесь имел опыт ведущего молодежных программ на "1+1", однако об этом этапе его карьеры мало кто знает.

Настоящую телепопулярность Бузина получил в 2006-м, когда стал ведущим "Брейн-ринга" на "Интере".

Позже было еще и участие в качестве эксперта в программе "Холостяк" Анфисы Чеховой - и здесь Олесь тоже нашел себя, поскольку считал противостояние полов главным конфликтом современного общества.

По крайней мере, так было в 2010-12 годы, когда нынешние конфликты еще не потрясали Украину.

8. Политик Бузина

Политика Олесю Бузине была интересна, хотя он понимал всю ее грязь и в большинстве случаев старался держаться в стороне. Были лишь два исключения, когда Бузина пробовал себя в ней - став кандидатом в народные депутаты по столичному 223-му округу.

В первый раз - в 2012, а затем в 2013 году.

Позже он говорил, что не жалеет о попытке войти в политику, так как получил во время кампании новый и серьезный опыт. К тому же, неудачным этот опыт назвать нельзя: Олесь набрал больше 8% голосов и занял четвертое место.

2014 год закрыл дорогу в политику многим. Впрочем, Олесь Бузина больше туда и не стремился, предпочитая писать о ней, а не участвовать. Но остаться в стороне не удалось…

9. Убийство без наказания

Впервые информация об убийстве Олеся Бузины появилась в интернете весной 2014-го. Тогда она оказалась неправдивой, и многие в разговорах с Олесем говорили о том, что теперь он будет долго жить.

Но сам писатель на одном из эфиров в феврале 2015-го рассказал о том, что получает угрозы убийства. И 16 апреля 2015 года оно произошло.

За день до этого скандально известный сайт "Миротворец" разместил данные Бузины на своей странице. И хотя эмоциональная связь этого факта с преступлением была очевидна, само убийство, как выяснит следствие, начали готовить гораздо раньше.

Смерть писателя испугала власть. Лично президент Порошенко потребовал от МВД провести тщательное расследование, и следствие по горячим следам обнаружило подозреваемых - участников радикальных националистических группировок.

Однако вскоре власть успокоилась, и начались проволочки со следствием, которое зачем-то передавалось в Одессу, а потом возвращалось в Киев. Когда дело дошло до суда, из результатов расследования вообще исчезли намеки о заказчиках преступления и об их связях с силовыми структурами. Хотя "Страна" писала, что обвиняемых в убийстве накануне консультировал бывший высокопоставленный сотрудник МВД.

Наконец, сам суд длится больше года, и, несмотря на смену власти, все еще нет оснований ждать приговора для убийц писателя.

Подробнее о расследовании дела Бузины можно прочитать здесь.

10. Память под запретом

В течение всех четырех лет, прошедший после трагической гибели Олеся Бузины, его имя пребывает под негласным запретом властей. Мемориальная доска на доме, где жил Олесь, была уничтожена радикалами, его книги и книги о нем запрещались цензорами от режима Порошенко, которые по-прежнему занимают свои места.

Снятый в 2017 году документальный фильм "Олесь Бузина: жизнь вне времени" был запрещен Госкино, которое нашло там "разжигание межнациональной и межрелигиозной вражды". Когда его показал один из местных телеканалов Харьковской области, его оштрафовали на крупную сумму.

Но память об Олесе Бузине сохраняется. Книги и статьи продолжают читать. В России учреждена премия имени Олеся Бузины.

Но эмиграция вечной не бывает. Рано или поздно премию имени Бузины станут вручать в Киеве - родном городе писателя.

10 лучших цитат Олеся Бузины

1. Я люблю Украину. Это прекрасное место для реализации активной личности. Хотя слабые здесь не выживают. Как в вестернах на диком Западе.

2. Большая часть человечества зомбирована хитрыми людьми, куда более циничными, чем я. Они умирать не желают ни при каких условиях. Но от вас требуют самопожертвования и смерти, чтобы их жизнь стала еще прекраснее и удивительнее.

3. Чем хуже дела, тем ярче сказка о них. Бездарные полководцы превращаются тогда в непонятых "отцов нации", забулдыги-солдаты - в рыцарей без страха и упрека, а позорная политика - в героический миф.

4. Сегодня умным людям на Украине приходится скрывать свое имя, а людям с именем - скрывать свой ум.

5. Большие дети предпочитают сказки. Особенно когда они привыкли к обману и не хотят признавать, что их надули.

6. Появляясь на политической арене, народ непременно выдумывает себе блестящую родословную. О ее достоверности никто не заботится. Главное - треск, фейерверк и увлекательность.

7. Воистину, беда не в том, что книги иногда запрещают. Беда в том, что их не читают.

8. На мой взгляд, Украине нужен не хирург, а психолог. Человек, который погасит страсти, объяснив, что "еврочудо" не состоялось. И не состоится.

9. Все чаще раздаются разговоры, за что же ведется эта война и почему она так бездарно ведется? Страна словно сама выстрелила себе в ногу. И продолжает стрелять.

10. Если вам скажут, что я умер - не верьте, мои книги всегда будут жить с вами.