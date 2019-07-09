По итогам закрытого съезда «Слуга народа» делегаты исключили семерых кандидатов, которые не прошли пост-праймериз. Итоговый перечень будущих кандидатов как по списку, так и по мажоритарным округам утвердили якобы на предыдущем съезде,.

Напомним, что первый этап съезда партии «Слуга народа» прошел 9-го июня. И он был открытым. Но там озвучили лишь первую сотню избирательного списка.

Второй этап прошел 10 июня, но уже в закрытом режиме. Там, собственно, список партии и кандидатов на мажоритарные округа окончательно и утвердили. Но где он прходил и проходил ли вообще на самом деле (а не только на бумаге) непонятно.

Чтобы хоть немного внести ясность в то, как отбирали будущих народных депутатов крупнейшей политической силы, мы решили прозвонить кандидатов по мажоритарным округам, и задать им три одинаковых вопроса:

1. Когда был съезд, на котором их выдвинули в кандидаты?

2. Как они попали в партию “Слуга народа”?

3. Какова идеология партии “Слуга Народа”?

И вот что из этого вышло.

А вышло смешно и странно.

Примечательно, что большинство кандидатов оказались не готовы к общению СМИ в принципе, и в большинстве случаев реагировали на звонок журналистов испугом или нежеланием что-либо вообще комментировать. Часть кандидатов побоялась отвечать на вопросы "Страны" самостоятельно, и по кругу перенаправляла нас на своих помощников и пресс-секретарей.

Например, комментария от Марьяны Безуглой, которая баллотируется от "Слуги народа" по 217-ому мажоритарному округу, мы так и не получили. Сначала Безуглая предоставила контакты своего заместителя по работе с медиа, который не отвечал нам на сообщения. Неделю спустя нашего обращения Марьяна перенаправила нас на другого помощника – мол, предыдущий человек больше не работает по этому вопросу.

Были и те, кто сначала обещал дать ответы на все вопросы, но пропадал со связи. Таким оказался Александр Горенюк, кандидат по 136-му округу. Комментария от него мы до сих пор не дождались.

С горем пополам некоторых "слуг народа" нам все же удалось разговорить.

Однако ни один из опрошенных кандидатов в разговоре со "Страной" не смог назвать точную дату предыдущего закрытого съезда партии. Съезд точно был, утверждают они, но когда – не помнят.

Самым конкретным из опрошенных оказался директор строительной компании Олег Дунда (кандидат по 91-му мажоритарному округу). "Съезд партии проходил около двух недель назад на Столичном Шоссе, но дату запамятовал", - сообщил Дунда.

Не смог назвать точный день и кандидат по 46-му мажоритарному округу Родион Вощанов. “Эммм, ну был съезд, да… Ммм… Где-то в конце июня”,- сказал он. Впрочем, он уверил, что на том съезде присутствовал.

Еще сложнее с ответами у опрошенных "Страной" мажоритарщиков вышло при втором вопросе – как они оказались в партии.

Напомним, для "кастинга" на "Слугу народа" по мажоритарке партия запустила на сайте специальную опцию, где нужно было помимо резюме прикрепить три законопроекта и записать видео-обращение (то же самое в порядке эксперимента проделывала и "Страна", впрочем, в партию нас не взяли).

Опрошенные нами кандидаты-мажоритарщики утверждают, что попали в список именно через заявку на сайте. Но каким был дальнейший механизм отбора, с кем и как они проходили собеседования, какие подали законопроекты – все это путало наших собеседников, а в некоторых случаях приводило к тому, что они бросали трубку.

Например, адвокат Юлия Яцык, которая баллотируется по округу №79, так и не смогла до конца объяснить, как стала кандидатом от "Слуги народа". “В партию я попала в общем порядке. Зарегистрировалась на сайте, подавала законопроекты. Собеседования как такого не было. По какому принципу и как меня отобрали, это вам лучше у руководства партии спросить”, - сказала она «Стране».

А вот Родион Вощанов (округ 46) утверждает, что собеседование проходил. "Ну-у-у… Там были разные люди, я сейчас даже и не вспомню. Там было много людей, но я знал только Александра Корниенко (главу штаба партии). Одна девушка была психологом, ну это так, мое предположение", – уточнил он.

Олег Дунда также заявил, что после регистрации на сайте партии “Слуга народа” его пригласили на собеседование, которое у него проводил некий "комиссар", имя которого он отказался назвать. Сказал лишь, что это был не глава партии Дмитрий Разумков.

Кандидат по 38 мажоритарному округу Владислав Бородин так и не смог сформулировать ответ на вопрос: а как он попал в партию. "Как попал? Через резюме, биографию, подал себя на социальный лифт", – сказал Бородин. На ряд уточняющих вопросов кандидат в депутаты отвечать наотрез отказался. "Зайдите на сайт и посмотрите. Там все есть", – посоветовал он “Стране” перед тем, как бросить трубку.

А вот кандидат по 64 округу Вячеслав Сигачев рассказал "Стране", что штукатурил стену в школе в Коростене, где работает учителем, когда получил звонок из штаба "Слуги народа" с приглашением на собеседование. Накануне он, как и другие мажоритарщики, заполнил анкету на сайте партии.

Однако самыми интересными оказались ответы будущих нардепов на третий вопрос – идеология партии, и как они ее понимают.

К примеру, адвокат Дмитрий Гладкий (кандидат от "Слуги народа" по 80 округу) признался, что политологию изучал очень давно: “Откровенно говоря, я затрудняюсь сказать. За красивыми названиями я рекомендую обратиться к Руслану Стефанчуку", – сообщил “Стране” Дмитрий.

Это в целом типичный ответ. Из десяти опрошенных кандидатов шестеро переводили стрелки на идеолога партии – Руслана Стефанчука. А двое – Юлия Яцык (округ 79) и футболист Артем Федецкий (округ 118) на вопросе от идеологии вообще бросили трубку.

Олег Дунда (округ 91) искренне удивился, когда услышал вопрос “Страны”, об идеологии партии: “Вы же прекрасно знаете идеологию партии “Слуги народа”, зачем вы спрашиваете? Идеология партии – децентрализация и все, что с этим связано. Права человека превыше всего. Мы будем отстаивать мнение украинцев", – резюмировал Олег.

По словам Родиона Вощанова (округ 46), идеология партии “Слуга народа” близка к либертарианству. На уточняющий вопрос, что такое либертарианство, кандидат от партии “Слуга Народа” начал философствовать: “Свободная экономика… Эмм… Давайте так: это движение, я бы так сказал, философия даже. Основная цель – это, конечно же, свобода… Основной принцип”.

Полностью наши разговоры с мажоритарщиками можно послушать здесь: