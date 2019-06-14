В Украине всю неделю держится 30-градусная жара. Врачи уже заявляют о том, что аномально высокая температура спровоцировала всплеск хронических сердечнососудистых заболеваний, а также тепловых и солнечных ударов.

“В среднем за день ко мне обращаются 30-40 людей с симптомами теплового удара, а в такую жаркую погоду, как сейчас, их количество увеличивается на 20%. Большинство этих людей страдают от сердечнососудистых заболеваний", – рассказал “Стране” Сергей Онищенко, заместитель главного врача в Киевской клинической больнице №1.

“Страна” собрала рекомендации докторов, которые помогут пережить жару без вреда для здоровья.

1. Пить больше жидкости

Врачи рекомендуют пить много воды без газа. От сладких газированных напитков и алкоголя лучше отказаться, так как они способствуют обезвоживанию. Оптимальный вариант напитка в жару – именно обычная вода без добавок, или несладкий зеленый чай. В жару организму нужно примерно на 20% больше воды, чем в осенне-зимний период.

2. Избегать прямых солнечных лучей

Воздействие высоких температур является причиной теплового удара, поэтому врачи советуют по возможности сократить время пребывания на солнце. Особенно в те часы, когда оно наиболее активное.

“К сожалению, не каждый может себе позволить не находиться на солнце с 12-ти до 16-ти часов, а это крайне важно, потому что это пик воздействия солнечных лучей", - рассказал “Стране” травматолог-ортопед Александр Рассоха.

3. Отказаться от жирной пищи

Врачи советуют не употреблять высококалорийную жирную еду, потому что она тяжело переваривается и может спровоцировать проблемы с ЖКТ. Также стоит минимизировать количество соли, так как она задерживает жидкость в организме.

4. Носить одежду из натуральных тканей

Такая одежда лучше пропускает воздух и работает как естественный кондиционер. Лучше, если она будет свободного покроя и светлого цвета, так как темные тона дополнительно притягивают тепло.

“В такую жару одежда должна быть только из натуральных тканей, например, льна или хлопка", - советует Сергей Онищенко.

5. Носить головные уборы

Доктора рекомендуют покупать головные уборы светлого цвета, чтобы они отбивали солнечные лучи и защищали голову от воздействия прямых солнечных лучей.

И еще одна общая рекомендация от врачей: утром перед выходом на улицу наносить на открытые участки тела солнцезащитный крем. Оптимальный фактор защиты для города - 30 SPF.