Анастасия Товт, Юлия Корзун

Уже 9 июня на первом съезде партии будет оглашен состав из 225 кандидатов по партийному списку и представителей 199 мажоритарных округов.

Хотя изначально съезд должен был пройти днём ранее, в субботу, но желающих попасть в партию оказалось так много (больше 3000), что в "Слуге народа" решили взять ещё сутки для отбора кандидатур.

"Страна" решила на своем опыте проверить, реально ли попасть в партию Зеленского. Мы оставили заявку на сайте партии "Слуга народа", и вот что из этого получилось.

Шаг 1. Анкета

Первым делом мы заполнили анкету на сайте партии "Слуга народа", указав ФИО, контактные данные и адрес регистрации (вплоть до индекса).

Шаг 2. Мажоритарка

Дальше можно было выбрать одно из четырех направлений деятельности в рамках партии:

– волонтер штаба

– член комиссии или наблюдатель

– политический деятель в будущем

– кандидат в мажоритарном округе

Как видим, стать депутатом партии можно только по мажоритарному округу, а не по партсписку (ранее мы уже подробно разбирали, что с этим не так).

Как объясняла "Стране" пресс-секретарь партии Татьяна Цыба, партийный список формируется "из кадрового резерва партии".

"Туда входят представители нашей команды, которые приняли активное участие в президентской кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. Среди этих людей – эксперты, волонтеры, активисты и специалисты, которые подтвердили свою компетентность, профессионализм, порядочность и приверженность идеям, высказанным Владимиром Зеленским во время президентских выборов", – сообщила Цыба.

Ну что ж, раз путь в партийный список людям извне закрыт, "Страна" попробует стать кандидатом от "Слуги народа" в мажоритарном округе.

Шаг 3. Видеорезюме и три законопроекта

Далее требуется отправить стандартное резюме (CV), записать короткое видеообращение (фишка ЗЕкоманды) и прикрепить три законопроекта, которые планируете продвигать в Верховной Раде.

И если с первым и вторым пунктом все более-менее ясно, то вот с законопроектами – нет. Как за четыре дня, которые отведены на отбор кандидатов, успеть грамотно подготовить три законопроекта?

Мы – не законодатели, а журналисты. Поэтому решаем схитрить, а заодно и проверить жюри на внимательность: выбираем на сайте Верховной Рады законопроекты одного из депутатов прошлого созыва и просто меняем фамилию. Готово.

С видеорезюме тоже особо не заморачиваемся. Записываем на ходу, на улице. Главное – с юмором. Как любит Зе.

В числе дополнительных данных штаб просит указать округ от которого выдвигается кандидат, паспортные и идентификационные данные, а также ответить на три вопроса: "Вы гражданин Украины?", "Состоите ли в других политических партиях?", "Пребываете ли на госслужбе?".

Вот, собственно, и все. На заполнение анкеты уходит примерно полчаса.

Мгновенно на почту приходит подтверждение: наша заявка принята. Казалось бы, вот и все.

Но следом за этим письмом приходит следующее, где нас просят заполнить вторую анкету, чтобы увеличить свои шансы на вхождение в партию "Слуга народа".

Шаг 4. Ещё одна анкета

Анкета кажется бесконечной, как станция метро "Арсенальная". А вопросы в ней – очень странные.

К примеру, партия просит указать данные о своих родителях, бизнес-партнерах, о своем бизнесе и политическом опыте.

Причем анкета устроена по такому шаблону, в который не впишешь нестандартные ответы – к примеру, если собственного бизнеса у тебя нет, все равно приходится заполнять название фирмы и указывать бизнес-партнеров (точнее их отсутствие).

Не говоря уже о анекдотичных вопросах в худших HR-традициях по типу "опишите свои достижения".

Или например вот такое: "Связанные известные/публичные лица, или связанные/публичные люди с кем могут связывать Вас, ваши бизнес-партнеры?"

"Кто будет вам финансово помогать во время избирательной кампании? Как вы будете существовать на низкую зарплату депутата? Какова стратегия вашей избирательной кампании?" – эти и подобные вопросы несистемного человека вгоняют в ступор.

То есть, чтобы баллотироваться от "Слуги народа" даже по мажоритарке, кандидат изначально должен иметь на это собственный финансовый ресурс. Который вряд ли найдется у простого человека "из народа", каковых, как заявлялось изначально, искала партия президента.

После заполнения анкеты, на которую мы потратили около часа, на почту снова пришла стандартная отписка: "Ваша заявка принята, ждите результат". Больше из партии с нами не связывались. А письмо со ссылкой на эту длинную анкету вообще загадочным образом пропало из нашего почтового ящика.

Финал. Отказ

Зато уже сегодня утром на почту пришло такое письмо от партии "Слуга народа":

"Вы предложили себя в кандидаты по мажоритарному округу и заполнили анкету на сайте партии "Слуга народа". Мы получили почти три с половиной тысячи анкет - активность поражает!

До 06.06 с вами должны были связаться и пригласить на дальнейшие этапы отбора. Если вы не получили звонок-приглашение на собеседование, то, к сожалению, ваша кандидатура не прошла отбор на кандидата по мажоритарному округу.

Большое спасибо вам, что потратили время и заполнили большую анкету на нашем сайте! Спасибо и за то, что искренне готовы нас поддерживать".

И в конце стандартное: "Остаемся на связи".

Кто же те мифические кандидаты, которые прошли отбор, и каковы были критерии конкурса – загадка.

Интересно, что еще в первые дни отбора кандидатов Александр Корниенко, руководитель избирательного штаба партии "Слуга народа", заявлял "Стране", что каждый, кто заполнил анкету, получит обратную связь.

"Кому-то перезвонят и пригласят на собеседование, а кому-то откажут. Но отказ будет обоснованный, то есть человеку объяснят, почему он не прошел, возможно кто-то по причине "безопасности" не подходит или еще по каким-то критериям", – рассказывает "Стране" Александр Корниенко.

"Страна" же в ответ на заполнение двух анкет никакой обратной связи не получила, кроме фразы "ваша заявка принята к рассмотрению". Ни звонка, ни обоснованного отказа, как анонсировал Корниенко, не последовало.

Кандидатом по мажоритарному округу от партии "Слуга народа" нам так и не удалось стать, и мы даже не знаем, почему. То ли из-за плагиата законопроектов, то ли наши шутки в видеообращении "не зашли". Увы. Это мы уже так никогда и не узнаем.