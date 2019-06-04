31 мая в Переяславе-Хмельницком двое пьяных полицейских (Владимир Петровец и Иван Приходько) смертельно ранили пятилетнего ребенка, стреляя ради развлечения по банкам. "Страна" выяснила, что думают об этом случае их коллеги.

Владимир П., уголовный розыск, Одесса: "Честно говоря, не удивлен, что так произошло. В полицию давно идет всякий "непотриб", кадровый голод, понимаете? О каких конкурсах в "новую полицию" идет речь? Вы еще не знаете, сколько в среднем штатных стволов теряют эти "новые". И сколько машин они разбивают. Все, кто хоть что-нибудь умеет и может делать руками, давно уехали".

Юрий Г., спецподразделение "Корд", Киевская область: "В этом случае вижу все нарушения, которые только можно было сделать. Во-первых, стрельба не в тире, во-вторых, в пьяном состоянии. Брать оружие в руки пьяному категорически нельзя, это правило написано кровью. А эти "недополицейские" решили, что раз они в погонах, то им уже все можно..."

Ярослав, уголовный розыск, Киев: "Мерзавцы, которые застрелили мальчишку, даже после этого не поняли, что происходит. По моей информации, они пытались списать все на "несчастный случай" и замять это происшествие. В главном управлении полиции не знают, что происходит на местах. А происходят страшные вещи – многие полицейские пьют даже на службе. За появление на работе в пьяном виде в худшем случае можно получить выговор, но за это никто и никогда не уволит. Пример подает и начальство – стоит сделать проверку массовую, увидите, сколько водки в служебных сейфах найдут! Полиция разлагается на глазах".

Алексей, подполковник, Киев: "Многие из полицейских, которые сейчас приходят служить, ни психологически, ни морально не соответствуют этой работе. Помимо этого, есть и другие нюансы. Например, стоило бы спросить, сколько раз в год полицейские из любых подразделений выезжают на стрельбы и обучаются правилам обращения с оружием? Полицейских "пекут" как пирожки в уличном фастфуде. На выходе имеет то, что имеем. Патрульные полицейские не то, что нарушают инструкции. Они их просто не знают"

Константин Д., участковый, Одесская область: "Когда я начинал служить еще в милиции о Майдана, даже на должность участковых проходили не все желающие. А если на теле была татуировка, даже безобидная, о милиции следовало забыть. Сейчас набирают всех желающих, да и желающих то не много. А когда начинают служить, то сталкиваются с тем, что нужно не защищать людей от преступников, а собирать денежку для начальства".