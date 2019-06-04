У президента Владимира Зеленского появился пресс-секретарь. 32-летняя Юлия Мендель обошла в конкурсе на эту должность почти четыре тысячи претендентов, как и предсказывала "Страна".

О том, кто такая Юлия Мендель, "Страна" уже писала.

Теперь мы решили спросить журналистов и медийщиков, какой должна быть работа пресс-секретаря новоизбранного президента и каких ошибок стоит избегать новому "переговорщику" между медиа и гарантом, чтобы не повторить проколы в коммуникации своего предшественника.

Василий Голованов, генеральный продюсер телеканала NewsOne:

"В первую очередь пресс-секретарь президента должен быть открыт к общению со всеми СМИ, а не только к лояльным к АП. Отвечать на звонки, выполнять обещания. Во-вторых, необходимо поменять форматы привычных пресс-конференций.

У президента Порошенко мы видели два формата встреч. Раз или два раза в году он проводил коллективную встречу с журналистами и отдельно, за круглым столом встречался с тремя телеведущими.

Приглашал тех, с кем ему было удобно разговаривать. Эти интервью невозможно было досмотреть до конца. Они были интересны только президенту.

От формата встречи с тремя "своими" журналистами президенту нужно вообще отказаться. Не обязательно приглашать на такие мероприятия сто человек. Можно ежемесячно собирать по несколько СМИ и давать им возможность задать вопросы. И так каждые четыре месяца.

Следующее. Это, конечно, не в компетенции пресс-секретаря, но в администрации прошлого президента были люди, которые отвечали за позицию партии на телеэфирах. В частности, за визиты народных депутатов на телеканалы. Сейчас такого коммуникатора я не вижу. И советую новоизбранному пресс-секретарю исправить эту ситуацию в команде Зе и партии, которую они уже создают.

Последним гвоздем в политический гроб прошлого президента было то, что он начал стравливать журналистов. Новая власть не имеет право на такую же ошибку".

Денис Иванеско, директор информагенства "Українські Новини":

"Конкурс проводили на должность спикера, а назначили пресс-секретаря. Мы делали запрос в АП, у них даже должности спикера нет. Претензий к открытости конкурса у меня нет, у меня есть вопрос к целесообразности этого конкурса.

Отбор должен был быть небольшой. Проверять четыре тысячи анкет – лишняя работа. Команда президента понимала, в какой сфере им нужен специалист. Это не та должность, на которую нужно проводить конкурс. Пресс-секретарь – это человек, который находится рядом возле президента.

Важно не повторять ошибки администрации Порошенко, главная из которых – они были очень закрыты. Прямого диалога между президентом и медиа практически не было.

Обычно взаимоотношения президентов и медиа строятся так. Первые три-девять месяцев – "медовый" период, когда у президента есть ответы на все вопросы. Он максимально открыт для прессы. В конце первого года ему уже задают вопросы: а где реформы? Чем вы вообще занимаетесь? И количество контактов с прессой уменьшается. У Порошенко эти контакты практически свелись к нулю. Это неправильно. Чем больше президент коммуницирует с медиа, тем больше может через журналистов объяснять свои шаги и свою политику.

При всех президентах в АП действовала рабочая группа, которая называлась всегда по-разному.

При Ющенко это был «Совет по утверждению свободы слова», у Януковича – «Временная рабочая группа по вопросам свободы слова», даже у Порошенко была такая группа, которая занималась исключительно вопросами свободы слова. Только у него она не работала. Члены группы собиралась раз в году в закрытом режиме, и никакие проблемы журналистов не решали.

В Украине очень высокий уровень атак на журналистов, а объективность расследований – крайне низкая. Зеленский подписал декларацию, которую подготовил Национальный союз журналистов, взяв на себя ряд обязательств, и ему придется их выполнять".

Дмитрий Носиков, медиа-менеджер:

"Не стоит переоценивать роль пресс-секретаря в коммуникациях первого лица государства со СМИ. Уверен, что выбирали в первую очередь витрину, человека, который не навредит, без острых социальных убеждений, не ангажированного, без драматической истории за плечами. Владимир Зеленский точно знает, как работать со СМИ, ему не нужна в этом дополнительная помощь, ему нужно не мешать и четко выполнять его поручения.

В случае провала или кризиса нового пресс-секретаря, есть профессиональная команда в «95-м квартале», которая подхватит и «вырулит» ситуацию. Уверен, что обычных, театральных, заготовленных пресс-конференций у нового главы государства не будет. Основным приоритетом будет точная, системная генерация публицистического контента, своими силами или силами дружественных телеканалов и электронных медиа.

Главной ошибкой предыдущей команды являлась в то же время их основным конкурентным преимуществом: они имели жесткую идеологическую позицию, зачастую выступая против устоявшихся общественных конструкций. Заявления «новой» команды — это ориентировочно 80% социализма, 15% либерализма и 5% вынужденного национализма. Построить в центре Европы в 21-м веке социализм, в стране, которая принципиально не платит налоги и не имеет уникальных запасов полезных ископаемых, достаточно сложно и больно, а это означает опять выступать против устоявшихся общественных конструкций, так что есть все шансы повторить ошибку «папередников». Украинцы не захотели терпеть при Кучме, Януковиче и Порошенко, захотят ли терпеть при Зеленском — посмотрим".

Наталия Влащенко, генеральный продюсер телеканала ZIK:

"С пресс-секретарем прошлого президента Петра Порошенко – Святославом Цеголко – у меня были непростые отношения. Еще в прошлой жизни, до его пресс-секретарства, мы неплохо были знакомы. У меня был его телефон, у Святослава Петровича был мой телефон, и я считала, что мы сможем выстроить какие-то рабочие отношения. Первые полгода раз в месяц я ему пыталась дозвониться. Звонила не просто поболтать, а по рабочим вопросам – он ни разу не взял трубку и ни разу мне не перезвонил. Потом до меня дошли слухи, что он крайне недоволен моей деятельностью, вот собственно и все отношения.

Я никогда не ходила на пресс-конференции с президентом. Я знала, что разрешение задать вопрос президенту дает только Цеголко, и его получали обычно одни и те же журналисты.

С моей точки зрения, хороший пресс-секретарь – это человек, который смог выстроить хорошие отношения со всеми медиа. Президент не может быть доступен для всех: журналистов в стране много, а президент – один. А вот с пресс-секретарем должен всегда быть рабочий контакт, журналисты всегда имеют право на комментарии и информацию. Также в течение пяти лет все ведущие издания и телеканалы имеют право просить об интервью с президентом.

Мы знаем, что не только Порошенко, а и все президенты давали свои интервью одним и тем же людям – тем, кто входил в т.н. пул (не люблю это слово) приближенных к президенту. Это четыре или пять человек, которые кивали головой с подобострастным видом, задавали вопросы, которые были заранее известны. Вот и всё было интервью. Настоящее интервью наши чиновники и политические деятели дают заграницей. Там с ними никто не церемонится, журналисты задают те вопросы, которые сами хотят. А потом наши политики говорят, мол, вот какие там журналисты молодцы, сделали хард!

Пусть приходят к нам, мы тоже умеем делать хард, пусть не волнуются. Подчеркиваю, что последние четыре года я добиваюсь интервью с Зеленским, еще даже когда он не собирался быть президентом. Но пока мне не удалось его снять. Теперь надеемся, что за время его президентства у нас получится. Я считаю, что украинские журналисты ничем не хуже, им нужно дать возможность не вставлять ноги политика в теплую воду в тазике, а дать возможность работать. Тогда все будет окей".

Вячеслав Чечило, главный редактор capital.ua:

"Очень хочется, чтобы эта власть не повторяла ошибок предыдущей, в том числе и касательно работы пресс-секретаря. Нужна открытость, оперативность и незаангажированность в отборе СМИ, с которыми будут общаться президент и его пресс-служба. Кроме того, хочется надеяться, что новый пресс-секретарь будет заниматься информированием общества, а не исполнять роль бойца информационного фронта и специалиста по манипуляции общественным мнением.

Пресс-секретарь президента должен делать то, что пресс-секретари делают во всем цивилизованном мире – оперативно и регулярно информировать нас о позиции главы государства по тем или иным вопросам. Причем не только через посты в соцсетях, но и в процессе реального общения с представителями СМИ, отвечая на вопросы, в том числе и неудобные.

Очень важно не потерять контакт с обществом, подменив его общением с удобными и лояльными «ручными» блогерами, журналистами и «лидерами общественного мнения».

Первая пресс-конференция новоизбранного президента должна быть через сто дней – это вполне адекватный срок. Но важна не столько частота общения президента со СМИ, сколько желание президента вести реальный диалог и отвечать на острые вопросы. То, чего не делал Порошенко на протяжении почти всей своей каденции.

Когда давать первые интервью – это решать президенту. Мне бы только хотелось, чтобы СМИ выбирались не по удобству лично для Зеленкого и не по степени лояльности к нему. И это, кстати, в интересах самого президента. Потому что все мы видели, к чему приводит окружение главы государства сонмом заискивающих «порохоботов». К полному провалу коммуникации с обществом.

Команде новоизбранного президента не нужно изобретать никакую особую политику. Достаточно выполнять требования законодательства: обеспечить оперативное информирование общества по поводу принимаемых главой государства решений и равный доступ к важной для общества информации всем ведущим СМИ, включая оппозиционные. Вместо того, чтобы пытаться манипулировать общественным мнением, прибегая к позорным практикам «темников», ботов и поиска врагов среди журналистов".

Сергей Томиленко, глава Национального Союза журналистов Украины:

"Хороший пресс-секретарь президента - тот, кто хочет получить признание журналистов, а не чиновников условной «Банковой» или ее властных пропагандистов. Главное - эффективный доступ медиа к общественно важной информации, а не контроль и манипуляция информационным пространством.

Ни в коем случае пресс-секретарь не имеет права делить журналистов на «своих» и «чужих», «правильных» или «неправильных». Необходимо не демонстрировать открытость власти, реализуя договоренности со «своими» СМИ, а реально готовить президента к ответам на неудобные вопросы или критику. Конечно, важно и чувствовать ситуацию, когда отдельные медиа откровенно злоупотребляют своими правами и нарушают профессиональные стандарты. Но реагировать на поведение журналистов, которые реализуют сценарии технологов, тоже стоит достойно - не примитивно ограничивая доступ к информации.

Большое ожидание от пресс-секретаря нового президента - будет ли она готова выступать адвокатом прав журналистов и свободы слова. Предыдущий президентом создал специальный Совет по защите прав журналистов, который возглавлял Святослав Цеголко. Но этот Совет был непубличным и неэффективным, больше служил для демонстрации внимания к проблеме атак на журналистов и медиа, чем защищал их.

Поэтому сейчас у Юлии Мендель и вообще у команды Владимира Зеленского есть шанс завоевать репутацию тех, кто реально борется с системной безнаказанностью за атаки на журналистов. Мы - прецедентная страна, поэтому сигнал транслировать Президент - враждебности к журналистам и СМИ, или наоборот - признание важной роли независимых медиа для построения реальной демократии - станет ориентиром для тысяч чиновников и политиков по всей стране".