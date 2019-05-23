"Страна" продолжает изучать кадровые назначения нового президента Владимира Зеленского. Мы уже писали о том, кто такой Андрей Богдан, который стал главой Администрации президента. Давний друг Зеленского, Иван Баканов, по неофициальной информации, тоже был одним из претендентов на эту должность, как и еще один соратник Зеленского по "Кварталу" – Сергей Шефир. Но в итоге пост достался "юристу Коломойского" – Богдану.

Хотя Баканова должностью тоже не обделили.

Теперь Баканов, который во время президентских выборов возглавлял штаб Зеленского, стал первым замглавы СБУ. А еще он возглавит Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

Кстати, изначально, представляя Баканова в составе своей команды на "1+1" перед вторым туром выборов, Зеленский говорил, что он будет отвечать за связи с парламентом.

Но, видимо, планы потом поменялись.

Иван Баканов – один из самых непубличных членов команды Зеленского, о котором непросто найти информацию в открытых источниках.

"Страна" собрала самые интересные факты про него.

1. Земляк и друг детства Зеленского

Ивану Баканову 45 лет, женат, воспитывает сына Артура (с 2014 года и по настоящее время студент КНЭУ им. Вадима Гетьмана).

Баканов родился в Кривом Роге. Они с Зеленским – земляки и друзья детства. Баканов вспоминал в интервью, что они вместе играли в футбол. Учились в одной школе, а позже — в Криворожском экономическом институте. Дружили не только они, но и их родители.

А отец Баканова — учитель химии и биологии, – преподавал у Владимира в университете.

2. Ревизор и прокурор

У Баканова два высших образования. Сам Баканов говорил об этом так: "по первому образованию я ревизор, по второму — прокурор".

Первое из них он получил в Криворожском экономическом институте.

А второе – юридическое, – в не очень известной Академии труда, социальных отношений и туризма в Киеве (это же учебное заведение закончил еще один соратник Зеленского, "кварталовец" Юрий Костюк, который стал замглавы АП).

Специальность Баканова — "суд, адвокатура и прокуратура".

3. Руководитель "Квартала 95"

С 2012 года Иван Баканов присоединился к бизнесу Зеленского сначала в качестве юриста, а затем стал руководителем ООО “Квартал 95" и ООО “Студией Квартал-95”. Обе компании зарегистрированы на его имя.

Их основатель и конечный бенефициар - "Грин Фемили" Лтд (Green Family Ltd) - зарегистрирован на Кипре, в Никосии. Там указаны два руководителя - Оксана Лазаренко (жена Ивана Баканова) и Марина Разомова-Георгиу.

Декларация Баканова о доходах и расходах на сайте НАПК пока не опубликована.

4. Глава партии "Слуга народа"

Политическая активность Баканова началась со 2 декабря 2017 года – именно тогда он возглавил партию “Слуга народа”. В предвыборной кампании Владимира Зеленского Иван Баканов возглавлял штаб. Его называли одним из кандидатов на пост главы Администрации президента, но как известно, эту должность занял другой юрист – Андрей Богдан, которого считают креатурой Игоря Коломойского.

5. Не "Вова", а "Владимир Александрович"

Несмотря на то, что Баканов и Зеленский – давние друзья, в публичной плоскости и на работе Иван называет его исключительно "Владимир Александрович".

Сам Баканов говорит, что называет его так с 2012 года, когда пришел работать в "Квартал-95".