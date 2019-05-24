Одним из последних действий Порошенко на посту Президента стал указ об увольнении Александра Турчинова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины:

Источник: president.gov.ua

Однако до сих пор Турчинов продолжает исполнять обязанности секретаря СНБО и, по слухам, очень рассчитывает, что его оставит на нынешней должности новый президент Владимир Зеленский.

Поэтому "Страна" решила вспоминить о том, кто такой Турчинов - политик, который действительно оставил очень заметный след в истории Украины.

Он возглавил страну в качестве и.о. президента, когда Верховная Рада после боев в центре Киева в феврале 2014 года признала "самоустранившимся" президента Виктора Януковича. Во время недолгого правления Турчинова Украина потеряла Крым и начался вооруженный конфликт на Донбассе.

"Страна" решила напомнить, чем отличился Александр Турчинов в ходе своей долгой карьеры к вершинам украинской власти.

Как Турчинов "потерял" Крым

Вершина карьеры Александра Турчинова наступила 22-23 февраля 2014 года, когда Верховная Рада сначала избрала его своим председателем, а затем назначила и.о. президента вместо Виктора Януковича.

Когда Верховная Рада возложила на своего председателя исполнение обязанностей президента, депутаты ссылались на статью 112 Конституции Украины. Согласно данной статье, глава Верховной Рады может стать и. о. президента только в случае досрочного прекращения полномочий президента. Однако полномочия действующего на тот момент президента Виктора Януковича досрочно прекращены не были. Поэтому правомочность назначения Александра Турчинова на пост и.о. президента и дальнейших его решений на этом посту вызывает большие сомнения.

Одним из первых "достижений" Турчинова на новом посту стала его пассивная позиция во время, когда Крым без единого выстрела был "присоединен" к России.

Экс-глава Генштаба Вооруженных сил генерал-полковник Владимир Замана сообщил на суде по "делу Януковича", что новой власти было не до Крыма, потому что там делили портфели. А Крым сдали без единого выстрела.

Об этом сообщала "Страна".

Генерал-полковник Замана был участником заседания у Турчинова 1 марта 2014 года, в разгар аннексии полуострова. По словам генерала, Турчинов заявил ему лично, что воевать в Крыму никто не будет, поскольку этого не хочет Запад.



Генерал-полковник Владимир Замана возглавлял Генштаб ВСУ с 2012 по 2014 год

Подробное интервью о совещании у Турчинова Замана давал "Стране".

"28 февраля был вызван на заседание СНБО в ВР. Выступил Тенюх, сказал, что ВСУ не готовы для отражения агрессии, выступил премьер, в конце где-то Голомша выступал, я попросил слово. Но мои предложения остались без реализации", - сказал Замана.

По его словам, он имел "жесткий разговор" с Турчиновым. "Сказал, что там наши люди, надо дать посыл, что за них будем бороться и не бросим их. И услышал, что наши западные друзья предлагают не делать резких шагов, и поэтому мы на агрессию отвечать не будем, постараемся политическими шагами урегулировать эту ситуацию", - сказал Замана.

В СНБО тогда резко отреагировали на слова экс-начальника Генштаба. Турчинов назвал слова Заманы ложью и заявил, что войска были приведены в полную боевую готовность. Более того - заседание СНБО, о котором рассказывал военный, якобы вообще не проводилось.

Замана же высказал и более крамольную мысль. По его мнению, новая власть Украины послушалась Запада и не ответила на агрессию совсем не из боязни потерпеть поражение.

"Тогда мы попали в чужую игру. Западу было выгодно использовать сложившуюся в Крыму ситуацию для того, чтобы ввести санкции против России и ослабить ее", - считает генерал.

То есть Владимир Замана прямо говорит, что Крым был сдан украинской властью намеренно, чтобы поддержать антироссийскую кампанию США.

Также генерал пересказывал слухи о разговоре Турчинова с Путиным. "Якобы у Александра Турчинова в тот период была беседа по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным. По слухам, последний о чем-то его предупреждал. И, якобы, Турчинов струсил", - рассказал "Стране" Замана в 2017 году.

Конфликт на востоке Украины

А вот конфликт на востоке Украины Турчинов, наоборот, всячески раздувал. 7 апреля 2014 года, в связи с захватами административных зданий в Харькове, Донецке и Луганске он объявил о создании антикризисного штаба и о том, что "против тех, кто взял в руки оружие, будут проводиться антитеррористические мероприятия".

И уже 14 апреля Турчинов подписал указ о начале антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины:



Источник: zakon.rada.gov.ua

Этим указом было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ), секретарем которого тогда был Сергей Пашинский. С этого момента бои на востоке начали принимать масштабный характер.

В интервью Би-Би-Си Александр Турчинов заявил, что лично выдавал оружие со складов добровольцам, отправлявшимся в зону силовой операции:

"Я помню, когда я открывал склады с оружием, чтобы раздать его батальонам, офицеры отказывались это делать. Меня спрашивали: "Александр Валентинович, а кто будет за это отвечать?" Я говорил: я буду отвечать, и лично подписывал приказы о выдаче оружия".

Также он признался, что оружие выдавалось всем желающим без какой-либо проверки на судимость:

"Действительно, мы тогда никого не проверяли. Любой, - судимый или несудимый, - кто говорил, что готов защищать страну, записывался, получал оружие и шел на восток".

Также он заявил в интервью Би-Би-си, что лично приказал нанести удар с военных самолетов по донецкому аэропорту.

7 июня 2014 года Турчинов передал власть избранному в ходе досрочных выборов президенту Петру Порошенко, оставаясь при этом спикером Рады.

На этом посту, уже после подписания первых Минских соглашений, он на один день переквалифицировался в "голубя мира" и фактичсеки продавил принятие закона об особом статусе для Донбасса, отключив при этом табло для голосования.

Принятие этого закона требовал Запад.

После парламентских выборов Порошенко не отдал своим партнерам по коалиции из "Народного фронта" пост спикера, назначив на него Владимира Гройсмана.

А Турчинова сделал секретарем СНБО.

Контроль над "обменками"

"Страна" в своем расследовании летом 2016 года сообщала, что близкие к Турчинову люди (в том числе бывший помощник, а затем нардеп Руслан Лукьянчук) контролируют крупнейшую в Украине сеть обменников, действующую под вывесками "Абсолют-финанс" и "Магнат". В некоторых регионах они занимали монопольное положение на рынке обмена валют.

В ответ на публикацию "Страны" аппарат СНБОУ, секретарем которого тогда был Турчинов, направил официальный ответ, в котором сообщил, что появление подобной информации в СНБО воспринимают как попытку дискредитировать Турчинова и отвлечь его от работы по укреплению безопасности государства в "условиях противостояния с сильным и подлым врагом":

Источник: strana.ua

После этого программа "Наші гроші" сообщила, что в обменниках, которые контролируют Турчинов и Лукьянчук, осуществляется обмен валют без кассовых аппаратов, а соответственно - без предоставления автоматической налоговой отчетности в ДФС. При этом в фискальной службе отмечают, что автоматически определить - какие обменники не используют отчетность - будто бы невозможно.

Суды поддержали Турчинова против журналистов

В ответ на эти обвинения Турчинов подал в суд на журналистов Дениса Бигуса и Надежду Бурдей, и телерадиокомпании, выпустившие программу в эфир. 17 мая 2018 года Печерский райсуд Киева обязал журналистов-расследователей опровергнуть информацию об Александре Турчинове. В резолютивной части решения сказано, что информация о причастности Турчинова к деятельности финансовых компаний ООО "Абсолют Финанс", ООО "Магнат", ООО "Октава Финанс" и их владельцев, а также влияния на налоговые органы с целью уклонения от уплаты налогов вышеупомянутыми компаниями, является недостоверной и нарушает его честь, достоинство и деловую репутацию. Апелляционный суд Киева 4 апреля 2019 года поддержал это решение.

А еще в одном решении 29 августа 2018 года Апелляционный суд Киева признал недостоверными и обязал журналистов опровергнуть обвинения ООО "Абсолют Финанс" в непредоставлении им налоговой отчётности.

Скандальные разоблачения беглого экс-нардепа

Ряд разоблачений насчет деятельности Турчинова сообщил в мае 2017 года экс-депутат украинского парламента Александр Шепелев в своем видеообращении к директору Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артему Сытнику:



Александр Шепелев. Скрин: youtube.com

Как рассказал он, в 2009 году Турчинов, занимая пост первого вице-премьер-министра, и Лукьянчук "обложили данью глав министерств и госпредприятий", а "грязные деньги" каждый день свозили в ЕБРФ (Европейский банк рационального финансирования). В этом банке гривну конвертировали в наличные доллары, паковали в целлофан и доставляли Турчинову через Лукьянчука, которого по сей день называют "кошельком" Турчинова".

Шепелев утверждает, что в 2009 году Турчинов и Лукьянчук вывели в офшоры $800 млн из государственного бюджета и помощи Международного валютного фонда (МВФ).

Ранее Украина объявила Шепелева в международный розыск. Его обвиняли в хищении госсредств в особо крупных размерах и покушении на убийство. Шепелева арестовали в Венгрии и отправили в Украину. Затем, экс-нардеп, которого суд постановил держать под стражей, сбежал из киевской больницы, где его охраняли сотрудники СИЗО.

Он сообщил, что часть денег конвертировалась в безналичные доллары США, после чего через прибалтийские банки подставными фирмами выводилась в офшоры.

Шепелев утверждает, что крупнейшей из таких фирм была компания "Фортекс", зарегистрированная в Великобритании и принадлежащая Лукьянчуку. По его словам, указанная структура ежедневно выводила из Украины в Прибалтику миллионы долларов США.

Он также утверждает, что в странах Балтии Турчинов и Лукьянчук пытались легализовать часть средств, приобретая элитную недвижимость.

"Они же получили разрешение на проживание в этих странах. Часть денег была легализована Турчиновым в Украине путем приобретения нескольких элитных домовладений в поселке Белогородка Киевской области, где он до сих пор проживает вместе со своей семьей. Именно там Турчинов хранил украденные миллионы и проводил "секретные" совещания, на которых планировались убийства политиков и бизнесменов", – добавил экс-нардеп.

Также Шепелев заявил, что в деле замешан экс-нардеп от Партии регионов Владимир Продивус.

"Только по одному из известных мне преступлений они вместе с народным депутатом от Партии регионов Продивусом украли в 2009 году в "Родовид банке" $75 млн, без какого-либо обеспечения и залога на компанию "Мостобуд" они получили кредит, который не собирались возвращать и не вернули до сих пор", – сказал он.

В ответ Александр Турчинов, как сообщала "Страна", обратился НАБУ с просьбой проверить заявления "беглых преступников режима Януковича" о хищении ним государственных средств. Согласно заявлению пресс-службы СНБО, "российские спецслужбы уже три года ведут системную работу над дискредитацией лидеров Майдана и пытаются сфабриковать "многочисленный компромат", в частности, на Александра Турчинова, которого российские политики открыто называют одним из главных врагов Москвы".

В марте 2018 года экс-заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин заявил, что НАБУ попыталось закрыть дело о хищении и выводе в офшоры почти миллиарда долларов секретарем СНБО Александром Турчиновым. Однако суд обязал Антикоррупционное бюро возобновить расследование. Об этом сообщала "Страна".

После обвинений в адрес Турчинова экс-нардеп Александр Шепелев в феврале 2018 года был задержан военной прокуратурой. "Страна" рассказывала о том, что задержание Шепелева было очень жестоким. При задержании его сильно избили, что видно даже на судебном заседании. До этого его, по информации "Страны", несколько дней держали "на подвале", выбивая нужные показания.

Александр Шепелев после задержания. Фото: tsn.ua

В настоящее время Шепелев находится в СИЗО, по его делу продолжается расследование.

От комсомола до Лазаренко

Карьера Турчинова началась еще в Советском Союзе. В 1987 году, в возрасте 23 года, Александр Турчинов стал комсомольским функционером – сначала секретарем райкома, затем заведующим отделом агитации и пропаганды Днепропетровского обкома комсомола. Первым секретарем Днепропетровского обкома комсомола был в то время Сергей Тигипко.

Одновременно Александр Турчинов стал заниматься коммерцией, учредив издательство "ИМА-пресс".

Быстрый старт комсомольской карьеры позволил Турчинову в 28 лет занять первую руководящую должность в государственных органах. В 1992 году его назначили главой комитета по разгосударствлению и демонополизации производства Днепропетровской облгосадминистрации. А в 1993 году молодой чиновник стал советником премьер-министра Украины Леонида Кучмы по экономическим вопросам.

Затем Турчинов ушел в политику. Этот этап его карьеры был тесно связан с беглым премьером-коррупционером Павлом Лазаренко.

Лазаренко с сентября 1995 года был первым вице-премьером, а с мая 1996 – премьер-министром Украины. Тогда под руководством Юлии Тимошенко, которая пользовалась покровительством Лазаренко, корпорация "Единые энергосистемы Украины" фактически монополизировала поставки газа на большинство крупных промпредприятий страны и за счет бартерных сделок ставила их деятельность под свой контроль.



Юлия Тимошенко, Александр Турчинов, Павел Лазаренко, 1996 год.

Павел Лазаренко проработал премьером чуть более года, в июле 1997 года президент Кучма отправил его в отставку.

В 1999 году Лазаренко покинул Украину и уехал в США, где его приговорили к девяти годам тюремного заключения и штрафу в 10 млн долларов. Федеральный суд Сан-Франциско признал его виновным в коррупции, отмывании денег, вымогательстве и мошенничестве.

По оценке ООН и Всемирного банка, будучи главой правительства, Лазаренко похитил около 200 миллионов долларов. Американские судебные органы смогли доказать перевод всего 114 миллионов долларов.

В 1998 году возглавляемая Павлом Лазаренко партия "Громада" прошла в Верховную раду. По списку "Громады" были избраны нардепами Украины Александр Турчинов и Юлия Тимошенко. Турчинов стал главой ключевого комитета Верховной рады по вопросам бюджета.



Павел Лазаренко, Александр Турчинов и Юлия Тимошенко в Верховной Раде третьего созыва.

После бегства Лазаренко из Украины вместо "Громады" было создано Всеукраинское объединение "Батькивщина". Его со дня основания возглавила Юлия Тимошенко, а Александр Турчинов был её заместителем. В 2002 году Турчинов повторно был избран нардепом по списку Блока Юлии Тимошенко (БЮТ), куда вошла ВО "Батькивщина".

Первый обнал – перед акцией "Восстань, Украина!"

13 сентября 2002 года перед началом акции "Восстань, Украина!" сотрудники налоговой милиции возле офиса "Батькивщины" задержали с большой суммой денег помощника Турчинова Руслана Лукьянчука. Как сообщала УП, задержание произошло в связи с расследованием по обналичиванию и отмыванию денежных средств.

Генпрокурор Святослав Пискун позже заявил, что помощник Турчинова носил в офис "Батькивщины" сотни тысяч долларов.

Как сообщали "Подробности", против Турчинова тогда было возбуждено уголовное дело за препятствование законной деятельности правоохранительных органов. Генпрокурор Святослав Пискун сказал, что Турчинов "выручал задержанного и уже арестованного "конвертатора" Лукьянчука". Помощник Турчинова был задержан как активный участник создания конвертационного центра и активный член преступной группы.

Спустя три года, в марте 2006 года, пресс-служба БЮТ сообщила, что Руслан Лукьянчук был арестован у партийного офиса "Батькивщины" 13 сентября 2002 года. Однако после первого Майдана в июне 2005 года уголовное дело по обвинению Лукъянчука было закрыто в связи с отказом прокурора от обвинения:



Источник: pravda.com.ua

Акция "Восстань, Украина!" началась 16 сентября 2002 года. Тогда в митингах участвовали десятки тысяч человек. Они призывали, в основном, к отставке президента Кучмы. Возглавляла протесты Юлия Тимошенко.

Впрочем, к каким-либо последствиям они не привели.

От главы СБУ до и.о. Президента

После первого Майдана, с февраля 2005 года Турчинов работал главой СБУ, а Тимошенко – премьер-министром. Оба со скандалом покинул свои посты в сентябре того же года.

В марте 2006 года глава МВД Украины Юрий Луценко объявил об открытии уголовного дела по факту незаконного прослушивания высших должностных лиц, которое велось при руководстве Турчиновым СБУ. С марта 2006 года Турчинов и его бывший заместитель в СБУ Андрей Кожемякин (также депутат по списку БЮТ) привлекался Генеральной прокуратурой Украины в качестве свидетеля по уголовным делам по факту уничтожения материалов оперативно-розыскного дела СБУ о деятельности бизнесмена Семёна Могилевича.

После ареста Юлии Тимошенко в 2011 году Турчинов принял руководство "Батькивщиной" и в 2012 году снова стал депутатом. С конца 2013 года он принял активное участие во втором Майдане. В 2014 году, после возвращения Тимошенко из тюрьмы, пути соратников разошлись. Турчинов ушел в новый политпроект "Народный фронт".

По сообщениям прессы, Турчинов был причастен к скандальным застройкам на Пейзажной аллее, а также в Монашеском лесу возле села Лесники под Киевом. В последнем сестра жены Турчинова Раиса Вишневская обзавелась 500-метровым домом.

"Страна" сообщала, что литовское ЗАО "Ekonomikos Institutas", конечным бенефициаром которого была названа теща Турчинова Тамара Белиба, владело литовской фирмой "IT Fort". Последняя, по сообщениям литовской прессы, была причастна к строительству в Каунасе крупнейшего в балтийском регионе дата-центра, с объемом инвестиций в сотни миллионов евро.

Еще в одном расследовании "Страны", опубликованном в январе 2017 года, мы рассказали о недвижимости, которая была записана на родственников Турчинова и связанные с ним структуры. Тогда мы нашли случаи, когда недвижимость оформлялась на покойников, а площади объектов составляли тысячи "квадратов" в самых дорогих местах Киева и области. Многие объекты были приобретены во время, когда Александр Турчинов занимал должность главы СНБОУ.

В свободное время Алекасандр Турчинов проповедует в одной из баптистских церквей в Киеве. О том, как это происходило буквально в день голосования 31 марта 2019 года в присутствии Петра Порошенко, можно прочитать в нашем материале.