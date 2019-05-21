Во время президентской кампании Андрей Богдан стал юридическим советником Зеленского. Неформально его называют "куратором от Коломойского" в Зе-штабе. Сегодня вечером, как и предсказывала “Страна”, Владимир Зеленский назначил его главой Администрации президента.

“Страна” собрала важные факты о новом главе АП Андрее Богдане.

1. Сын юриста, однокашник Виталия Касько

Андрею Богдану 42 года. Женат, воспитывает четверых дочерей. Любитель электромобилей, ездит на Tesla.

Он родился и получил высшее юридическое образование во Львове. Его отец Иосиф Богдан — доцент кафедры гражданского права Львовского университета имени Ивана Франко. В 1998 году Андрей Богдан закончил юридический факультет, который ранее возглавлял его отец.

Он учился в одной группе с ныне известным адвокатом, а в прошлом заместителем генерального прокурора Виталием Касько.

2. Адвокат Виктора Ющенко и Юрия Луценко

После получения адвокатского свидетельства в 2001 году Богдан переехал из Львова в Киев, где получил работу в адвокатской компании "Правис". Ее основал Алексей Резников, студент Богдана-старшего. Поговаривают, что именно отец попросил Резникова устроить Андрея Богдана на эту работу.

В 2004-м Андрей Богдан стал партнером в адвокатской фирме "Пукшин и партнеры" (юридический бизнес Игоря Пукшина, экс-заместителя главы Секретариата президента Украины во времена президентства Виктора Ющенко).

В 2007 году участвовал в парламентских выборах - под №93 избирательного списка блока “Наша Украина - Народная самооборона”, но депутатом в итоге не стал, так как партия не набрала достаточно процентов на выборах. Представлял интересы блока и его неформального лидера - президента Виктора Ющенко - в судах.

В 2007 году Богдан как адвокат также представлял интересы нынешнего генпрокурора, а тогда главы Министерства внутренних дел Юрия Луценко, которого обвиняли в незаконной раздаче наградного оружия. Дело Луценко выиграл.

Осенью 2007 года Богдан месяц работал помощником на общественных началах у тогда еще депутата от Блока Юлии Тимошенко и известного юриста Андрея Портнова.

3. Госслужба при Януковиче

После победы Виктора Януковича на президентских выборах, Богдан в марте 2010 года стал заместителем министра Кабинета Министров Украины и правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики.

Позже эту должность ликвидировали, однако в 2013 году тогдашний премьер-министр Николай Азаров вновь назначил Андрея Богдана уполномоченным Кабмина в сфере антикоррупционной политики.

После Евромайдана и отставки правительства Азарова, в марте 2014-го, Андрей Богдан был уволен с должности и вернулся к частной практике в юридической компании "Статус".

По закону "Об очистке власти" Андрей Богдан, который дважды работал в правительстве при Януковиче, не может находиться на гражданской службе до 2024 года.

Впрочем, это не помешало Владимиру Зеленскому назначить Богдана главой АП.

Сам Богдан прокомментировал это так: “Я попал в закон о люстрации совершенно несправедливо - я закрыл одну очень коррупционную схему, которая выводила 2 млрд грн в год при любой власти. Автор этой коррупционной схемы при Минюсте в реестрах был одним из авторов законов о люстрации. Так сложилось, что наши предшественники (команда Петра Порошенко - Прим.Ред.) провели новый закон о госслужбе. И глава администрации президента и его заместители были выведены этим законом из под госслужбы. Если я и имею право занимать какую-то должность на территории Украины, то это либо глава Администрации президента, либо заместителя. Поэтому здесь нет никакого нарушения".

4. Адвокат Коломойского и Корбана

Весной 2014-го Андрей Богдан стал советником новоназначенного губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского. В интервью Коломойский называет его своим личным адвокатом. Как заявлял сам Богдан, адвокатом Коломойского он стал примерно в 2015-2016 годах.

Андрей Богдан также защищал интересы тогдашнего соратника Игоря Коломойского, лидера партии "Укроп" Геннадия Корбана, которому в 2015 году инкриминировали захват заложников, создание преступной организации и присвоение средств. Когда Корбана привезли в Генпрокуратуру и забрали телефон, номер Богдана был единственным, который вспомнил Корбан. Вскоре Богдан возглавил группу защитников Корбана и, по словам последнего, работал бесплатно.

Сам Корбан называет Андрея Богдана не просто своим адвокатом, а и другом. О чем подробно написано в книге замглавреда “Страны” Светланы Крюковой “Сетка”:

“Судя по тону и выбору тем в разговорах наедине, Андрей один из немногих людей, кому Корбан доверяет и с кем консультируется, чтобы принять важное решение.

Впрочем, в штаб Зеленского Богдан зашел с позиции адвоката Коломойского. Поэтому молва называла Богдана связным между Зеленским и Коломойским. Дескать, именно через Богдана олигарх держит под своим контролем Слугу народа. Впрочем, и сам Богдан, и Зеленский, и Коломойский это отрицали.

Однако, по данным "Страны", вокруг назначения Богдана случился серьезный внутренний конфликт в команде нового президента. Поначалу Зеленский склонялся назначить главой АП кого-либо из своих давних соратников по "Кварталу". Например Ивана Баканова или Сергея Шефира. Также против Богдана, как человека Коломойского, выступали западные партнеры, которые беспокоит рост влияние олигарха.

Но, как сообщают источники в команде Зеленского, Коломойский выдвинул ультиматум - или Богдан назначается главой АП, либо он отказывает в поддержке "Слуге народа" на выборах президента.

В конце концов Зеленский назначил главой АП Богдана

5. Помогал армии

По словам Геннадия Корбана, Андрей Богдан активно помогал украинской армии в начале конфликта на Донбассе.

“Мало кто знает, но были еще события 2014-го года, когда Андрей Богдан не был ни адвокатом Коломойского, ни моим. И по своей инициативе активно помогал фронту бронированными авто и многим другим, чем сейчас уже обеспечена армия. В тот момент, когда добровольцы шли на фронт в кроссовках... Не знаю, как дальше сложится карьера Андрея Богдана в новой политический команде, в любом случае, он всегда может рассчитывать на старых друзей”, - описывает Геннадий Корбан своего друга.

Работой с волонтерами Богдан занимался еще во время работы в Днепропетровской ОГА. Он курировал импорт бронированных грузовых машин для передовой. ОГА помогала и регулярным частям, и добробатам. Корбан вспоминает, что на это Богдан тратил деньги из своего кармана.

6. Герой закона “имени Богдана”

Осенью 2014-го Богдан баллотировался в Верховную Раду по спискам партии "Блок Петра Порошенко". Впрочем, депутатом он так и не стал, несмотря на то, что его 74-е место в списке в итоге оказалось проходным. В декабре 2015 года несколько депутатов БПП пошли в исполнительную власть, и Богдан должен был занять одно из освободившихся мест. Но к тому времени отношения Петра Порошенко и Игоря Коломойского окончательно испортились.

Чтобы не допустить попадания “человека Коломойского” в парламент, в Раде в феврале 2016 года приняли закон №3700, известный в народе как закон “имени Богдана” - он давал партиям право лишать мандатов как действующих депутатов, так и потенциальных, которые могут зайти в Раду на места парламентариев, ушедших работать в правительство.

Руководство БПП настолько не хотела видеть в парламенте Андрея Богдана, что этот вопрос стал препятствием для переформатирования правительства. Ни одного депутата от БПП не назначали в Кабмин до принятия закона №3700. Потому что как как только хоть один депутат от БПП ушел бы в Кабмин, Андрей Богдан бы зашел в парламентский зал.

7. Шутник и любитель нецензурной лексики

Психологический портрет и стиль личного общения Богдана подробно описала Светлана Крюкова в книге "Сетка":

"Андрей из тех злых добряков, которые пытаются скрыть свою доброту, как страсть к сладкому, отчего всю жизнь борются с лишним весом и с недобрым миром. А еще с двумя крайностями характера – азартом, обусловленным возрастом и темпераментом, и осторожной расчетливостью, надиктованной профессией юриста.

В штабе за спиной Бигдана (Богдана - Прим.Ред.) называют главным адвокатом Коломыйского (Коломойского - Прим.Ред.). Корбан зовет его своим другом, и "продажным адвокатишкой", когда хочет подколоть. Несмотря на сервильность профессии, с первого взгляда Бигдан производит впечатление человека, который не стесняется возразить вслух даже начальству. Однако он почти всегда вовремя останавливается, когда шутит с большими и старшими. И совсем не чувствует границ, когда обижает шутками людей скромных и вежливых. Шутки Бигдана иногда смешные до колик в животе, а иногда так неуместны, что собеседники молча покидают помещение.

К женщинам у Бигдана отношение восточного человека. Об этом, как и о его матерщине, Корбан предупреждает заранее, как бы извиняясь перед дамой. Но Бигдану пох*й”.