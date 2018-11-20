Майдан, позднее названный победителями "революцией достоинства", начался 21 ноября 2013 года со скромного собрания возле Главпочтамта и завершился 21-22 февраля 2014 года бегством президента Януковича из Киева и его отстранением от власти.

О Майдане уже много написано. Но до сих он хранит в себе много тайн и недосказанности. Что стало реальной причиной этих событий? Почему от мирного протеста пришли к массовым убийствам? Как на самом деле Януковича отстраняли от власти?

"Страна" провела реконструкцию ключевого события в современной истории Украины в ответах на 21 главный вопрос о событиях 5-летней давности.

1. Был ли Майдан неизбежен?

История показывает, что неизбежных революций не бывает. Известное ленинское "верхи не могут, низы не хотят" к ситуации ноября 2013 года не применимо, потому что власть вполне могла справиться с управлением страной, а основная масса народа хоть и была недовольно происходящим, но не очень стремилась к активным протестным действиям.

Но сложилась сумма факторов, которая привела к началу Майдана.

Значительная часть населения, поверив в евроинтеграционную агитацию во время подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС, не восприняла резкую смену курса. Малый и средний бизнес устал от рейдерства и поборов. Крупный бизнес – от необходимости делиться с властью. "Акционеры" Партии Регионов не желали мириться с тем, что всю власть в стране берет в свои руки "Семья". Евросоюз и Штаты – с тем, что их в последний момент "кинули" с ассоциацией.

Не будь хотя бы одного из этих факторов, и Майдан-2013 мог бы не сложиться. Но случились все факторы сразу.

2. Насколько реальной была публично озвученная причина начала Майдана - срыв Соглашения об ассоциации?

Приостановка процесса подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, подписанная премьером Николаем Азаровым 21 ноября 2013 года, не могла стать сама по себе катализатором активного протеста. Сейчас, спустя пять лет, мы знаем о большом количестве событий, куда более страшных для наших граждан, которые, тем не менее, не привели ни к чему.

21 ноября тоже все могло закончиться ничем. Количество людей, вышедших "выпить кофе" с Мустафой Найемом, не впечатляло, да и настроены они были отнюдь не агрессивно.

Однако сработал один из вышеупомянутых факторов – желание "акционеров" Партии Регионов ограничить возрастающую власть и аппетиты "Семьи".

В тоже время, в глобальном плане, безусловно, срыв Соглашения об ассоциации стал пусковым крючком. Это обеспечило акциям протеста необходимое "прикрытие" со стороны Запада, который был крайне недоволен неожиданным разворотом Януковича к России и был намерен его показательно наказать и заставить вернуться на прежний курс.

Именно после этого все возможные группы недовольных (как официальная оппозиция в лице Яценюка, Кличко и Тягнибока, так и неофициальная фронда в Партии Регионов) решились пойти на протесты, рассчитывая, что Запад не даст Януковичу применить к ним силу.

Наконец, отказ от Соглашения стало шоком для многих украинцев. До того несколько месяцев официальная пропаганда рисовала ассоциацию с ЕС чуть ли не как достижение рая земного. И отказ от этого рая общественность (по крайней мере, ее значительная часть), мягко говоря, не поняло.

"Водитель на полной скорости ехал в Европу и вдруг резко нажал на тормоза и народ ударился головой об лобовое стекло", - образно тогда обрисовал ситуацию писатель Олесь Бузина.

3. Почему на самом деле Янукович отказался подписывать Соглашение об ассоциации?

Янукович изначально рассматривал Соглашение об ассоциации в более широком контексте своих отношений с Россией. Судя по тому, что уже после Майдана рассказывали представители его окружения, экс-президент планировал, заключив Соглашение, затем возобновить торги с Россией по снижению цены на газ и по прочей поддержке, которая бы помогла ему переизбраться на второй срок.

До того Россия ставила жесткое условие - любые преференции могли быть даны только при условии присоединения Украины к Таможенному союзу. Что Янукович не хотел делать, опасаясь, с одной стороны, попасть в полную зависимость к Москве, а с другой - жесткой реакции Запада и нового Майдана внутри страны. Поэтому он и хотел уговорить Кремль снять это условие. Соглашение об ассоциации им виделось как прекрасный способ шантажа. Поэтому правительство еще в 2012 году парафировало Соглашение, не особо вникая что там написано.

Но Россия отреагировал не так как думал Янукович. С лета 2013 года она начала масштабную кампанию против украинской власти по принуждению к изменению курса. Киеву дали понять, что после подписания Соглашения все будет кончено. Россия де-факто выйдет из Зоны свободной торговли с Украиной, что обрушит украинский экспорт. Угрожали и прочими карами.

Для России это виделось как финальная битва за то, кто к себе перетянет Украину - Москва (побудив вступить в Таможенный союз) или же Запад (затянув в ассоциацию).

Поняв, что дело серьезно, Янукович и его окружение начало зондировать почву на Западе - чем он может помочь в этой ситуации. И обнаружило несколько крайне неприятных вещей.

Во-первых, ЕС не был готов компенсировать убытки Украины от возможных действий России. Максимум на что Киев мог бы расчитывать - это на возобновление программы МВФ и связанных с ней кредитов других международных организаций. Но их готовы были давать не просто так, а на жестких условиях - поднять цены на коммунальные услуги, отпустить курс гривны в свободное плавание, заморозить зарплаты бюджетников и пенсии (то есть все то, что затем сделало правительство Яценюка сразу после Майдана).

Во-вторых, Запад решил выставить в качестве условия освобождение Юлии Тимошенко, что для Януковича было вообще неприемлемо.

В-третьих, и в главных, у Януковича наконец-то прочитали текст Соглашения об ассоциации, изучили условия создания Зоны свободной торговли с ЕС и ужаснулись - они были явно дискриминационными для Украины (позже, когда Соглашение уже заработало, это же подтвердили и украинские бизнесмены). То есть подписание документа не только не компенсировало убытки от ответных действий России, а их увеличивало.

При таких вводных у Януковича практически не было шансов переизбраться на второй срок.

Параллельно президент продолжал общение с Путиным, зондируя почву - что Россия может предложить, если Украина откажется от ассоциации. И после очередного рандеву он дал команду Азарову приостановить переговорный процесс с ЕС, что премьер и сделал 21 ноября 2013 года.

К тому времени он получил от Кремля то, что хотел - обещание поддержки (снижение цен на газ и крупный кредит) без каких-либо условий вроде вступления в Таможенный союз.

Казалось бы, Янукович мог праздновать грандиозную геополитическую победу. Но исторический вираж, на который он пошел, оказался слишком крутым.

4. Кто стоял за "беспартийным Майданом" (ноябрь 2013)?

Первоначально организованное по призыву Мустафы Найема "чаепитие" на Майдане не предвещало никакой угрозы.

Оно было довольно немногочисленным. И мало отличалось от спонтанных акций протеста, которые время от времени проходили в Киеве во времена Януковича.

Однако очень быстро протест получил дополнительный стимул.

Уже с его первых дней появилась информация о том, что за Евромайданом стоит едва ли не весь спектр провластных политиков и бизнесменов – от опального олигарха Валерия Хорошковского до секретаря СНБО Андрея Клюева. Больше того, назвавший себя "беспартийным" Майдан имел благожелательное отношение к себе со стороны практически всех СМИ (естественно, кроме тех, которые контролировала "Семья").

Поскольку шило в мешке утаить было невозможно, тогда же представители "оппозиционных" групп в Партии Регионов стали распространять слухи о том, что этот Майдан стоит для того, чтобы не допустить Майдана от настоящей оппозиции.

Впрочем, если б такой план и был, то он ушел в утиль уже 24 ноября - когда прошла первая массовая акция Евромайдана, на которой первую скрипку явно играла оппозиция - Батькивщина (во главе с Яценюком), партия УДАР (во главе с Кличко) и "Свобода" Олега Тягнибока. Плюс примкнувший к ним нардеп и предприниматель, которого тогда "рвала" налоговая, Петр Порошенко.

Впрочем, перерастет ли это в полноценный Майдан тогда не было понятно. В целом в стране народ был еще не очень раскачан, в СМИ потихоньку раскручивалась кампания против Соглашения об ассоциации, в ходе которой рассказывалось о минусах для Украины.

Была, правда, надежда, что на саммите Украина-ЕС в Вильнюсе Янукович все-таки подпишет Соглашение или хотя бы какую-то бумагу о намерениях, но она не оправдалась. Не было подписано вообще ничего.

Перспективы протеста были довольно туманны. И тут произошло ключевое событие - разгон Майдана в ночь на 30 ноября.

5. Что произошло в ночь на 30 ноября 2013?

Это событие обросло многочисленными слухами и домыслами. То, какой оно эффект впоследствие оказало, породило всевозможные конспирологические версии - кто стоит за этим разгоном.

Фото: zn.ua

Впрочем, совокупность информации, которой обладает "Страна" позволяет сказать, что никакой особой конспирологии не было. Была элементарная глупость окружения Януковича.

Операцию планировал тогдашний секретарь СНБО Андрей Клюев и его заместитель Владимир Сивкович. Именно они курировали действия тогдашнего главы киевской полиции Коряка. Клюев, видимо, рассчитывал повторить успешный опыт разгона налогового майдана в ноябре 2010 года.

Для этого, близкие к нему организаторы "неполитического Майдана" начали демонтаж сцены (формальная причина - закончился срок ее аренды). А накануне мэр Киева Попов распорядился установить на главной площади столицы новогоднюю елку. Для обеспечения этого мероприятия Коряк выделил отряд "Беркута".

При этом все наши источники указывают, что команды на силовой разгон акции не было. Все произошло стихийно. Когда "Беркут" зашел на площадь, находящиеся там "студенты" (из опубликованного 30 ноября списка задержанных известно, что в большинстве это были жители Западной Украины среднего возраста) оказали сопротивление.

В ответ "беркутовцы", как они привыкли делать в подобных случаях, применили силу, избивая всех без разбору. Специальной команды им для этого ни от кого получать не надо было - так спецназ в подобных ситуациях в то время действовал всегда.

Естественно, что такую реакцию изначально можно было предположить. Также можно было предположить, что любой, даже самый "корректный", разгон Майдана (а тем более жесткий разгон) оппозиция будет использовать для мобилизации своих сторонников.

Но окружение Януковича не отличалось способностью к прогнозированию действий. Отсюда и последствия.

Уже 30 ноября на Михайловской площади начался новый многолюдный митинг. Народ был возмущен применением силы. Видео разгона Майдана массово распространялось по сети и показывалось по ведущим телеканалам.

Произошел раскол и в команде Януковича - в знак протеста объявил о своей отставке глава Администрации президента Сергей Левочкин. Было общее ощущение, что власть шатается и вот вот упадет.

На 1 декабря оппозиция созывала митинг и по всем признакам он должен быть самым массовым за всю историю страны. Януковичу давали считанные дни до свержения...

6. Кто устроил столкновения 1 декабря?

Поначалу прогнозы оправдывались. Утром 1 декабря началось грандиозное шествие, на которое вышли сотни тысяч людей. Сходу и без какого-либо сопротивления была занята Киевская горадминистрация и Октябрьский дворец. Установлена сцена на Майдане.

Было впечатление, что город уже полностью под контролем протестующих.

Это впечатление только усилилось после того как колонны пошли вверх по Институтской к Администрации президента и начали ее штурм.

То, что там потом произошло, оказало на ход событий не меньшее значение, чем разгон 30 ноября. Но только с обратным для протестующих знаком.

Штурм оказался неудачный. Нападавшие избивали кордон из бойцов внутренних войск цепями, пытались давить бульдозером, бросали в них файера, а потом вышел "Беркут" и предельно жестко всех разогнал. Десятки людей (включая журналистов) были избиты. Многие были задержаны.

Оппозиция, как известно, назвала тех, кто участвовал в попытке прорыва на Банковой, провокаторами. Более того, Петр Порошенко призвал правоохранительные органы найти и наказать этих "провокаторов".

На самом деле, штурмовали те, кто позже составил основу "Правого сектора".

Сами участники штурма позже признавались, что пошли в атаку по согласованию с вождями Майдана. А после того, как стало понятно, что Администрацию президента захватить не удастся, вожди тут же открестились от акции и назвали ее участников провокаторами.

Как бы там ни было, но бойня около АП возымела значительный эффект и сильно поломала планы оппозиции.

Во-первых, власть показала, что она готова защищаться. И сдаваться без боя не намерена.

Во-вторых, картинка, когда молодчики в балаклавах с цепями нападают на бойцов в форме, произвела сильное впечатление на обывателей. Для тогдашней мирной Украины это было дикое зрелище. Конечно, для сторонников Майдана это выглядела лишь как расплата за 30 ноября. Но для колеблющихся граждан и, особенно, для тех, кто идеи Евромайдана не поддерживал (а таких особенно много было на юго-востоке) это была крайне негативный сигнал.

Сигнал о том, что в Киеве происходит отнюдь не "мирный протест за европейский выбор". Именно с этого момента началось резкое разделение отношения украинцев к событиям на Майдане.

Которое затем вылилось в трагические события 2014 года.

В-третьих, столкновения напугали элиту. Особенно регионалов. Перед страхом наступления хаоса, произошла их временная консолидация вокруг Януковича.

В целом, именно 1 декабря стало понятно, что легкой победы над режимом Майдан не одержит. Он оказался намного устойчивее, чем казалось поначалу.

7. Почему Азарова не уволили 3 декабря?

Последствия 1 декабря сказались уже через два дня.

На вторник, 3 декабря, в парламенте должно было произойти голосование за отставку правительства Азарова. Отметим, что именно отставка премьера и была главным лозунгом первого – ноябрьского – Майдана.

Однако, после штурма Администрации президента, Янукович сумел удержать единство Партии Регионов. И отставка провалилась. На сторону оппозиции перешло всего два депутата из провластного большинства - Давид Жвания и Инна Богословская. Что было явно недостаточно для результативного голосования.

После этого провластные комментаторы стали заявлять о "конце Майдана", о "бессмысленности протеста". Но это оказалось очень неверным прогнозом. Майдан не разошелся. А перешел в "долгоиграющую партию".

Попытки силовиков зачистить Майдан натолкнулись на сильное и организованное сопротивление как самих майдановцев (на поддержку которых оперативно прибыли тысячи киевлян), так и стран Запада.

США и ЕС в жесткой форме предупредили Януковича о последствиях силовых действий. И власть временно отступила, решив взять измором.

8. Кто финансировал Майдан?

В России и среди антимайдановско настроенные украинцев распространено мнение, что акции протеста в столице финансировались, в основном, западными структурами.

При этом часто вспоминают классическую картинку, как помощник госсекретаря США Виктория Нуланд раздавала на Майдане легендарные "печеньки".

Но, как рассказали "Стране" люди, близкие к руководителям Майдана, роль "печенек" в финансировании крайне преувеличена. Да, США и ЕС по разным каналам помогали создавать инфраструктуру Майдана. Так, именно они выделили деньги на Громадское телевидение. Поддерживали и многие другие проекты, защищали и прикрывали майдановцев (например, известна история как после столкновения с беркутовцами 18 февраля 2014 нынешнее члены праворадикальной организации С14, в том числе и обвиняемые в убийстве Бузины Полищук и Медведько, в страхе прибежали в посольство Канады и прятались там несколько дней, пока столкновения в Киеве не прекратились). Но это были сравнительно небольшие суммы - сотни тысяч долларов. Возможно миллионы. Но не десятки миллионов.

Основную роль в финансировании Майдана играли близкие к оппозиции предприниматели. Также по слухам, выделяли деньги и ряд представителей окружения Януковича (под предлогом, чтоб "контролировать Майдан"). Из уст в уста тогда передавалась история, что Клюев выделил несколько миллионов "Правому сектору", а также финансировал запуск телеканала "Эспрессо ТВ", который стал один из рупоров акций протеста.

Большие суммы шли через частные пожертвования отдельных граждан. Хотя, во-многом, эти деньги тратились безконтрольно и разворовывались. Например, организаторы "неполитического Майдана" рассказывали "Стране", что кассу с пожертвованиями увел в неизвестном направлении поздно вечером 29 ноября один из активистов (ныне - нардеп). Больше этих денег никто не видел.

А журналист Роман Скрыпин как-то поведал о "бездонном сейфе" времен Майдана на Громадском ТВ, откуда брали деньги все кому не лень.

Среди спонсоров Майдана особо выделялся Петр Порошенко, который тянул на себе довольно много и финансовых и организационных вопросов. Многие этому факту были удивлены, так как Петр Алексеевич всегда славился своей скупостью. А тут он прямо-таки изменил своей традиции.

Не исключено, что подобная щедрость объяснялась тем фактом, что как раз накануне старта Майдана - в ноябре 2013 года, представитель Семьи Януковича Сергей Курченко полностью закрыл сделку по покупке УМХ у Бориса Ложкина. Сейчас, после обнародования информации о расследовании в Австрии, мы уже знаем точную сумму сделки - 315 млн долларов США. Из этих денег, по слухам, значительная часть ушла Петру Порошенко, как совладельцу бизнеса. Не исключено, что как раз за эти неожиданно упавшие к нему деньги, будущий президент и финансировал Майдан.

Так что, в числе спонсоров акций протеста, вполне могла быть и Семья Януковича.

9. Кто стоял за сносом памятника Ленину?

Памятник на Бессарабской площади протестующие хотели снести еще 1 декабря, но тогда "Беркут" стал плотным кольцом и не позволил это сделать. Однако в следующее воскресенье, 8 декабря, силовики таинственным образом исчезли, и уже никто не мешал свободовцам "повалить" Ленина.

Фото: Facebook.com

В Партии регионов уже тогда говорили, что за акцией стоит секретарь СНБО Андрей Клюев. Цель его была утилитарной: через неделю в Киеве были назначены довыборы в парламент, где противостояли кандидат от власти Виктор Пилипишин и свободовец Юрий Левченко. Падение Ленина должно было дискредитировать "Свободу" в глазах киевлян, и план удался – Пилипишин выиграл.

Это был еще один из примеров, что во власти продолжали недооценивать Майдан, решая за счет его радикализации тактические цели.

10. Что и зачем подписал Янукович 17 декабря в Москве?

Это был важный день. Янукович привез из Москвы соглашение грандиозного масштаба.

Во-первых, газ по 268,5 долларов за тысячу кубометров – вне зависимости от роста мировых цен (на тот момент по договору 2009 года Украина получала газ по 410-420 долларов, а без учета "харьковской" скидки – по 510-520 долларов).

Во-вторых, кредит в 15 миллиардов под 5% годовых без каких-либо условий. В-третьих, значительные российские вложения украинскую авиационную, судостроительную, космическую и военную промышленность. И все это – без вступления в Таможенный союз. И все это - без условий МВФ о повышении цен на коммуналку.

Правда, оппозиция запустила слухи, что были и некие секретные условия.

Якобы Янукович подписал обязательство проводить консультации с Кремлем по всем внешнеполитическим вопросам.

Так это или нет - сейчас сказать трудно. По тому, что рассказывали "Стране" представители окружения экс-президента, привязываться к колеснице Кремля у Януковича не было желания. Более того, правительство продолжало работу по Соглашению об ассоциации, пытаясь добиться смягчения условий от европейцев (впрочем, после начала Майдана те сами не шли на плотный контакт в этом вопросе).

Наконец, как показали последующие события, Янукович продолжал чутко прислушиваться к пожеланиям американцев по многим вопросам, до самого конца веря, что ему удастся найти общий язык с Западом, продолжая свою "многовекторную политику".

Как бы там ни было, но 17 декабря многим казалось, что режим Януковича получил мощную подпорку и веры в его скорое падение стало еще меньше.

От бессилия оппозиция начала придумывать различные курьезные требования, которые ей до сих пор вспоминают - например, снизить на 30 процентов цену газа для населения.

11. Кто избил Татьяну Черновол?

Инцидент с избиением тогда еще журналистки Татьяны Черновол 25 декабря 2013 года на Бориспольской трассе стал одним из факторов, способствовавших радикализации Майдана. Сама Черновол обвинила в произошедшем (и продолжает это делать) тогдашнее руководство страны, вслед за ней те же обвинения выдвинула оппозиция.

Однако все суды, прошедшие уже при нынешней власти, пришли к выводу, что, несмотря на давление на обвиняемых, найти политическую составляющую в этом деле не удалось. Имел место бытовой инцидент – неадекватная реакция нескольких молодых людей на провокацию со стороны Черновол.

Впрочем, теперь это имеет лишь историческое значение, поскольку свою роль в событиях 2013-14 годов этот эпизод сыграл, стал одним из многих катализаторов, который не давал затухнуть акциям протеста.

12. Почему были приняты законы 16 января 2014?

В первой половине января 2014 года протесты свелись к минимуму.

Мало кто верил в скорую смену власти. Многие полагали, что в таком пассивном режиме события дотянутся до очередных президентских выборов в марте 2015 года.

Власти досаждал разве что Автомайдан, который стал терроризировать министров и других чиновников по месту жительства. Один из законов, принятых 16 января, – о движении в колоннах не больше пяти автомобилей – был направлен как раз против Автомайдана.

Но в целом подготовка и принятие этих законов показывали, что власть расценила ослабление протестов как движение к их концу и решила этот конец ускорить. Вполне возможно, что так и произошло бы, если бы принятые законы стали исполнять. Но они превратились в декларацию, которая лишь привела к возрождению Майдана и его новой фазе.

13. "Крещение" на Грушевского: почему Янукович не срегировал?

Вече 19 января 2014 года было самым неприятным для оппозиции за всю историю протеста. "Тритушки" Яценюк, Кличко и Тягнибок вынуждены были выслушивать обвинения в том, что они ничего не могут противопоставить власти и что принятие "диктаторских законов" – это и их вина тоже.

Фото: censor.net.ua

На фоне этого выглядело вполне логичным поход радикальной части протестующих на улицу Грушевского для штурма Верховной Рады.

Самое интересное, что все это тоже выглядело как провокация, поскольку столкновения на улице Грушевского между протестующими и "Беркутом" происходили из-за пустого здания парламента. И весь этот накал – с "коктейлями Молотова" и сожженным автобусом – выглядел неуместным.

Собственно, и в этот раз лидеры оппозиции назвали тех, кто начал сражение с "Беркутом" возле стадиона "Динамо", провокаторами. Вслед за ними силовую акцию радикалов осудил Запад.

Многие прогнозировали, что, воспользовавшись обострением, Янукович решит разогнать Майдан под предлогом наведения порядка в столице.

Но он не пошел на это, чем удивил всех. По словам представителей прежней власти, главная причина - надежды Януковича "замириться" с Западом, который ставил ему главное условие - не разгонять Майдан. Даже в ответ на применение силы митингующими.

14. Когда произошел перелом в противостоянии между властью и Майданом?

Несостоявшаяся зачистка протеста 19-21 января стала переломным моментом в событиях зимы 2013-14 годов. Она показала, что власть нерешительна и слаба. Фактически с этого момента начался переход выжидавших – вроде Игоря Коломойского и его соратников – на сторону Майдана.

Отсутствие реакции на события на Грушевского привело к тому, что оппозиция перешла в наступление. В течение следующей недели были захвачены здания областных администраций во всех облцентрах Западной Украины и в некоторых городах Центральной Украины.

Именно с этого момента ситуация вышла из-под контроля власти. Окончательно же ее деморализовали первые смерти людей.

15. Кто виноват в первых смертях на Майдане?

Убийства украинского армянина Сергея Нигояна и белоруса Михаила Жизневского 22 января 2014 года остаются одной из самых больших загадок Майдана.

Сергей Нигоян

Первоначально следствие показало, что они были убиты с расстояния не более трех метров, что исключало версию об убийстве правоохранителями и наводило на мысль, что убийцами были провокаторы внутри Майдана.

Спустя почти два года Генпрокуратура сообщила о проведении еще одной экспертизы, которая уже показала, что убийцы могли находиться на расстоянии 30 метров и что патроны, которыми были убиты Нигоян и Жизневский, использовались МВД.

Однако сам факт экспертизы спустя почти два года вызвал подозрение в том, что следствие пытается подогнать факты под нужную версию. Да и логика событий делала невыгодными для власти эти убийства (подробнее о расследовании этого преступления можно прочитать здесь).

Михаил Жизневский

Источники в следственной группе, которая в январе-феврале 2014 года занималась расследованием этого преступления, говорят о том, что событие действительно походило на создание "сакральных жертв". Уж больно к месту для оппозиции пришлись эти смерти. Волна возмущения, которая после них поднялась, парализовало политическую волю власти и вынудило пойти ее на уступки.

16. Откуда взялись "титушки" в Киеве?

"Трендом" января стало массовое появление в Киеве "титушек".

Они нападали на "майдановцев" (особенно на активистов Автомайдана, терроризировавшего высших чиновников по месту жительства), устраивали беспорядки в городе.

А во второй половине февраля их вооружили и фактически дали им карт-бланш на террористические действия против Майдана. Именно от их рук и погиб журналист "Вестей" Вячеслав Веремий.

Фото: vesti-ukr.com

Общепринятая версия в кругах прежней власти состояла в том, что "титушки" в Киеве появились по инициативе Андрея Клюева (который в январе стал главой Администрации президента). При этом смысл их появления был непонятен. Никакой особой роли в подавлении акций протеста они не сыграли (с этой функцией справились бы и официальные силовые структуры), а население против власти и Януковича настроили очень жестко.

Вряд ли это была сознательная измена. Скорее - элементарная глупость и неумение просчитывать шаги наперед (также как и с разгоном Майдана в ночь на 30 ноября).

Из этой же серии и похищения и убийства активистов Майдана (Игоря Луценко и Юрия Вербицкого).

Никакого смысла в этих действиях не было. Они лишь мобилизовывали майдановцев на дальнейшую борьбу.

17. Почему Азаров был уволен в конце января?

После всех описанных выше событий, единство Партии Регионов, восстановленное Януковичем в декабре, вновь разрушилось. Теперь уже навсегда.

Во-первых, из Администрации президента все-таки был уволен Сергей Левочкин, и это означало, что близкие к нему, а также к бизнесмену Дмитрию Фирташу, депутаты во фракции ПР уходят в автономное плавание. Периодически – через звонки лично Дмитрию Фирташу – Януковичу еще удавалось принудить эту группу к нужным голосованиям, но ее дрейф из ПР уже был неизбежен.

"Поплыла" и группа Рината Ахметова, которому Янукович тоже стал звонить лично, чтобы усмирить бунтовщиков. Однако главной причиной отставки Азарова стал маневр самого Януковича, который провел ее не как отставку всего правительства, а как одиночное увольнение.

В результате и. о. премьера стал Сергей Арбузов - представитель Семьи Януковича. Президент рассчитывал, что таким образом возьмет ситуацию под полный контроль, однако этот шаг лишь ускорил раскол Партии Регионов, старожилы которой были настроены против "Семьи" еще больше, чем против Майдана.

18. Зачем Янукович предложил Яценюку премьерство?

Ситуация усугублялась еще и непонятными метаниями самого Януковича.

После смертей на Майдане он пошел на переговоры с оппозицией. Несколько раз к нему ходила делегация в составе Яценюка, Кличко и Тягнибока. По слухам, они там сильно выпивали и пытались о чем-то договорится.

После чего троица выходила на Майдан и заплетающимся языком рассказывала об итогах переговоров, добавляя невероятного пафоса (знаменитая фраза Яценюка "куля в лоб, так куля в лоб" прозвучала именно после таких теплых посиделок).

Майдан был недоволен таким соглашательством. Особенно сильное возмущение началось после того, как Янукович публично предложил Арсению Яценюку стать премьер-министром, а Виталию Кличко – вице-премьером по гуманитарным вопросам.

У такого предложения было несколько аспектов. Во-первых, оно вносило раскол в лагерь оппозиции, так как реальное предложение поступило только Яценюку, Кличко унизили, а Тягнибока вообще проигнорировали. Во-вторых, оно дискредитировало оппозицию в глазах Майдана. В-третьих, Майдан без умеренной оппозиции тоже мог бы быть дискредитирован и уже не представлял бы интереса для Запада.

Наконец, это предложение было вполне реальным. Яценюк на посту премьера при президентско-парламентской республике был бы пустышкой. И заодно – переговорщиком с Евросоюзом для его успокоения.

Предложение стало сюрпризом и для Запада (вспомним знаменитый телефонный разговор Виктории Нуланд с послом США Джеффри Пайеттом, показавший, что Штаты контролируют оппозицию), и для России, которая поставила под сомнение выполнение декабрьских договоренностей.

Однако было уже поздно. В декабре такой шаг дал бы стимул Яценюку убедить Майдан разойтись. Но во второй половине января оппозиция уже боялась Майдана больше, чем Януковича. И потому Яценюк отказал – несмотря на свое желание и даже советы Нуланд.

Точнее не совсем отказал. Именно тогда возникло ключевое условие оппозиции - возвращение Конституции 2004 года, которой уменишались полномочия президента и увеличивались у парламента и премьера.

При таком варианте Яценюк был готов возглавить правительство. Но это же означало для Януковича фактическую потерю власти (пусть и не сразу, но постепенно), на что он идти был не готов.

Таким образом, к первой половине февраля возникла патовая ситуация. Оппозиция не хотела идти на компромисс по условиям Януковича, а Янукович - по условиям оппозиции. Однако, переговорный процесс при посредничестве Запада продолжался. США и ЕС видели в нем возможность вновь заманить Януковича в свои сети, оторвав его от России. На переговорах настаивал и сконцентрированный в Партии Регионов крупный бизнес, который не хотел попасть под западные санкции. Не желала такой участи и "Семья Януковича".

Такое поведение, в свою очередь, вызывало сильные подозрения у России - не поменяет ли Виктор Федорович сиво геополитическую ориентацию в очередной раз. На всякий случай Москва задержала очередной транш из 15-миллиардного кредита, который украинским властям был крайне нужен, чтоб стабилизировать курс гривны.

19. Что стало причиной бойни на Майдане?

Началу бойни на Майдане предшествовало несколько довольно загадочных событий.

Во-первых, при посредничестве Запада был достигнут небольшой тактический компромисс между протестующими и властью. Майдановцы освободили помещение Киевской горадминистрации и разблокировали улицу Грушевского, а силовики, соответственно, сняли свои кордоны.

Эти небольшие примирительные шаги приветствовал Запад. Хотя для многих в Украине их смысл был непонятен - к чему все идет?

Во-вторых, 17 февраля вожди Майдана поехали на встречу с Меркель. С учетом того, что столкновения в Киеве начались буквально на следующий день относительно итогов этой встречи бытует две противоположных версии.

По одной из них Меркель фактически дала добро на силовой сценарий давления на Януковича, в случае если тот во вторник 18 февраля откажется благословить голосование за возврат к Конституции 2004 года.

По другой - наоборот, призвала лидеров Майдана к сдержанности и к компромиссам с Банковой. Это оппозиции не понравилось. Поэтому якобы и было решено действовать силой, чтоб спровоцировать столкновения и сделать компромисс невозможным.

Как бы там ни было, но к утру 18 февраля к бойне все было готово. Еще с понедельника в Киев были стянуты крупные подразделения спецназа и "титушек", в СБУ был разработан план "Бумеранг" по зачистке Майдана. "Самооборона", тем временем, выдвинулась в полном составе и боевой экипировке в правительственный квартал.

Регионалы в Раде предсказуемо отказались голосовать за возврат Конституции-2004, после чего Самооборона атаковала ряды правоохранителей, пытаясь прорваться к Раде. Некоторое время продолжалось позиционное противостояние, а затем спецназ и титушки нанесли удар по майдановцами и обратили их в бегство. Это был полный разгром.

К вечеру 20 февраля силовики очистили от протестующих все территории вокруг Майдана, кроме собственно площади. Сам городок спецназ и внутренние войска взять сходу не смогли - их остановила стена огня из горящих шин. Дальнейшее продвижение было возможно только в случае применение огнестрельного оружия и скоординированной атаки сразу с нескольких направлений.

План этих действий уже к тому времени был разработан в СБУ под названием "Бумеранг".

И все ждали приказа на его применении и начала Антитеррористической операции (именно тогда это словосочетание впервые услышала Украина).

К возможной зачистке готовились и на Майдане, что недавно признал нынешний спикер парламента Андрей Парубий. По его словам, существовал план на случай подавления акций протеста, по которому бы они переместились на Западную Украину. Вполне вероятно, что там протест не погас бы, но это была бы уже другая история – сепаратистская.

Однако Янукович не дал приказа, опасаясь окончательно рвать с Западом. С вечера 18 февраля он вел активные переговоры, пытаясь нащупать какую-то почву для компромисса. Вечером 19 февраля было объявлено, что после встречи Януковича с лидерами оппозиции стороны заключили перемирие. А 20 февраля в Киев должны были прилететь для окончательного урегулирования конфликта министры иностранных дел Польши, Германии и Франции.

20. Что именно произошло 20 февраля?

Трагические события 20 февраля, приведшие к гибели десятков людей, самая большая и самая страшная тайна Майдана.

Основные версии уже озвучены. Их две.

Первая официальная - по майдановцами стреляли представители силовиков. Именно они и убили на Институтской десятки людей.

Версия вторая (ее придерживаются сторонники антимайдана) - по протестующим стреляли сами майдановцы, чтобы затем "провесить" трупы на Януковича. У сторонников обоих версий есть большое число аргументов и своя доказательная база, о чем наше издание уже неоднократно писало.

Пока же стоит отметить факты, которые никем не ставятся под сомнение.

Главный из них - первыми стрельбу в то утро открыли майдановцы по силовикам. После известного случая с активистом Майдана Иваном Бубенчиком, который с гордостью признался в стрельбе по позициям "Беркута" и Внутренних войск, этот факт не ставит под сомнение даже официальные структуры.

То есть стрельбу первой начала сторона Майдана. После чего силовики побежали и за ними устремились в правительственный квартал майдановцы, где их и встретили встречным огнем (по версии ГПУ стрелял спецназ, по альтернативной версии - нанятые вождями Майдана снайперы из гостиницы "Украина").

Итогом этой стрельбы стали десятки смертей как раз накануне начала встречи Януковича и оппозиции с министрами иностранных дел Франции, Германии и Польши.

Бойня резко поменяла отношение к Януковичу и Запада (последний начал процесс введения санкций), и общественного мнения в Украине. Пролитая кровь окончательно "поломала" колеблющихся регионалов и развалило правящее большинство в Раде. В таких условиях президент оказался полностью деморализован и подписал соглашение с оппозицией, которая по двум ключевым пунктам означала его полную капитуляцию - вывод правительственных войск из Киева фактически лишал его защиты перед лицом уже вооруженного Майдана, а возврат к Конституции 2004 года - реальной власти.

Таким образом, утренняя стрельба по силовикам, открытая майдановцами достигла цели - президент Янукович был деморализован и фактически признал свое поражение.

21. Почему Янукович сбежал и могло ли в Харькове появиться 22 февраля новое государство?

Но тогда, 21 февраля, видимо, сам президент ситуацию так трагично не воспринимал. По крайней мере, еще днем, если верить более позднему рассказу Владимира Путина, он держался уверенно и полагал, что ситуация под контролем.

Проблемность своего положения он осознал лишь ближе к вечеру того же дня, когда в Раде окончательно развалилась провластное большинство и прозвучала знаменитая речь сотника Парасюка о том, что Майдан не признает соглашений и будет атаковать Януковича.

Именно в этот момент, осознавая, что защищать его уже некому, президент спешно покинул Киев и направился в Харьков.

Дальше началась агония. В первой столице как раз на 22 февраля планировался съезд представителей местных советов. Изначально ожидалось, что это будет пропагандистское мероприятие, которое продемонстрирует поддержку Януковича большинством областей страны. Тем более, что в Харькове под руководством Добкина и Кернеса действовала организация "Украинский фронт", созданная в начале февраля для организации сопротивления Майдану. И съезд также планировался как консолидация антимайданных сил.

Однако переход контроля над столицей к Майдану создал совершенно иные условия. И в ночь на 22 февраля, уже после того как стало известно, что Янукович уехал в Харьков, стала обсуждаться версия, что на съезде в Харькове будет объявлено чуть ли не о создании нового государства.

По данным "Страны" отчасти эти слухи соответствовали действительности. Янукович поздно ночью собрал своих соратников и предложил им то ли в шутку, то ли всерьез подумать над названием нового государства. В реальности же он рассматривал вариант переноса в Харьков правительства и казначейства (для управления бюджетными средствами и поступлениями от налогов).

Однако эту идею уже никто не был готов воспринимать всерьез. Постоянные метания Януковича дискредитировали его в глазах соратников и никто не хотел становится под его знамена.

На следующий день Янукович, по совету харьковского губернатора Михаила Добкина, не стал появляться на съезде. И вскоре покинул Харьков, направившись в Донецк. В это время в Киеве майдановцы сумели организовать вокруг себя новое большинство.

Они поставили спикером Турчинова и назначили и.о. главы МВД Арсена Авакова. Также Рада ввела в действие Конституцию 2004 года, ограничив полномочия президента. Наконец, депутаты приняли ключевое решение - лишили Януковича полномочий президента, в связи с его "самоустранением".

Отметим, что в Конституции среди перечня возможных вариантов досрочной отставки президента не было формулировки в "связи с самоустранением". Тем более, что Янукович по-прежнему находился на территории Украины, о чем все знали.

Это решение не только противоречило Основному закону, но и полностью разрушало договоренности от 21 февраля, согласно которым Янукович должен оставаться президентом до выборов, которые должны были пройти осенью 2014 года. При этом, представители Запада прямо предупреждали оппозицию об угрозе войны в случае срыва соглашения.

"Никогда не забуду 20 февраля этого года. Совет Майдана, на который приехали западные министры Сикорский и Штайнмаер. Мне поручили огласить позицию, почему Украина не примет договор с Януковичем и выборы в декабре, как до этого договорились с русскими. Сикорский слушал эти аргументы в полуха и резко ответил: "вы ничего не понимаете. Ви не можете проигнорировать этот договор, потому что будет война, и вас тут никого уже не будет", - вспоминала нардеп от Народного фронта Виктория Сюмар.

Нужно ли было тогда свергать Януковича, от которого к тому времени уже отвернулись почти все соратники и он не представлял никому реальной угрозы? Свергать, ценой нарушения договоренностей 21 февраля, которые были согласованы Западом и Россией?

Вопрос риторический. Вероятно, вождей Майдана вдохновило то, что съезд в Харькове показал полную деморализацию регионалов, которые вместе с олигархами уже бежали договариваться с новой властью.

Но помимо олигархов и Партии Регионов были и другие факторы.

По разным опросам более 40 процентов населения страны было против Майдана, а потому приход к власти его представителей столь сомнительным способом предсказуемо вызвало сильное брожение на юго-востоке.

Которое вскоре использовала и возглавила Россия, желавшая поквитаться за "геополитическое унижение". Итогом этого стала аннексия Крыма, война на Донбассе и глубокий раскол страны, который не залечен до сих пор.