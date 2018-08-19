В ночь с 24 на 25 мая 2018 года экс-глава одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко, возле своего дома убил несколькими ударами ножа жителя Черноморска, бывшего десантника 25 АМБ, 28-летнего Ивана Кузнецова и ранил его знакомого - Александра Исайкула. Об обстоятельствах этого убийства подробно писала "Страна".

Напомним, сам Стерненко утверждает, что на него напали и он оборонялся. Но есть и другие версии инцидента.

Спустя три месяца после трагедии наш корреспондент пообщался с женой убитого Ивана Кузнецова - Олесей.

Вдова Кузнецова не снимает траур

Мы сидим в тенистом дворе частного дома в пригороде Одессы - Олеся после смерти мужа переехала с дочкой к родителям. Дочери Ивана - Наде, совсем недавно исполнился годик. Девочка доверчиво улыбается всем окружающим, но ее маме не до улыбок. Олеся по-прежнему в траурном черном платье. Рассказывая о покойном муже, Олеся изо всех сил старается выглядеть спокойной.

Но из глаз ручьем текут слезы. И остановить их Олесе, похоже, очень трудно...

"После смерти Вани перебралась к родителям. Конечно, без мужа трудно. Поэтому иногда выхожу на работу - выступаю на вечерах и корпоративах. Я певица. Тогда, когда вы пришли и рассказали, что Ваню убили (корреспондент "Страны" оказался первым, кто сообщил родным Ивана Кузнецова о его смерти - Прим.Ред.), я сразу не поверила, думала, что это какой-то жестокий и злой розыгрыш. Похоронили Ваню в селе под Одессой - Молодежном. Было много друзей, знакомых Вани. Никто так до сих пор и не понял, из-за чего Стерненко убил Ваню. Причем не просто убил. Он его сначала ранил, а потом, когда Ваня бросился убегать, догнал и воткнул ему нож в спину и в грудь. Последний удар - в сердце, был смертельным. Потом экспертиза показала, что у Вани было пять ножевых ударов", - говорит Олеся.

У убитого десантника от первого брака остались еще двое детей - девочке семь лет, мальчику - четыре года.

"С его первой женой я общаюсь, пытаемся помогать друг другу. Мама Ивана - пенсионерка и инвалид, без сына ей совсем плохо. Но тоже старается держаться. Нас держит надежда, что убийца ответит по закону. После убийства Вани много людей возмущались безнаказанностью Стерненко. Спасибо людям, без помощи я не осталась - многие нам помогали. Каждый день смотрю на фотографии Вани… До сих пор не верю, что это правда", - говорит вдова Кузнецова.

"Я не верю, что Ваня охотился за Стерненко"

Олеся говорит, что слышала и читала уже много версий о причинах трагедии.

"Говорят, якобы Ваня с Исайкулом подстерегали Стерненко, чтобы избить его. Но я в это не верю. Хоть Ваня и увлекался боксом, тренировался, он не был бандитом и не подрабатывал таким образом. Его знакомый - Саша Исайкул, на следствии рассказал, что Стерненко ударил ножом первым. По словам Исайкула, Ваня когда увидел, что Стерненко ранил Исайкула, закричал, мол, что вы делаете и пытался остановить стычку. И тут же получил удар в живот ножом от Стерненко. После этого, уже тяжело раненые, парни бросились убегать. Ване не повезло - Стерненко его догнал и добил… Из-за чего вообще началась эта стычка я не знаю", - рассказывает Олеся.

Также она говорит, что Иван ранее не был знаком со Стерненко.

"Со Стерненко Иван не был знаком, даже не знал о его существовании. Ваня вообще политикой не интересовался. Последние месяцы искал себе работу. С Сашей Исайкулом (второй пострадавший в стычке со Стерненко - Прим.Ред.) я знакома не была. Потом уже узнала, что он в Одессе встречался с Исайкулом для того, что бы тот помог ему устроиться куда-то охранником. В то, что следствие когда-то закончится и Стерненко понесет наказание и его посадят, я уже не верю. Дело перевели в Киев, что там происходит - неизвестно. Последняя информация была, что следователь по этому делу ушел в отпуск. Подозрение Стерненко до сих пор не объявлено. Он, как ни в чем ни бывало, ходит по улицам и весь такой жизнерадостный, селфи делает. Даже, говорят, за границу выезжал, несмотря на то, что он зарезал человека", - возмущается Олеся.

"Если бы я была мужчиной, я бы отомстила убийце. Но я женщина, у меня ребенок, и это, к сожалению, невозможно. Приходится ждать, по моему невероятного: что суд будет справедливым и за Стерненко не вступятся политики. Но, повторяю, в это совсем верится с трудом. Всем уже очевидно, что ему ничего не будет за убийство - дело изо всех пытаются замять…. Зачем было догонять и добивать - не понимаю! Очень страшно смотреть на видео, которое снимала девушка Стерненко - это какое-то звериное, жестокое поведение. Хладнокровно снимать на телефон, при этом комментировать. И даже не пытаться оказать хоть какую-то помощь умирающему - это не лезет ни в какие рамки", - говорит вдова.

Стерненко не пытался выйти на связь с семьей убитого

Вдова Ивана Кузнецов рассказала нам, что Стерненко не пытался с ней связаться.

"Я даже не представляю, как бы это выглядело - общаться с убийцей я не хочу. Он пытается юлить изо всех сил. Поначалу он заявлял в прессе и следствию, что это его нож. Потом сказал, что не его. Потом вроде снова признал, что нож его. Как-то он заявил во всеуслышание, что он "сожалеет" по поводу случившегося. Но это не вернет моего мужа. Экспертиза показала, что кровь на ноже - Ивана и Стерненко. Отпечатки пальцев - Стерненко. И последняя кровь на ноже, которая поверх крови Ивана - тоже Стерненко. Это понятно - после убийства Стерненко специально порезал себе руку. Своим же ножом - что бы создать впечатление, что на него нападали", - уверена Олеся.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что депутаты облсовета попросили Луценко вернуть в Одессу дело Стерненко, который зарезал человека.

"Страна" публикует номер счета, по которому можно финансово поддержать вдову Кузнецова: 4149 4378 6548 0071.