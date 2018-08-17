Вечером 13 августа в Шевченковском районе столицы стаффордширский терьер загрыз насмерть английского бульдога и покусал двух человек - хозяев убитой собаки.

"Страна" разбиралась в ситуации.

Ольга Крюкова, хозяйка бульдога, которого насмерть загрыз стафф, рассказала "Стране", как все произошло.

"Я вышла с отцом на вечернюю прогулку, в парк по улице Ивана Гонты. Но не успели мы дойти до парка, как на нас накинулся стаффордширский терьер, достаточно массивный и крепкий. Он схватил нашего бульдога, который был в ошейнике и на поводке, за ухо, лишив его возможности сопротивляться. Затем он переключился на шею и крепко ее сжал. В течение 20 минут наш бульдог скончался от удушья и остановки сердца", - рассказала "Стране" хозяйка бульдога.

По ее словам, хозяйка стаффорда наблюдала за происходящим, но ничего не делала, чтобы помешать своей собаке загрызть любимца Ольги.

"Эта женщина сказала, что наш бульдог сам должен отбиться. Мой отец пытался их растащить, я тоже пыталась собой закрыть своего пса. Хозяйка стаффорда уже потом начала кричать на свою собаку и просила ее застрелить, свою же собаку. Эту женщину с собакой я уже видела в парке, они тогда были с мужчиной, который дрессировал пса", - уточнила "Стране" Ольга.

Бульдог появился в семье Ольги восемь лет назад - его купили у заводчика.

"Он переливался на солнце и имел золотой окрас. Потому назвали его Медат - древнегреческое имя. Сокращенно от Мидас - по легенде царь Мидас был наделен способностью превращать в золото все, к чему прикоснется", - рассказывает хозяйка убитой собаки.

Английский бульдог по кличке Медат появился в семье Крюковых 8 лет назад.

По словам Крюковой, за несколько минут до того, как пёс скончался, хозяева бульдога вызвали полицию, на вызов приехало три машины, но правоохранители ничего не смогли сделать.

"Они просто сидели, смотрели и говорили, что не обучены, как реагировать в таких ситуациях и понятия не имеют, как развесим собак. Единственное, что они сделали - распылили газовый баллончик, причем попали в глаза моему отцу, но на собаку это никак не подействовало", - сообщает владелица загрызенного насмерть бульдога.

Отец Ольги сейчас в больнице - он пострадал в схватке со стаффом, от которого пытался оттащить домашнего питомца. Кроме того, после укуса у него началось заражение и придётся пропить курс медикаментов.

По словам Ольги, стафф-убийца уже не первый раз нападает на собак и людей.

"Это уже третий случай, связанный с нападением конкретно этого пса. Не так давно он напал на другую собаку, а ранее на маленькую девочку. Сейчас я планирую найти тех, кто пострадал от этого стаффа раньше, и подать обобщенный иск", - сообщила "Стране" Ольга.

Основная проблема, почему хозяева агрессивных собак наплевательски относятся к безопасности на улицах в том, что законодательством предусмотрены очень маленькие штрафы за нарушение правил выгула собак, считает политтехнолог Дмитрий Раимов, чья собака сама стала жертвой нападения овчарки.

Сейчас штраф составляет всего 85 грн (три-пять необлагаемых налогами минимумов). Если же во время выгула были нанесены травмы человеку – нарушитель может быть оштрафован (та же сумма в 85 грн), а собаку у него конфискуют.

Конфискованную собаку, в случае признания ее вменяемости, выставляют на торги, и хозяева могут ее снова выкупить, в противном же случае животное остается на пожизненном обеспечении у коммунальных служб.

"Этого недостаточно для недобросовестных собачников. Нынешний штраф нужно умножить на 100. Кроме того, в случае необходимости обороны, хозяин питомца, который подвергся атаке со стороны другого более агрессивного животного имеет право убить эту собаку. Юридический человек будет чист, так как защищался. Но хозяин может классифицировать это, как жёсткое обращение с животными", - говорит Раимов.

Не так давно на его собаку напал другой пёс, а Дмитрий также был вынужден закрывать питомца собой.

По словам Раимова, сам же он хочет создать совместно с полицией организацию, которая и будет проводить надзор за животными в городе.

"Хозяев собак без ошейников надо штрафовать, как штрафуют пьяных за рулем, а нанесение повреждений человеку - приравнивать к нанесению раны холодным оружием, что станет уголовной ответственностью для хозяина животного,"- считает Раимов.

Согласен с ним и инструктор-дрессировщик Сергей Шаргородский.

Он уверен, что собаку нужно конфисковать у владельца и, по возможности, перевоспитать.

"Собака не виновата - если у реактора отключить все средства предосторожности, то мы не сможем его винить, - говорит Шаргородский. - Дело не в собаке, а в том, какую ответственность понесет хозяйка. Нанесения телесных - вполне логично, ведь собака - её собственность".

По его мнению, подобные ситуации нужно предупреждать, а основными причинами становятся - отсутствие у собаки намордника, поводка, регистрации в центре идентификации животных, а также отсутствие сертификата о дрессировке.

Потерпевшая Ольга Крюкова своими силами нашла в социальных сетях хозяйку нападавшей собаки. Ей оказалась 44-летняя Тренина Светлана. По словам Ольги, свою собаку она сейчас прячет.

Остается вопрос - что спровоцировало собаку на агрессию. Шаргородский уверен, что у собак есть уровень потенциальной агрессии и прямое воздействие было необязательно - собака сама искала, на кого ей напасть. И уже хозяин должен был сдерживать этого внутреннего "гопника".

Юрист Михаил Мищанюк также убежден, что полиция была обязана стрелять в нападавшего стаффа, поскольку его действия угрожали здоровью и жизни людей. Как утверждает Михаил - стаффы- это потенциально опасные собаки, на всех владельцев таких собак распространяется презумпция вины - при любых обстоятельствах хозяин неправ и должны страховать свою ответственность за будущую возможную вину перед третьими лицами.

Однако, чтобы обвинить хозяйку стаффордширского терьера в жестоком обращении с животными необходимо доказать ее злой умысл. В противном же случае это не более чем нарушений правил выгула, а значит - штраф".

"У нас есть наказание административное - легкое, за выгул собаки без намордника или поводка в недопустимых местах, однако не указанно, где именно эти "допустимые места - это 3-5 необлагаемых минимумов штрафа. При повторном нарушении - тот же налог с возможной конфискацией собаки", - рассказал юрист, что по его мнению крайне небольшая цена.