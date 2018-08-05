"Страна" узнала личности участниц жестокой драки в Одессе, когда несколько девочек-подростков избили сверстницу, повстречалась с самой избитой девочкой Соней и ее мамой.

Соне этим летом исполнилось 15 лет. Ее мама - Оксана, работает воспитателем в одном из коммунальных предприятий города. Своих обидчиц девочка знает довольно давно. Познакомились они около двух лет назад и с тех пор часто гуляли в одной компании. Все участницы ЧП учатся в разных школах одного "спального" района Одессы - Черемушек.

Как произошло это дикое преступление разбиралась "Страна".

"Я не понимала, за что меня бьют"

"Честно говоря, в тот вечер я даже не подозревала, что все так закончится, - вспоминает Соня. - Мне позвонила одна из моих знакомых. Пожаловалась, что, мол, ей скучно, погулять не с кем. Я согласилась выйти и с ней пройтись. Она ни словом не намекнула о том, что задумала. При мне позвонила якобы своей маме: "Я задержусь, гуляю с подружкой". И повела меня в сторону 69-й школы. Неожиданно на улице к нам присоединились еще несколько девочек из этой же компании и парень - Максим. Меня вдруг обвинили в том, что за мной начал ухаживать общий знакомый - Андрей. Ни единого повода для ухаживаний я ему не давала. Это были какие-то странные обвинения. Девочки постепенно "разогревались", начали оскорблять меня. Вскоре мы подошли к пустырю между школой и детским садиком. Там меня и начали бить".

Соня рассказывает, что была просто в оцепенении и не понимала, что происходит.

"Боялась ответить, подумав, что могут избить еще сильней, - говорит "Стране" Соня. - Просто закрывала голову и лицо. Всю сцену избиения снимала моя подруга из соседнего дома, с которой я больше всех дружила - она регулярно бывала у меня в гостях. Она лично меня не била, только снимала. Вообще снимало избиение трое девочек. Единственный из мальчиков - десятиклассник Максим просто стоял рядом и издевательски комментировал и подзуживал - мол, бей "с ноги". Но сам не бил. После избиения меня оставили сидящей на земле. Поначалу отобрали телефон и наушники. Но сразу после избиения их вернули. Зачем отбирали? Сказали, что боялись разбить мой телефон. Все это избиение было заранее задумано - меня просто выманили из дома и повели бить. После драки было несколько синяков, потом прошло. До сегодняшнего дня только под глазом еще синяк (девочку избили 26 июля в 19.00 - Прим.Ред.). Мне уже звонили мои подруги из моей школы, где я учусь. Очень возмущались произошедшим. Те, кто меня били, пытались мне звонить, после того, как вся эта история стала известна. Но я с ними не хочу общаться".

Соню жестоко избивали, она упала на землю: cкриншоты Facebook

С мамой избитой девочки уже пытались договориться

По словам мамы Сони Оксаны Д., после избиения с ней пытались "договориться" родители девочек, которые избивали ее дочь.

"Договариваться с ними я не буду и даже не думала о таком, - говорит нам Оксана. - Родители избивавших звонили, пытались извиняться. Но я этого не принимаю. Сейчас вообще не беру телефон, когда звонят с незнакомых номеров. Участницы издевательств и избиения должны отвечать по закону. Вся эта история - огромный шок для меня. Я пересматривала видео десятки раз - везде в сети этот ролик. Хочется крикнуть - люди перестаньте выкладывать это в сеть. Это большая боль для меня и Сони. После избиения я предложила дочке обратиться к психологу, но она лишь улыбнулась и ответила: мама, тебе больше требуется такая помощь. И это правда, я спать не могу - просыпаюсь по несколько раз за ночь.

Если бы я была мужчиной, то, наверно, разобралась бы одна, без помощи полиции. Оставлять это просто так я не буду. В сети уже есть информация, что якобы все закончится административными штрафами по 51 гривне для родителей мучительниц моей дочки. Но я написала заявление в полицию. Хочу, чтоб был суд, виновницы должны быть наказаны по закону. Это какая-то звериная жестокость. Страшно и то, что одна из снимавших избиение моей дочки очень часто бывала у нас в гостях, я считала ее подругой Сони".

Соню избивали "Ангельский лик", "Небо" и "Пустота"

Как выяснила "Страна", само избиение произошло 26 июля. Видео с издевательствами над девочкой ее мучители выложили в интернет 28 июля.

В этот же день видеороликом заинтересовалась полиция. Девочка, которая была инициатором избиения, оказалась 13-летней Аленой С. Избивать Алене помогала 13-летняя Ксения Т. и 14-летняя Ирина О. Самой старшей из нападавших была Валерия Ф. - ей в декабре этого года должно исполниться 18 лет.

Максиму, "подсказывавшему" девочкам, как лучше бить Соню - 15 лет.

Интересно, что участницы избиения Сони зарегистрированы в социальных сетях под довольно "романтичными" никами. Например, Алена С. пользуется никнеймом "Ангельский Лик".

Одна из участниц избиения - Алена, с ником Ангельский Лик, фото: Инстаграмм

Сетевые прозвища других участниц избиения также многозначительны - "Пустота" и "Небо". После появления видео в сети они срочно закрыли от посторонних свои аккаунты.

Впрочем, как рассказали "Стране" подростки, которые хорошо их знают, эти девочки все время держатся одной кампанией.

"Они всегда собираются в одном месте. Это такая компания из "отмороженных" - они чувствуют себя чуть ли не королевами района и "роковыми красавицами из избранных". На самом деле это девчонки из обычных семей. Я видел, как эта компания уже собиралась после избиения. Они пили пиво, хихикали и смеялись, мол, "ситуацию разрулят и все уже "проехали", - рассказал знакомый подростков.

По информации "Страны", по факту избиения одесской полицией открыто уголовное производство по ст.296 ч.2 - хулиганство. Производство по статье нанесение побоев не открывали.

Как уже сообщала "Страна", так как большинство участников конфликта являются несовершеннолетними, уголовная ответственность им пока не грозит.

Наказанными будут только родители подростков, но символично - на них будет наложен штраф.