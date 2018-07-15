Накануне финала чемпионата мира по футболу - 2018, в котором Франция сыграет с Хорватией, известный политолог, историк и публицист Кость Бондаренко по просьбе "Страны" рассказал 25 малоизвестных фактов об этой небольшой балканской стране, которая неожиданно для всех пробилась на вершину футбольного Олимпа.



1. Предки нынешних хорватов пришли на Балканский полуостров в VII веке - по приглашению византийского императора. Среди ученых нет единого мнения относительно раннего этногенеза хорватов. Генетики говорят о том, что 37% хорватов имеют гаплогруппу, характерную для потомков готов, и 24% - для славянских народов. Реально же известно, что хорваты пришли с территории нынешних украинских Карпат и являются ближайшими родственниками словаков, лемков и подкарпатских русинов.

2. Древняя столица хорватов - городище Стольск - находится на территории нынешнего села Стильско Николаевского района Львовской области. В 2007 году бывший президент Хорватии Стипе Месич во время встречи с Виктором Ющенко выделил 1 миллион евро на проведение археологических раскопок на месте древней столицы Хорватов. Не знаем, дошли ли эти деньги до Львовской археологической экспедиции, но каждый хорват до сих пор пребывает в уверенности, что скоро будут получены сенсационные данные о жизни и быте их предков.

3. Римский император Диоклетиан в III веке нашей эры добровольно отрекся от престола и уехал в специально построенный им дворец на территории современной Хорватии. Такой себе образец античного дауншифтинга. Когда придворные приезжали к нему с просьбой вернуться в Рим и снова стать во главе империи, он отвечал: "управлять государством может любой осел. А вы попробуйте вырастить вот такую капусту!". Дворец Диоклетиана в Сплите сохранился до сих пор - в первую очередь благодаря тому, что предки нынешних хорватов устроили в нем мусорную свалку и тысячелетний мусор хорошо законсервировал здание (чем не ноу-хау для мэра Львова?). Кстати, в Хорватии сохранившихся античных сооружений больше, чем в Италии.

4. Шахматная доска, изображенная на гербе Хорватии, имеет свою уникальную историю. В конце Х века хорватский князь Светослав Суронья выиграл в шахматы у венецианского дожа Пьетро Орсеоло право управлять далматинскими городами. Иногда думается: Виктор Федорович Янукович, зная о хорватском опыте, с его талантом игры в карты мог бы расширить территорию Украины до Владивостока и Лиссабона, а мы бы могли разместить на гербе колоду карт.

5. Удивительный момент в нашей истории: кодекс законов "Русская правда", формировавшийся в XI веке, фактически копирует "Полицкий Статут" (хорватское государство Полица находилось в районе нынешнего Сплита). Но интересно то, что "Полицкий Статут" старше "Русской правды"! А это - свидетельство оживленных контактов между Русью и Балканами в эпоху Средневековья. Кстати, согласно исследованиям историков, знаменитое "Реймсское Евангелие", которое наши патриоты считают "приданным" Анны Ярославны, на самом деле было создано на Балканах и часть его написана характерной для этих земель глаголицей.

6. Город-республика Рагуза (более известный под нынешним названием Дубровник, также носивший имя "Республика Святого Влахо") был независимым государством на протяжении 800 лет, успешно отражая натиски как венецианцев, так и турок. Эта торговая республика имела дипломатические отношения со множеством государств мира, в том числе с Российской Империей. Князя Рагузы избирали ежемесячно (сроком на 30 дней), после чего его изолировали в том числе от собственной семьи. В следующий раз гражданин Рагузы мог претендовать на княжеский престол не ранее чем через пять лет. Таким образом в средневековом Дубровнике боролись с коррупцией. Кто-то против, чтобы выборы в Украине осуществлялись с такой же частотой?

7. Известный путешественник Марко Поло долгое время считался венецианцем, пока хорватские историки не доказали: он родился в хорватской Корчуле, где еще в 1430 году существовал его родной дом. В Венеции мореплаватель был известен как "Поло Далматинец".

8. Муж Роксоланы, султан Сулейман Великолепный умер в 1566 году во время осады Сигетвара, когда бан Хорватии Николай Зринский с 2 тысячами воинов на протяжении более чем месяца противостоял 100-тысячному турецкому войску.

9. В XVII веке хорватский поэт Иван Гундулич в поэме "Осман" воспел нынешние украинские земли - в частности, битву под Хотином 1621 года.

10. Хорошо известное украинское слово "краватка" (галстук) имеет прямую связь с Хорватией. Хорватские наемники в XVII веке активно нанимались на службу к французскому королю. При французском дворе во времена Людовика XIV в моду вошли платки с замысловатыми узлами, которые носили хорваты. Их начали называть "хорватским узлом", "хорватками" ("cravate"). Так что хорваты оказывали влияние на Францию не только во время подготовки к финалу чемпионата мира по футболу в 2018 году.

11. Во второй половине XVII века хорват из Обрха под Карловацем Юрий Крижанич выступил с идеей единого славянского языка на основе русского и единой славянской религии на основе унии. Он объехал множество столиц, пока не был арестован в Москве и сослан в Тобольск (в Московском государстве идеи Крижанича не понравились). Позже был прощен и погиб под Веной в составе войска Яна Собеского. Считается основоположником идей славянофильства, а благодаря своему трактату "Политика" - одной из первых работ в сфере политологии.

12. В 1917 году на острове Корфу было принято решение создать после окончания Первой мировой войны единое государство сербов, хорватов и словенцев, включив туда и католиков, и православных, и мусульман. Тем более, у этих народов существовала уже совместная, общая масонская ложа - что тогда мешало объединиться и народам в единое государство? Так возник прообраз Королевства Сербов, Хорватов и Словенцев, с 1929 года именуемого Югославией.

13. В 1919 году вопреки решению Антанты нерегулярная группа итальянских боевиков (сейчас бы в Украине их назвали "мирными активистами" или "представителями ветеранских организаций") во главе с известнейшим поэтом Габриэле д’Аннунцио захватила власть в городе Фиуме (нынешняя хорватская Риека) и провозгласили его свободным городом. Д'Аннунцио создал Конституцию Фиуме - единственная конституция в истории человечества, написанная в поэтической форме. Именно Фиуме стал колыбелью фашизма: здесь появились шествия чернорубашечников, культ вождя и римской истории, приветствие вскинутой рукой. Независимость города-государства признали США, Франция, Великобритания. В 1924 году в Фиуме вошли итальянские войска и аннексировали территорию. Д’Аннунцио вернулся в Италию, где получил титул князя ди Монтеновуозо и возглавил Академию Наук.

14. Гениальный хорватский скульптор Иван Мештрович, создавший немало монументов в Хорватии и в США, был учеником Огюста Родена, но в зрелом возрасте подпал под влияние своего младшего коллеги Александра Архипенко, которого - как ни странно - называл среди тех, у кого он учился.

15. Сербы и хорваты до сих пор спорят о том, кем по национальности был гениальный изобретатель Никола Тесла.

16. В 1928 году в югославском парламенте произошел инцидент, когда хорватское представительство во главе со Степаном Радичем было расстреляно сербским националистом Пунишей Рачичем. Это был первый в истории случай расправы над парламентариями в зале заседаний парламента. Рачич отделался домашним арестом.

17. Хорватский терроризм в ХХ веке был одним из наиболее опасных явлений. В 1934 году от рук хорватского (по другим данным - македонского) террориста погибли король Югославии Александр Карагеоргевич и министр иностранных дел Франции Луи Барту. Террористическая организация усташей не прекратила свою деятельность и после Второй мировой войны: последние теракты - в том числе на территории Финляндии и Франции - были зарегистрированы в 70-е годы прошлого века.

18. Независимое Хорватское Государство, провозглашенное в 1941 году, считается одним из наиболее кровавых примеров фашистских государств Европы. На совести поглавника Хорватии Анте Павелича - до миллиона жизней сербов, евреев и ромов. Лагерь смерти Ясеновац стал одним из символов жестокости. В эти годы в обиход вошло понятие "хорватский нож" - кривой нож, крепившийся на перчатке. Он применялся для казней. Некоторые палачи соревновались в том, кто казнит большее количество жертв, перерезая этим ножом им горло. Территория Независимого Хорватского Государства не совпадает с территорией нынешней Хорватии: государство Павелича на 2/3 состояло из территорий Боснии и Герцеговины, а прибрежная полоса, Далмация и Истрия принадлежали Италии.

19. Иосиф Броз, принявший позже псевдоним Тито, родился в Хорватии, в селе Кумровец, в смешанной хорватско-словенской семье. В движении антифашистского сопротивления, которое возглавил Тито, было много хорватов. И это не являлось парадоксом. Хорваты, как представители промышленно развитого региона (в отличие от преимущественно аграрных Сербии, Македонии и Боснии) составляли костяк компартии Югославии.

20. Хорватия дала миру троих лауреатов Нобелевской премии (писатель Иво Андрич, химики Владимир Прелог и Лавослав Ружичка). В 1961 году Нобелевский комитет присудил премию в области литературы Иво Андричу, сочтя его более достойным кандидатом, чем Джон Роналд Руэл Толкин. Хорват Иван Лупис-Вукич стал изобретателем торпеды. Давид Шварц сконструировал металлический летательный аппарат, чертежи которого купил Фердинанд Цепеллин (стоит ли говорить, что аппарат был назван именем Цепеллина). Иван Вучетич стал основоположником дактилоскопии.

21. Хорват (иногда его ошибочно пишут сербом) Евгений Вучетич стал автором ряда монументальных проектов в бывшем СССР. В частности Родина-Мать в Волгограде на Мамаевом Кургане, "Перекуем мечи на орала" в Нью-Йорке, Воин-Освободитель в берлинском Трептов-парке. В Киеве Вучетич создал памятник генералу Ватутину и фигуру Родины-Матери на склонах Днепра.

22. В 1961 году правительство Югославии дало добро на открытие первого официального натуристского лагеря на острове Коверсада вблизи города Врсар в Истрии. С тех пор нудистские пляжи являются непременным атрибутом современной Хорватии.

23. Современная Хорватия - это в первую очередь страна туризма. 1187 островов, из которых только 63 обитаемы. Здесь находятся виллы многих голливудских звезд и известных политиков. В Хорватии до 300 солнечных дней в году (самый высокий показатель в Европе). Цепь островов защищает пляжи Хорватии от волн и ветров. Видимость в воде в Адриатическом море - до 50 метров (одно из самых чистых и прозрачных морей). Из-за повышенной солености море вблизи Хорватии не может похвастаться богатой фауной, но при этом в Адриатике практически нет медуз, а появления акул были зафиксированы в 1954 и в 1974 годах.

24. Хорватия стала последним государством, вступившим в Европейский Союз (в 2013 году). При этом Хорватия - единственное государство ЕС, имеющее территориальный конфликт с другим государством Евросоюза: между Хорватией и Словенией ведется спор за принадлежность Пиранской бухты. После того, как в 2017 году Гаагский суд принял решение в пользу Словении, Хорватия вышла из Гаагского процесса и не признала его решения.

25. При всем этом население Хорватии - немногим больше населения одного отдельно взятого Киева.