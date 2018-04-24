На днях был опубликован новый 22-й Доклад Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о ситуации с правами человека в Украине. Доклад подготовлен по результатам работы мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине (далее - миссия ООН) и освещает период с 16 февраля по 15 мая 2018 года. О предыдущем докладе УВКПЧ подробно рассказывала "Страна".

Источник: ohchr.org

Конфликт на Донбассе разрастается

В Докладе УВКПЧ констатировано, что признаки прекращения конфликта на Донбассе не наблюдаются, а число жертв среди гражданского населения возросло.

Такая ситуация ухудшает перспективы примирения: чем дольше будет продолжаться конфликт и будет сохраняться такая ситуация с правами человека, тем с большими трудностями столкнутся дальнейшие усилия по достижению мира и примирения.

Три тысячи убитых мирных жителей

За период с 16 февраля по 15 мая 2018 года УВКПЧ зафиксировало на востоке Украины 81 жертву среди гражданского населения - 19 погибших и 62 раненых (в том числе 5 детей). Это на 9 % больше по сравнению с предыдущими тремя месяцами, когда УВКПЧ зафиксировало 74 жертвы среди гражданского населения (13 погибших и 61 раненый):

Источник: ohchr.org

Больше половины жертв пришлось на апрель, когда резко возросло число погибших в результате обстрелов, огня из легкого вооружения и стрелкового оружия и взрывов мин. По сравнению с мартом число жертв среди гражданского населения выросло на 142%. Причем число жертв в результате обстрелов и огня из легкого вооружения увеличилось в 9,5 раз (с 2 до 19), из-за взрывов мин - в 7 раз (с 1 до 7).

Рост количества жертв среди гражданского населения продолжался и до 15 мая: за первую половину месяца было зафиксировано 16 жертв среди гражданского населения (2 погибших и 14 раненых).

За весь период конфликта, начало которого отсчитывается с 14 апреля 2014 года, погибли, как минимум, 2 725 гражданских лиц, в том числе 140 детей.

Еще сюда не включены 298 жертв, погибших на сбитом 17 июля 2014 года самолете рейса МН17. В результате общее количество погибших гражданских лиц достигло по меньшей мере 3 023 человека.

По оценке УВКПЧ, общее количество гражданских лиц, получивших ранения в связи с конфликтом, составляет от 7 до 9 тысяч.

Источник: ohchr.org

Источник: ohchr.org

На минах и неразорвавшихся боеприпасах подорвались 32 гражданских (13 погибших и 19 раненых). Это 40 % общего количества жертв среди гражданского населения. Среди раненых - 3 ребенка.

Наиболее вопиющий случай - гибель четырех членов одной семьи 7 апреля в контролируемом украинским правительством Песчаном (Луганская область). Тогда их автомобиль подорвался на противотанковой мине. Еще один пример - смерть 21 апреля мужчины в контролируемом так называемой "ЛНР" поселке Врубовский, который погиб в собственном дворе от мины-ловушки.

Основной виновник - украинская сторона

Как и в предыдущем отчетном периоде, главной причиной жертв среди гражданского населения были обстрелы и огонь из стрелкового оружия. От них погибли 6 и ранены 43 мирных жителя. Это 61% от всего зафиксированного количества жертв.

Все 6 погибших и 27 раненых - жертвы взрывов от обстрелов, которые миссия ООН ставит в вину украинскому правительству.

Огонь из стрелкового оружия стал причиной 13 жертв среди гражданского населения (все ранены). За абсолютное большинство из них (12 жертв), по мнению миссии ООН, тоже отвечает правительство.

Ответственная сторона определяется, исходя из географического района и направления огня.

В докладе приводятся следующие примеры:

- ранения 10 гражданских лиц 11 апреля в с. Старомихайловка и Куйбышевском районе Донецка;

- гибель четырех и ранение двух гражданских лиц в Докучаевске за период с 22 до 28 апреля;

- ранение двух гражданских лиц в результате обстрела в контролируемом Правительством Троицком (Луганская область) 2 мая.

Обстрелы объектов водоснабжения - военные преступления

В Докладе насчитаны 6 случаев, когда обстрелы привели к повреждению и (или) прекращению функционирования критически важных объектов инфраструктуры, ставя под угрозу поставки воды и электроэнергии населению.

Особенно уязвимы насосная станция первого подъема Юго-Донбасского водопровода и Донецкая фильтровальная станция (ДФС). Вместе эти объекты подают и обрабатывают воду для 1,17 миллиона человек, проживающих по обе стороны конфликта. Перебои в их работе, вызванные боевыми действиями, угрожают доступу жителей к питьевой воде.

Насосная станция первого подъема Юго-Донбасского водопровода расположена между контролируемыми так называемой "ДНР" селами Васильевка и Крутая Балка, в непосредственной близости от линии соприкосновения.

1 марта 2018 года она частично прекратила работу из-за повреждения линии электропередачи. От водоснабжения было временно отрезано около 100 тыс. человек с обеих сторон конфликта. 10-11 марта станция попала под огонь из стрелкового оружия, которым был поврежден трансформатор.

А 13 мая в результате обстрела были повреждены здания ДФС. Она обрабатывает воду, поставляемую 345 тысячам человек, которые живут с обеих сторон от линии соприкосновения. Сама ДФС расположена в "серой зоне", примерно в 15 км к северу от Донецка, между контролируемой правительством Авдеевкой и контролируемой "ДНР" Ясиноватой.

УВКПЧ задокументировало четыре случая, при которых гражданские работники ДФС, возможно, были обстреляны умышленно.

Так, 17 апреля автобус, перевозивший около 30 гражданских работников с ДФС на территорию, контролируемую "ДНР", был, по всей видимости, преднамеренно обстрелян со стрелкового оружия, с территории контролируемой украинским правительством.

УВКПЧ пришла к выводу, что обстрел был преднамеренным, исходя из таких фактов:

1) автобус ехал из ДФС в направлении Ясиноватой и был обстрелян сзади;

2) транспортные средства компании "Вода Донбасса" имеют четкую маркировку и их легко узнать;

3) стороны конфликта в этом районе хорошо знают, что по этой дороге дважды в день ездит автобус, который перевозит гражданских работников на ДФС и обратно;

4) стороны конфликта ранее договорились об "окне тишины" для безопасной перевозки гражданского персонала на станцию и со станции в течение определенных периодов времени.

Пятеро пассажиров в автобусе были ранены, причем один - серьезно. В ответ ДФС на пять дней приостановила работу, пытаясь получить гарантии безопасности для своего персонала.

Кроме того, 15 мая, после обстрела территории вокруг ДФС работники, находившиеся вокруг объекта, попали под огонь из стрелкового оружия, который, как считается, вел снайпер.

Еще зафиксированы обстрелы ряда других критически важных объектов инфраструктуры. 15 апреля обстрелом были повреждены три из четырех линий электропередачи, питающих насосную станцию третьего подъема канала Северский Донец-Донбасс. 26 апреля обстрелом в Докучаевске была повреждена линия электропитания двух водяных насосов, из-за чего от водоснабжения были отключены два района города. А 15 мая обстрелом была повреждена система освещения Гольмовской станции очистки сточных вод.

УВКПЧ предупреждает, что стороны конфликта знают о гражданском статусе персонала, а также о перемещении транспортных средств ДФС. Поэтому и преднамеренный обстрел гражданских лиц, и неизбирательные нападения являются серьезными нарушениями международного гуманитарного права и военными преступлениями.

Источник: ohchr.org

Полтора миллиона "переселенцев" лишены избирательных прав

Из-за сложности перерегистрации избирателей более 1,5 миллиона временно перемещенных лиц (ВПЛ, т.е. "переселенцы") могут остаться "за бортом" президентских и парламентских выборов.

УВКПЧ указывает, что обеспечение ВПЛ полного права голоса крайне важно для легитимности избирательного процесса и является важной предпосылкой достижения устойчивого мира и обеспечения длительного примирения.

Кроме того, ВПЛ лишены права голосовать на местных выборах, поскольку место их проживания зарегистрировано на территории, не контролируемой правительством.

Проблема заключается в том, что согласно ст. 8 Закона Украины "О Государственном реестре избирателей", избирательным адресом гражданина является адрес, по которому зарегистрировано его место жительства. В результате, у ВПЛ зарегистрированный избирательный адрес которых находится на не контролируемой территории, не могут голосовать на местных выборах.

УВКПЧ в этой связи сообщает о решении Приморского районного суда Одессы о восстановлении права голоса ВПЛ из Донецка.

Еще одна проблема - граждане, проживающие вдоль "линии соприкосновения не могут участвовать в выборах по месту жительства, так как выборы не будут там организованы из-за ограничений, связанных с безопасностью. Для включения в Государственный реестр избирателей эти жители могут зарегистрироваться в соседних населенных пунктах, однако в таком случае они потеряют свою регистрацию в родном селе.

Мирным жителям невозможно получить статус пострадавших

Множество мирных людей пострадали в результате конфликта на Донбассе. Но в решении проблем защиты гражданских лиц, получивших травмы в результате боевых действий, родственников погибших, а также по возмещению вреда, наблюдался лишь незначительный прогресс.

Один из небольших плюсов - принятие 25 апреля постановления Кабмина № 306 о порядке установления связи инвалидности с повреждениями здоровья, связанными с конфликтом. Это постановление дает возможность некоторым гражданам, которые получили инвалидность в результате боевых действий, пользоваться льготами, предусмотренными для ветеранов войны. Однако по состоянию на 15 мая никто такой статус еще не получил.

Источник: zakon.rada.gov.ua

А статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, по-прежнему остается "на бумаге": его получили только 9 детей. Его могут получить не только дети, получившие различные телесные повреждения, но также и те, которые подверглись психологическому насилию, включая всех детей, которые жили в зоне боевых действий, детей ВПЛ, а также тех, кто потерял родителей.

Компенсацию за разрушенное жилье пока никто не получил

"Страна" не раз писала о судебных процессах, в которых пострадавшие от конфликта на Донбассе люди боролись за получение компенсации за жилье, разрушенное в ходе АТО. Как правило, суды становятся на сторону пострадавших, ведь такая компенсация прямо предусмотрена статьей 19 Закона "О борьбе с терроризмом":

Источник: zakon.rada.gov.ua

В Докладе УВКПЧ констатируется, что по состоянию на 19 апреля 2018 года в суды было подано более 230 исков о выплате компенсации за поврежденное или разрушенное имущество.

Но в реальности компенсацию пока не получил никто.

Миссия ООН отмечает, что украинское правительство так и не создало эффективный механизм реституции и компенсации за разрушенную или поврежденную частную собственность в результате вооруженного конфликта. Это остается одной из самых неотложных нерешенных социально­-экономических проблем, с которыми сталкиваются пострадавшие от конфликта люди. По состоянию на конец 2017 года, более 40 тыс. домов были повреждены или разрушены с момента начала конфликта в 2014 году. Эта цифра не включает дома, покинутые внутренне перемещенными лицами, и дома, поврежденные при использовании в военных целях.

Сейчас отсутствуют и механизм фиксации повреждений и разрушений имущества гражданского населения, и методика оценки потребностей их ремонта и восстановления.

Для владельцев имущества, подающих исковые заявления в суд, процесс может оказаться дорогим, долгим и неэффективным из-за необеспечения выполнения решений судов. А жители неподконтрольной территории, находятся в еще более тяжелом положении - из-за ограничений свободы передвижения, финансовых затрат и отсутствия доступа госорганов к вышеупомянутому имуществу.

Проблемы с доступом к жилым домам есть и на подконтрольной территории. В некоторых населенных пунктах (например, Широкино, Пески и Рассадки) ВСУ отказывали жителям в доступе на эту территорию из соображений безопасности. Это мешало истцам фиксировать причиненный ущерб и подавать в суд заявления о компенсации. Для таких ситуаций УВКПЧ советует разработать альтернативный механизм документирования повреждений и уничтожения имущества.

Источник: ohchr.org

Кроме проблемы с разрушением жилья, миссия ООН зафиксировала новые случаи использования частных домов в военных целях без разрешения собственника, без возврата и компенсации владельцу. Украинское правительство заверяло, что такое использование в военных целях будет осуществляться в строгом соответствии с законодательством. Но свидетели сообщили, что установленные процедуры не соблюдаются.

В Докладе предложено использовать для выплат компенсаций в таких случаях следующие документы:

- Закон "Об отчуждении земельных участков, других объектов недвижимого имущества, размещенных на них, находящихся в частной собственности, для общественных нужд или по мотивам общественной необходимости" от 17.11.2009 г. № 1559-VI, которым предусмотрена процедура, позволяющая выкупать недвижимое имущество для общественных нужд, в частности в целях национальной безопасности и обороны, и предоставлять справедливую компенсацию владельцам и законным пользователям имущества

- постановление Кабмина от 29 марта 2002 года № 415, которое позволяет выделять средства на приобретение альтернативного жилья для лиц, перемещенных в связи с АТО, а также на ремонт и реконструкцию зданий, поврежденных в ходе АТО, из резервного фонда государственного бюджета;

- приказ Министерства обороны от 30 ноября 2011 года № 737, позволяющий подразделениям ВСУ арендовать частную недвижимость для размещения военнослужащих.

Жизнь за гранью выживания

По сведениям УВКПЧ, на контролируемой Украиной территории Донецкой и Луганской областей 78 % семей сообщили, что прибегают к всевозможным способам выживания - тратят свои скудные сбережения или уменьшают расходы на здравоохранение, чтобы иметь возможность приобрести продукты.

Похожая ситуация и на территории "ДНР/ЛНР": там похожие способы выживания практикуют 72 % домохозяйств. Финансовое положение ВПЛ также ухудшилось - 54 % сообщили о том, что их средств хватает только на продукты. Это на 10 % хуже, чем в декабре 2017 года.

В апреле 2017 года была приостановлена выплата пенсий 200 тысячам пенсионеров. Значительному количеству из них выплата пенсий была прекращена из-за процедуры верификации и идентификации, которая связывает выплату пенсий с регистрацией в качестве ВПЛ.

24 апреля 2018 года постановлением № 365 Кабмин разрешил получить невыплаченные суммы людям, выплата пенсий которым была приостановлена и впоследствии возобновлена. Однако процедуру такой выплаты Кабмин так и не утвердил.

По состоянию на апрель 2018 года 123,5 тысяч человек подали иски в суд о восстановлении своих прав на пенсионное обеспечение. Иски были удовлетворены 91,6 тысячам пенсионеров.

УВКПЧ обратил внимание на решение Верховного Суда, вынесенное 3 мая 2018 года в "образцовом деле", которым было признано неправомерным прекращение выплаты пенсии ВПЛ. Это решение должно быть типовым для использования другими судами по аналогичным делам. Благодаря этому решению, аналогичные дела будут считаться "несложными" и слушаться быстрее.

Переходить "линию соприкосновения" опасно для жизни

Пересечение "линии соприкосновения" остается физически сложной задачей для гражданских лиц из-за длинных очередей, неблагоприятных погодных и температурных условий, отсутствия надлежащих санитарных сооружений и медицинских пунктов.

Количество лиц, пересекающих линию соприкосновения, остается значительным: в феврале на пяти КПВВ зафиксировано 943 тыс. пересечений, в марте - один миллион, в апреле - 1,1 млн пересечений (по официальным данным Государственной пограничной службы). То есть, уже более миллиона людей в месяц подвергаются опасности и унижениям, пытаясь пересечь "линию соприкосновения".

Больше всех страдают пожилые люди, которые живут на территории, контролируемой "ДНР/ЛНР", и должны въезжать на территорию, контролируемую украинским правительством, по крайней мере, каждые 60 дней для того, чтобы сохранить право на получение пенсии и получить ее.

Пересекать "линию пересечения" часто опасно для здоровья и жизни. В течение отчетного периода были зафиксированы неотложные состояния минимум у семерых гражданских лиц, двое из них умерли.

В Докладе приводятся следующие примеры. 23 марта 60-летний мужчина умер в результате сердечного приступа при пересечении пункта пропуска Гнутово. На пункте пропуска в Марьинке 27 марта случился сердечный приступ у 60-летнего мужчины, а 19 апреля от сердечного приступа скончалась женщина. 20 апреля двое мужчин были госпитализированы в связи с эпилептическим приступом и обмороком. 24 апреля две женщины потеряли сознание из-за проблем с давлением.

Длинные очереди, кроме того, подвергают их опасности в случае боевых действий. По меньшей мере 4 гражданских лица получили ранения в результате применения стрелкового оружия во время пересечения линии разграничения через пункты пропуска.

УВКПЧ задокументировало ранение женщины в пункте пропуска в Оленевке 7 апреля, а также ранение двух женщин и одного мужчины в пункте пропуска в Марьинке 19 апреля, все из стрелкового оружия.

Из-за нехватки пунктов пропуска в Луганской области и длинных очередей на единственном имеющемся контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) через пешеходный мост в Станице Луганской гражданские лица во многих случаях не могут своевременно пересечь линию столкновения. Поэтому им приходится ждать до следующего утра. Это приводит к значительным расходам, вынуждает ночевать в помещениях, не предназначенных и не оснащенных для этих целей.

Источник: ohchr.org

Жесткие ограничения свободы передвижения вдоль обеих сторон от линии соприкосновения привели к дальнейшей изоляции населенных пунктов на этой линии. УВКПЧ отмечает, что значительное количество гражданских лиц продолжает там жить. И в случае применения оружия взрывного и неизбирательного действия в таких районах риск появления жертв среди гражданского населения очень высок.

В Докладе приводятся примеры, что в селах Травневом и Гладосово жители фактически не имеют доступа к основным услугам, например, к общественному транспорту, службам здравоохранения и социальной защиты. В Саханке нет медицинских учреждений, а в Крутую Балку, Марьевку или Водяное автомобили скорой помощи не могут попасть из-за постоянной угрозы обстрела.

Пытки в СБУ

В течение отчетного периода УВКПЧ задокументировало 201 достоверный случай нарушения прав человека, жертвами которых стали 252 человека. Количество нарушений увеличилось в два раза. Причем 93 случая нарушений заключались в незаконном или произвольном задержании, пытках, жестоком обращении, сексуальном насилии и (или) угрозе для личной неприкосновенности.

Источник: ohchr.org

УВКПЧ беседовала с женщиной, которую в 2014-2015 гг. неоднократно незаконно задерживали и допрашивали СБУ, полиция и добровольческие батальоны. Каждый такой эпизод длился от нескольких часов до нескольких дней, что равносильно насильственному исчезновению. Во время одного из таких инцидентов в 2015 году ее содержали без связи с внешним миром в неофициальном месте содержания под стражей, где неоднократно подвергали пыткам (включая избиение и электрошок) и групповому изнасилованию. Официально ее арестовали лишь в сентябре 2016 года, а 27 декабря 2017 года освободили.

В другом случае 12 марта 2018 года СБУ обыскала квартиру оппозиционного журналиста в Харькове. Хотя сотрудники СБУ предъявили постановление на обыск, они не позволили жертве связаться с адвокатом. После того, как вышеупомянутые сотрудники изъяли пластиковую бутылку с патронами, которую, по их утверждению, они нашли в квартире журналиста, его доставили в областное управление СБУ, где в течение 12 часов допрашивали и принуждали к сотрудничеству с СБУ, в частности к сбору компрометирующей информации о других лицах. СБУ освободила журналиста, не выдвинув никаких официальных обвинений. В тот же день СБУ обыскала квартиру активиста Антимайдана из Харькова, которого ранее, с апреля 2014 года по октябрь 2016 года, держали под стражей. СБУ начала обыск без адвоката, а видеозапись начали только после того, как СБУ "нашла" гранаты и боеприпасы.

Активиста отвезли в областное управление СБУ, где он отказался разговаривать без адвоката и в конце концов был освобожден. В одном случае сотрудники СБУ изъяли деньги, которые не вернули. СБУ утверждает, что обыски были проведены в соответствии с требованиями национального законодательства и оформлением соответствующих протоколов. В одном случае лицо заявило, что СБУ не вручило копию протокола, а в другом случае лицо получило копию протокола, но она не была подписана сотрудником СБУ.

Аресты в "ДНР/ЛНР"

На территории непризнанных так называемых республик практикуются "превентивные аресты" в "ЛНР" и "административный арест" в "ДНР".

"Превентивный арест" может применяться на срок до 30 суток с возможностью продления до 60 суток на основании утверждений о возможной причастности лица к преступлениям против безопасности "республики". Во время "превентивного ареста" задержанным отказывают в доступе к адвокатам или родственникам. Такая практика равносильна содержанию под стражей без связи с внешним миром и создает серьезные риски пыток и жестокого обращения.

В "ДНР" при "административных арестах" чаще всего гражданских лиц задерживали на КПВВ на маршрутах пересечения линии соприкосновения.

Арестованных лиц содержат под стражей без связи с внешним миром, запрещая им общаться с адвокатом. УВКПЧ задокументировало по меньшей мере три случая в "ДНР", где лицам запрещали нанимать частного адвоката и предоставляли адвоката, "назначенного" "республикой".

По информации бывших задержанных, которые были освобождены 27 декабря 2017 года в рамках Минского процесса, лиц, содержащихся под стражей в местах лишения свободы в "ДНР/ЛНР", часто подвергают пыткам и жестокому обращению.

С14 и "Миротворец" - пособники беззакония

УВКПЧ отмечает также, что в ряде случаев члены крайне правых групп ("С14" и "Национального корпуса") берут на себя роль правоохранительных органов. Они задержали без правовых оснований двух человек, вероятно, бывших членов вооруженных групп, и передали их СБУ.

В одном случае, 14 марта 2018 года, члены "С14" незаконно задержали в Киевской области мужчину, подозреваемого в принадлежности к "ЛНР" на основании его досье на сайте "Миротворец". Положив его лицом вниз и надев на него наручники, его допросили, а затем передали СБУ.

В другом случае 4 мая 2018 года в Киеве члены "С14" и "Национального корпуса" незаконно задержали гражданина Бразилии (очевидно, речь идеи о Рафаэле Лусварги - Прим.Ред.), после чего его передали его СБУ.

УВКПЧ отмечает, что 1 июня 2018 года СБУ начало досудебное расследование в связи с незаконным лишением свободы иностранного гражданина группой неустановленных лиц.

Видео и фотоматериалы инцидента находятся в открытом доступе в сети Интернет, а лидер "С14" опубликовал в социальной сети информацию о своем участии в "аресте".

Относительно веб-сайта "Миротворец" УВКПЧ сообщила, что на нем публикуются персональные данные лиц, которые, по утверждениям, связаны с вооруженными группами и (или) которым навешивают ярлык "террористов". Такой список нарушает презумпцию невиновности, право на частную жизнь и защиту персональных данных, а также часто используется как единственное основание для задержания того или иного лица.

УВКПЧ отмечает, что по-прежнему нет никакого прогресса в уголовном расследовании дела против сайта "Миротворец". Некоторые персональные данные украинских журналистов (в ряде случаев с отсканированными копиями паспортов), ранее опубликованные на "Миротворце", перенесены на похожий сайт "Центр Паразит".

Годы за решеткой без суда и приговора

УВКПЧ задокументировало 60 нарушений права на справедливое судебное разбирательство. Большинство касалось необеспечения доступа к адвокату и принуждения задержанных к даче признательных показаний.

Характерны нарушения сроков рассмотрения, приводящие к длительному содержанию лиц под стражей. Например, по "делу 2 мая" в Одессе 17 человек непрерывно находились под стражей от двух до трех лет. По состоянию на 15 мая судебные процессы по 9 задержанным до сих пор находятся на этапе подготовительного судебного заседания из-за неоправданных задержек.

В другом случае четверо мужчин, задержанных после попытки захвата Мариупольского УВД, находятся под стражей более 4 лет. Они были арестованы 9 мая 2014 года, а 24 марта 2018 года, когда судебное разбирательство было возобновлено, Апелляционный суд Донецкой области передал дело из Ильичевского в Октябрьский районный суд Мариуполя.

Источник: ohchr.org

"Своим" все прощают

По членам добровольческих батальонов и сотрудникам СБУ - совершенно другая картина. По обвинениям в насильственных преступлениях против гражданских лиц в делах, связанных с конфликтом, их часто освобождают из-под стражи во время судебных заседаний.

УВКПЧ приводит такие примеры. Пять членов батальона "Донбасс", обвиняемые в ряде преступлений против гражданских лиц (похищение, разбой, вымогательство, бандитизм и т.д.), были освобождены 30 августа 2016 года в ходе подготовительного судебного заседания после того, как четверо депутатов Верховной Рады Украины обратились с ходатайством об освобождении вышеупомянутых лиц под их личное поручительство.

В другом деле трое членов "Правого сектора", которых судили за ряд эпизодов вымогательства, жестокого обращения и произвольного содержания под стражей гражданских лиц, были освобождены в зале суда.

Двое сотрудников СБУ, обвиняемых в пытках Александра Агафонова, что привело к его смерти, были освобождены под залог. В другом деле сотрудник СБУ, обвиняемый в убийстве 3 марта 2017 года жителя Авдеевки, 16 марта 2017 года был задержан, а 10 апреля того же года освобожден под залог.

Системные проблемы судебной системы

УВКПЧ задокументировало факты вмешательства государства в независимую деятельность судебной власти. В отношении судей, которые освобождали из-под стражи лиц, задержанных по обвинениям, связанным с конфликтом на Донбассе, открывались уголовные производства. А доступ к правосудию по таким делам по прежнему ограничен: судебные производства длятся годами, с нарушением всех разумных сроков, а длительные содержания под стражей нарушают права на справедливое судебное разбирательство.

По некоторым делам судебные процессы затягиваются из-за недоукомплектованности судов, что частично объясняется продолжающейся судебной реформой и процессом переназначения судей.

Так, Апелляционный суд Одесской области укомплектован кадрами на 40%. Согласно штатному расписанию, уголовные дела должны рассматривать 38 судей, но фактически таких судей только 10.

В Апелляционном суде Николаевской области уголовные дела рассматривают только 5 судей, тогда как штатным расписанием предусмотрено 20.

А в Сватовском районном суде Луганской области, укомплектованном судьями на 50%, средняя годовая нагрузка на одного судью превышает 20 тысяч (!) дел. В то же время, Высший Совет Правосудия Украины определил в качестве оптимальной нагрузки 180-190 дел на одного судью в год.

В Мариуполе один из судей сообщил УВКПЧ о том, что местные суды перегружены и недоукомплектованы, а некоторые недавно назначенные судьи попросили перевода в другие области спустя лишь полгода работы. Причина - большая нагрузка, загрязнение окружающей среды в Мариуполе, а также отсутствие нормального транспортного сообщения с Киевом.

Дело Нелли Штепы

УВКПЧ получило жалобы от четырех харьковских судей, которые находятся под следствием по уголовным делам в связи с их профессиональной деятельностью. После того, как трое из этих судей приняли решение о замене экс-мэру Славянска Нелли Штепе меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест, прокуратура Харьковской области возбудила против них дело. Следствие было начато 4 октября 2017 года по статьям 368 (получение взятки) и 375 (вынесение неправосудного решения) Уголовного кодекса. Это случилось на фоне слухов о том, что трое судей взяли взятки в обмен на освобождение обвиняемой из-под стражи. Следствие продолжается, однако никаких обвинений судьям не предъявлено.

Сейчас по "делу Штепы" проходит четвертое повторное слушание. Ее обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины и создании террористической организации.

УВКПЧ отмечает, что судебное разбирательство по делу Штепы отмечено необоснованными задержками и запугиванием представителей судебной власти, и что она провела более трех лет под стражей, прежде чем ее отпустили под домашний арест.

По еще одному харьковскому судье 2 марта 2018 года прокуратура открыла дело о вынесении неправосудного решения после того, как был освобожден из-под стражи депутат Харьковского горсовета, обвиняемый в посягательстве на территориальную целостность Украины в связи с постом в Facebook, размещенным в 2014 году. Судья, его помощник, секретарь судебного заседания, а также председатель суда были допрошены в качестве свидетелей.

В целом, по данным Высшего совета правосудия, в 2017 году против судей было открыто 517 уголовных дел, но только в шести случаях дело дошло до обвинительного акта.

Дело по убийствам на Майдане

УВКПЧ констатирует, что исполнилось уже четыре года со времени массовых убийств протестующих и сотрудников милиции в Киеве, а также в Одессе во время столкновений между сторонниками единой Украины и лицами, выступавшими за ее федерализацию. Однако в судебном преследовании виновных достигнут очень незначительный прогресс.

3 апреля 2018 года бывший участник протестов на Майдане (речь идет об Иване Бубенчике) был арестован за умышленное убийство двух сотрудников милиции 20 февраля 2014 года. 18-20 февраля 2014 года были убиты 13 сотрудников милиции.

Однако первый арест участника Майдана немедленно вызвал критику со стороны видных деятелей, в частности депутатов парламента. Такой арест противоречит закону 2014 года, которым участники Майдана освобождены от судебного преследования за совершенные во время Майдана преступления.

21 февраля 2014 года Верховная Рада приняла закон "О недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, которые имели место во время проведения мирных собраний, и признании утратившими силу некоторых законов Украины". Согласно этому закону, все уголовные производства против протестующих, подозреваемых в совершении ряда преступлений, в частности убийств или покушений на убийство сотрудников милиции, закрываются, а их персональные данные уничтожаются.

4 апреля генпрокурор Луценко заявил, что действия, в которых обвинили Бубенчика, были "неверно квалифицированы", и заменил руководителя прокурорской группы по делу его заместителем, который сразу же снял обвинение в умышленном убийстве.

Тем не менее, Департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины продолжает вести следствие по этому конкретному эпизоду.

Это даст возможность установить возможную роль протестующих в инициировании массовых расстрелов, которые унесли жизни 48 протестующих и 4 сотрудников милиции. Информация, полученная в ходе этого расследования, может повлиять на производство по другим уголовным делам. Например, на суд над пятью бойцами "Беркута", которые заявили, что протестующие были вооружены и начали стрелять первыми.

"Дело 2 мая"

В деле о трагедии 2 мая 2014 года в Одессе, когда погибли 48 человек, расследование и судебное производство, по мнению УВКПЧ, по-прежнему носит односторонний характер. Оно направлено на судебное преследование "сторонников федерализации". А неспособность предотвратить бегство из страны нескольких высокопоставленных сотрудников органов внутренних дел и службы чрезвычайных ситуаций, привело к неспособности привлечь их к ответственности.

Следствие пяти убийствам в центре Одессы продолжается до сих пор, и существенного прогресса не достигнуто. А в расследовании пожара в Доме профсоюзов ни одно лицо не привлечено к ответственности за гибель 42 человек.

Из-за нападений - под угрозой выборы 2019 года

УВКПЧ отмечает, что с приближением выборных кампаний 2019 года защита свободы мнений и их выражения, СМИ, мирных собраний и ассоциаций является обязательным условием. УВКПЧ задокументировало 41 нарушение данных свобод и проявлений дискриминации. Зафиксированы 25 случаев нападений на граждан и публичные мероприятия, совершенных членами правых крайне радикальных групп, часто действующих безнаказанно. Особо отмечены два нападения на ромские общины в Киеве и Рудном, в результате которых были полностью сожжены их поселения. Оба нападения расследуются, но уже известно, что одно из них нападение было совершено ультраправой группой "С14" в присутствии полиции.

Источник: ohchr.org

Безнаказанность является системной проблемой в Украине, особенно в случаях, когда в них участвовали крайне правые группы или правоохранительные органы. УВКПЧ задокументировало 41 случай нападений на отдельных лиц, публичные мероприятия и мирные собрания. Правительство Украины несет ответственность за 28 из этих нарушений: в 2 случаях нападение, как утверждается, было совершено государственными субъектами, а в 26 случаях правительство не предотвратило нападение, не расследовало его и (или) не обеспечило судебное преследование известных исполнителей нападений. 25 нападений совершили крайне правые группы, часто безнаказанно.

Нападения на журналистов

Количество нападений на работников СМИ увеличилось. За январь-март 2018 года НПО "Институт массовой информации" зафиксировал 71 случай нарушений свободы слова, тогда как за аналогичный период 2017 года таких случаев было 52.

Национальный союз журналистов Украины за то же время зафиксировал 21 случай физической агрессии против журналистов. УВКПЧ задокументировал 12 похожих случаев. В двух случаях нарушителями были названы полицейские, в трех - члены крайне правых групп; в шести случаях, где нарушителей установить не удалось, жертвами были журналисты, которые расследовали утверждения о коррупции в региональном или национальном масштабе.

УВКПЧ приводит такие примеры нападений:

1) 12 марта 2018 года в Ужгороде журналист подвергся преследованиям и угрозам со стороны правой организации "Карпатская Сечь";

2) в период между 28 марта и 4 апреля в Киеве напали на журналиста на фестивале документального кино "Права человека: проблема распространения ультраправых движений в Украине";

3) в период с 28 марта по 4 апреля члены крайней правой группы "Братство" установили палатки перед киевским офисом телеканала ZIK и преследовали двух журналисток, которые шли на работу;

4) 9 мая члены "Национального корпуса" провели митинг перед зданием телеканала "Интер" в Киеве и бросили в здание бутылку с "коктейлем Молотова".

Государственные органы также преследуют журналистов за их публикации. УВКПЧ сообщает в докладе, что один журналист был обвинен в государственной измене: 15 мая в Киеве СБУ задержала руководителя украинского бюро "РИА Новости" по обвинению в государственной измене.

Еще одному журналисту, который содержится в Одесском СИЗО, были предъявлены обвинения в посягательстве на территориальную целостность Украины за перепосты в социальных сетях. Также две журналистки российских телеканалов "Первый канал" и "Россия" 9 мая были депортированы.

По инцидентам, имевших место с 2015 по 2018 год, УВКПЧ сомневается в эффективности и прозрачности следствия. Полиция сообщила об отсутствии прогресса в расследовании убийства Павла Шеремета, который был убит в Киеве в июле 2016 года.

Суд на двумя членами крайне правой группы "С14", которых обвиняют в убийстве журналиста Олеся Бузины (в апреле 2015 года), начался 9 февраля 2018 года, однако до 15 мая состоялось всего три слушания по делу.

Террор ультраправых при попустительстве властей

УВКПЧ задокументировало 22 случая дискриминации, языка вражды и насилия. В 21 случае акты насилия были совершены членами ультраправых групп. Полиция и прокуратура не предотвращали эти акты насилия, не квалифицировали их должным образом как преступления на почве ненависти, не обеспечили эффективное расследование дискриминационных преступлений и судебное преследование виновных.

Это, по мнению УВКПЧ, приводит к созданию атмосферы безнаказанности и отсутствия правосудия для жертв.

Задокументировано также четыре нападения на участников мирных собраний. Нападавшие били участников мероприятий, угрожали им физическим насилием и брызгали на них краской.

В Ужгороде нападения были совершены группой "Карпатская Сечь", во Львове - "Национальным корпусом", а в Киеве среди нападавших были члены различных крайних правых групп, например, группы "Традиция и порядок".

Кроме того, 17-18 февраля ультраправые совершили нападение на Русский культурный центр ("Россотрудничество"). Руководителем центра является российский дипломат, а здание арендует Посольство Российской Федерации. Члены групп "С14", "Правый сектор" и "Традиции и порядок" ворвались в центр, угрожали его работникам и посетителям и повредили имущество. Полиция присутствовала, но не вмешивалась.

Затем 18 февраля члены групп "Добровольческое движение ОУН", "Белый молот" и "Черный комитет" бросали камни и брызгали краской на внешние стены центра, вызвав повреждения. Полицейские стояли у здания, но не вмешивались.

Еще пять публичных мероприятиях были сорваны членами крайне правых групп, участники получали угрозы. Например, 26 марта 2018 года в Киеве членами крайне правых групп было сорвано проведение "круглого стола" по вопросам распространения насилия крайне правого характера.

Кроме того, члены крайне правых групп регулярно срывали проведение мероприятий, организованных ЛГБТ-сообществом. 10 мая в Киеве публичную дискуссию сорвали примерно 50 ультраправых из таких организаций как "Немезида", "Традиция и порядок" и "Правый сектор", и политической партии "Свобода". Кроме того, были сорваны "круглые столы" по вопросам прав ЛГБТ: в Полтаве - членами "Национального корпуса", в Ужгороде - членами "Карпатской Сечи", в Виннице - членами "Сокола", "Национальных бригад", "Правого сектора" и других.

УВКПЧ задокументировало также 11 случаев нападений на отдельных лиц в Киеве, Львове, Одессе и Ужгороде. В Ужгороде УВКПЧ задокументировало три случая физического насилия против активистов гражданского общества, которые информировали общественность о коррупции; все эти нападения были совершены ультраправыми, причем в двух случаях полиция присутствовала, но не приняла действенных мер для предупреждения или прекращения насилия.

Ультраправые группы также нападали на общины ромов. 18 апреля члены группы "С14" принудительно заблокировали ромов на центральном железнодорожном вокзале Киева, проверили у них документы и обыскали их личные вещи. 21 апреля они сожгли в Киеве их поселение. И в этом случае полиция присутствовала, но не помешала совершению нападения.

10 мая около 30 человек в масках напали на поселение ромов в с. Рудное (Львовская область), избили его жителей и сожгли поселение. Полиция возбудила уголовные дела, но никаких арестов произведено не было.

Ситуация в Крыму

Отдельный раздел Доклада посвящен ситуации в Крыму. Миссия ООН оценивала ее "заочно", поскольку не имеет доступа на полуостров.

Основная претензия - в Крыму Российская Федерация применяет свои законы, нарушая тем самым предусмотренные международным гуманитарным правом обязательства соблюдать законодательство оккупированной территории, т.е. Украины.

За отчетный период УВКПЧ задокументировало 28 нарушений прав человека в Крыму, в частности насильственные исчезновения, ограничения основных свобод и нарушение права собственности. Правительство Российской Федерации ответственно за 25 из этих нарушений, а правительство Украины - за 3.

В Докладе сообщается, что 18 марта 2018 года в Крыму были проведены выборы президента Российской Федерации, чем были нарушены ряд резолюций Генеральной Ассамблеи ООН. Украинская власть объявила выборы, проведенные в Крыму, незаконными и не позволила гражданам РФ в Украине принять участие в голосовании в дипломатических миссиях в Киеве, Харькове, Одессе и Львове. УВКПЧ наблюдало за районами вокруг дипломатических представительств и видело, как украинская полиция не допускала туда избирателей.

Также в Докладе приведены следующие примеры нарушений прав человека в Крыму:

1) 11 апреля 2018 года на контролируемой Российской Федерацией стороне административной границы исчез житель Харькова. Это стало первым с 2016 года задокументированным случаем насильственного исчезновения, когда жертва отсутствует более трех дней. УВКПЧ получило информацию о том, что сначала жертву держали под стражей в Федеральной службе безопасности (ФСБ), не выдвигая официальных обвинений. Из документов, полученных УВКПЧ, видно, что дальше жертву держали на формальных основаниях 12 дней, якобы за совершение административного правонарушения. В день, когда задержанного должны были освободить, он снова исчез. Несмотря на усилия родственников и правозащитников, направленные на то, чтобы узнать о его местонахождении, правоохранительные органы и пенитенциарные учреждения Крыма не предоставили никакой информации. По состоянию на 15 мая 2018 года местонахождение жертвы оставалось неизвестным.

2) 19 ноября 2017 года житель Севастополя, который живет в Харькове, был похищен в то время, когда он навещал свою мать в Севастополе. В 2014 году он публично выражал поддержку оставления Крыма в составе Украины и был сфотографирован, когда сжигал российский флаг. Жертву в течение шести часов держали без связи с внешним миром в месте, которое, по его мнению, было управлением ФСБ в Севастополе. После жестокого обращения и угроз смертью в адрес его матери он согласился предоставить списки и персональные данные его знакомых, которые имеют связи с украинскими националистическими организациями и Вооруженными Силами Украины. Через шесть-семь часов его отпустили, а после двухмесячного "сотрудничества" он бежал на материковую часть Украины.

3) 26 марта 2018 года один из симферопольских судов отказал в рассмотрении иска, поданного адвокатом защиты, который жаловался на бездействие полиции в деле о вероятном насильственном исчезновении в 2016 году крымского татарина, члена регионального Меджлиса в Бахчисарае.

1 марта крымский татарин был условно приговорен к сроку 2 года и получил запрет на "публичную деятельность, связанную с публикациями в телекоммуникационных сетях, в частности в интернете". Суд признал его виновным в публичных призывах к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. Обвиняемый скопировал на свою страницу в Facebook видеоролик под названием "Новый батальон. Призыв волонтеров и сбор средств" и написал комментарий: "Крым - это Украина, всегда был, есть и будет! Спасибо автору за это видео! Я поддерживаю его!".

4) 15 марта Верховный суд Крыма оставил в силе приговор к условному лишению свободы, вынесенный жительнице Крыма, осужденной за разжигание ненависти через СМИ, при этом уменьшив ей срок с 2 лет до 1 года и 10 месяцев. Женщина была признана виновной за пост в Facebook, который, как было заявлено, очернил Российскую Федерацию, ее армию и исторических деятелей.

6) В 2017 году 155 человек, которые считаются иностранцами, были депортированы из Крыма за нарушение иммиграционных правил Российской Федерации. Депортация продолжалась и в 2018 году. 2 февраля 23 гражданина Украины, которые работали на строительном объекте в Крыму, были депортированы по решению суда за "нелегальное трудоустройство". Прежде чем выслать на материковую часть Украины, их держали в изоляторе временного содержания в Краснодарском крае.

7) Приговоренный к тюремному заключению украинский кинорежиссер Олег Сенцов, 14 мая 2018 г. объявил голодовку, что у УВКПЧ вызывает обеспокоенность состоянием его здоровья. В мае 2014 г. его этапировали из Крыма в следственный изолятор в Российской Федерации, а в 2015 г. приговорили к 20 годам лишения свободы по обвинениям в терроризме.

Выводы и рекомендации

В целом, миссия ООН пришла к выводу, что ситуация с правами человека в Украине не улучшилась. Серьезные нарушения прав человека, такие как пытки и произвольные задержания, продолжались в условиях безнаказанности. Количество задокументированных посягательств на основные свободы, в частности свободу мнений и их выражения, свободу средств массовой информации и мирных собраний, увеличилось.

Начинается пятый год активного вооруженного конфликта, и его цена для гражданского населения растет с каждым днем. Правительству Украины нужно приступить к решению накопившихся проблем, чтобы избежать дальнейшего углубления раскола и еще большего усложнения задачи достижения мира и будущего примирения.

Источник: ohchr.org

Выросло количество задокументированных нападений на мирные собрания, публичные мероприятия и журналистов. Уничтожение двух поселений ромов в Киевской и Львовской областях УВКПЧ называет "возмутительным". Дискриминация, насилие на расовой почве и риторика вражды являются недопустимыми, и эти явления представляют серьезную угрозу основополагающим свободам.

С приближением сезона кампаний президентских и парламентских выборов 2019 года крайне необходимо, чтобы государственные органы действовали решительно, в частности, публично осуждали такие действия, оказывали защиту со стороны полиции, проводили эффективные расследования и обеспечивали судебное преследование.

Правительство также должно прибегнуть к немедленным действиям для устранения такой проблемы, как системное отсутствие ответственности за нарушения прав человека и всепроникающая безнаказанность. В частности, необходимо положить конец произвольному лишению свободы, содержанию под стражей без связи с внешним миром, пыткам и жестокому обращению.

"ДНР/ЛНР" также несут ответственность за соблюдения прав человека. Практика произвольных задержаний, содержаний без связи с внешним миром и насильственных исчезновений должна быть прекращена.

По Крыму УВКПЧ рекомендует правительству РФ полностью выполнить свои обязательства, предусмотренные международным гуманитарным правом, в отношении прав человека и основных свобод. Необходимо прекратить принудительное переселение лиц, находящихся под защитой, и обеспечить соблюдение прав собственности.

Как работает миссия ООН

Мониторинговая миссии ООН по правам человека в Украине была создана 14 марта 2014 года для наблюдения за соблюдением прав человека в Украине, подготовки отчетов и предоставления рекомендаций правительству Украины и другим субъектам по решению проблем в области прав человека.

УВКПЧ не имеет доступа в Крым, поэтому свои выводы о ситуации на острове сделала заочно.

Доклады УВКПЧ составляются каждые три месяца. Они основаны на информации, собранной миссией ООН путем проведения интервью (с жертвами, свидетелями, родственниками жертв и адвокатами), выездов на место, встреч (с представителями власти, гражданским обществом и другими собеседниками), наблюдения за судебными процессами, изучения судебных документов, официальных отчетов, материалов из открытых источников и других данных.

УВКПЧ проверяет все источники и всю информацию на предмет достоверности, подтверждает информацию из как можно более широкого круга источников.

Сведения, полученные в ходе интервью, оцениваются с точки зрения их соответствия известной информации об инциденте, а также с точки зрения того соответствуют ли они общей тенденции подобных инцидентов.

УВКПЧ защищает свои источники и поэтому обеспечивает сохранение их конфиденциальности. Таким образом, УВКПЧ не раскрывает никакой информации, которая могла бы привести к установлению личности источников, кроме случаев, когда последние сознательно согласились на это.

Выводы, которые включены в текущий Доклад, основываются на 186 детальных интервью со свидетелями и жертвами, а также во время поездок как на территории, контролируемые правительством, так и в "ДНР/ЛНР".

Миссия имеет офисы в Харькове, Краматорске, Киеве, Мариуполе, Одессе, а также в Донецке и Луганске. Соответственно, большинство нарушений и ущемлений прав человека, задокументированных УВКПЧ, имели место именно в этих регионах.